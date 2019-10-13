Забытые шедевры аниме: исекай

Каждые несколько лет к аниме обращается очередная волна зрителей, которые в первую очередь смотрят последние новинки и считанное число вечных шедевров. В результате немало достойных вещей остается за бортом. Так что мы решили вспомнить яркие фантастические аниме, которые сегодня по разным причинам подзабыты.

Мы установили для себя несколько правил. Во-первых, речь пойдет только о сериалах. Во-вторых, никаких классических шедевров вроде «Ковбоя Бибопа» или «Призрака в доспехах» — они и так хорошо известны. В-третьих, аниме, о которых мы расскажем, вышли не менее десяти лет назад. Но, несмотря на солидный возраст, их до сих пор интересно смотреть.

Наш первый топ посвящен самому популярному в Японии фантастическому направлению — исекаю, историям про попаданцев. Мы уже рассказывали про этот жанр и перечисляли популярные исекаи последних лет. А вот классику исекая или просто выделяющиеся на общем фоне старые сериалы мы тогда обошли стороной. Однако исекай появился вовсе не вчера, и популярными ныне перемещениями в игровые миры он не ограничивается. Среди анимешных исекаев прошлого есть сериалы c оригинальным сюжетом и нестандартным сеттингом, а временами и на очень серьезную тему.

Двенадцать королевств (Juuni Kokuki, 2002)

Первоисточник: ранобэ Оно Фуюми, сценарий Аикавы Сю

Нерешительная шестнадцатилетняя школьница Накадзима Ёко внезапно подвергается нападению жуткой огромной птицы. Появившийся невесть откуда странный красавчик по имени Кэйки несет какую-то чушь, но помогает Ёко спастись. А потом Кэйки переносит девушку в непонятный мир, куда также попадают её одноклассники Сугимото Юка и Асано Икуя. Мир Двенадцати королевств очень похож на Древний Китай, но там есть вполне реальные боги, бессмертные люди и разнообразные монстры.

«Двенадцать королевств» — шедевр, который, однако, понравится далеко не всем. Этот исекай можно назвать выдающимся не только из-за оригинальной графики, глубоко проработанного мира, психологически достоверных характеров, жанрового разнообразия и обилия увлекательных приключений. От множества других исекаев его отличает максимальная реалистичность — насколько это вообще применимо к фэнтези.

Вот трое героев-попаданцев. Завязка их истории совершенно типична для исекаев, но то, что происходит с ними в дальнейшем, ни в какие ворота не лезет. Кому-то придется полностью измениться, буквально стать другим человеком, кому-то — пережить жуткое разочарование, а кому-то — испытать множество лишений и погибнуть самым нелепым образом. Но разве в настоящей жизни не так? От перемен, разочарования и гибели никто не застрахован…

В «Двенадцати королевствах» очень много специальной терминологии, которая разъясняется по ходу действия, из-за чего зритель чувствует себя наравне с героями, попавшими в совершенно незнакомый мир. При этом сериал из 45 эпизодов не назовешь историей трех попаданцев — скорее, перед нами своеобразные хроники с множеством персонажей и сюжетных линий. И здесь кроется один из недостатков: не все линии одинаково интересны. От одних невозможно оторваться, другие могут показаться скучными. Правда, это тоже работает на достоверность — жизнь ведь не состоит из одних приключений.

Еще одна проблема в том, что иные линии толком не завершены. Хотя аниме вобрало в себя практически весь цикл ранобэ, некоторые моменты оригинала остались за кадром. Дело в том, что сценарий был значительно изменен — например, сильно расширена роль Ёко. Ее одноклассница Юка в ранобэ лишь упоминалась, а Асано Икуя в оригинале вообще не было. Авторы аниме хотели увеличить элемент исекая, потому некоторые сюжетные линии были придуманы заново, а некоторые оригинальные сокращены. Хотя по большей части восприятию основного сюжета это не мешает.

