Исекай: самые яркие аниме-попаданцы

Обычный человек внезапно попадает в прошлое, проваливается в кроличью нору, переносится в фэнтезийный мир — такие сюжеты часты не только в западной, но и в японской литературе. Например, сказка о рыбаке по имени Урасима Таро, который провел несколько дней в волшебном дворце подводного царства, — одна из историй, которые хорошо знакомы молодым авторам манги и ранобэ. Но как в России в XXI веке фантастика о попаданцах стала отдельным жанром, так и в Японии для нее же придумали термин «исекай» (дословно: другой мир).

Что такое исекай

Типичные персонажи исекая — неудачники (возможно, девственники), которые в другом мире вдруг становятся могучими героями и кумирами для небольшого гарема красоток. Их ни капли не смущает факт переноса в другой мир, они очень быстро адаптируются. При этом они прекрасно помнят о реальной Земле, используют знания и навыки из прошлой жизни (например, геймерские, как в No Game No Life), чтобы быстро добиться успеха в новой. Попаданцы часто чувствуют себя выше местных жителей — особенно если оказываются в мире MMO (привет, жанр ЛитРПГ). Они понимают, что все вокруг — не совсем настоящее, поэтому самые циничные стратегии дозволены.

Авторы этих историй, в общем-то, в курсе, что гонят коммерческий продукт, ублажающий комплексы аудитории. Это осознание часто выражается через ироничный слом четвёртой стены: в русской фантастике герои сами называют себя «попаданцами», а в аниме прямо используют слово «исекай». Аниме, впрочем, куда дальше продвинулось в деконструкции жанра. Исекай легко может издеваться над канонами и доводить фанатов до истерики (как, например, «Восхождение героя щита» в текущем сезоне), и его всё равно будут смотреть. Наши фантасты предпочитают более осторожный и серьёзный тон, чтобы не спугнуть читателей. Стоит еще заметить, что до стадии аниме-экранизации доходят только лучшие произведения. Среди манги и ранобэ столько ерунды, что некоторые японские конкурсы вообще перестали рассматривать работы в жанре исекай.

Зато чего в исекаях маловато, так это аналога российской патриотической попаданческой прозы в духе «попасть в 1941 год и помочь Советскому Союзу победить в войне побыстрее». Лучшее объяснение этому дал в 2017 году исекай-фильм (с живыми актёрами, правда) «Отель Хонно-дзи», в котором молодая японка провалилась в прошлое на несколько веков и попала в лапы к Оде Нобунаге. Этот человек объединил Японию, но сделал это очень жёстко — своего рода аналог Сталина в истории страны. Так вот, героиня фильма простодушно рассказала Нобунаге, что его ждёт через несколько дней: предательство со стороны ближайшего сторонника и сэппуку на фоне горящего храма Хоннодзи.

Мудрый лидер выслушал девушку, а потом взял у нее туристический буклетик с фотографиями страны образца 2017 года, полистал его и решил: такое будущее для Японии его вполне устраивает, а если остаться в живых — чёрт его знает, что там получится. И умер, ничего не изменив. Примерно по этой же причине японские попаданцы обычно добиваются счастья для себя лично, а о стране думают редко.

В исекаи можно задним числом записать немало классики, но это не совсем корректно. Например, в «Унесённых призраками» Миядзаки героиня тоже попадает в другой мир, но на самом деле её приключения — метафора взросления и альтернативный взгляд на современное общество, а не смакование попаданчества как такового. Аналогично, неплохие аниме Vision of Escaflowne, Fushigi Yugi и El Hazard — обычное фэнтези, лишь частично использующее приёмы исекаев. Чтобы понять, как выглядят типичные современные представители жанра, можно посмотреть восемь разноплановых произведений, список которых приведён ниже. Если зайдёт — тогда уже окунуться в японское попаданчество с головой.

Sword Art Online

Наряду с .hack это самое известное аниме о попаданцах в мир онлайновой игры. С него во многом и началась популярность исекаев. Основная идея сюжета перекликается примерно с половиной подобных историй (например, Log Horizon): пользователи застряли в виртуальной реальности MMO-игры и умрут, если их принудительно отключить от сети. Чтоб выйти из игры корректно, им надо выполнить сложное условие, в случае с первым сезоном Sword Art Online — дойти до последнего уровня и убить финального босса. Но смерть внутри игры — это смерть и в реале тоже, поэтому действовать надо осторожно. У главного героя поначалу есть небольшое преимущество: он участвовал в бета-тесте и знает территорию лучше остальных, но к финалу без друзей уже не обойтись.

