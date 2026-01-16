Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Внецикловый роман в традициях «Ходячего замка».
Юная Фосс Батчер никогда не предавалась пустым мечтам. Дочь деревенского мясника — немного миловидная, весьма неуклюжая и удручающе практичная, она отлично понимала, что грезить о приключениях в её положении глупо. Подрасти, унаследовать отцовское дело и выйти замуж за местного парня, способного рубить мясо, — вот её будущее. Но однажды в деревне появляется шикарная карета… и Фосс затягивает в водоворот невероятных приключений и опасных тайн вместе с лучшим магом королевства Сильвестром и говорящим котом.
Где выйдет: «О2. Кислород»
Готическое фэнтези с уклоном в мистику.
Юные балерины из знаменитого театра Нью-Коры не один год очаровывают зрителей. Эмберлин с детства мечтала блистать среди них… пока не узнала кошмарную цену успеха. Оказывается, балерины прокляты и вынуждены во всём подчиняться хозяину труппы Малкольму. Девушек фактически превратили в покорных марионеток!
Однажды у Эмберлин появляется шанс разрушить проклятие с помощью театрального призрака. Хватит ли ей смелости и решительности?
Где выйдет: «Эксмо: Freedom»
Первая книга планируемой дилогии приключенческого фэнтези.
Фаррен Уолш мечтает стать драконьим ветеринаром, потому ей необходима стипендия для обучения в колледже. Но у девушки есть соперник — одноклассник Джеймс Мерфи из богатой семьи драконьих всадников. Ему ведь даже деньги стипендии не нужны — высокомерный парень просто хочет во всём быть первым! Поначалу ребята терпеть друг друга не могут (хотя у Джеймса есть тайна), но им придётся объединиться, чтобы спасти уникального золотого дракона. А там уже и до романтики крылом подать…
Где выйдет: «О2. Кислород»
Внецикловый роман, ставший подростковым бестселлером.
По просторам волшебной страны Эйрленд бродит множество чудовищ — а люди скрываются от них за стенами городов. Таких, как родной городок девочки Роды. Однажды загадочный анонимный друг, с которым Рода давно переписывается, просит её спасти раненого ворона. И оказывается, что это «чудовище» — мальчик-оборотень Игнис. Теперь героям предстоит отправиться в запретное для всех место Нигде. На пути их ждёт много опасностей — да ещё и доверять друг другу они не могут. А без настоящего доверия Рода и Игнис обречены…
Где выйдет: «Эксмо: Freedom»
Внецикловый роман, ретеллинг мифа о Тристане и Изольде.
Антиутопический мир, где живут два враждебных народа, Пять Кланов и Кингсленд. И вот однажды целительница Исидора, дочь вождя всех вождей Пяти Кланов, участвует в битве с солдатами Кингсленда. Ими командует наследный принц Тристан Бэнкс. Когда Исидору ранят отравленной стрелой, Тристан, используя древнюю магию, спасает девушке жизнь. И что ей теперь делать?
Где выйдет: «МИФ»
Первый роман планируемой одноимённой трилогии детективного фэнтези для юношества.
Виола — маг смерти, но ненавидит своё ремесло. Она вынуждена поступить в магическую Академию, во время обучения в которой погибла её сестра Оливия. И пока Виола пытается расследовать смерть сестры, в Академии происходит целая серия таинственных убийств. Чтобы разобраться в ситуации, Виоле придётся вступить в союз с Сайласом, магом, который специализируется на ядах. Лишь вместе они могут разоблачить убийцу и спасти свои жизни.
Где выйдет: «О2. Кислород»
Первый том фэнтезийно-детективной дилогии известной китайской писательницы.
Наследный принц Чжу Юйхэн отравлен неизвестно кем. Ему остался год жизни, и принц, скрывая своё состояние, начинает расследование. Он находит механическую стрекозу, которая приводит его к загадочной девушке А-Нань… Удастся ли Чжу Юйхэну разгадать её тайну, найти преступника и спасти свою жизнь?
Где выйдет: «Эксмо: Freedom»
Внецикловый роман готического фэнтези.
Чтобы заработать на обучение в школе медсестёр, восемнадцатилетняя Молли О'Ринн соглашается провести несколько месяцев в старинном поместье. Ей предстоит стать сиделкой богатого юноши, страдающего от неизлечимого недуга.
Вот только оказывается, что юноша вовсе не болен — в особняке его заточил опасный оккультист. Молли предстоит раскрыть тайну поместья и его невольного гостя, а затем решить, стоит ли его спасать? Ведь юноша — не человек…
Где выйдет: «О2. Кислород»
А также...
Брендон Сандерсон «Непокорные» — четвёртая книга цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо» о приключениях девушки-пилота Спенсы («Азбука»).
Саманта Шеннон «Сезон костей» — полный перезапуск популярного фэнтезийного цикла, куда войдут существенно переработанные автором версии первых четырёх романов. А также впервые на русском — повесть-приквел «Бледная странница», справочный трактат On the Merits of Unnaturalness, повесть «Утренний хор» и пятый роман цикла «Тёмное зеркало» («Азбука»).
Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры. Из пыли и праха» — второй роман цикла фэнтезийного стимпанка «Таланты». Дети со сверхспособностями, известные как Таланты, продолжают сражаться с ожившими мертвецами и злодеями, которые им помогают («МИФ»).
Эмма Хэмм «Голос прибоя» — третий том тетралогии «Морские глубины» о постапокалиптическом будущем и огромных подводных городах, в которых теперь обитает человечество («О2. Кислород»).
Пенн Коул «Сияние вечного пламени» — вторая часть эпического ромфэнтези о противостоянии людей и потомков богов («О2. Кислород»).
Kin «Как защитить старшего брата главной героини» — роман корейской писательницы, имевший огромный успех в Сети. История попаданки в тело злодейки из фэнтезийного романа («О2. Кислород»).
Softcoral «Стань светом в тёмном море. Том 3» — финальная часть корейского НФ-романа, герой которого попал в петлю времени на глубоководной станции, где случилась смертельно опасная катастрофа («О2. Кислород»).
Джеймс Дэшнер, The Infinite Glade — третья часть подцикла «Разрезающий лабиринт» из популярной юношеской постапокалиптической серии («АСТ»).
Мён Соджон «Позволь съесть твою историю. Том 1» — начало популярного корейского романа, мистическая история о школьниках, которые противостоят монстру, пожирающему человеческие воспоминания («Эксмо: Freedom»).
Стефани Гарбер, Alchemy of Secrets — первый роман одноимённого цикла городского фэнтези о девушке Холланд, которая узнаёт магические тайны Лос-Анджелеса («Эксмо: Freedom»).
Стефани Гарбер, Spectacular — рождественская повесть из вселенной фэнтезийного цикла «Караваль» («Эксмо: Freedom»).
Мара Вульф «Дом Вечности» — первый том нового цикла «Хроники зодиака» о девушке Эвери, которая поступила в академию охотников за бурями времени. Как всегда у Вульф — масштабный мир с богатой историей, древние пророчества и, конечно, любовь («Эксмо: Freedom»).
Холли Блэк, Thief of Night — продолжение «Книги ночи», городского фэнтези о ловкой воровке, которая без конца ввязывается в аферы, связанные с магией («Эксмо: Freedom»).
Рик Риордан «Гнев трёхглавой богини» — очередной роман из серии о Перси Джексоне. Теперь герой готовится к поступлению в университет, а для этого ему нужны рекомендательные письма от богов («Эксмо»).
Элис Кова «Академия Арканов» — юношеское фэнтези об авантюристке, которая, попавшись на краже, вынуждена участвовать в афере с ограблением Академии Арканов, элитной магической школы («Эксмо: Freedom»).
Тянься Гуйюань «Вихрь перемен из рода Мэн» — приквел знаменитого китайского цикла «Песнь о небесах» о девушке, попавшей в далёкое прошлое («Эксмо: Freedom»).