Зато в сериале поднимаются серьезные вопросы — от внутреннего самосовершенствования до сложностей государственного управления, а при создании мира использована азиатская мифология, идеи Конфуция и Лао-цзы. Здесь нет одного избранного героя, за чьими приключениями следит зритель, — даже Ёко периодически отходит на второй план. В общем, тем, кому от исекая хочется просто бездумного развлечения и обильных шуток, за «Двенадцать королевств» лучше вообще не браться. Хотя это вовсе не философский артхаус — сериал больше похож на западное фэнтези в духе Мартина и не укладывается в общие шаблоны исекаев.

Стоит ли смотреть: любителям детально выписанного мира, реалистичных событий и характеров — обязательно.

Видение Эскафлона (Tenkû no Esukafurône, 1996)

Первоисточник: манга и оригинальный сценарий Кавамори Сёдзи

Школьница Кандзаки Хитоми в ходе драматичных событий переносится на планету Гайя. Оказавшись в маленькой стране Фанэлия, она сближается с юным королем Ваном, хозяином древнего гамельфа (мехи) Эскафлона. Вскоре Фанэлия подвергается нападению агрессивной империи Зайбах. Теперь Хитоми и Вана ждёт множество опасных приключений…

Гайя — живописный и полнокровный мир технофэнтези, где мечи и магия соседствуют с летающими крепостями и механическими доспехами. Ныне, конечно, это не ново — но для середины 1990-х выглядело необычно. Впрочем, сериал и сейчас смотрится неплохо, чему способствует внимание авторов к деталям. Ну и, конечно, привлекает хоть и старомодная, но стильная и красивая графика. Разве что несколько смущает дизайн персонажей с необычно длинными носами, хотя и к этому можно привыкнуть.

Герои раскрываются постепенно, в сюжетных перипетиях, временами совершенно головоломных. Приключениями Хитоми и Вана сериал не ограничивается — есть еще несколько ярких персонажей вроде рыцаря Аллена Шезара, принцессы Миллерны, безумного генерала Диландау, предателя Фолкэна и императора Дорнкирка. У каждого проработанный характер, свои особенности и тайны.

А еще тут есть Мерль — влюбленная в Вана девушка-кошка. Считается, что это первый зверолюд такого типа, появившийся в аниме за пределами хентая. Причем, в отличие от современных нэко-тян, которые отличаются от людей лишь ушками и хвостиком, Мерль ведет себя именно как кошка, да и выглядит соответствующе. Смотрится это одновременно и кавайно, и реалистично.

В общем, мир, сюжет и герои на высоте, не обходится без умных мыслей и высоких чувств. К тому же приём исекая здесь не только для красоты — Хитоми не первый попаданец на Гайю.

Стоит ли смотреть: любителям мехи, технофэнтези, да и просто проработанных авантюрных историй с яркими персонажами, — вполне.

Здесь и сейчас (Ima, Soko ni Iru Boku, 1999)

Первоисточник: оригинальный сценарий Акитаро Дайти

Ученик средней школы Мацутани Сю встречает молчаливую девочку со странным именем Лала-Ру. Практически сразу на них нападают люди в фантастических машинах. Случайно перенесясь в другой мир, Сю оказывается в плену у безумного короля Хамдо, властителя летающей крепости Хелливуд. Сю сбегает из плена и мечтает вернуться домой, а заодно пытается всем помочь — Лала-Ру, другой попаданке Саре, мальчику-солдату Набуки…

Шедевр аниме вообще и исекая в частности, трагическое и наполненное неочевидными смыслами произведение. Один из главных приемов сценариста и режиссера Акитаро — контраст. Например, визуальный. Так, первый эпизод выглядит сказкой в духе Миядзаки — теплые тона, кавайные рожицы персонажей, общая атмосфера безмятежности. Но, когда действие переносится в другой мир, все меняется, от цветовой гаммы до поведения персонажей. Как будто настоящий мир — тот, другой, апокалиптический, а Япония, из которой пришел Сю, — не более чем фантом.

