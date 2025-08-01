Какие сериалы смотреть в августе 2025? Американская готика, шотландские попаданцы, русские чудеса

В этом августе на экраны возвращается сериал, которому в 2022 году наши читатели дали приз зрительских симпатий. Но есть и немало других теленовинок: Чужие на Земле, сверхцивилизация в древней Африке, потомственные попаданцы в Шотландии, в Корее — ангелы в полосатых костюмах, а у нас на родине — призраки из общаги и суперсемейка.

Уэнсдей, 2-й сезон

Wednesday

Когда и где? 6 августа 2025 года, Netflix (вторая половина сезона — 3 сентября).

Что? Готическое «низкое» фэнтези по вселенной «Семейки Аддамс».

О чём? О Уэнсдей, старшей дочери зловещего и очаровательного семейства Аддамс. Мрачная девушка учится в академии «Невермор» для странных людей и… не совсем людей. Во втором сезоне Уэнсдей получает видение о гибели своей соседки Энид — и пытается это предотвратить.

Чего ждём? Всё того же сочетания детского детектива, лёгкой мистики и чёрного юмора. Основной режиссёр по-прежнему главный голливудский гот Тим Бёртон, а основные сценаристы и шоураннеры — Альфред Гоф и Майлз Миллар, создатели «Смоллвиля». Но и Дженна Ортега, играющая Уэнсдей, выбила себе должность продюсера и теперь лично влияет на то, как прописывают её героиню. И, судя по интервью, подталкивает старших коллег в сторону мрачности. Это заметно в трейлере, где шуток явно намного меньше, чем драматичной музыки.

А ещё — ждём больше семейки Аддамс! В продолжении появится Бабуля Аддамс, более важную роль сыграет Мортиша. Да и дяде Фестеру наверняка дадут разгуляться — ведь спин-офф про него уже в разработке.

О сериале «Уэнсдэй»: слишком странная для дома странных детей Инар Искендирова 05.12.2022 42599 Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

Чужой: Земля

Alien: Earth

Когда и где? 12 августа 2025 года, FX и Hulu.

Что? Научно-фантастические ужасы по вселенной «Чужого».

О чём? О Чужих на матушке-Земле. В будущем, за два года до событий фильма «Чужой», на нашу планету падает исследовательский звездолёт, перевозящий инопланетные формы жизни. Здесь их встречает отряд спецназа — и девушка Венди, экспериментальный синтет, в тело которой переселили разум больного ребёнка. Угадайте, кого из них надо бояться зубастым ксеноморфам?

Чего ждём? «Чужой» как серия фильмов уже дважды попадал в тупик, и похоже, лучший выход из него — превращение в антологию об отдельных стычках людей с ксеноморфами. Одну из таких самостоятельных историй и задумал Ной Хоули, создатель сериалов « Легион » и «Фарго». Его «Чужой: Земля» — мини-сериал из одного сезона с законченным сюжетом.

На Земле, как ни странно, Чужих до сих пор почти не показывали (разве что в неканоничном кроссовере с «Хищником»). Так что эта, казалось бы, простая идея привносит в серию хоть что-то новое и лучше раскрывает её мир. А с точки зрения канона это может стать первым столкновением человечества с «идеальным организмом» и объяснить, почему за ним охотится корпорация «Вейланд-Ютани».

Читайте также «Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему Александр Гагинский 27.08.2024 13558 Кто круче — Ридли Скотт или Джеймс Кэмерон? И так ли плохи другие фильмы серии?

Очи Ваканды

Eyes of Wakanda

Когда и где? 1 августа 2025 на Disney+.

Что? Технофэнтези-мультсериал по вселенной Marvel. Ответвление « Чёрной Пантеры ».

О чём? О «Хатут Заразэ», «Псах войны» — тайном воинском ордене на службе фантастической африканской страны Ваканды. «Хатут Заразэ» следят за тем, чтобы вакандские артефакты из суперметалла вибраниума не попали в дурные руки. Действие происходит в вымышленной древности, а для народов бронзового века вибраниум — невероятно ценная находка.

Чего ждём? «Чёрную Пантеру» называют афрофутуризмом — мечтой об идеальной Африке будущего. Но сюжет «Очей Ваканды» начинается аж в 1260 году до нашей эры, так что это, скорее, африканское технофэнтези о вымышленном идеальном прошлом. Тесной связи с киновселенной Marvel ждать не стоит — используются разве что названия страны и металла. В остальном можно воспринимать древнюю Ваканду как совершенно отдельный мир, скорее фэнтезийный, чем супергеройский.

Визуально сериал выполнен в модном стиле «под Аркейн» — графика, стилизованная под рисунок. Пёстрый африканский дизайн — вычурные костюмы, оружие, золотые львиные головы и огромные корабли — в наличии. Как минимум это должно быть красиво.

Читайте также Как Чёрная Пантера в комиксах воевал с Ку-клукс-кланом и Людьми Икс Владислав Чирин 20.02.2018 103786 А ещё Т’Чалла охотился на Фантастическую четвёрку, женился на Шторм и убил принца Атлантиды. Рассказываем удивительную историю Чёрной Пантеры и советуем лучшие комиксы о нём.

Миротворец, 2-й сезон

Peacemaker

Когда и где? 21 августа 2025 года на HBO Max.

Что? Ироничная супергероика по вселенной DC. Ответвление фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

О чём? Об антигерое Миротворце, он же Кристофер Смит, который делал грязную работу для тайной спецслужбы «АРГУС», устраняя угрозы физически. Личность он сложная и неприятная, но под конец первого сезона начал проявлять что-то человеческое.

Чего ждём? Увидеть, как Миротворца встроят в канон перезапущенной киновселенной DC. Он один из немногих, кто остался со времён «снайдервёрса»: первый сезон выходил ещё до перезапуска.

В новом сезоне герой Джона Сины знакомится с Зелёным Фонарём и Девушкой-ястребом, видимо, надеясь попасть в Лигу Справедливости. По его следам идёт Рик Флэг-старший, новый глава АРГУСа, мечтающий отомстить Миротворцу за гибель своего сына. А ещё в трейлере Смит упоминает «портал в другой мир» — возможно, это и есть объяснение, как он попал в новую киновселенную.

О сериале «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала Алексей Ионов 13.01.2022 20444 Джеймс Ганн в своём репертуаре.

Чужестранка: Кровь от крови моей

Outlander: Blood of My Blood

Когда и где? 8 августа 2025 года на Starz.

Что? Попаданческая историческая мелодрама. Приквел сериала «Чужестранка».

О чём? О двух семьях из Шотландии разных эпох: XVIII века и XX. Сериал расскажет, как жили родители Клэр, главной героини «Чужестранки»: Джулия и Генри. Да, они тоже перенеслись во времени в прошлое и повстречали родителей её будущего мужа, Джейми Фрейзера!

Чего ждём? Приквел «Чужестранки» выглядит как её мягкий перезапуск. Идея, что родители Клэр тоже проваливались в XVIII век, звучит, если честно, вымученно. Зато это позволяет создателям вернуть сериал к корням, к столкновению эпох и ментальностей, тогда как как основная «Чужестранка» уже превратилась в просто историческое кино.

Как и оригинал, «Кровь от крови моей» обещает быть максимально шотландской: замки, зелёные холмы, вражда кланов и народные танцы под волынку прилагаются.

Вторжение, 3 сезон

Invasion

Когда и где? 22 августа 2025 года на Apple TV+.

Что? Научно-фантастическая военная драма.

О чём? О вторжении инопланетян глазами простых людей: шерифа, иммигрантки, школьника, солдата. Впрочем, уже скоро герои начали не только испуганно выживать, но и оказывать сопротивление. В финале второго сезона они даже забрались в единую сеть сознания пришельцев.

Чего ждём? Второй сезон закончился на самом интересном месте: мальчику Каспару и гениальной девушке-криптографу Мицуки удалось соединиться с коллективным разумом инопланетян. Главная интрига в том, удалось ли им при этом уцелеть и сохранить собственный разум от порабощения. Тизер к тому же намекает, что кому-то из героев удалось узнать саму причину вторжения.

Дюжина

Twelve

Когда и где? 23 августа 2025 года на KBS2 и Disney+.

Что? Корейское супергеройское городское фэнтези.

О чём? О двенадцати ангелах, получивших силы и имена по знакам китайского гороскопа: Тигр, Дракон, Обезьяна и так далее (в аннотациях часто пишут, что по знакам зодиака, но это ошибка). Они защищают современную Корею от демонов и злых духов.

Чего ждём? « ы» были по сути про то же самое, а в этом месяце выходит ещё и корейский « Нам обещают самый типичный сюжет для городского фэнтези, в том числе и корейского. Недавние Кейпоп-охотниц ы» были по сути про то же самое, а в этом месяце выходит ещё и корейский « Экзорцизм ». Выделяет «Дюжину» разве что самоирония: так, ангел-Тигр тут забавный толстяк в костюме в полосочку, которого играет Ма Дон Сок из «Поезда в Пусан».

Дух моей общаги, 2-й сезон

Когда и где? 21 августа 2025 года на Okko.

Что? Российский иронично-мистический мультсериал.

О чём? О простой институтской общаге, где живёт студент-разгильдяй Дима. Комнату ему приходится делить с привидением отличника Олежи, который всё никак не может отправиться дальше на тот свет. Слишком много незавершённых дел на Земле, а Олежа студент ответственный!

Чего ждём? Что об этом инди-проекте энтузиастов узнает больше народу. Первый сезон «Духа», строго говоря, изначально и сезоном в современном понимании не был — эпизоды выходили на YouTube-канале создателей раз в полгода-год, по мере готовности. Второй же сезон из пяти серий выходит по графику на сервисе Okko, и в планах третий.

Баранкины и камни силы

Когда и где? 7 августа 2025 года на «Кинопоиске».

Что? Российская попаданческо-супергеройская комедия.

О чём? О простых москвичах Баранкиных, которым в квартиру откуда ни возьмись провалилась девушка из XIX века. В своём времени она прикарманила волшебные камни, благодаря которым каждому члену семьи достаётся персональная суперспособность. Чудо-силы им пригодятся, когда местный аналог Таноса придёт эти камни забрать.

Чего ждём? Помните «СуперБобровых»? Вот «Баранкины», судя по трейлеру, — то же самое, только без откровенного злодейства. Члены семьи, слава богу, со своими суперсилами не грабят банки, а только дурачатся. В остальном — типичная отечественная комедия 2020-х с криками, беготнёй, обмороками и семейными ценностями.

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