Мультсериалы нашего детства

Большинство авторов и редакторов МирФ в том или ином смысле дети девяностых — кто-то родился, а кто-то вырос в эту эпоху. Нашими учителями были приставочные игры на Sega и Dendy, альбомы с наклейками, игрушки-трансформеры, сотки — и мультсериалы. В этой десятке давайте предадимся ностальгии и вспомним, что мы смотрели по телевизору в детстве.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Утиные истории

Первый диснеевский, да и вообще западный мультсериал, который увидели по ТВ тогда ещё советские дети, проложил дорогу для остальных в этом топе. Каждую неделю из телевизора раздавалась знакомая мелодия заставки, и дворы пустели. Все сбегались смотреть, как жадный, но храбрый и упорный дядюшка

Скрудж отправлялся навстречу приключениям в компании племянников и пилота-раздолбая Зигзага.

В целом «Утиные истории» — это приключения в экзотических странах в духе «Индианы Джонса», но нашлось тут место и путешествиям во времени, и космосу, и даже сказочной магии. Правда, нам все эти годы не дают покоя два вопроса. Как Скрудж не разбивается, ныряя в своё золото? И почему утки всё-таки не носят штаны?

Черепашки-ниндзя (1987)

У живущих в канализации зеленокожих мутантов есть десятки воплощений, но для детей 1990-х правильное только одно: мультсериал 1987 года. Именно он познакомил нас с Леонардо, Рафаэлем, Микеланджело и Донателло, с мудрым учителем Сплинтером, злобным самураем Шреддером, уродливым пришельцем Крэнгом и обаятельной Эйприл. После этого сериала мы полюбили пиццу, начали собирать игрушки и стирать в кровь пальцы, проходя одноимённую игру на «Денди». Прочие, даже более близкие к комиксам, экранизации «Черепашек» мы подсознательно воспринимаем как ересь, ведь у них в начале не звучит мелодия «Мы не жалкие букашки».

Чёрный плащ

Ответвление «Утиных историй» о незадачливом селезне-супергерое — пожалуй, самая тонкая и удачная пародия на Бэтмена и его мир. Через неё российские дети узнали о супергеройском жанре и его штампах раньше, чем познакомились с оригиналами. Галерея злодеев у Чёрного Плаща даже богаче, чем у Бэтмена, и каждый уморительно зациклен на своей теме: растения, электричество, вода, шпионские гаджеты, грязь, чистота… Самовлюблённый, обожающий показуху и пафосные фразы «Ужас, летящий на крыльях ночи», который вечно садится в лужу, но спасает ситуацию в последний момент, — это герой, которого такой город заслуживает.

Чип и Дейл

Героями второго диснеевского мультсериала, показанного в России, стали говорящие бурундуки, которые по мере грызуньих сил борются с безумными учёными и котом-мафиози. Мы полюбили упрямого Чипа, смешного Дейла, харизма-тичного толстяка Рок… Ай, ладно, кого мы обманываем? Главным достоинством сериала и поводом его смотреть всегда была Гайка, богиня и секс-символ для мальчишек девяностых. Именно благодаря её изобретательскому гению Спасатели превратились из настырных грызунов в вооружённых гаджетами суперагентов.

Бэтмен (1992)

После успешных фильмов Тима Бёртона Тёмный рыцарь получил собственный мультсериал. Он был не то чтобы серьёзным, но готическим и атмосферным. Мрачный город Готэм с нависающими небоскрёбами. Суровый задумчивый Бэтмен с огромным подбородком. Джокер, озвученный безумно хохочущим Марком Хэмиллом. Именно тут впервые появилась чокнутая акробатка Харли Квинн, будущая любимица косплееров.

Но ценнее всего, что мультсериал и основанные на нём мультфильмы — самые верные по духу экранизации Бэтмена. Это не готическая сказка Бёртона, не реалистичный триллер Нолана, не китчевая пародия Шумахера и не детский сериал с Адамом Вестом. Это единый мир Бэтмена, где есть понемногу от всех версий.

Охотники за привидениями

Кинодилогия об охотниках за привидениями получила достойное продолжение на ТВ в виде мультсериала. Создатель «Вавилона-5» Майкл Стражински при участии Дэна Эйкрода и Харольда Рэмиса придумал столько сюжетов о злобных и безумных кусочках эктоплазмы, что их хватило на семь сезонов. Многие дети, выросшие в 1990-е, узнали об этой команде не из полнометражных фильмов, а именно из сериала.

Спустя несколько лет вышли «Экстремальные охотники» с новой командой, которые запомнились прежде всего по синеволосой готичной красавице Кайли. Ради неё мы и смотрели мультик по утрам.

Эхо-взвод

Американское ТВ много лет показывало перемонтированные аниме о боевых роботах, но только в 1993 году сумело создать нечто подобное само. «Эхо-взвод» — классическая меха, где бойцы сражаются в летающих бронированных экзоскелетах. По меркам западной анимации он оказался серьёзным и взрослым: герои гибнут и теряют близких, а у их противников, восставших рабов-неосапиантов, есть резонная причина ненавидеть человечество.

Сериалу не повезло с российским названием — сперва он получил дурацкое имя «Космические спасатели лейтенанта Марша» (кого, ну кого они там «спасают»?), а затем локализаторы перепутали «эхо» и «экзо». Но, как его ни назови, это яркий образец космической фантастики, незаслуженно забытый в наши дни.

Люди Икс (1992)

Брайан Сингер и Хью Джекман сделали всё, чтобы Люди Икс ассоциировались именно с их киносерией. Но для тех, кто рос в девяностые, киношные образы никогда не сравнятся с версиями из анимационного сериала. В те годы по комиксам Marvel запустили немало сериалов, но этот был лучшим. Здесь было всё, о чём только могли мечтать фанаты: адаптация лучших историй из комиксов, глубоко проработанные персонажи, драматичные сюжеты и неожиданные развязки. И, конечно, потрясающая мелодия опенинга.

Пираты тёмной воды

Удачный пример того, как даже самый избитый и клишированный сюжет может оказаться интересным, если его правильно подать. Юный принц Рен должен найти тринадцать потерянных сокровищ Рулла, чтобы спасти планету Мер от нашествия таинственной тёмной воды, пожирающей всё на своём пути. По сути — стандартный квест, странствия героя, окружённого разнообразными спутниками.

По факту — увлекательная история. Здесь есть и приключения, и сокровища, и романтика, и пираты, и монстры, и интриги, и заговоры, и предательства. Герои благородны и харизматичны, злодеи колоритны и коварны, а мир на редкость атмосферен. К сожалению, история так и осталась незаконченной, хотя помимо мультфильма по вселенной вышли также комиксы и видеоигра.

Джетсоны

Все помнят «Флинстоунов» — сериал о современных идиотах в каменном веке, предтечу «Симпсонов» в славном деле сатиры на американское общество. Но у пещерных людей были родственники из далёкого будущего — Джетсоны. Снятый в 1960-х ситком о семье из 2060-х пропитан духом классической научной фантастики о светлом будущем: архитектурный стиль гуги, слуги-роботы, инопланетяне-питомцы, трёхчасовой рабочий день (вся работа — нажать одну кнопку) и, конечно, летающие машины.

Сейчас сериал смотрится наивно, но по-прежнему трогает за душу поклонников классической НФ. Почему же он менее известен, чем «Флинстоуны»? В «Джетсонах» не было такой крутой песни!

А какие мультсериалы вы любили смотреть в детстве? Расскажите нам в комментариях!