Очень силен контраст между героями-попаданцами. Американская девочка Сара Рингвальт ведет себя как живой человек. Ее похищают, мучают, насилуют — и она ломается психологически: убивает одного из насильников, несколько раз пытается покончить с собой. Иное дело Сю — он реагирует и действует как типичный герой сёнэна. Очень показательна сцена разговора в тюрьме, когда Сю убеждает Сару, что не нужно бояться, что он не даст девочку в обиду и все будет хорошо. Вскоре Сю волокут на пытку, а Сару подвергают жестокому изнасилованию. Нет, «хорошо» не будет — хорошо бывает только в сказке, а здесь реальная жизнь.

Неудивительно, что Сю вызывает раздражение. Представьте себе Наруто, попавшего в реальный мир. Герой классического сёнэна — отважный, самоуверенный, заботливый, неунывающий, который никогда не сдается и всех спасает. Долго бы он протянул там, где не работает фантастическая удача «избранного»? Автор как будто поставил целью развенчать сёнэн, ведь, если бы не помощь других персонажей, «героический» Сю не дожил бы даже до середины истории. Однако именно его наивная убежденность в своих идеалах играет важную роль в решающий момент.

В эмоциональном плане аниме очень тяжелое, при том что типичного для современности кровавого «мяса» здесь нет. Вот, например, сцены сексуального насилия над Сарой. Девочку приводят в комнаты офицеров, те разговаривают с ней, дают ей еду, гладят по голове. А потом мы слышим крики, видим разорванную одежду, ссадины на теле, застывшие глаза… Или сцена уничтожения деревни армией Хелливуда. Мы видим панель управления ракетами, рука оператора сдвигает с неё миску с едой, деловито нажимает кнопки. Все очень обыденно — солдат перекусывал на дежурстве, мимоходом убил пару сотен человек и продолжил трапезу. Рутина… Но от такой жестокой обыденности — мороз по коже.

Стоит ли смотреть: тем, кто любит серьезное и многослойное аниме, — обязательно. И тем, кому надоели шаблонные попаданцы с их немереной крутизной и бесконечными гаремами.

Инуяся (Inuyasha, 2000–2009)

Первоисточник: манга Такахаси Румико

Внучка жреца древнего святилища, школьница Хигураси Кагомэ, провалившись в заброшенный храмовый колодец, попадает в Японию периода Сэнгоку — длившейся почти 150 лет кровавой междоусобицы. Однако прошлое не слишком напоминает школьный учебник — мир насыщен магией и демоническими тварями. Выясняется, что Кагомэ — реинкарнация древней жрицы и обладательница могущественного Камня Душ, который служит желанной целью для демонов. Камень случайно разбился на множество осколков, и теперь Кагомэ должна собрать их, иначе мир окажется под угрозой. А поможет школьнице полудемон Инуяся — сильный, хитрый, самоуверенный и очень обаятельный пройдоха.

«Инуяся» — классика сёнэна с элементами сёдзё. Два сериала, куда суммарно входит 193 эпизода, не имеют четкой сквозной интриги — ну, кроме поисков осколков. Инуяся, Кагомэ и примкнувшие к ним персонажи просто сражаются с разнообразными демонами, которые тоже охотятся за Камнем Душ. В сериалах много побочных филлеров, где рассказано о похождениях других героев. Немало внимания уделено отношениям Инуяси и Кагомэ — от настороженности до любви. Ну, и еще герои периодически перемещаются между мирами.

При этом в аниме много увлекательных сюжетных арок, очень разных по жанрам — от комедии и романтики до драмы и триллера. Мир сериала основан на темах и персонажах японского фольклора. Несмотря на несколько комедийную стилистику, тут хватает и крови, и смертей, и жестокости. Если это и сказка, то временами жутковатая — словно страшилка, которую дети рассказывают друг другу на ночь.

Стоит ли смотреть: поклонникам классических сёнэнов вроде «Блича» — вполне. А еще тем, кому интересен страшный японский фольклор.