В Sword Art Online попадание в другой мир — это не весёлый турпоход с голыми красотками, а череда довольно грустных зарисовок о дружбе, любви, верности и предательстве. Конечно, узнаваемые по MMO ситуации и комические сцены разряжают обстановку, но сюжет первого сезона на удивление хорош и серьёзен. Продолжение и спин-оффы попроще.

Re:Zero — Starting Life in Another World

Это аниме посложнее и изучает взгляд на мир с точки зрения персонажа видеоигры, которого после смерти отбрасывает к точке возрождения. Раз за разом. Конечно, это опять история о попаданце, но его фэнтезийный мир населен довольно странными персонажами, побудительные мотивы которых и вообще роль в сюжете с первого взгляда неочевидны. Когда же герой раз за разом умирает, возвращается назад во времени, а потом перепроходит уже знакомые куски сюжета, он вдруг начинает понимать, как этот чёртов исекай на самом деле устроен.

Re:Zero традиционно включают в списки лучших исекаев. Но заранее предупреждаю, что эта вещь не для любителей зрелищных драк и фантазий о сверхспособностях. Кайф от него не в том, чтобы понять, как можно избежать смерти молчаливой кавайной девочки, а в том, чтобы покопаться в голове этой девочки перед смертью и при повторном заходе разговаривать уже более осмысленно.

Welcome to the Gate — Thus the JSDF Fought There!

Силы самообороны Японии (страна по конституции не может иметь армию, вместо нее — «силы самообороны» с танками, истребителями и вертолётоносцами) в аниме обычно выступают как мальчики для битья. Они ничего не могут противопоставить ни ангелам из Neon Genesis Evangelion, ни даже Годзилле. В Gate японская военщина внезапно пригодилась: когда в Токио открылся портал в фэнтезийный мир, и из него повалили монстры, то оказалось, что пули и снаряды прекрасно разрывают их на маленькие кусочки. А потом спецназ при поддержке танков и авиации перенёс войну на территорию противника.

С одной стороны, Gate — отличная реализация самых примитивных фантазий (современная армия очевидно сильнее любых королевств и чудовищ, а в гареме японского спецназовца есть и эльфиечка, и готическая лоли, и девочка-волшебница). С другой стороны, второй слой Gate — это насмешки над политикой страны (нерешительный парламент, несамостоятельная внешняя политика, пресмыкание перед США) и рассуждения о вреде и пользе колониализма. Ведь японские солдаты не только косят рыцарей в сияющей броне из пулемёта, но лечат зверодевочек-проституток от сифилиса. Поэтому выходит так, что Gate — злободневное высказывание для современной Японии, которая пытается вернуть себе право на настоящую армию и напомнить, что в Корее времен оккупации строились не только бордели, но и больницы с заводами.

Rising of the Shield Hero

Популярный в аниме приём: маги призывают людей из нашего мира, чтобы заставить их что-то сделать. В Rising of the Shield Hero четыре таких попаданца (герои меча, лука, копья и щита) должны спасти королевство от нашествия монстров. Формально это не онлайновая игра, но жизнь здесь работает по механикам ЛитРПГ: классы, скиллы, уровни и вот это все. Всё, казалось бы, понятно, но в первой же серии героя щита резко опускают на дно: он не кумир и не надежда, а нищий и жалкий насильник.

Заметно, что американские левые, критикующие игры и кино за сексизм, еще не добрались до аниме, Rising of the Shield Hero — это как раз жирная пощечина всему #metoo-дискурсу. Здесь ложным обвинением можно легко испортить жизнь невинному человеку, а освобожденная из рабства женщина тут же по собственной воле снова заковывает себя в кандалы — и это явно показано как правильный поступок!

С другой стороны, мужчина никак не пользуется статусом хозяина, а вместо этого принимает на себя все удары и смиренно терпит боль, защищая и собственных женщин (их больше одной), и случайных мирных жителей. Спутницы же — тоже вовсе не слабый пол, а карающий меч и волшебный пинок, без промедления уничтожающие врагов любимого. Получается довольно типичный для аниме сдвиг гендерных ролей, но показанный очень ярко, выпукло и провокационно.

