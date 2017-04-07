«Легион»: психоделическая экранизация комиксов

Дэвид Хеллер всю свою сознательную жизнь провел в психушке с диагнозом «шизофрения». Но внезапно ему помогает сбежать группа странных людей, которые утверждают, что они мутанты. И Дэвид, по их словам, не сумасшедший, а самый могущественный мутант из всех.

Legion Жанр: психоделическая фантастика

Продюсер: Ной Хоули

В ролях: Дэн Стивенс, Рейчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт, Джемэйн Клемент

Первоисточник: одноименный комикс Marvel

Продолжительность: 8 серий по 60 минут

Премьерный показ: февраль — март 2017, FX

Похоже на: «Начало» (2010)

«Легион» постоянно пытается запутать зрителя. Все время ставит под сомнение реальность происходящего. То и дело старается сбить с мысли новым сюжетным поворотом, изощренной картинкой или необычными диалогами. Но, как ни странно, его гораздо проще и приятнее смотреть, если серии где-то со второй принять как данность комиксный вариант развития событий, поверить в мутантов и воспринимать все мытарства героя по своему и чужому подсознанию как череду приключений. Приписывая сериалу большую глубину, чем он на самом деле может предложить, вы рискуете неминуемо разочароваться в конце и постоянно напрягать мозги в процессе. Так что оставьте перед просмотром за дверью попытки все рационально объяснить. «Легион» — это красивый, необычный, запутанный, психологичный… телекомикс.

Да, сериал не забывает, что основан на комиксах Marvel, пускай стиль повествования и не напоминает ни «Агентов Щ.И.Т.», ни сериалы Netflix. При просмотре чаще вспоминаешь Дэвида Линча и «Американскую историю ужасов». В «Легионе» есть пара по-настоящему страшных серий. Есть жутковатые детали — воспоминания Хеллера, запертый в его сознании монстр, странная детская книжка, оживающие иллюстрации. И постоянное чувство незащищенности и двойственности. Вот вам и рецепт мокрых подштанников без всяких бу-моментов.

Несмотря на то, что команда главных героев — мутанты, силы им подобрали сплошь ментального характера. Сид меняется телами с тем, к кому прикасается, Птономи все помнит и может погружать других людей внутрь чужой памяти, а Керри живет внутри Кери и стареет, только когда выходит наружу. Пару серий придётся потратить на выработку эмоциональных привязанностей к героям — слишком уж заумно начинается сериал. Но чем глубже узнаешь персонажей, тем сильнее проникаешься их сложными и трогательными историями.

Все, кто настроился на восприятие сериала в духе «всё это сон», не так уж и неправы. Где-то половину экранного времени персонажи проводят в чьих-нибудь воспоминаниях или неком ментальном пространстве, в котором Хеллер научился строить целые миры. Сознание Дэвида полно ловушек: где-то воспоминания заблокированы, где-то изменены, а за углом может поджидать монстр. В скором времени главным вопросом становится не столько что происходит в реальности, а что нет, сколько что из этого правда для самих героев. Сериал превращается в детектив с опросом свидетелей и многократным воспроизведением одних и тех же событий с разных точек зрения. В этом он слегка напоминает фильм «Глаза змеи» с Николасом Кейджем.

Отдельный поклон авторам за стиль и необычность. То индийские танцы включат, то немое кино с текстовыми вставками, то запихнут в ледяную комнату к хиппарю из 1970-х. Кстати, о нем. Уолтер — один из самых харизматичных персонажей в сериале: обаятелен, старомоден, несколько не в ладах с головой (как и все герои) и похож на Бенисио Дель Торо. В общем, хорош, сил нет. И не он один. Дэн Стивенс великолепно, на полутонах и пластической игре лицом, сыграл сумасшедшего главного героя. Буквально на грани срыва, еще чуть-чуть — и будет кривляние и гримасничание, но эту грань Стивенс так ни разу и не перешел.

Интересно, что авторы, судя по всему, собираются увязывать столь необычный для Marvel проект с фильмами про Людей Икс. По комиксам Дэвид – сын Профессора Икс, и в сериале на мгновение мелькнуло легко узнаваемое колесо инвалидного кресла.

Есть у сериала и свои проблемы. Например, чувствуется нехватка денег и опыта. Сцены с использованием компьютерной графики получаются через раз: аннигиляция стола в слоу-мо выглядит отлично, а финальный проход в конце первой серии нарисован на уровне рекламы мятной жвачки. Постановка драк ужасная. В одной сцене от осознания того, насколько неестественно и понарошку бьют героиню, ломается весь эмоциональный настрой — а ведь сцена должна была выйти цепляющей и серьезной. Слава богу, попытки удариться в экшен авторы делают нечасто, продолжая в основном работать с саспенсом и диалогами. Но и это иногда играет с ними злую шутку. Эпизод с немым кино в седьмой серии вышел настолько оригинальным и мощным, что финал на ее фоне выглядел довольно блекло и скомкано. Слишком резко и невыразительно закончился первый сезон, хотя клиффхэнгер с точки зрения сюжета вышел отменным. Второй сезон обещает расширить географию сериала, что очень хорошо. Засиделись уже на одном месте.

«Легион» — проект необычный, яркий и выдающийся. В этом телесезоне он сопоставим, пожалуй, с « Детективным агентством Дирка Джентли ». Сериал ожидаемо продлили, и даже жаль, что следующая серия не завтра.

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