Магический торговый квартал Абэнобаси (Abenobashi Mahou Shoutengai, 2002)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ямаги Хироюки

В городе Осака есть квартал Абэнобаси с магазинчиками и ресторанами. Квартал решено перестроить, что серьезно повлияет на судьбу его обитателей. Особенно расстроен двенадцатилетний Имамия Сатоси, он же Саси: семья его лучшей подруги Асахины Аруми, закрыв свой ресторан, переезжает на далекий Хоккайдо! Так что напоследок Саси старается провести с Аруми как можно больше времени. И у него получается! Непонятным образом подростки раз за разом перемещаются в параллельные миры, где Абэнобаси имеет совершенно фантастический вид. Причем переносы как-то связаны с магической тайной родного квартала…

Аналоги этому аниме найти нелегко — среди исекаев уж точно. Если вспомнить аниме других жанров, то на ум приходит пародийный фейерверк «Эксель-сага». Но «Абэнобаси» не просто набор парадоксальных гэгов и безумных шуток. Здесь есть вменяемый сюжет и атмосфера ностальгической грусти, чему способствует замечательный (по музыке и видеоряду) эндинг. Конечно, изрядная часть сериала — иногда остроумная, иногда избыточная пародия на штампы массовой культуры (аниме, комиксов, кино, игр). Однако «Абэнобаси» — это еще и немного печальное прощание с детством. Ведь, чтобы изменить мир, герою придется измениться самому, посмотрев правде в глаза и отказавшись от легкомысленного ребячества.

Стоит ли смотреть: любителям отвязных пародий — обязательно. Хотя желательно знать предметы пародии — от детской мехи и симулятора свиданий до гонконгских боевиков и гангстерского нуара. Ну и поклонникам аниме «со смыслом» тоже можно попробовать.

Дзипанг (Zipang, 2004)

Первоисточник: манга Кавагути Кайдзи

Новейший эсминец японских Сил самообороны «Мирай» участвует в совместных с союзниками-американцами маневрах. Возле атолла Мидуэй он попадает в странный шторм и после удара молнии переносится в июнь 1942 года, когда в этом районе японцы сражались с Тихоокеанским флотом США. Экипаж «Мирай» в растерянности: должны ли они, воспользовавшись оружием и знаниями XXI века, попытаться изменить историю?

«Дзипанг» — уникальный хроно-исекай. Хотя бы потому, что период Второй мировой японскими попаданцами совсем не охвачен: кому хочется вспоминать войну, где страна была союзником Гитлера? Вопрос правильного выбора — один из ключевых в «Дзипанге». С одной стороны, моряки «Мирай» воспитаны в традициях Императорского флота и преклоняются перед героизмом тех, кто сражался при Мидуэе, Гуадалканале и Окинаве. С другой, они выросли в демократической стране, возникшей после катастрофы, к которой Японию привела власть милитаристов.

Потому, перенесясь во времени, экипаж «Мирай» не горит желанием выбирать сторону. Перейти к американцам? Не вариант — атомные бомбардировки и оккупацию ни один японец не забудет. Поддержать военную хунту, по чьей вине погибли миллионы людей? Для японцев XXI века тоже невозможно. Да и насколько нравственно пытаться изменить известное будущее? Это еще один ключевой вопрос, которым мучаются герои.

Увы, «Дзипанг», обладая многими достоинствами — отличной завязкой, проработанными характерами, бытовой достоверностью, вниманием к историческим деталям, — имеет катастрофический недостаток. У сериала нет четкого финала. До завершения оригинальной манги оставалось еще пять лет, а «Дзипанг» слишком сложное произведение, чтобы авторам аниме можно было придумать его финал «на коленке». Вот и выходит, что сериал — словно развернутый трейлер для манги.

Но чем же все закончилось — уже за пределами аниме? Моряки «Мирай», объединившись с наиболее разумными историческими деятелями вроде адмирала Ямамото, свергли милитаристов, после чего Япония добровольно отказалась от всех завоеваний, подписала мир с США и самостоятельно провела внутренние реформы. Потерпевшая поражение и насильственно вестернизированная Япония исчезла, ее место занял Дзипанг — страна, которая соединила достижения демократии с духом истинных самураев.

Стоит ли смотреть: поклонникам военной и альтернативной истории — наверняка.

