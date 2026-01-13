КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Питер Джексон: король трэша и мёртвых девочек
Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
Книги
#Что почитать#Ожидания 2026#хоррор (ужасы)#мистика#магический реализм#ожидания

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Борис Невский
13 января 12:00
1073
8 минут на чтение
Третья часть нашего рассказа о новинках книгоиздания в 2026 году посвящена книгам в пограничных жанрах с уклоном в пугающее и странное — хоррору, мистике, а также разнообразному магическому реализму.

А где НФ?

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Борис Невский

01.01.2026

19092

Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

А где фэнтези?

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Борис Невский

06.01.2026

16657

Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

Брайан Макнотон

«Трон из костей»

Лауреат Всемирной премии фэнтези и премии Международной Гильдии Хоррора, номинант премии Брэма Стокера.

Сборник из десяти повестей и рассказов, объединённых сеттингом, ― необычный хоррор, по форме классическое фэнтези, но написанное от лица живых мертвецов. Оригинальная фантазия, в которой Толкин переплетается с Лавкрафтом, а традиционный фэнтезийный мир в мгновение ока оборачивается жутким кошмаром в духе самого отвязного ужастика.

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Конрад Уильямс

«Незапятнанные»

Лауреат премии Международной Гильдии Хоррора и премии Августа Дерлета. Роман, в котором сочетается боди-хоррор, сплаттерпанк и апокалиптика.

В книге несколько переплетающихся сюжетных линий. В Лондоне орудует серийный убийца, который считает себя наследником расы пожирателей плоти. Женщина понимает, что её дочь инфицирована чем-то чудовищным. Обычному клерку являются апокалиптические видения. Все эти события — знаки скорого пришествия на Землю существ, о которых люди давно забыли…

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Николас Биндж

«Восхождение»

Лучшая книга 2023 года по версии Vulture, LA Times, Goodreads, The Sunday Time, финалист премии «Игнотус» за лучший роман. Гибрид НФ и хоррора.

Однажды в Тихом океане внезапно появляется остров с огромной ледяной горой. Группа учёных с военным конвоем отправляются его исследовать. Но их ждут неприятности: на горе время течёт по-своему, воспоминания о происходящем произвольно меняются, а людей начинают преследовать жуткие монстры. В общем, из экспедиции вернутся далеко не все.

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Дэниел Краус

«Сбитый ангел»

Гибрид мистики и магреализма, национальный американский бестселлер минувшего года.

Во время Первой мировой войны пятеро солдат, пытаясь вытащить раненого товарища с ничейной земли, находят… подстреленного ангела. Он может стать ключом к прекращению войны, но человеческие сердца, столкнувшись с чудом, разрываются от алчности и нечистых помыслов.

Где выйдет: «Астрель-СПб»

«Нечто»

Межавторскийсборник, в который вошли практически все произведения, связанные с Нечто — классикой НФ-хоррора.

Это каноническая повесть Джона Кэмпбелла «Кто ты?» — расширенный вариант, который довольно сильно отличается от оригинала, — роман «Ледяной ад», а также составленная Джоном Грегори Бетанкуром антология 2020 года «Нечто: иные варианты», где собраны 13 рассказов таких авторов, как Пол Ди Филиппо, Кристин Кэтрин Раш, Даррелл Швейцер, Алан Дин Фостер, Челси Куинн Ярбро и Кевин Андерсон.

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Том Дэди

Haven

Лауреат премии Брэма Стокера в номинации «Лучший дебют». Роман, выполненный в традициях «Оно» Стивена Кинга и «Жизни мальчишки» Роберта Маккаммона.

В 1961 году в маленьком городке Хэвен произошла серия жестоких убийств, за которые арестовали юношу Пола Греймора. Он утверждал, что невиновен, да и улик против него не нашли, но полиции было плевать. Отсидев 17 лет, Греймор возвращается в город, и убийства начинаются вновь. Однако те, кто пытается разобраться в ситуации, обнаруживают, что настоящий виновник вообще не человек…

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Ричард Томас

«Воплощённый»

Лавкрафтовский зимний хоррор с жуткой атмосферой.

За Полярным кругом, в маленьком арктическим городке, живёт Себастьян Пенья — шаман, известный среди индейцев-инуитов как «пожиратель грехов». Именно ему предстоит сразиться с жуткими монстрами, которые прорвались в наш мир из другого измерения. Причём чудовища разумны и преследуют свои цели…

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Лэрд Баррон

«Последовательность имаго»

«Затмение»

«Лучшее событие, что ждёт нас всех»

Три сборника одного из самых необычных последователей Лавкрафта, лауреата многих премий и просто известного мастера хоррора.

Его рассказы и повести — сочетание лавкрафтовского ужаса, триллера и нуара. Тематика разная — исторический и современный ужас на любой вкус: заснеженные пустыни Аляски и зловещие пещеры, таинственные преступники и коллективные разумы…

Где выйдет: «Астрель-СПб»

Андрес Барба

«Республика света»

Магический реализм с элементами хоррора от испанского писателя.