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Обычно при переносе в другой мир герой становится человеком — только очень красивым и умным. Здесь взрослый мужик превращается в слайма (самый слабый монстр из игры Dragon Quest — эдакая лужа слизи) и поначалу даже ничего не видит и не слышит, только чувствует окружение кожей. Но есть и компенсация: при переносе в другой мир ему достался не только образ жалкого слизняка, но и невероятные магические способности — в теле самого слабого на вид монстра. Отсюда и типичный сюжетный ход: местные фэнтезийные дурачки задирают слайма первого уровня (как им кажется) и тут же получают ответочку примерно как от дракона восьмидесятого.

К счастью, герой в этом аниме не просто коллекционирует победы и способности, не только строит посреди леса идеальный японский городок с горячими источниками и полуголыми красотками, но и делает всё это очень абсурдно и иронично. Например, встретив женщину мечты, он внезапно съедает её и превращается в её же копию, только помоложе и бесполую. Это аниме, здесь это нормально.

Saga of Tanya the Evil

Обычный японский менеджер перерождается в теле маленькой девочки-волшебницы — так тоже бывает. Попаданец вовсю использует земные навыки офисной крысы, чтобы грамотно построить карьеру в альтернативном мире и побыстрее завоевать себе место под солнцем. Однако стать боевым магом по прозвищу «Дьявол Рейна», одним из самых яростных солдат большой европейской войны в альтернативном мире, — никакая не реализация его фантазий. Просто злой всемогущий бог решил так пошутить над атеистом, и с этим надо было что-то сделать.

Мрачная история Saga of Tanya The Evil ломает шаблоны сразу двух жанров (исекай и «девочки-волшебницы»). Контраст между милой внешностью и расчётливым социал-дарвинистом внутри, — это всегда интересно. А ещё Saga of Tanya The Evil напоминает, что даже в волшебном другом мире жизнь проще не станет — просто будет делать больно человеку иначе.

Isekai Izakaya: Japanese Food From Another World

В последние годы в аниме в моду вошла фетишизация еды. Герои не просто от души жрут в кадре — они испытывают оргазм от каждого кусочка, а ещё рассказывают, как конкретно это было приготовлено и в каком сочетании вкуснее всего. Отсюда — исекай про еду: по сути, сборник новелл про нескольких героев, их жизненные ситуации и блюдо дня.

Сюжет очень прост: обычная идзакая (нечто вроде гастропаба: пиво, саке и много-много блюд, хорошо сочетающихся с выпивкой) служебным ходом открыта в Японию, а гостей принимает из другого мира — типичного европейского средневекового фэнтези. Конечно, всё это метафора ситуации, когда дикие иностранцы (хоть русские, хоть американцы) приехали в Токио и открыли для себя настоящую локальную кухню. Но для усиления эффекта сценаристы еще и учитывают временную разницу: например, в средневековье куриц на мясо не разводили, и поесть нормального жареного цыпленка было нереально. Пиво тогдашнее тоже было дрянь дрянью. И сырую рыбу, конечно, никому в голову не приходило есть.

И всё же самый мощный эффект Isekai Izakaya вызывает, когда капризная гостья ресторана просит дать ей блюдо, которого не может существовать в природе, а шеф отвечает, что легко, и приносит тофу с фирменным соусом. Сразу хочется бросить все и купить билет до Токио. Ну, или посмотреть Restaurant to Another World — еще одну историю на ту же тему.

No Game No Life

Обычно герои исекаев после переноса в другой мир получают какие-то сверхспособности, но в No Game No Life им не нужно ничего, кроме собственного мозга. Парень и его младшая сестра — гениальные геймеры, а попадают они во вселенную, где любые решения принимаются через игру. Так можно и королём стать, и кусочек соседней страны откусить. Магия, волшебные существа, зверолюди и даже боги — это только фигуры на шахматной доске, а чтобы ими двигать — достаточно уметь думать головой и строить хитрые планы.

No Game No Life немного перекликается с Kakegurui (аниме о болезненной, вплоть до эротизма страсти к азартным играм) в том смысле, что игры здесь очень странные. Ну, например: скажешь слово — и то, что ты назвал, исчезнет из мира. Или появится, если такого в нём нет. Кто первым умрёт — тот и проиграл. Пока в голове прокрутишь варианты, герои уже обмениваются выпадами: «Атмосфера», «Воздух!», «Кислород!», «Кулонова сила!». Сложно. Тот случай, когда одну и ту же серию иногда хочется пересматривать раза три, чтобы понять логику победы. И, конечно, потом пофантазировать на тему «как бы победил я».