.хак//Знак (.hack//Sign, 2002)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ито Кадзунори

Геймер Цукаса очнулся внутри популярной MMO «Мир», причем он не помнит, каким образом сюда попал. И главное — он не в состоянии покинуть игру: порталы выхода для Цукасы не срабатывают. Вот он и бродит по «Миру», пытаясь понять, что, как и почему. Его странное поведение привлекает внимание других игроков, и некоторые из них тоже хотят раскрыть тайну Цукасы…

Конечно, «Знак» нельзя считать полноценным исекаем — как, впрочем, и знаменитый SAO. Застрявшие в ином мире герои не оказались там физически — в виртуальности находится лишь их разум. Но именно «Знак» стал первым аниме о вынужденном попадании в игровой мир. Не зря в свое время это была абсолютно культовая вещь. Хотя любителям современных «игровых» исекаев «Знак» может показаться скучноватым.

Приключений здесь мало — это скорее детективная драма. У сериала две основные темы: разгадка тайны Цукасы (если не извлечь его из MMO, он умрет) и попытка разобраться в феномене игровой зависимости. Действие разворачивается медленно, — временами даже нудно. Кроме того, автор «Знака» использует довольно подлый приём: добытая героями информация часто оказывается ложной, как и ряд показанных зрителям событий. Большинство тайн раскроется под занавес — хоть и не все. Ведь «Знак» входит в объемную мультимедийную франшизу — а там еще более десятка аниме, полтора десятка игр, несколько романов и целая куча манги.

Стоит ли смотреть: поклонникам приключений духа, а не тела, — вполне. Ну, и еще фанаты «игровых» исекаев могут полюбопытствовать, с чего все начиналось.

Таинственная игра (Fushigi Yuugi, 1995)

Первоисточник: манга Ватасэ Ю

Школьницы Юки Миака и Хонго Юи, обнаружив в библиотеке старинную книгу «Вселенная четырёх богов», оказываются втянуты в её мир, похожий на древний Китай. Там они становятся жрицами враждебных друг другу культов, да еще влюбляются в одного и того же парня Тамахомэ. Кто победит в схватке недавних подруг? И удастся ли девушкам вернуться в свой мир?

«Таинственная игра» считается шедевром сёдзё — манги и аниме для девочек. Как и водится в сёдзё, главная героиня Миака — магнит для противоположного пола. Хотя она вовсе не романтичное нежное создание: неуклюжа, нахальна, не слишком умна, к тому же жуткая обжора. При этом она оптимистична, у нее неплохое чувство юмора и золотое сердце.

Юи — полная её противоположность: изящная, умная, воспитанная и в то же время холодноватая и эгоистичная. Девочки, дополнявшие друг друга в обычной жизни, дружили, но, оказавшись по разные стороны мистического противостояния, начали столь же рьяно сражаться. Правда, враждебность в основном исходит от Юи.

В «Таинственной игре» неплохо проработана история и мифология мира, что неудивительно — империи Конан и Куто во многом скопированы с раннесредневекового Китая периода Сражающихся царств. Немало внимания уделено психологии персонажей — в сериале, как-никак, 52 эпизода, есть где развернуться. Несмотря на обилие переживаний в духе «любит — не любит», сюжет достаточно напряженный. Конечно, есть несколько провисаний, связанных с романтикой, — сёдзё же! Но приключений и сражений тоже в достатке. И «попадание» важно для сюжета: героини преуспевают в магическом мире во многом благодаря складу ума и чертам характера, присущим современным людям. Несмотря на устаревшую графику и общую наивность, «Таинственная игра» интересна даже сейчас. Тем более что классике присуще особое очарование.

Стоит ли смотреть: поклонницам сёдзё — без вопросов; любителям романтических исекаев тоже можно глянуть — это гораздо интереснее шаблонных гаремников.

