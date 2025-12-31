Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение

Блэйлок больше известен как автор научной фантастики. Но его фэнтези-трилогия о приключениях сыровара Джонатана Бинга тоже достойна внимания — хотя в сравнении с современными представителями жанра может показаться немного наивной. Первый роман цикла, «Эльфийский корабль», — это своего рода «Хоббит» на минималках, с более низкими ставками и весьма эксцентричными персонажами.





Однажды в деревне, где живёт Джонатан Бинг, случается ужасное — не приезжают торговцы чудесными медовыми пряниками. А без них Рождество не будет таким, как надо. Домосед Джонатан решается на авантюру — отправиться в соседний городок, чтобы разузнать новости и купить пряники. Но оказывается, что на местный рынок напали гоблины, а где-то на краю мира подняло голову древнее зло. Сыровар вместе со спутниками идёт по следу и узнаёт, что реальность вовсе не такова, какой он её себе представлял.







В романе много мрачных моментов — но это всё равно уютное и тёплое фэнтези, где люди и волшебные существа помогают друг другу, а надежда неизменно рассеивает тьму. Кроме того, здесь невероятно красочные и подробные описания еды — так что «Эльфийский корабль» точно не рекомендуется читать тем, кто сидит на диете. У героев есть слабые стороны, но по большей части они добры и эмпатичны — даже трусы берут себя в руки, когда дело доходит до драки. В начале книги чувствуется осенний дух — но чем ближе Рождество, тем громче звучат зимние нотки. Ну а финал и вовсе бьёт все рекорды милоты — такую сцену легко представить в Шире.



