Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Юношеская и детская фантастика

Финч сражался в окопах Первой мировой. Пережил нищету Великой депрессии. Наблюдал зарождение золотой эпохи Голливуда. Шпионил в нацистской Германии. Боролся за гражданские права в Америке 1960-х. Сходил с ума в пустыне. И был похоронен под обломками Всемирного торгового центра 11 сентября.

Яркая, увлекательная, жестокая и странная книга на стыке YA, мистики, магического реализма, супергеройского фэнтези и романа взросления.

«Феникс»