Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Гибрид мистики и магреализма, национальный американский бестселлер минувшего года.
Во время Первой мировой войны пятеро солдат, пытаясь вытащить раненого товарища с ничейной земли, находят… подстреленного ангела. Он может стать ключом к прекращению войны, но человеческие сердца, столкнувшись с чудом, разрываются от алчности и нечистых помыслов.
Где выйдет: «Астрель-СПб»
Межавторскийсборник, в который вошли практически все произведения, связанные с Нечто — классикой НФ-хоррора.
Это каноническая повесть Джона Кэмпбелла «Кто ты?» — расширенный вариант, который довольно сильно отличается от оригинала, — роман «Ледяной ад», а также составленная Джоном Грегори Бетанкуром антология 2020 года «Нечто: иные варианты», где собраны 13 рассказов таких авторов, как Пол Ди Филиппо, Кристин Кэтрин Раш, Даррелл Швейцер, Алан Дин Фостер, Челси Куинн Ярбро и Кевин Андерсон.
Где выйдет: «Астрель-СПб»
Лауреат премии Брэма Стокера в номинации «Лучший дебют». Роман, выполненный в традициях «Оно» Стивена Кинга и «Жизни мальчишки» Роберта Маккаммона.
В 1961 году в маленьком городке Хэвен произошла серия жестоких убийств, за которые арестовали юношу Пола Греймора. Он утверждал, что невиновен, да и улик против него не нашли, но полиции было плевать. Отсидев 17 лет, Греймор возвращается в город, и убийства начинаются вновь. Однако те, кто пытается разобраться в ситуации, обнаруживают, что настоящий виновник вообще не человек…
Где выйдет: «Астрель-СПб»
Юмористическая мистика с элементами драмы и ромфанта.
Скончавшись от рака, саркастичная молодая женщина Лили попадает в Чистилище и, буквально осатанев от творящегося там бардака, подписывается на работу в Аду. Она создаёт Службу поддержки, чтобы нормализовать очередь душ, направляемых в Преисподнюю. Во время работы Лили знакомится с демонами, и некоторые из них оказываются вполне нормальными ребятами. Особенно генерал Бел — такой секси…
Где выйдет: «О2. Кислород»
Апокалиптический хоррор, в котором фильм «Бездна» встречается с «Сиянием» Кинга.
На дне Марианской впадины находится научная станция — там исследуют глубоководную субстанцию, которая может стать основой вакцины против смертоносной пандемии, охватившей Землю. Однажды станция перестаёт выходить на связь, и туда отправляется врач — в том числе чтобы выяснить, что случилось с братом, гениальным учёным, который работал с субстанцией. Оказывается, на станции творится такое, что…
Где выйдет: «Феникс»
А также…
Шон Хатсон «Слизни» — трилогия зоохоррора, ранее на русском выходил только первый роман. В центре истории — борьба человечества с чудовищными слизнями, которые очень любят людей. Как пищу («Феникс»).
Кристофер Триана «Кровавые реки, мясные берега» — дилогия о Речнике в одном томе. История поклонниц серийного убийцы, которые столкнулись с мистическим речным монстром («Феникс»).
Кристофер Триана «Королева склепа» — внецикловый роман о группе девушек, которые проходят испытание храбрости, отправившись ночью на кладбище. И то, что они там встречают, не идёт на пользу их здоровью («Феникс»).
Стивен Винсент Бене «Страна, где нет смерти» — сборник повестей и рассказов классика американской литературы. Рассказы фантастические, мистические, исторические — более тридцати, почти все на русском издаются впервые («Азбука»).
Робертсон Дэвис, High Spirits — сборник классика канадской литературы. 18 рассказов о привидениях, которые Дэвис, профессор Университета Торонто, читал своим студентам на Рождество с 1963 по 1981 год («Азбука»).
Джули Си Дао «Так расцветает рассвет» — продолжение романа «И сгустился туман», ретеллинг «Дракулы» с точки зрения Люси, подруги Мины Харкер («Азбука»).
Кёрстен Бакис «Жизнь чудовищных собак» — классика позднего американского постмодернизма, история о прямоходящих говорящих собаках, которые обосновались в Нью-Йорке («Азбука»).
Катриона Силви «Увидимся в другой жизни» — мистическая история мужчины и женщины, которые встречаются друг с другом в разных жизнях, постоянно перерождаясь («Азбука»).
Джек Кетчам «Она пробуждается» — история пожилого бизнесмена, который приезжает в Грецию на отдых и сталкивается с древним ужасом («АСТ»).
Дж. Г. Баллард «Выставка жестокости» — сборник рассказов британского классика, куда вошли его произведения с уклоном в магреализм и сюрреализм (Fanzon).
Салман Рушди «Одиннадцатый час» — самый последний сборник знаменитого автора в жанре преимущественно магического реализма (CORPUS).
Тигест Гирма «Вечная Погибель» — второй роман трилогии «Бессмертная тьма», ромфанта про вампиров («Азбука»).
Наоми Катнер «Киллер в отставке и прочие приятности» — ироничный триллер о киллере, который приехал в маленький городок, чтобы начать новую жизнь. Однако там он сталкивается с криминальными загадками и призраками («О2. Кислород»).
Аура Хейс, Loving a Vampire Is Total Chaos — история полицейской Селины. При расследовании серийных убийств она сталкивается с загадочным типом, который оказывается вампиром — впрочем, весьма обаятельным («О2. Кислород»).
Пом Ю Джин «Полночный каталог проклятий» — роман корейской писательницы о странной лавке, где оживают вещи, а посетители решают свои проблемы («О2. Кислород»).
Лайла Фэй, Devil's Deal — первый роман трилогии о юной ведьме, заключившей опасную сделку с демоном («О2. Кислород»).
Daeparang «Любовь всей моей смерти» — дилогия корейской писательницы о молодой актрисе, которая после нелепой смерти попадает в царство Аида и заключает сделку с его повелителем («О2. Кислород»).
Отечественные мистика и хоррор
Издательство «АСТ» выпустит третий том богато иллюстрированных лавкрафтовских энциклопедий, составленных М.С. Парфёновым, — «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Люди и культы». Также выйдет вторая книга цикла Tony Sart «Нечисть. Лиходей» с иллюстрациями автора.
Издательство «Феникс» выпустит новый цикл мистических детективов Дмитрия Тихонова «Государев псоглавец», который должны открыть романы «Скомороший дом» и «Багряное сказание». В серии «Ужас без границ. Русский сплаттерпанк» выйдут сборники — космического ужаса «Чужой космос» и глубоководного ужаса «Чужой океан».
В«Азбуке» выйдет роман Ивана Бевза «Супергерои для грустных» — магреализм про россиян, которые получают суперспособности, но оказываются не готовы к ним: либо силы сами по себе дурацкие, либо получившие их люди мелковаты для подвигов.
В издательстве «МИФ» появится роман Фрэнсис Кель «Где мы, там ад» — гибрид «тёмной академии» и магреализма, вдохновлённый «Трагической историей доктора Фауста» Кристофера Марло.
В«О2. Кислород» выйдет новый роман Нади Совы «Тихий шаг». Он откроет цикл «Сажа» о писателе, который узнал, что из-за бессмысленности своего существования стал проводником для нечисти.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.