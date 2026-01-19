КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Классика

«Бразилия» Терри Гиллиама: фееричная и жизненная антиутопия про Маленького Брата
«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Книги
#Ожидания 2026#Что почитать#ожидания

Какие книги выйдут в 2026 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

Борис Невский
19 января 12:00
1176
6 минут на чтение
Как всегда, в 2026 году разножанровой фантастики за рубежом выйдет очень много. Но в то же время потенциально громких хитов от прославленных мэтров кот наплакал. Так что 2026-й — во многом год если не проходной, то промежуточный. Впрочем, всегда есть надежда на приятные сюрпризы в виде многообещающих новичков. 
О некоторых потенциально интересных анонсах мы и расскажем в этом материале.

Первая часть книжных ожиданий

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Борис Невский

01.01.2026

20802

Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Вторая часть книжных ожиданий

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Борис Невский

06.01.2026

18894

Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

Третья часть книжных ожиданий

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Борис Невский

13.01.2026

6140

Страшные истории, странные истории, сверхъестественные истории

Четвёртая часть книжных ожиданий

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Борис Невский

16.01.2026

2784

Что будет читать в наступившем году молодёжь всех возрастов

Роберт Джексон Беннетт

A Trade of Blood («Торговля кровью»)

Третий роман цикла детективного фэнтези «Тень Левиафана» (вначале была заявлена трилогия, но, похоже, будет продолжение). Империя на грани раскола и гражданской войны из-за обострения вражды двух влиятельных кланов. Наследник одного из них обвиняется в чудовищном убийстве. Доказать его невиновность поручено знаменитой сыщице Ане Долабре и её помощнику Диниусу. Однако даже их таланты могут оказаться бессильны, ведь свидетели погибают один за другим. Возможно, кто-то заинтересован в грядущем хаосе?

Фонда Ли

The Last Contract of Isako («Последний контракт Исако»)

Внецикловый роман космической оперы в стиле киберпанк от мастера ориентального фэнтези.

Общество на терраформированной планете, покрытой льдом, живёт по правилам средневековой Японии. Могущественные корпорации решают конфликты с помощью наёмных самураев, использующих в разборках мечи. Исако — легендарная фехтовальщица, которая хочет уйти на покой. И, чтобы гарантировать безбедную жизнь своей семье, Исако решает выполнить последний контракт. Однако обычная история промышленного шпионажа приводит её к тайне, которая навсегда изменит судьбу человечества.

Джим Батчер

Twelve Months («Двенадцать месяцев»)

Спустя шесть лет после масштабного «Поля боя» Батчер выпускает очередной, аж восемнадцатый по счёту роман городского фэнтези о непотопляемом маге Гарри Дрездене.

Гарри и его союзникам с трудом удалось спасти Чикаго от разрушения, но победа дорого обошлась. Гарри потерял слишком многих, и ему нужно время, чтобы примириться с утратами. Однако покой ему только снится — фейри и вампиры вступили в союз, и, чтобы скрепить его, Гарри придётся отдать накопившиеся долги. То есть заключить помолвку со смертельно опасной, хоть и привлекательной упырихой Ларой.

Адриан Чайковски

Green City Wars («Войны Зелёного города»)

Внецикловый роман очень разнопланового британского фантаста — на сей раз детективный нуар в декорациях, напоминающих «Зверополис».

Люди — доминирующий вид в городе. Но в тенях скрывается цивилизация разумных животных — очень похожая на человеческую, с такими же проблемами и пороками. Енот Скотч, частный детектив, за умеренную цену готов выполнить практически любую работу (ну, кроме явного криминала). Его очередное задание — отыскать пропавшую мышь. Вот только этого мыша ищут и другие, причём многие не остановятся ни перед чем, лишь бы найти его. Может, Скотч зря взялся за эту работу?

Кэмерон Джонстон

First Mage On The Moon («Первый маг на Луне»)

Внецикловый роман космического фэнтези о мире, где волшебники соперничают, пытаясь высадиться на Луну.

Когда-то Элла Пикеринг была выдающейся колдуньей — но теперь она стала инвалидом и влачит жалкое существование в плену долгов. Волей случая Эллу втягивает в авантюру инженер Джакан Гриссом — его неудачный эксперимент заканчивается незаконным запуском ракеты на Луну. Однако этот полёт может остановить противостояние двух земных империй. Ведь на Луне обитают боги…

Алан Мур

I Hear A New World («Я слышу о новом мире»)

Второй роман из Лондонского квинтета знаменитого комиксиста, взявшегося писать фэнтези. Действие происходит в Англии XX века, где тайно существует магия.

