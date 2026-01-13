Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Хоррор, мистика и магический реализм

Готический магреализм с элементами хоррора.





Две пожилые сестры, Эвелин и Лили, живут в глуши, в доме с огромным садом, который обнесён прочной стеной. Женщины никогда не выходят за её пределы — других людей они ни разу не встречали. Но однажды прямо посреди своего участка они находят неизвестно как попавшего туда мальчика. И у сестёр наконец появляются вопросы — кто они и зачем здесь живут?



