Самые окупившиеся фильмы в истории

Самый кассовый фильм в истории — это «Аватар». Он заработал в мировом прокате более 2,5 миллиардов долларов, побив рекорд «Титаника». Но эти цифры выглядят не так внушительно, если прикинуть, сколько денег ушло на создание этих блокбастеров. И «Аватар», и «Титаник» стоили более 200 миллионов и окупились примерно в 11 раз. Неплохо, но в истории бывали фильмы, обладавшие небольшим бюджетом и окупавшиеся в сотни раз. С точки зрения бизнеса они были более выгодным вложением. О них мы сейчас и расскажем.

Дисквалифицированы! «Проклятие». Какой красивый был бы пункт списка — документалка, снятая за жалких 200 долларов, заработала миллион! Второе место! Увы, как выяснилось, фильм обошёлся создателям в 200 долларов… и ещё 400 тысяч на пост-продакшен. Учитывая, что в эту цифру не входит реклама, и что половину или более сборов прокатчики оставляют кинотеатрам, фильм, возможно, вообще провалился. «Музыкант». Аналогичная ситуация. Криминальный боевик Роберта Родригеса претендовал на шестое место в нашем топе — при производственном бюджете в 7 тысяч долларов он собрал 2 миллиона. Но студия потратила ещё 200 тысяч на пост-продакшен — перевод на плёнку и переозвучку, без которых фильм нельзя было выпустить в кинотеатрах. Так что на самом деле «Музыкант» окупился всего в 10 раз.

10. Американские граффити

Бюджет $777 тысяч

Сборы $140 миллионов

Окупился в 180 раз

Как ни странно, самый окупившийся фильм Джорджа Лукаса не «Звёздные войны», а то, что он снял перед ними. Комедия о подростках из Калифорнии, которые решают погонять на машинах во время каникул, основана на воспоминаниях из молодости Лукаса.

В этот фильм поначалу никто не верил. От «Американских граффити» отказались несколько студий подряд. Когда картину сняли, её собирались выпустить в ограниченный прокат или на телевидение. Но благодаря лестным отзывам критиков студия решилась на широкий релиз. В результате фильм стал настоящим кассовым хитом. Именно после успеха «Американских граффити» студия «Фокс» дала Джорджу 11 миллионов на фантастику его мечты.

9. Хэллоуин

Бюджет $325 тысяч

Сборы $70 миллионов

Окупился в 215 раз

С «Хэллоуина» режиссёра Джона Карпентера начался новый бум фильмов ужасов в поджанре «слэшер». Кино о том, как маньяк, сбежавший из психушки, режет всех в маленьком городке, стало феноменом. «Хэллоуин» получил продолжения, в подражание ему были снята серия «Пятница, 13» и много других слэшеров. Но всем им было далеко до «Хэллоуина», который озолотил создателей и помог Карпентеру сделать блестящую кинокарьеру.

Уникальность этого примера ещё и в том, что «Хэллоуин» выходил без широкой рекламы. То есть никаких скидок на маркетинговый бюджет можно не делать.

8. Рокки

Бюджет $1 миллион

Сборы $225 миллионов

Окупился в 225 раз

О «Рокки» можно рассказывать долго. История создания этой спортивной драмы почти так же увлекательна, как сам её сюжет. Сильвестр Сталлоне написал сценарий, чтобы выбраться из бедности, но отказался от части гонорара в обмен на право самому сыграть главного героя: начинающего боксёра, которому выпадает уникальный шанс выйти на бой с чемпионом. После долгих переделок «Рокки» был снят и вошёл в историю: три «Оскара», в том числе за лучший фильм, и 200 с лишним миллионов, заработанных в прокате.

«Рокки» интересен тем, что это самый дорогой фильм в нашем списке. А ещё, пожалуй, самый серьёзный: не ужастик, не эротика, а классическая личностная драма.

7. Стюардессы

Бюджет $100 тысяч

Сборы $25 миллионов

Окупился в 250 раз

Если вы думаете, что до «Аватара» не было 3D-кино, вы не правы. Эта технология существует уже полвека, и когда-то с её помощью снимали даже эротику. «Стюардессы» — это эротический 3D-фильм о пикантных приключениях стюардесс, которые любят секс и наркотики.

Один из секретов успеха фильма был в том, что создатели пересняли его прямо во время проката, чтобы создать более цензурную версию. Таким образом «Стюардессы» попали не только в специальные кинотеатры для взрослых, но и в обычные. А потом зрители дополнительно ходили посмотреть версию без цензуры.

6. Ночь живых мертвецов

Бюджет $114 тысяч

Сборы $30 миллионов

Окупился в 263 раз

Фильмы ужасов — прибыльный бизнес: они популярны, и их создание стоит недорого. А иногда малобюджетные ужастики становятся классикой. Так вышло с первым фильмом Джорджа Ромеро из серии «Живые мертвецы». Именно он заложил основы того, как мы представляем зомби: медленные ходячие мертвецы, которые размножаются, заражая людей укусом.

Сняли фильм всего за 114 тысяч долларов, причём первый взнос режиссёр и съёмочная группа заплатили из собственного кармана. И не прогадали: фильм заработал 30 миллионов. Стоит отметить, что «Ночь живых мертвецов» — самый старый фильм в нашей подборке. Он вышел в конце 1960-х. А в те времена это были ещё более серьёзные деньги, чем сейчас.

5. Виселица

Бюджет $100 тысяч

Сборы $42,9 миллиона

Окупился в 429 раз

Малобюджетный ужастик «Виселица» разгромили все, кому не лень. И критики, и простые зрители поставили ему исключительно низкие оценки. Фильм ругали за надоевшую дрожащую камеру и глупость героев. Да и сам сюжет про то, как школьники пытаются поставить на сцене проклятую пьесу, блестящим не назовёшь. Ну и главное: очень заметно, что фильм снимался за минимальный бюджет. Но это почему-то не помешало «Виселице» заинтересовать студию Warner Bros., получить широкий релиз и заработать более 40 миллионов.

Интересно, что для режиссёров Трэвиса Клаффа Криса Лофинга этот фильм стал первым и пока что последним. Подозреваем, дело в том, что они всё ещё отмечают свой неожиданный успех.

4. Безумный Макс

Бюджет $200 тысяч

Сборы $99,7 миллионов

Окупился в 498 раз

До того, как стать режиссёром, Джордж Миллер работал врачом скорой помощи, и повидал много страшных аварий и их последствий. Из идеи рассказать обо всём этом родился знаменитый боевик «Безумный Макс». Изначально в нём почти не было постапокалипсиса, зато было много трюков и погонь. Большая часть небольшого бюджета ушла на машины, которые разбивали по настоящему. Поэтому фильм снимали с участием малоизвестных актёров — да-да, Мел Гибсон когда-то не был звездой. А статистам вообще платили пивом.

Из-за сцен жестокости фильм запретили в нескольких странах, но это лишь усилило интерес зрителей к нему. Фильм окупился почти в 500 раз. До 1999 года именно «Безумный Макс» держал рекорд Гиннеса по окупаемости бюджета.

3. Глубокая глотка

Бюджет $47,5 тысяч

Сборы примерно $30-50 миллионов (по оценкам экспертов)

Окупился в 842 раз

Этот фильм не мог претендовать на рекорд Гиннеса, потому что его точные сборы неизвестны. Порнофильм «Глубокая глотка» сняли на деньги мафиози Тони Периано и показывали в кинотеатрах, принадлежавших мафии. И хотя власти всеми силами пытались запретить непристойную картину, это лишь подогревало интерес публики.

Некоторые утверждают, что «Глубокая глотка» заработала до 600 миллионов долларов. Если так, её можно поставить на второе место в нашем топе. Но даже более реалистичные 40 миллионов — это очень много. Периано вложил в картину около 50 тысяч, из которых более половины ушло на музыку, и окупил свои вложения более чем в 800 раз.

2. Ведьма из Блэр

Бюджет $60 тысяч

Сборы $248 миллионов

Окупился в 4133 раз

«Ведьма из Блэр» была первой из волны малобюджетных ужастиков, снятых в стиле «найденной плёнки». Идея была гениальной. Фильм выехал на ловкой рекламной кампании, в ходе которой запустили слух, что плёнка настоящая. При этом на экране зрителю не показывали почти ничего страшного, только изо всех сил нагнетали атмосферу. Разгадка проста: фильм снимался за гроши.

Если у «Глубокой глотки» неясны точные цифры сборов, то «Ведьма из Блэр» много лет вызывала другой спор: каков её бюджет? Некоторые утверждали, что фильм стоил всего 22 тысячи долларов, другие — что во много раз больше. Лишь недавно создатели официально объявили, что бюджет фильма — 60 тысяч.

1. Паранормальное явление

Бюджет $15 тысяч

Сборы $193 миллионов

Окупился в 12 866 раз

«Ведьма из Блэр» породила множество подражателей, и самый успешный из учеников превзошёл учителя. Ужастик «Паранормальное явление», тоже снятый в стиле «найденной плёнки», стал самым прибыльным фильмом в истории кинематографа. Он окупился почти в 13 тысяч раз!

В чём секрет такого успеха ? Актёрская игра? Оригинальный сюжет? Нет. Просто создатель «Паранормального явления» Орен Пели потратил на свой фильм в четыре раза меньше, чем стоила «Ведьма из Блэр». Фильм был снят на любительскую камеру всего за неделю, без оператора и даже без чёткого сценария.

Пели считал, что снимает своего рода черновик, который позволит ему получить нормальный бюджет и снять на него более дорогой ремейк. Но студия «Парамаунт» решила иначе. Она купила фильм и выпустила в пятидесяти с лишним странах, заработав почти 200 миллионов. «Паранормальное явление» породило серию продолжений, которые с каждым разом становились хуже, но продолжают по сей день приносить прибыль.

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Доходы от фильмов не так-то просто подсчитать. Производственный бюджет не включает затраты на рекламу, которые бывают даже больше бюджета. От кинотеатров прокатчики получают только половину сборов. С другой стороны, и доходы не ограничены прокатом. После него картина приносит деньги от домашнего видео и телепоказов. А продажи игрушек и атрибутики к фильму порой приносят больше денег, чем прокат.

Так что на самом деле никто точно не знает, сколько денег заработал тот или иной фильм. Но благодаря этому топу мы поняли, как заработать на кино, если у вас нет большого бюджета. Снимайте очень дешёвый, но скандальный фильм и попробуйте гениально его продать.