1958 год. Прошло почти 10 лет с тех пор, как Деннис Наклъярд узнал о существовании волшебной изнанки Лондона и решил держаться от неё подальше. Однако из-за нелепой случайности существа из мира магии обратили на Денниса внимание, и вокруг парня вновь начала твориться всякая неразбериха. Вдобавок его девушка Грейс тоже узнала тайну…

Читайте также

Вечный двигатель Алана Мура

Василий Владимирский

18.11.2023

51682

70 лет вендетты выдающегося джентльмена из ада

Джаспер Ффорде

Dark Reading Matter («Тёмная читательская материя»)

Восьмая часть приключений Четверг Нонетот попадёт на полки к читателям спустя 14 лет после предыдущего романа. Обещается финал истории.

Четверг узнаёт о концепции тёмной читательской материи, согласно которой порядка 80% всей книжной вселенной пока не изучено, поскольку она состоит из неизвестных или забытых текстов. У зловещей корпорации «Голиаф» есть свои планы на эту территорию, и Четверг пытается их сорвать. А тут ещё некий Роджер Тэтт утверждает, что мир героини ненастоящий…

Читайте также

Летописец Книгомирья: жизнь и творчество Джаспера Ффорде

Светлана Евсюкова

11.01.2018

8633

Статья о жизни и творчестве английского писателя Джаспера Ффорде, автора циклов юмористической фантастики «Четверг Нонетот» и «Отдел сказочных преступлений», а также подросткового фэнтези «Последняя охотница на драконов».

Ричард Морган

No Man's Land («Ничья земля»)

Новый роман Ричарда Моргана оказался не долгожданным продолжением марсианских приключений Хакана Вейла, а тёмным фэнтези — пока что внецикловым (но кто знает?).

Первая мировая война завершилась неожиданно — Британия оказалась под угрозой захвата. Но не войсками кайзера, а Хульду, древней расой фейри, которые под шумок мировой бойни решили положить конец власти человечества над планетой. Однако против надменных фейри выступает ветеран войны Дункан Сильвер — он пытается остановить захватчиков стальным ножом и винтовкой, спасая похищенных детей.

Чайна Мьевиль

The Rouse («Взрыв»)

На сентябрь анонсирован новый роман Чайны Мьевиля, который он писал 20 лет. В книге будет более 1200 страниц.

Это фэнтези, не входящее в уже известные циклы автора. Анонсирована «глубоко трогательная история, охватывающая десятилетия и континенты». Героиня, обычная женщина, переживает разрушительную личную трагедию, после чего оказывается втянута в тёмные заговоры и привлекает внимание сверхъестественных сил.

Читайте также

Чайна Мьевиль: новый, странный, стимпанк, коммунист

Борис Невский

24.07.2019

53083

Он обожает Лондон, ненавидит Толкина и чередует эпатаж для взрослых с очаровательными подростковыми сказками. Рассказываем обо всех его удивительных книгах и немного — о его жизни. К примеру, почему его так странно зовут?

Эдвард Эштон

After the Fall («После падения»)

Внецикловый роман от автора нашумевшего «Микки-7». На сей раз Эштон сочинил сатирическую фантастику о человечестве, которое поработили захватчики-пришельцы.

Прошёл уже век с тех пор, как Серые получили власть над Землёй и превратили уцелевших людей то ли в слуг, то ли в домашних питомцев. Джон — как раз питомец Серого по имени Марток, который обращается с человеком почти как с другом. Ну, пока не оставляет его в заклад у криминального авторитета, что чревато очень неприятными последствиями. Для Джона, естественно…

А также...