Керстин Гир, Was die Welt zusammenhält — третья книга фэнтезийного цикла «Незабудка» о школьниках Квинне и Матильде, которые узнают, что внутри нашего мира скрывается магическая реальность («Робинс»).
Отечественное фэнтези
Екатерина Соболь «Двери больше не нужны» — финальная часть трилогии «Артефакторы» о таинственной Страже Санкт-Петербурга, которая закрывает магические двери («Эксмо: Черным-бело»).
Евгения Александрова «Завтра я стану огнём» — первая книга фэнтезийной дилогии, действие которой происходит в мире цикла «Проклятый капитан». Дочь главных героев отправляется в магическую академию… («Эксмо: Черным-бело»).
Рита Хоффман «Храни короля» — самостоятельный роман автора популярного цикла «Мрачный взвод». Действие книги происходит в альтернативной Священной Римской Империи, охваченной магическими интригами. Мальчик Вольф проходит путь от раба до магического рыцаря, верного телохранителя будущего императора («МИФ»).
Ри Гува «Чёрный Белый» — первый роман постапокалиптического цикла, написанного топовым автором «Литреса». В мире, разрушенном биологической катастрофой, разворачивается жестокая борьба за жизнь, где каждый вздох может стать последним. Девушка Лекса вынуждена покинуть город выживших и отправиться за стену — и там она находит не только жестоких монстров, но и надежду на возрождение цивилизации («АСТ: Планета детства»).
Мальвина Гайворонская «Одарённая девочка и яркое безобразие» — третья часть детского цикла про Пандору Добротворскую, синтез городского и мифологического фэнтези. На сей раз, кроме оборотней и минотавров, героине предстоит разбираться ещё и с вампирами («АСТ: Планета детства»).
Медина Мирай «Альтернат. Время сбросить маски» — третья часть цикла о приключениях Янтарной Тени, супергероя из другого измерения, нашедшего себе новый дом в нашем мире («АСТ: Планета детства»).
Александрия Рихтер, пока безымянная четвёртая часть цикла подросткового фэнтези о приключениях мага-рыцаря Кристофера Клина («АСТ: Планета детства»).
Вероника Артт «Королева ужасов» — первый том нового фэнтезийного цикла про вампиров («АСТ: Планета детства»).
Елена Станиславская «Любомор» — первая книга юношеской дилогии «тёмной академии» в декорациях начала XX века, созданной на основе славянской мифологии («О2. Кислород»).
Ангелина и Вероника Шэн «Гвихоль» — начало нового цикла, написанное авторами популярной серии мистического ориентального хоррора «Канашибари». Новый цикл будет основан не на японском, а на корейском фольклоре («О2. Кислород»).
Софи Анри «Принцесса Ардена» — роман из фэнтезийного цикла «Игры королей», спин-офф про дочь главных героев, Рэндалла и Авроры («Эксмо: Freedom»).
Люцида Аквила «Система для друзей. Том 2» — вторая часть цикла попаданческого фэнтези, имитация китайского романа («Эксмо: Freedom»).
Люцида Аквила «МАУЛ. Алый дракон разрушения» — новый цикл ориентального фэнтези («Эксмо: Freedom»).
Влад Райбер «Тёмная сеть», «Разлом реальности», «Заброшенный лагерь» — юношеский хоррор: первый про созданного ИИ монстра; второй про студентов, которые останавливают вторжение монстров из параллельного мира; третий — пионерский ужастик («Эксмо: Freedom»).
Сия Тони «Происхождение» и «Перерождение» — приквел и спин-офф популярной трилогии автора «Система», молодёжного фэнтези о поиске настоящей любви («Эксмо: Freedom»).
Дария Эссес «Академия 505» — дилогия юношеского фэнтези в жанре «тёмная академия» («АСТ»).
В следующем, заключительном материале мы расскажем о фантастических книгах, которые появятся в 2026 году за рубежом.