Жизнь Сан-Кристобаля, небольшого тропического городка, меняется после появления тридцати двух детей неизвестного происхождения. Они склонны к насилию — а потому захватывают власть над городом и удерживают её больше года. Спустя 20 лет очевидец кошмарных событий пишет хронику, где перемешаны факты, слухи и домыслы.

Где выйдет: «Альпина.Проза»

Ник Ньюман

«Сад»

Готический магреализм с элементами хоррора.

Две пожилые сестры, Эвелин и Лили, живут в глуши, в доме с огромным садом, который обнесён прочной стеной. Женщины никогда не выходят за её пределы — других людей они ни разу не встречали. Но однажды прямо посреди своего участка они находят неизвестно как попавшего туда мальчика. И у сестёр наконец появляются вопросы — кто они и зачем здесь живут?

Где выйдет: «Дом историй»

Хейли Гельфьюзо

«Книга потерянных часов»

Магический реализм на стыке с фэнтези и криптоисторией.

Где-то вне пространства и времени находится таинственная библиотека, книги в которой хранят человеческие воспоминания. Доступ сюда есть только у особой касты Часовщиков — но однажды невольной узницей библиотеки становится девочка Лизавет Леви. Именно ей предстоит спасти воспоминания от козней извне — потому что у тех, кто жаждет власти, свои причины изменить память людей.

Где выйдет: «Азбука»

Джози Силвер

Melody Bittersweet

Первые два тома цикла мистических детективов о женщине, которая решает проблемы с призраками.

В небольшом городке на протяжении трёх поколений живёт семья Биттерсвит, все женщины которой обладают способностью общаться с привидениями и передавать их послания. Но самая младшая из семьи, двадцатисемилетняя Мелоди, открывает своё дело: она не разговаривает с призраками, а уничтожает их. И вот однажды Мелоди берётся очистить старинное поместье призраков, однако всё идёт совершенно не по плану.

Где выйдет: «Азбука»

Джейси Линн

«Служба поддержки Ада»

Юмористическая мистика с элементами драмы и ромфанта.

Скончавшись от рака, саркастичная молодая женщина Лили попадает в Чистилище и, буквально осатанев от творящегося там бардака, подписывается на работу в Аду. Она создаёт Службу поддержки, чтобы нормализовать очередь душ, направляемых в Преисподнюю. Во время работы Лили знакомится с демонами, и некоторые из них оказываются вполне нормальными ребятами. Особенно генерал Бел — такой секси…

Где выйдет: «О2. Кислород»

Ник Каттер

«Глубина»

Апокалиптический хоррор, в котором фильм «Бездна» встречается с «Сиянием» Кинга.

На дне Марианской впадины находится научная станция — там исследуют глубоководную субстанцию, которая может стать основой вакцины против смертоносной пандемии, охватившей Землю. Однажды станция перестаёт выходить на связь, и туда отправляется врач — в том числе чтобы выяснить, что случилось с братом, гениальным учёным, который работал с субстанцией. Оказывается, на станции творится такое, что…

Где выйдет: «Феникс»

Томас Пинчон

Against the Daу

Роман 2006 года одного из ведущих авторов современного постмодернизма.

Действие разворачивается на протяжении нескольких десятилетий, от 1890-х годов до конца «ревущих двадцатых»; в разных регионах планеты, от Америки до загадочных мест, не обозначенных на картах.

Среди персонажей — анархисты, воздухоплаватели, игроки, магнаты, декаденты, безумные учёные, шаманы, экстрасенсы, шпионы, авантюристы и наёмные убийцы. 

Жанр определить сложно — исторический роман, пародия, научная фантастика, мистика, стимпанк. В целом — западный магреализм.

Где выйдет: «Азбука»

