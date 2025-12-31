Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение

Но про Брома тоже почитайте, это интересно
Мистический художник Бром
Трэвис Венгров
09.03.2016
90483
Когда мы были маленькими, ожидание Нового года и Рождества воспринималось совсем по-другому. Ведь оно было наполнено яркими, чистыми эмоциями — восторгом и испугом, нетерпением и счастьем. Роман Алексея Гедеонова возвращает это полузабытое ощущение — сцены повседневной жизни героев пробуждают ностальгию по детству даже у тех, кто не рос в 1980-е годы. По вечерам, когда все вместе сидят на кухне и разговаривают, по подготовке новогоднего стола, который должен ломиться от еды и фруктов, по небольшим сюрпризам, поддерживающим у ребёнка веру в волшебство, по шуточным перебранкам между родственниками. В книге даже есть настоящие рецепты, благодаря которым повествование становится ещё более атмосферным.
Всё написано настолько тонко и реалистично, что напоминает магию. Но магия есть и на самом деле, ведь Лесик происходит из рода могущественных колдунов. Зло хочет перетянуть мальчика на свою сторону — а бабушка и её помощники (в том числе говорящие коты!) стремятся защитить его любой ценой. Ничего удивительного, что история получилась напряжённой, а финальная битва — страшной и фантасмагоричной. В начале книга тяготеет к магическому реализму, но затем становится уютным фэнтези — несмотря на драматические повороты и мрак, сгущающийся за окном.
