Брендон Сандерсон «Устремлённая в небо»: «Гарри Поттер» в «Звёздных войнах»

Юная Спенса по прозвищу Юла всегда мечтала летать и сражаться с ненавистными креллами, стремящимися уничтожить поселение людей на планете Россыпь. У девушки даже получается стать кадетом лётной школы. А заодно обнаружить в отдалённой пещере нечто, способное перевернуть её жизнь. И, быть может, не её одной…

Brandon Sanderson «Skyward» Жанр: юношеская космоопера

Выход оригинала: 2018

Художник: С. Шикин

Переводчик: О. Степашкина

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Цикл: «Устремлённая в небо», часть 1

Похоже на: Орсон Скотт Кард «Игра Эндера»

фильм «Аксель» (2018)

Демиург оригинальных миров взялся за стандартную историю о школе? Неужто у него нет туза в рукаве? Как оказалось, несколько козырей у мистера Сандерсона всё же было припрятано.

Сандерсон переносит читателя на затерянную в космосе планету, где скрываются, возможно, последние остатки человеческой расы, атакуемые загадочными креллами, природа которых неведома никому из колонистов. Благодаря окружающему планету космическому мусору бомбардировки с орбиты невозможны, поэтому креллы пытаются уничтожить людей с помощью авиации. Люди, естественно, сопротивляются, используя примерно те же технологии.

Временами роман напоминает старую добрую видеоигру типа X-COM: базы в пещерах, добыча ресурсов, защита поселений, выработка тактики, строительство истребителей, обучение пилотов и, наконец, воздушные бои. Автор тщательно подошёл к разработке летающих аппаратов как людей, так и креллов, — даже с рисунками. В наличии разные виды вооружения типа энерголучей, антигравов, силовых щитов. Занимательно, но шаблонно. Линия школьных будней тоже стандартна: занятия на симуляторах, практическое обучение тактике и пилотированию. Отношения внутри звена, где, конечно же, обнаружится антагонист героини и симпатичные парни, её привлекающие. Козни начальства, упорно не желающего видеть Спенсу среди пилотов. В общем, опять клише. Персонажи в основном тоже не радуют, оставаясь в памяти скорее как функции — мальчик-мажор, друг-инженер, девочка — меткий стрелок, хромой преподаватель.

Другое дело — главная героиня: основные преимущества книги связаны именно с ней. Задорная, увлекающаяся, стремящаяся к своей мечте. Воспитанная бабушкой, которая приобщила девочку к миру земных легенд. Любительница щегольнуть пафосными фразами в стиле древних героев. Чуток самоуверенная, эгоистичная и наивная. Не чуждая эмпатии и даже экстрасенсорике. Поддающаяся гневу и беззаветно влюблённая в свободу, которую дарит полёт. Спенса фонтанирует эмоциями, размышляет, сомневается…

Автор не пожалел для героини вороха проблем, начиная с детства. Девочка рано узнала о тёмных сторонах жизни, о том, что взрослые лгут, а полагаться можно лишь на себя. И даже прорыв Спенсы в лётную школу никак не решил всех её проблем. Она развивается, взрослеет, теряет друзей, иллюзии, детские заблуждения. Приобретает опыт, принимает сложные решения, пытается справиться с психологическими травмами. Путь героини «к себе» показан реалистично и убедительно — к финалу книги перед нами абсолютно другой человек.

Ещё одним достоинством романа стала интрига, связанная с таинственным прошлым планеты Россыпь, агрессивными, непонятно чего желающими креллами и загадочным «дефектом». Поддерживается интрига профессионально, информация выдаётся небольшими порциями, лишь сильнее разжигая читательское любопытство.

Выделяет роман из общего потока подростковой фантастики и отношение Сандерсона к смерти. В первый же день обучения кадеты лицом к лицу сталкиваются с противником в настоящем бою. Вскоре звено близко познакомится с Костлявой — и потом вступит в танец с этой дамой ещё не один раз. И часто с печальным результатом. Жёстко. Реалистично.

По ходу книги хватает напряжённых сражений с врагом в духе «Звёздных войн», где герои используют все описанные ранее виды оружия плюс выученные на уроках тактические приёмы. Есть и эпическое финальное сражение. О юморе автор тоже не забывает. В общем, читается роман легко, влёт, — в умении держать читательское внимание Сандерсону не откажешь. Пожалуй, для абстрактного «Джона Доу» книга стала бы откровенной удачей. Однако для такого мэтра фантастики, как Сандерсон, этот визит в гости к YA-космоопере выдающимся назвать всё же сложновато.

Итог: юношеская военная космоопера с яркой героиней, неплохой интригой и оригинальной находкой под занавес. А вот шаблонность школьной темы и общую «компьютерность» сеттинга к удачам не отнесёшь.

Вселенная Skyward В прошлом году вышел второй роман цикла, Starsight. Всего в серии запланировано четыре тома, которые должны выйти в 2021 и 2022 годах. Есть и приквел — ранний рассказ Сандерсона «Защита Элизеума» (2008), действие в котором происходит за несколько веков до времён Спенсы.