Эль-Хазард (El Hazard, 1995–1998)

Первоисточник: оригинальный сценарий Цукимуры Рё

Старшеклассники Мидзухара Макото, Джиннаи Кацухико и его сестра Нанами, а также учитель Фудзисава Масамичи неожиданно переносятся в мир Эль-Хазард, напоминающий арабский Восток. Некогда он был высокотехнологичной цивилизацией, но мировая война отбросила его в средневековье. Империя Роштария и ее союзники из других человеческих стран постоянно враждуют с племенем разумных насекомых — бугромов. Появление попаданцев обостряет ситуацию, тем более что завистливый и честолюбивый Кацухико переходит на сторону бугромов…

Франшиза «Эль-Хазард» — пример того, как неудачной реализацией подпортили отличную идею. Здесь есть интересный сюжет, симпатичные герои, колоритный сеттинг, убойный юмор — неспроста «Эль-Хазард» в свое время обрел множество фанатов. Но у каждой из частей франшизы есть фатальные недостатки.

В OVA «Удивительный мир Эль-Хазард» — первой и лучшей части цикла — всего семь эпизодов, из-за чего сюжет выглядит скомканным, а герои толком не раскрыты. Вторая OVA — милые, забавные, но необязательные филлеры к первой части. Телесериал «Эль-Хазард: Странники» — измененная версия событий первой OVA: сюжет более подробный (26 эпизодов), а персонажи лучше проработаны. Однако из сериала исчезли «взрослый» контент и юмор — это аниме совершенно детское.

Наконец, телесериал «Альтернативный мир Эль-Хазард» — новая история со старыми героями, которые перемещаются в параллельную реальность. Сюжет фактически обрывается на полуслове, и даже герои не могут понять: уж не сон ли это все? А ведь стоило авторам просто увеличить удачное первое OVA хотя бы в два раза, и «Эль-Хазард» обрел бы куда большую славу…

Стоит ли смотреть: оба OVA — вполне: колоритный мир, забавные персонажи, недетское остроумие не дадут заскучать.

Отныне Мао, король демонов! (Kyou kara Maou!, 2004–2008)

Первоисточник: ранобэ Такабаяси Томо

Пятнадцатилетний школьник Сибуя Юри попал в другое измерение, где существует магия, а люди веками враждуют с демонами. Правда, демоны-мазоку — те же люди, только с особыми качествами. И Юри, оказывается, наследственный Мао — повелитель демонов! Пареньку придется забросить любимый бейсбол, чтобы сосредоточиться на нелегкой доле правителя. А еще освоить могущественную магию, изобличить заговорщиков и, главное, предотвратить войну с человеческими королевствами. Удастся ли это сделать — с учетом того, что мальчика то и дело спонтанно выбрасывает в обычный мир?

В Японии «Мао» очень популярен — франшиза постоянно оказывается в списках лучших исекаев всех времен. Хотя, на первый взгляд, это типично развлекательное аниме со множеством клише. Однако сериал очень разнообразен по жанрам: тут и приключения, и детектив, и романтика, и комедия, и драма. Истории тоже на любой вкус — особенно в первом сезоне, у которого нет четкого сюжета (ну, кроме желания героя предотвратить войну). Во втором и третьем сезонах сквозной сюжет появляется, но побочных квестов тоже немало. Пожалуй, секрет успеха «Мао» в том, что это милый, забавный и уютный ситком с подробно проработанными персонажами. Нечто вроде «Друзей» — у таких историй всегда множество поклонников.

Отечественные анимешники часто записывают «Мао» в сёнэн-ай (облегченную версию яоя — историй о гомосексуальной любви), но это не так. Все такие моменты фрагментарны, носят исключительно комедийный характер, и авторы, скорее, пародируют пристрастие некоторых зрителей к любовным страстям бисёнэнов.

Стоит ли смотреть: поклонникам симпатичных героев, к которым за сотню с лишним серий привязываешься словно к родным, — вполне.

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Это было наше первое путешествие в мир классических аниме, призванное помочь тем, кому современные сериалы подчас кажутся слишком инфантильными или шаблонными. Надеемся, наши рекомендации вам пригодятся. Стоит ли продолжать и рассказывать об анимешной классике других жанров? Пишите в комментариях!