А также…

Шон Хатсон «Слизни» — трилогия зоохоррора, ранее на русском выходил только первый роман. В центре истории — борьба человечества с чудовищными слизнями, которые очень любят людей. Как пищу («Феникс»).
Кристофер Триана «Кровавые реки, мясные берега» — дилогия о Речнике в одном томе. История поклонниц серийного убийцы, которые столкнулись с мистическим речным монстром («Феникс»).
Кристофер Триана «Королева склепа» — внецикловый роман о группе девушек, которые проходят испытание храбрости, отправившись ночью на кладбище. И то, что они там встречают, не идёт на пользу их здоровью («Феникс»).
Стивен Винсент Бене «Страна, где нет смерти» — сборник повестей и рассказов классика американской литературы. Рассказы фантастические, мистические, исторические — более тридцати, почти все на русском издаются впервые («Азбука»). 
Робертсон Дэвис, High Spirits — сборник классика канадской литературы. 18 рассказов о привидениях, которые Дэвис, профессор Университета Торонто, читал своим студентам на Рождество с 1963 по 1981 год («Азбука»).
Джули Си Дао «Так расцветает рассвет» — продолжение романа «И сгустился туман», ретеллинг «Дракулы» с точки зрения Люси, подруги Мины Харкер («Азбука»).
Кёрстен Бакис «Жизнь чудовищных собак» — классика позднего американского постмодернизма, история о прямоходящих говорящих собаках, которые обосновались в Нью-Йорке («Азбука»).
Катриона Силви «Увидимся в другой жизни» — мистическая история мужчины и женщины, которые встречаются друг с другом в разных жизнях, постоянно перерождаясь («Азбука»).
Джек Кетчам «Она пробуждается» — история пожилого бизнесмена, который приезжает в Грецию на отдых и сталкивается с древним ужасом («АСТ»).
Дж. Г. Баллард «Выставка жестокости» — сборник рассказов британского классика, куда вошли его произведения с уклоном в магреализм и сюрреализм (Fanzon).
Салман Рушди «Одиннадцатый час» — самый последний сборник знаменитого автора в жанре преимущественно магического реализма (CORPUS).
Тигест Гирма «Вечная Погибель» — второй роман трилогии «Бессмертная тьма», ромфанта про вампиров («Азбука»).
Наоми Катнер «Киллер в отставке и прочие приятности» — ироничный триллер о киллере, который приехал в маленький городок, чтобы начать новую жизнь. Однако там он сталкивается с криминальными загадками и призраками («О2. Кислород»).
Аура Хейс, Loving a Vampire Is Total Chaos — история полицейской Селины. При расследовании серийных убийств она сталкивается с загадочным типом, который оказывается вампиром — впрочем, весьма обаятельным («О2. Кислород»).
Пом Ю Джин «Полночный каталог проклятий» — роман корейской писательницы о странной лавке, где оживают вещи, а посетители решают свои проблемы («О2. Кислород»).
Лайла Фэй, Devil's Deal — первый роман трилогии о юной ведьме, заключившей опасную сделку с демоном («О2. Кислород»).
Daeparang «Любовь всей моей смерти» — дилогия корейской писательницы о молодой актрисе, которая после нелепой смерти попадает в царство Аида и заключает сделку с его повелителем («О2. Кислород»).

Отечественные мистика и хоррор

Издательство «АСТ» выпустит третий том богато иллюстрированных лавкрафтовских энциклопедий, составленных М.С. Парфёновым, — «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Люди и культы». Также выйдет вторая книга цикла Tony Sart «Нечисть. Лиходей» с иллюстрациями автора.
Издательство «Феникс» выпустит новый цикл мистических детективов Дмитрия Тихонова «Государев псоглавец», который должны открыть романы «Скомороший дом» и «Багряное сказание». В серии «Ужас без границ. Русский сплаттерпанк» выйдут сборники — космического ужаса «Чужой космос» и глубоководного ужаса «Чужой океан».
В«Азбуке» выйдет роман Ивана Бевза «Супергерои для грустных» — магреализм про россиян, которые получают суперспособности, но оказываются не готовы к ним: либо силы сами по себе дурацкие, либо получившие их люди мелковаты для подвигов.
В издательстве «МИФ» появится роман Фрэнсис Кель «Где мы, там ад» — гибрид «тёмной академии» и магреализма, вдохновлённый «Трагической историей доктора Фауста» Кристофера Марло.
В«О2. Кислород» выйдет новый роман Нади Совы «Тихий шаг». Он откроет цикл «Сажа» о писателе, который узнал, что из-за бессмысленности своего существования стал проводником для нечисти.
В следующий раз мы расскажем о юношеских, подростковых и детских фантастических книгах, которые появятся в 2026 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать#Ожидания 2026#хоррор (ужасы)#мистика#магический реализм#ожидания
Рекомендуем
Фантастические жанры, потерявшие актуальность
Станислав Лем и его фантастика
«Властелин колец» в СССР. История первого перевода Зинаиды Бобырь
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези
Книги в жанре фэнтези, которые мы будем читать в 2026 году.

Книги

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом
Беседа с автором «Зайчика» об истории создания, визуальных образах, источниках вдохновения и многом другом.

Книги

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика
Научная фантастика, которую мы будем читать в следующем году.

Книги

Что почитать? 6 книг, создающих новогоднее настроение
Запах ёлки и мандаринов прилагается

Книги

Вампиры, черти и фэйри. Подборка фэнтези на зимние праздники
Подборка зимних книг, которыми можно наслаждаться в долгие праздники.

Книги

Лучшие книги 2025 года: фантастика, фэнтези и мистика (и один комикс)
Фантастические и фэнтезийные книги, вышедшие на русском в 2025 году, которые рекомендуют авторы «Мира фантастики.

Книги

5 отличных рассказов Брендона Сандерсона для тех, кто не знаком с Космером
Или для тех, кто уже прочитал все его романы и хочет чего-то новенького.

Книги

«Я сразу понимал, что в писательстве самое трудное, и был к этому готов». Беседа с Антоном Мамоном
Разговор о вампирах, путешествиях и катакомбах.

Книги

История Мэри Шелли: жизнь и творчество матери научной фантастики
Женщина, которая придумала чудовище
Показать ещё
Рекомендуем
Главные научные фантасты современности
Лучшие книги про попаданцев: топ-10
Король ужасов Стивен Кинг
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты