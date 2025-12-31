КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение

Галина Бельтюкова
31 декабря 12:00
8 минут на чтение
Приближается Новый год — время мандаринов, еловых веток и марафона фильмов про Гарри Поттера. Заранее погрузиться в праздничную атмосферу, забыть про работу и настроиться на отдых, конечно же, помогают тематические книги. Мы уже рассказывали о восьми романах, действие которых происходит в очень холодных мирах, — а теперь расскажем об историях, создающих новогоднее настроение. И нет, в этот раз обойдёмся без традиционных героев праздничных подборок — Диккенса, Брома и Пратчетта. Здесь речь пойдёт о менее известных книгах — но все они определённо стоят вашего внимания.

Но про Брома тоже почитайте, это интересно

Мистический художник Бром

Трэвис Венгров

09.03.2016

90483

Бром обитает в сыром подвале где-то на промозглом северо-западе... В перерывах между поеданием жуков Бром пишет, рисует и пытается достичь гармонии с многочисленными демонами, которые пляшут у него в голове.

Алексей Гедеонов

«Случайному гостю»

На дворе 1984 год — не самый простой период для Советского Союза. Дефицит, очереди, коммунальные квартиры — взрослым приходится нелегко, а вот дети не замечают сложностей, особенно если окружены любовью и теплом. Маленький мальчик Лесик приезжает на праздники к бабушке и случайно выпивает снадобье, пробуждающее семейный дар…

Когда мы были маленькими, ожидание Нового года и Рождества воспринималось совсем по-другому. Ведь оно было наполнено яркими, чистыми эмоциями — восторгом и испугом, нетерпением и счастьем. Роман Алексея Гедеонова возвращает это полузабытое ощущение — сцены повседневной жизни героев пробуждают ностальгию по детству даже у тех, кто не рос в 1980-е годы. По вечерам, когда все вместе сидят на кухне и разговаривают, по подготовке новогоднего стола, который должен ломиться от еды и фруктов, по небольшим сюрпризам, поддерживающим у ребёнка веру в волшебство, по шуточным перебранкам между родственниками. В книге даже есть настоящие рецепты, благодаря которым повествование становится ещё более атмосферным. 

Всё написано настолько тонко и реалистично, что напоминает магию. Но магия есть и на самом деле, ведь Лесик происходит из рода могущественных колдунов. Зло хочет перетянуть мальчика на свою сторону — а бабушка и её помощники (в том числе говорящие коты!) стремятся защитить его любой ценой. Ничего удивительного, что история получилась напряжённой, а финальная битва — страшной и фантасмагоричной. В начале книга тяготеет к магическому реализму, но затем становится уютным фэнтези — несмотря на драматические повороты и мрак, сгущающийся за окном.

Джоан Роулинг

«Рождественский поросёнок»

Цикла про Гарри Поттера в этой подборке не будет — зато будет другая книга Джоан Роулинг, где действие происходит под Рождество. Она рассчитана на детей, а взрослому читателю может показаться наивной, простой и даже вторичной. Ребёнок путешествует в страну забытых вещей ради спасения игрушки — сколько раз мы уже видели похожий сюжет?

Но эта повесть хорошо работает на эмоциональном уровне. Мальчик Джек переживает трагедию и готов на всё, чтобы вернуть лучшего друга — маленького, истёртого, грязного, но такого любимого поросёнка. Роулинг мастерски описывает психологическое состояние Джека, для которого потеря игрушки означает утрату связи с домом и слом одной из главных жизненных опор. Тем, кто уже давно вырос, его реакция может показаться глупой, но автор воспринимает беду мальчика всерьёз и не ставит под сомнение его чувства. Интересно и трогательно описаны и отношения Джека с новым поросёнком — конечно же, он не может заменить старого, но в конце концов оказывается не так уж плох.

Приключения в волшебной стране напоминают истории Джанни Родари. Но за детской формой скрываются взрослые смыслы — ведь Джек и поросёнок оказываются в антиутопическом мире, где властвует страшный диктатор Потеряха. Им придётся погрузиться во тьму… и выйти обратно к свету благодаря ангелу и Санта-Клаусу. «Рождественский поросёнок» — это тёплая семейная книга, которую можно обсудить с ребёнком и над которой можно поплакать вместе с ним. Но она не разбивает сердце, а показывает, что надежда есть всегда — отличная мысль для новогодней истории.

Джо Уолтон

«Среди других»

Жизнь пятнадцатилетней Мори нелегка: недавно у неё погибла сестра и случился нервный срыв. Чтобы Мори восстановила здоровье и душевные силы, мать отправляет её к отцу, а потом и в пансионат. Вот только Мори убеждена, что в смерти сестры виновата именно мать — злая колдунья. Остановить тёмную магию, по мнению героини, способны лишь фейри…

Какую версию принять на веру, читатель выбирает сам — даже финал романа можно трактовать двояко. Магия и обряды играют важную роль в сюжете, но описания повседневности вышли ничуть не менее атмосферными. В пансионате Мори чувствует себя потерянной и одинокой — и тогда ей на помощь приходят книги. В основном героиня читает классику научной фантастики и фэнтези — от Маккефри и Ле Гуин до Желязны и Дилэни. С какими-то авторами она спорит, какими-то восхищается — и благодаря чтению находит себя, а затем и «свою стаю» в местном книжном клубе.

«Среди других» невероятно тягуч и атмосферен — он напоминает о снежных зимних вечерах, когда вы читаете увлекательную книгу, пьёте какао с маршмеллоу, а время как будто останавливается. В романе нет экшена — конфликт начинает развиваться ближе к финалу — но психология персонажей выписана так чётко, а чувство ностальгии передано так филигранно, что динамика была бы лишней. Этот роман — приглашение в детство, в те дни, когда мы выбирали книги в библиотеке, на последние деньги покупали томики неизвестных фантастов, надеясь отыскать шедевр, и взахлёб рассказывали друзьям о любимых героях. Когда самой большой проблемой были плохие оценки или ссора с родителями, а воображаемые друзья ещё не казались поводом для визита к врачу. «Среди других» — хороший вариант, если вам нужно замедлиться. И не удивляйтесь, если после него ваш список книг на прочтение увеличится — зато будет чем заняться на праздниках!

Кэтрин Арден

«Медведь и Соловей»

Трилогия, вдохновлённая сказками и историей России XIV века. У западных читателей эти книги вызвали большой интерес, а вот у нас получили смешанные отзывы — из-за неточностей и упрощений. Но эти недостатки не бросаются в глаза — романы неплохи, пусть и тяготеют к young adult.

В «Медведе и Соловье» две сюжетные линии. Историческая повествует про объединение княжеств и борьбу с татаро-монголами. Фантастическая же — это вольный ретеллинг сказки «Морозко» с духами, демонами и древними богами. Главная героиня, Василиса, обладает магическим даром, но скрывает его, пытаясь быть послушной дочерью и опорой отцу и братьям. Однако конфликт с мачехой, которую поработила злая сила, заставляет девушку применить запретные способности.

Действие романа (по большей части) происходит морозными зимами — и Арден подробно описывает физическое и эмоциональное влияние, которое холод оказывает на людей. Эта зима не вызывает приятной ностальгии — она убивает и сводит с ума. Морозко — не добрый дедушка, дарящий подарки, а суровый и опасный дух, преследующий свои цели. Дополнительную глубину книге придаёт глобальный сюжет — противостояние православия и язычества, единого государства и раздробленности. История развивается быстро, а напряжение постоянно нарастает — даже при том, что любой читатель, знакомый с нашей историей, знает, кто именно окажется победителем в битве людей и идей.

Джеймс Блэйлок

«Эльфийский корабль»

Блэйлок больше известен как автор научной фантастики. Но его фэнтези-трилогия о приключениях сыровара Джонатана Бинга тоже достойна внимания — хотя в сравнении с современными представителями жанра может показаться немного наивной. Первый роман цикла, «Эльфийский корабль», — это своего рода «Хоббит» на минималках, с более низкими ставками и весьма эксцентричными персонажами.

Однажды в деревне, где живёт Джонатан Бинг, случается ужасное — не приезжают торговцы чудесными медовыми пряниками. А без них Рождество не будет таким, как надо. Домосед Джонатан решается на авантюру — отправиться в соседний городок, чтобы разузнать новости и купить пряники. Но оказывается, что на местный рынок напали гоблины, а где-то на краю мира подняло голову древнее зло. Сыровар вместе со спутниками идёт по следу и узнаёт, что реальность вовсе не такова, какой он её себе представлял.

В романе много мрачных моментов — но это всё равно уютное и тёплое фэнтези, где люди и волшебные существа помогают друг другу, а надежда неизменно рассеивает тьму. Кроме того, здесь невероятно красочные и подробные описания еды — так что «Эльфийский корабль» точно не рекомендуется читать тем, кто сидит на диете. У героев есть слабые стороны, но по большей части они добры и эмпатичны — даже трусы берут себя в руки, когда дело доходит до драки. В начале книги чувствуется осенний дух — но чем ближе Рождество, тем громче звучат зимние нотки. Ну а финал и вовсе бьёт все рекорды милоты — такую сцену легко представить в Шире.

Творение Блэйлока придётся по душе тем, кто под конец года чувствует нехватку позитива и просто хочет, чтобы кто-нибудь похлопал по плечу и пообещал, что всё будет хорошо. Обязательно будет — как минимум у героев «Эльфийского корабля». И это странным образом утешает.

Дж. Р. Р. Толкин

«Письма Рождественского Деда»

Наша подборка была бы неполной без этой книги, тем более что она точно заставит вас по-другому посмотреть на классика жанра фэнтези. Ведь Толкин был не только великим писателем, но и отцом четырёх детей. В течение 23 лет, начиная с 1920-х годов, он каждое Рождество писал им короткие письма от имени Рождественского Деда Николаса.

Эти письма остроумны, очаровательны и наполнены любовью, хотя Рождественский Дед — не мастер выражать свои чувства. Он предпочитает рассказывать о проделках своих помощников, эльфа Ильбэрэта и Северно-Полярного медведя. Кстати, последний напоминает непоседливого и шаловливого мальчишку — он то сломает земную ось, то зальёт подарки горячей водой, то заблудится в пещерах.

Несмотря на небольшой объём, в письмах талант Толкина-рассказчика и создателя интересных вселенных раскрывается очень хорошо. Писатель не только использует их для общения с семьёй, но и переплетает события реального и выдуманного миров. Например, перед и во время Второй мировой Дед выступает в поход против зловредных гоблинов и объединяется с пингвинами, которые приплывают к нему на Северный полюс, чтобы защитить от врагов. В русское издание добавлены фотографии оригинального текста — он написан дрожащим почерком, потому что на Полюсе очень холодно. Рассматривать эти иллюстрации — отдельное удовольствие, даже если вы не фанат Профессора.

Читайте также

Рождество, Новый год, Йоль: история праздника

Светлана Евсюкова

31.12.2015

75210

Как появился главный зимний праздник и как его отмечали в древности.

Галина Бельтюкова
#Что почитать#фэнтези#Новый год и Рождество