Ричард Суон,Steel Gods («Стальные боги») — второй роман фэнтезийного цикла «Великое молчание» из вселенной Империи Волка.
Ричард Суон,The Infinite State («Бесконечное государство») — начальный роман космической антиутопии о вдове одного из лидеров фашистской галактической империи. После смерти мужа Кэтрин Фуллер получила возможность создать утопическое общество на девственной планете. Вот только благими намерениями вымощена дорога в ад…
Марк Лоуренс, Daughter of Crows («Дочь воронов») — начальный том фэнтезийного цикла о женской академии, где готовят жестоких убийц.
Адриан Чайковски, Children of Strife («Дети Раздора») — четвёртая книга пенталогии «Дети времени», эпической космической саги о будущем человечества.
Адриан Чайковски, Pretenders to the Throne of God («Претенденты на трон божий») — четвёртая книга фэнтезийной пенталогии «Тираны-философы», рассказывающей о борьбе обычных людей с магами-идеалистами, которые ради всеобщего счастья готовы сжечь мир дотла. Чайковски какой-то киборг, который никогда не спит, — выпустить за год несколько толстенных романов для него плёвое дело.
Майк Чен, The Photonic Effect («Фотонный эффект») — внецикловая космоопера. Команда звездолёта, возвращаясь домой после долгого путешествия, узнаёт, что их привычный мир вот-вот охватит гражданская война.
Марта Уэллс, Platform Decay («Платформенный распад») — уже восьмая книга очень популярной НФ-серии «Дневники Киллербота». На сей раз обретший свободу воли робот с ИИ вынужден заботиться о человеческих детишках.
Энн Леки, Radiant Star («Сияющая Звезда») — отдельный роман из космооперной вселенной Империи Радч.
Джеймс Кори, The Faith of Beasts («Вера зверей») — вторая часть космооперы «Война покорённых» о противостоянии людей с воинственными пришельцами.
Питер Ф. Гамильтон, Exodus: The Helium Sea («Исход: Гелиевое море») — завершение НФ-дилогии, рассказывающей о судьбе человечества, которое покинуло погибшую Землю и вынуждено бороться с другими расами за место в галактике.
Себастьян де Кастелл, Our Lady of Blades («Наша леди клинков») — второй роман фэнтезийного цикла «Двор теней» из серии о мире Плащеносцев. В городе Риджу судебные поединки превратились в фарс — местные правители активно используют подкуп, подтасовывая результаты. Однако таинственная леди-дуэлянт, движимая желанием отомстить, бросает вызов коррупции и несправедливости.
Р. Дж. Баркер, Mortedant’s Peril («Опасность Мортеданта») — пока что внецикловый роман фэнтезийного стимпанка о жреце, который читает воспоминания мёртвых и узнаёт опасную тайну.
Шеннон А. Чакраборти, The Tapestry of Fate («Гобелен Судьбы») — второй роман ориентального фэнтези о бывшей пиратке Амине, которая вынуждена без конца выполнять опасные поручения под угрозой разоблачения её былых делишек.
Джо Уолтон, Everybody's Perfect («Все идеальны») — внецикловый роман о магической Венеции эпохи Ренессанса.
Виктория Шваб, Victorious («Победоносные») — финальный роман трилогии «Злодеи» о противостоянии людей со сверхспособностями.
Ожидается ещё немало ярких иностранных новинок. Что до наших самых главных «ждунов», на которые трепетно надеются множество читателей по всему миру, то… 
Есть невеликий шанс на появление «Шипа Эмберлейна» Скотта Линча. А вот на Мартине и Ротфуссе, похоже, можно ставить крест. Их книги, видимо, не выйдут уже никогда. Мартин погряз во множестве других проектов, ему не до зимних ветров Вестероса. А у Ротфусса то стресс, то депрессия, то нежданные радости — и вообще, он никому ничего не должен. Так что расходимся, наши ожидания — наши проблемы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Ожидания 2026#Что почитать#ожидания
Рекомендуем
Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви
10 одиночных фэнтези-книг, в которых магия переплетается с реальностью
10 важных фантастических рассказов об искусственном интеллекте, которые стоит читать и сегодня
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Книги

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена
«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм
Страшные истории, странные истории, сверхъестественные истории

Книги

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Вспомним тех, кто не смог встретить 2026 год.

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези
Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

Книги

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом
Беседа с автором «Зайчика» об истории создания, визуальных образах, источниках вдохновения и многом другом.

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика
Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Книги

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение
Запах ёлки и мандаринов прилагается

Книги

Вампиры, черти и фэйри. Подборка фэнтези на зимние праздники
Подборка зимних книг, которыми можно наслаждаться в долгие праздники.

Книги

Лучшие книги 2025 года: фантастика, фэнтези и мистика (и один комикс)
Фантастические и фэнтезийные книги, вышедшие на русском в 2025 году, которые рекомендуют авторы «Мира фантастики.
Показать ещё
Рекомендуем
10 файлов киберпанка
Тысячеликий герой и мономиф: суть книги Джозефа Кэмпбелла
«Основание»: мир, который построил Азимов
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты