Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Как всегда, в 2026 году разножанровой фантастики за рубежом выйдет очень много. Но в то же время потенциально громких хитов от прославленных мэтров кот наплакал. Так что 2026-й — во многом год если не проходной, то промежуточный. Впрочем, всегда есть надежда на приятные сюрпризы в виде многообещающих новичков.
О некоторых потенциально интересных анонсах мы и расскажем в этом материале.
Третий роман цикла детективного фэнтези «Тень Левиафана» (вначале была заявлена трилогия, но, похоже, будет продолжение). Империя на грани раскола и гражданской войны из-за обострения вражды двух влиятельных кланов. Наследник одного из них обвиняется в чудовищном убийстве. Доказать его невиновность поручено знаменитой сыщице Ане Долабре и её помощнику Диниусу. Однако даже их таланты могут оказаться бессильны, ведь свидетели погибают один за другим. Возможно, кто-то заинтересован в грядущем хаосе?
Внецикловый роман космической оперы в стиле киберпанк от мастера ориентального фэнтези.
Общество на терраформированной планете, покрытой льдом, живёт по правилам средневековой Японии. Могущественные корпорации решают конфликты с помощью наёмных самураев, использующих в разборках мечи. Исако — легендарная фехтовальщица, которая хочет уйти на покой. И, чтобы гарантировать безбедную жизнь своей семье, Исако решает выполнить последний контракт. Однако обычная история промышленного шпионажа приводит её к тайне, которая навсегда изменит судьбу человечества.
Спустя шесть лет после масштабного «Поля боя» Батчер выпускает очередной, аж восемнадцатый по счёту роман городского фэнтези о непотопляемом маге Гарри Дрездене.
Гарри и его союзникам с трудом удалось спасти Чикаго от разрушения, но победа дорого обошлась. Гарри потерял слишком многих, и ему нужно время, чтобы примириться с утратами. Однако покой ему только снится — фейри и вампиры вступили в союз, и, чтобы скрепить его, Гарри придётся отдать накопившиеся долги. То есть заключить помолвку со смертельно опасной, хоть и привлекательной упырихой Ларой.
Внецикловый роман очень разнопланового британского фантаста — на сей раз детективный нуар в декорациях, напоминающих «Зверополис».
Люди — доминирующий вид в городе. Но в тенях скрывается цивилизация разумных животных — очень похожая на человеческую, с такими же проблемами и пороками. Енот Скотч, частный детектив, за умеренную цену готов выполнить практически любую работу (ну, кроме явного криминала). Его очередное задание — отыскать пропавшую мышь. Вот только этого мыша ищут и другие, причём многие не остановятся ни перед чем, лишь бы найти его. Может, Скотч зря взялся за эту работу?
На сентябрь анонсирован новый роман Чайны Мьевиля, который он писал 20 лет. В книге будет более 1200 страниц.
Это фэнтези, не входящее в уже известные циклы автора. Анонсирована «глубоко трогательная история, охватывающая десятилетия и континенты». Героиня, обычная женщина, переживает разрушительную личную трагедию, после чего оказывается втянута в тёмные заговоры и привлекает внимание сверхъестественных сил.
Внецикловый роман от автора нашумевшего «Микки-7». На сей раз Эштон сочинил сатирическую фантастику о человечестве, которое поработили захватчики-пришельцы.
Прошёл уже век с тех пор, как Серые получили власть над Землёй и превратили уцелевших людей то ли в слуг, то ли в домашних питомцев. Джон — как раз питомец Серого по имени Марток, который обращается с человеком почти как с другом. Ну, пока не оставляет его в заклад у криминального авторитета, что чревато очень неприятными последствиями. Для Джона, естественно…
А также...
Ричард Суон,Steel Gods («Стальные боги») — второй роман фэнтезийного цикла «Великое молчание» из вселенной Империи Волка.
Ричард Суон,The Infinite State («Бесконечное государство») — начальный роман космической антиутопии о вдове одного из лидеров фашистской галактической империи. После смерти мужа Кэтрин Фуллер получила возможность создать утопическое общество на девственной планете. Вот только благими намерениями вымощена дорога в ад…
Марк Лоуренс, Daughter of Crows («Дочь воронов») — начальный том фэнтезийного цикла о женской академии, где готовят жестоких убийц.
Адриан Чайковски, Children of Strife («Дети Раздора») — четвёртая книга пенталогии «Дети времени», эпической космической саги о будущем человечества.
Адриан Чайковски, Pretenders to the Throne of God («Претенденты на трон божий») — четвёртая книга фэнтезийной пенталогии «Тираны-философы», рассказывающей о борьбе обычных людей с магами-идеалистами, которые ради всеобщего счастья готовы сжечь мир дотла. Чайковски какой-то киборг, который никогда не спит, — выпустить за год несколько толстенных романов для него плёвое дело.
Майк Чен, The Photonic Effect («Фотонный эффект») — внецикловая космоопера. Команда звездолёта, возвращаясь домой после долгого путешествия, узнаёт, что их привычный мир вот-вот охватит гражданская война.
Марта Уэллс, Platform Decay («Платформенный распад») — уже восьмая книга очень популярной НФ-серии «Дневники Киллербота». На сей раз обретший свободу воли робот с ИИ вынужден заботиться о человеческих детишках.
Энн Леки, Radiant Star («Сияющая Звезда») — отдельный роман из космооперной вселенной Империи Радч.
Джеймс Кори, The Faith of Beasts («Вера зверей») — вторая часть космооперы «Война покорённых» о противостоянии людей с воинственными пришельцами.
Питер Ф. Гамильтон, Exodus: The Helium Sea («Исход: Гелиевое море») — завершение НФ-дилогии, рассказывающей о судьбе человечества, которое покинуло погибшую Землю и вынуждено бороться с другими расами за место в галактике.
Себастьян де Кастелл, Our Lady of Blades («Наша леди клинков») — второй роман фэнтезийного цикла «Двор теней» из серии о мире Плащеносцев. В городе Риджу судебные поединки превратились в фарс — местные правители активно используют подкуп, подтасовывая результаты. Однако таинственная леди-дуэлянт, движимая желанием отомстить, бросает вызов коррупции и несправедливости.
Р. Дж. Баркер, Mortedant’s Peril («Опасность Мортеданта») — пока что внецикловый роман фэнтезийного стимпанка о жреце, который читает воспоминания мёртвых и узнаёт опасную тайну.
Шеннон А. Чакраборти, The Tapestry of Fate («Гобелен Судьбы») — второй роман ориентального фэнтези о бывшей пиратке Амине, которая вынуждена без конца выполнять опасные поручения под угрозой разоблачения её былых делишек.
Джо Уолтон, Everybody's Perfect («Все идеальны») — внецикловый роман о магической Венеции эпохи Ренессанса.
Виктория Шваб, Victorious («Победоносные») — финальный роман трилогии «Злодеи» о противостоянии людей со сверхспособностями.
Ожидается ещё немало ярких иностранных новинок. Что до наших самых главных «ждунов», на которые трепетно надеются множество читателей по всему миру, то…
Есть невеликий шанс на появление «Шипа Эмберлейна» Скотта Линча. А вот на Мартине и Ротфуссе, похоже, можно ставить крест. Их книги, видимо, не выйдут уже никогда. Мартин погряз во множестве других проектов, ему не до зимних ветров Вестероса. А у Ротфусса то стресс, то депрессия, то нежданные радости — и вообще, он никому ничего не должен. Так что расходимся, наши ожидания — наши проблемы.
