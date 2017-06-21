Аниме — один из немногих приютов высокого фэнтези об иных мирах, которым западное кино и ТВ нас балуют редко. Хватает тут и фэнтези низкого — городского, мистического и даже супергеройского. Но главное, в отличие от западных аниматоров, творцы аниме не считают фэнтези детскими сказками и не гнушаются показывать запутанные сюжеты, жестокие битвы и эротику. Не все, но многие из этих сериалов рассчитаны на взрослых.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Берсерк

Мангу Кэнтаро Миуры в жанре мрачного военного фэнтези экранизировали уже трижды, но классикой считается первый сериал 1997 года. Это история о разорённом войнами средневековом мире, о громиле Гатсе, который дерётся мечом длиной со шпалу, и утончённом рыцаре Гриффитсе, принявшем Гатса в свою армию.

Впереди этих и других героев ждут не только подвиги, но и лишения. Вокруг кипит бесконечная война, персонажи калечатся, сходят с ума и предают друзей, а на пути встают страшные монстры и страшные люди. «Берсерк» — самый жестокий и кровавый сериал в нашей подборке, а это о чём-то да говорит.

Тетрадь смерти

Старшеклассник Лайт нашёл тетрадь бога смерти: тот, чьё имя туда впишешь, вскоре умрёт. Подходящая завязка для ужастика, но «Тетрадь смерти» — детективный триллер. Лайт с помощью тетради пытается очистить мир от преступников, на хвост ему садятся следователи во главе с чокнутым гением Л. — и начинается борьба умов, в которой огромную роль играют магические правила тетради и тайна личности.

«Тетрадь смерти» основана на манге Цугуми Обы, по которой снято немало аниме и игровых фильмов, на подходе и американская версия. Но мы советуем первый мультсериал Тэцуро Араки, ставший, пожалуй, самым известным мистическим аниме.

Стальной алхимик

Одно из главных аниме в стиле фэнтезийного стимпанка. Хотя паровых гаджетов в «Стальном алхимике» почти нет, стилистика выдержана превосходно. Действие происходит в фэнтези-мире, напоминающем Европу начала XX века. Братья Альфонс и Эдвард Элрики нарушили главное табу алхимии — попытались воскресить мертвеца. В итоге один потерял руку и ногу, а второй лишился всего тела и вынужден передвигаться в зачарованных доспехах. Вместе они путешествуют по стране, пытаясь найти рецепт философского камня, который поможет им всё исправить.

«Стальной алхимик» — история о дружбе, любви и потерях. В основе алхимии лежит принцип равноценного обмена, но героям предстоит понять и принять, что жизнь часто нарушает правила, а цена за некоторые блага слишком высока.

Хеллсинг

Пожалуй, самое известное аниме про вампиров. Леди Интегра, суровая блондинка и дальний потомок профессора Ван Хельсинга, возглавляет в Британии тайную спецслужбу по борьбе с кровососами. Борьба ведётся не вилами и чесноком, а по-современному — пулями и бомбами.

Ярких персонажей хватает и в организации, и среди её противников. Но визитная карточка сериала — это, конечно, Алукард, саркастичный древний вампир, который дерётся на стороне людей, откровенно их презирая. Когда в кадре появляется его красная шляпа, ждите стильных планов, игры со светом, философского монолога, а затем кровавой бойни с использованием пистолетов и чёрной магии.

Атака титанов

Человеческая цивилизация в упадке. Люди живут в городах за высокими стенами, прячась от кровожадных гигантов. Чудовища то и дело рушат баррикады, и остановить их могут только солдаты, вооружённые острыми мечами и хитрыми механизмами, позволяющими взмывать в воздух.

Героев авторы не жалеют, как и психику зрителей: кровь на экране хлещет фонтанами. И пусть к логике остаётся немало вопросов, а финала истории ещё нет даже в манге, посмотреть сериал стоит хотя бы ради шикарных боевых сцен и неуёмного пафоса. Тем более что графика и музыка здесь на высоте, чего не скажешь о многих других его современных собратьях по жанру.

Клеймор

В мире «Клеймора» ведьмак Геральт не выдержал бы конкуренции — здесь на чудовищ охотится целый орден проклятых амазонок. В бою они используют частицу той же тёмной силы, что питает их противников-демонов, и всегда есть риск, что тьма возьмёт верх. А падший клеймор становится демоном и мишенью для вчерашних сестёр — отличный способ всегда сохранять профессию актуальной!

Кровавый, как «Берсерк», и неоднозначный, как «Мадока», «Клеймор» состоит из битв с монстрами, расчленения, трагических смертей и пафосного превозмогания.

Волчий дождь

Изысканная смесь постапокалипсиса и фэнтези. Земля медленно погибает из-за надвигающегося ледникового периода, население прячется в укрытиях и оставшихся руинах. Все современные технологии захватили властолюбивые аристократы, которые надеются остановить катастрофу. По легенде, спасти мир могут только волки. Считается, что они давно вымерли, но на самом деле волки прячутся среди людей.

«Волчий дождь» — красивая и очень грустная история о вечных поисках с экологическим подтекстом. К тому же создатели уложились в один сезон и четыре дополнительные серии со второй концовкой.

