В этом месяце все обсуждают возвращение культовых «Войн клонов». Но пятнадцать лет назад, когда мультсериал только был анонсирован, никто не относился к нему всерьёз. Джордж Лукас рассматривал «Войны клонов» как подопытного кролика, тренировочный образец для обкатки технологий и системы взаимодействия с телеканалами. Весь полученный опыт планировалось применить на съёмках Star Wars Underworld («Подполье» или «Преступный мир»), крайне амбициозного сериала о жизни преступного мира Корусанта между «Местью ситхов» и «Новой надеждой». Пятнадцать лет спустя «Войны клонов» называют одним из лучших проектов во всей франшизе, а «Преступный мир» так и не был снят — в сети сохранился лишь тестовый фрагмент. Та же судьба постигла и основанную на нём игру Star Wars 1313. Давайте разберёмся, почему так получилось, каким мог стать сюжет «Преступного мира» и какие идеи сериала были воплощены в другом виде.

Зарождение идеи

Джордж Лукас с юных лет увлекался радио- и телесериалами, а окончательно влюбился в телевидение в начале 1990-х, когда работал над «Хрониками молодого Индианы Джонса». После «Инди» Лукас вернулся в большое кино и снял трилогию приквелов, но желание снова поработать для ТВ у него осталось.

В апреле 2004 года, за месяц до премьеры «Мести ситхов», Джордж появился на конвенте Celebration III и сделал два важных анонса. Он сообщил, что Lucasfilm готовится приступить к съёмкам трехмерного анимационного сериала по эпохе Войн клонов. А следом в производство будет запущен полноценный игровой сериал с живыми актёрами.

Следующие пять лет Лукас исправно делился с прессой и фанатами новостями о состоянии проекта. Он нанял команду сценаристов, подобрал художников, отыскал места для натурных съёмок и был готов приступить к подбору актёров. Вот только ни один актёр так и не был нанят, а дата начала съёмок регулярно переносилась — в каждом интервью до них стабильно оставался год-полтора.

Будни негодяев

Действие «Преступного мира» развернулось бы на Корусанте между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды», а главными героями должны были стать обитатели нижних уровней планеты-города — представители изнанки Империи: главы преступных кланов, гангстеры, контрабандисты, охотники за головами, проститутки и сутенёры. Одним из мест действия стал бы уровень 1313, давший потом название одноимённой игре.

Неизвестно, был ли у сериала постоянный список действующих лиц или в каждой серии персонажи были новыми. Ясно лишь то, что среди главных героев не было ни одного знакомого лица — единственным регулярным гостем сериала из известных персонажей был Боба Фетт.

При этом, судя по комментариям сценаристов, главные герои cаги всё-таки должны были появиться в повествовании на серию-другую. Стивен Скайя проболтался, что писал о том, как Хан Соло познакомился с Чубаккой и выиграл у Лэндо «Тысячелетний сокол». А Рональд Мур рассказал, что участвовал в написании двухсерийной арки, в которой на нижних уровнях Корусанта вспыхивало крупное восстание, и для его подавления туда спускался лично Дарт Вейдер.

Но самый интересный факт о сериале сообщил Кори Барлог, креативный директор SIE Santa Monica и создатель серии игр God of War. В начале нулевых он полгода работал в LucasArts. За это время он успел ознакомиться со сценариями «Преступного мира» и остался под впечатлением. Особенно его поразил один эпизод…

Я в жизни не читал ничего насколько мозговыносящего. Я переживал за Императора! Они заставили меня сочувствовать Императору, потому что эта жестокая женщина, эта чертова гангстерша просто разбила ему сердце, растоптала его как личность! Я едва не разрыдался, пока это читал. Это же Император! Это же мечущий из пальцев молнии Император! Просто магия какая-то. Ребята, что работали над этим сериалом, сценаристы «Щита» и «24 часов», — они просто первоклассные авторы! Кори Барлог

Хотя главными героями сериала были в первую очередь преступники и охотники за головами, он косвенно касался и Восстания против Империи. Помимо той двухсерийной арки с волнениями на Корусанте, в «Преступном мире» планировалась серия о повстанцах-экстремистах, прибегающих к крайне жестоким методам, на грани откровенного терроризма.

Пятьдесят часов сценариев

С «Преступным миром» Лукас собирался провернуть ту же схему, что и с «Войнами клонов». Он планировал самостоятельно профинансировать съёмки первого сезона из 13–16 эпизодов, а затем предлагать телевизионным сетям уже готовый продукт. Для этого он велел собранным им художникам начать работу над концепт-артами и подобрал команду сценаристов, которым предстояло написать весь первый сезон. Своей команде Лукас велел посмотреть перезапущенный «Звёздный крейсер „Галактика“» и попытаться понять, как телеканалу Syfy удалось снять такой качественный продукт при производственном бюджете не более трёх миллионов долларов за серию.

Лукас объездил полмира и встретился примерно с двумя сотнями авторов из США, Великобритании и Австралии. Из них Джордж отобрал шесть человек, которым предстояло раз в шесть-восемь недель собираться вместе на ранчо Скайуокера, в течение нескольких дней с девяти до пяти обмениваться идеями, а затем разъезжаться по домам и создавать на основе этих идей сценарии.

Встречи продолжались на протяжении двух лет. За это время костяк авторов немного менялся. Среди отобранных Лукасом сценаристов были создатель того самого «Звёздного крейсера „Галактика“» Рональд Д. Мур, нынешний шоураннер «Доктора Кто» Крис Чибнелл, будущий создатель «Жизни на Марсе» и «Конца детства» Мэтью Грэхем, будущий номинант «Оскара» за лучший оригинальный сценарий Тони Макнамара, будущий шоураннер «Крови и сокровища» Стивен Скайя, сценаристка «Чужой страны» и «Леди исчезает» Фиона Серес, а также австралийка Луиз Фокс и североирландец Терри Кафолла.

Это было довольно забавно. Я то и дело ловил себя на мысли, что спорю с Джорджем Лукасом на самые разные темы — например, о том, что мог и не мог сделать Дарт Вейдер. Потому что мы находимся в сценарной комнате и обмениваемся идеями — туда-сюда, туда-сюда. И вот я ему говорю: «Не думаю, что Дарт Вейдер мог бы так поступить». А он берёт и отвечает: «Да нет, именно так он бы и поступил». И я такой: «О. Ну да, наверное, именно так он бы и поступил». Рональд Д. Мур

И Лукас, и исполнительный продюсер «Преступного мира» Рик Маккаллум описывали сериал как мрачный футуристический вестерн, своего рода «Дэдвуд» в космосе. Правда, в это описание они вкладывали противоположный смысл. Маккаллум надеялся снять недорогую драму, действие которой большей частью разворачивалось бы в помещениях, а Лукасу хотелось больше эпики, драйва, масштабов и гонок на карах. Он поощрял воображение сценаристов и художников и советовал не беспокоиться о стоимости производства, заверяя, что бюджеты не станут проблемой.

Однако бюджеты стали не просто проблемой, а камнем преткновения, который и утянул сериал на дно. По самым скромным оценкам, производство одной серии «Преступного мира» обошлось бы Lucasfilm в 11 миллионов долларов. Сейчас подобные цифры уже не вызывают удивления — таков средний бюджет одной серии «Утреннего шоу», «Мандалорца» и финального сезона «Игры престолов». Однако десять лет назад эта сумма показалась Лукасу неподъёмной. В 2009 году сериал отложили на полку в ожидании технологий, которые помогли бы удешевить съёмки.

Мы даже и подумать не могли, что это конец. Джордж нанял нас написать двадцать пять сценариев для первого сезона, а затем так увлёкся процессом, что решил продолжить, и мы написали сценариев на два полных сезона. В этом весь Джордж. Если ему что-то нравится, он у вас на глазах бесконечно расширяет границы возможного… В нем много смелости и дерзости, и он постоянно вдохновлял нас пробовать что-то новое… О продаже компании тогда и речи не шло, и это стало для нас таким же шоком, как и для всех остальных. Я не знаю, почему Джордж так резко решил уйти на покой. Ведь ещё совсем недавно он с радостью работал над «Звёздными войнами» вместе с нами. Мэтью Грэхем

По задумке события сериала должны были переплетаться с сюжетом новой игры, которую разрабатывала LucasArts. Когда стало понятно, что «Преступный мир» угодил в производственный ад, сюжет игры переписали, и проект представили на E3 как Star Wars 1313. Хотя пресса и фанаты очень тепло приняли игру, в итоге её ждала та же судьба, что и сериал.

Тестовый отрывок

В конце января 2020-го неснятый сериал снова стал горячей темой для обсуждений, после того как в сети появился десятиминутный ролик с тестовым отрывком. Самое смешное, что этот самый ролик уже девять лет лежал на Vimeo-аккаунте создавшей его студии Stargate Studios и не вызывал никакого интереса.

Некоторые пользователи разнесли ролик на чем свет стоит, назвав дешёвой фанатской поделкой. Но этот отрывок никогда и не предназначался для глаз обычных зрителей. Это лишь прототип, демо-фрагмент, призванный показать атмосферу и оформление конечного продукта.

Ролик был нужен продюсеру Рику Маккаллуму для переговоров с возможными покупателями — представителями телестудий. Это противоречит заявлениям Лукаса о желании продавать уже готовый продукт; возможно, что-то заставило его передумать или хотя бы перестраховаться. По рассказам инсайдеров, студии отреагировали на тестовый отрывок позитивно, но покупать сериал не спешили. Именно отсутствие интереса со стороны телеканалов и стало последним гвоздём в гроб «Преступного мира».

Наследие «Преступного мира»

Лукас быстро смирился с невозможностью немедленно снять «Преступный мир» и начал заимствовать самые удачные идеи сериала для других проектов.

Больше всего от задержки «Преступного мира» выиграли «Войны клонов» — концепт-арты из несостоявшегося проекта начали появляться в мультсериале со второго сезона. Дизайн полицейских канонерок, устройство нижних уровней Корусанта, разные преступные кланы галактики, бар, куда ходят клоны, чтобы на время забыть об ужасах войны, — все это изначально было придумано для «Преступного мира».

Самым известным выходцем из «Преступного мира» стал Со Геррера. В сериале он был уже ожесточившимся лидером группы повстанцев-экстремистов. А в «Войнах клонов» он предстаёт ещё молодым, и мы видим как минимум одно событие, которое заставляет его избавиться от идеализма. В дальнейшем Со Геррера вернулся к изначальному образу. Когда создателям фильма «Изгой-один» понадобился повстанец-экстремист, Сюжетная группа вспомнила, каким Со изначально задумывал Лукас. Да и начальная сцена фильма во многом напоминает утекший в сеть фрагмент.

Пришедшие на смену «Войнам клонов» «Повстанцы» продолжили традицию черпать идеи из «Преступного мира». Оттуда они позаимствовали описание устройства Кесселя и праздника Дня Империи. А ещё «Повстанцы» закрепили в каноне идею сценаристов «Преступного мира» о том, что вскоре после окончания Войн клонов Империя списала клонов в утиль и заменила их контрактниками.

Довольно много отсылок к «Преступному миру» можно найти на страницах канонического романа Джеймса Лусено «Таркин». Автор признался, что первое имя Палпатина, Шив, было впервые придумано именно для сериала, — как и должность верховного визиря Империи, которую занял Мас Амедда. Также в сериале должны были появиться Дроиды Готра — контролируемая преступным синдикатом Краймора группировка сепаратистских боевых дроидов, которых перепрограммировали после войны. Именно из сценариев «Преступного мира» Лусено узнал, что Императорский дворец построен на обломках Храма джедаев, а отдельные сепаратистские оплоты сохранялись на задворках галактики и спустя годы после поражения Конфедерации.

Отдельные элементы сериала встречаются даже в диснеевской трилогии. Оказывается, Церковь Силы из VII эпизода — религиозный культ нечувствительных к Силе индивидов, старающихся жить по заветам джедаев, — возникла ещё в Тёмные времена и впервые упоминалась именно в «Преступном мире».

Сцены знакомства Хана Соло с Чубаккой и выигрыша «Тысячелетнего сокола» у Лэндо были показаны в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Правда, и Лоуренс, и Джонатан Кэзданы — оба сценариста картины — говорят, что в глаза не видели сценариев «Преступного мира» и придумали собственную версию этих событий.

Ну а концепцию футуристического вестерна и мандалорца-охотника за головами, пусть и не Бобу Фетта, унаследовал сериал «Мандалорец». Судя по концепт-артам игры 1313, создатели заимствовали оттуда многое.

* * *

Не факт, что, если бы сериал вышел, он бы стал шедевром. Однако с учётом всего, что мы знаем о «Преступном мире», складывается впечатление, что Лукас опередил своё время: в нашу эпоху сериал вписался бы как родной.

Учитывая, что Lucasfilm теперь развивает сериальное направление, ещё есть шансы, что «Преступный мир» однажды увидит свет, но будем честны: шансы небольшие. Новые владельцы видели сценарии сериала ещё при покупке компании — и, если бы захотели ими воспользоваться, уже давно бы это сделали.