Волчица и пряности

Уютное, неспешное, почти лишённое боёв и приключений роад-муви о средневековом странствующем купце и его спутнице. Сериал полностью держится на обаянии Холо, рыжей волчицы-оборотня и отставной богини урожая. Она капризная, смешная, прожорливая и напрочь лишена людских понятий о стыде, но постоянно оказывается умнее своего партнёра. Богиня помогает спутнику распутывать сложные интриги купеческих гильдий и ловко избегает костра инквизиции, который ей полагается за хвост и уши. А ещё эта чертовка весьма хороша собой. Холо — услада для мужских глаз и образец имиджа для многих девушек.

Сэйлор Мун

На «Луне в матроске» выросло целое поколение поклонников аниме. Причём сериал произвёл фурор не только на Западе, но и в родной Японии. Наоко Такеути первой рискнула соединить типично «мальчиковый» сюжет о супергероях, защищающих мир от сил зла, с образами хорошеньких девочек-волшебниц, создав жанр махо-сёдзё.

А по мотивам её манги сняли одновременно бойкое и романтичное аниме. Парни засматривались на его героинь, а девчонки находили среди них ролевую модель на свой вкус. Ведь «Сэйлор Мун» показала, что верной подругой и храброй воительницей может быть кто угодно: и ветреная дурочка, и тихий ботаник, и грозная на вид, но добрая в душе каратистка.

Девочка-волшебница

Мадока Магика

Авторы «Мадоки» препарировали основы жанра махо-сёдзё с особым цинизмом. Поначалу всё будто бы как в «Сэйлор Мун»: милый зверёк вербует юных колдуний, обещая им им славу и исполнение желаний, если они будут насмерть сражаться со злобными ведьмами… Но и пары серий не проходит, как обещания оборачиваются ложью, а грань между ведьмами и волшебницами стирается. И за всем этим понемногу вырастает жестокий, но необходимый план по уменьшению энтропии вселенной.

Это не первая попытка взглянуть на ванильный жанр под серьёзным углом, но, пожалуй, наиболее мрачная, жестокая и стильная. Контраст нарочито милого дизайна героинь с жуткими психоделическими фонами, да ещё и поданный с современными спецэффектами, просто завораживает.

Наруто

Самое популярное направление аниме — сёнен, истории для и про мальчиков, которые взрослеют, проходя через испытания. Ну а самый знаменитый герой сёнена — Наруто, нахальный золотоволосый ниндзя, который на пути к цели (стать самым-самым крутым!) без конца дерётся и выполняет опасные задания. Ну и заодно постепенно превращается из юнца в мужчину. Всё это — на фоне феодального мира с элементами магии. Некоторое однообразие приключений в стиле «пришёл, увидел и побил» вытягивают проработанный сеттинг, обилие юмора и галерея живых персонажей во главе с самим Наруто.

Рубаки

Шикарное роуд-муви, пародирующее фэнтезийные штампы. Волшебница-воровка Лина Инверс, очаровательная злючка, и простодушно-незадачливый рыцарь Гаури странствуют по магическому миру, полному самых невероятных опасностей. Постепенно вокруг них формируется партия «приключенцев», которым, естественно, предстоит спасти мир…

«Рубаки» — одна из самых ярких, по-настоящему забавных и остроумных фэнтезийных аниме-комедий. Но стоит ограничится сериалами 1990-х годов. «Рубаки» 2000-х — это уже откровенный трэш.

One Piece. Большой куш

One Piece — не просто аниме. Это феномен, который не сходит с телеэкранов уже почти 20 лет. Потому, наверное, мало кто может похвастать, что смотрел его полностью, — шутка ли, более 800 эпизодов (не считая полнометражек)! Впрочем, прелесть этого сёнена о приключениях подростка Луффи и его друзей-пиратов, которые шастают по миру в поисках сокровищ и просто так, вовсе не в стройном сюжете. Симпатичные герои с разнообразными способностями, колоритный мир, масса забавных ситуаций, захватывающих сражений и изобретательных противников — что ещё нужно для счастья?

Мастер муси

Мистическое аниме для желающих проникнуться японской культурой, философией и ментальностью. Герой по имени Гинко — мастер-заклинатель муси, своеобразных духов окружающего мира. Сериал — коллекция разных историй, связанных со странствиями Гинко по условной Японии. Эдакая глубоко японская версия «Сверхъестественного», только очень размеренная и медитативная, без общего сюжета, экшена, коварных злодеев и спасения мира. Неторопливое философское аниме о жизни и людских судьбах — прекрасное и проникновенное, на грани гениальности.

Истории монстров

Самое культовое аниме последнего десятилетия как в Японии, так и за её пределами. На первый взгляд — типичный сюжет о необычных школьниках, однако поданный в новаторской манере. Герой, старшеклассник Арараги, постоянно влипает в странные ситуации, связанные со странными людьми (обычно противоположного пола), спасая даже тех, кто, на первый взгляд, вовсе не желает спасения.

Необычная графика, абсурдистский юмор, обилие заумных разговоров, особая созерцательная атмосфера, кровавый натурализм, пошлые шуточки, щемящая сердце драма — основанные на ранобэ Нисио Исина «Истории» ни на что более не похожи.

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