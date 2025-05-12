«Поле битвы: Земля». Как был создан величайший плохой фильм

В истории фантастического кино было немало провалов. Некоторые фильмы вроде «Нечто» провалились абсолютно незаслуженно. Некоторых неудач вроде «Водного мира» можно было избежать, если бы не ошибки создателей. Многие из неудач были вполне заслуженными — но эти фильмы в основном уже стёрлись из народной памяти. Но есть и узкая категория провальных картин, которые приводят в качестве эталона ужасной кинофантастики. Например, «Бэтмен и Робин», «Горец 2» или экранизации игр от Уве Болла. И есть одно кино, которое считается даже неудачнее их и регулярно занимает первые строчки в списках худших фильмов всех времён и народов.

«Поле битвы: Земля» не просто коммерчески провальное кино. Это фильм, который нарекли одним из худших в истории фантастики, который похоронил карьеры причастных к его созданию, после выхода которого разразился громкий судебный процесс по обвинению в мошенничестве. По случаю 25-летия «Поля битвы: Земля» самое время вспомнить странную, а местами безумную историю его создания.

Криминальное чтиво

В начале 1980-х писатель и основатель печально известной Церкви саентологии Рон Хаббард решил тряхнуть стариной и написал свой первый за почти 40 лет роман — «Поле битвы: Земля. Сага о 3000 годе». Делал он это, находясь в полунелегальном положении.

Л. Рон Хаббард, фантаст и основатель саентологии Фото: Los Angeles Daily News, CC BY 4.0

В те годы саентологи вели немало незаконных операций: запугивали и травили своих критиков и уничтожали материалы, компрометирующие церковь и её лидера. В самой масштабной из них, получившей название «Операция Белоснежка», порядка 5000 (!) адептов движения устроились на работу в Департамент юстиции и Налоговую службу США секретарями, уборщиками, машинистками. Затем они крали документы, которые имели отношение к Церкви и могли ей навредить. Когда об этом стало известно властям, последовали обыски и аресты. Причастность самого Хаббарда к «Белоснежке» доказать так и не удалось, но он всё равно не стал рисковать и с конца 1970-х до самой смерти на всякий случай прятался от ФБР, переезжая из одного безопасного дома в другой.

И вот на таком информационном фоне роман «Поле битвы: Земля» попал на прилавки книжных магазинов. Он удостоился противоречивых отзывов, что, впрочем, не помешало ему стать бестселлером. Правда, и тут не всё так гладко. Есть свидетельства, что Церковь саентологии организовала массовую скупку книги своей паствой, чтобы протащить её в списки бестселлеров. Хаббард, впрочем, отрицал, что роман имеет какое-либо отношение к саентологии, и называл его просто развлекательным чтивом, позволяющим скоротать время. Хотя несложно заметить, что писатель всё равно отразил в книге некоторые из своих взглядов. Так, название зловещей инопланетной расы псайклов — это явная отсылка к психиатрам и психологам, которых Хаббард ненавидел и считал врагами своего учения.

Первое издание «Поля битвы: Земля» Новое издание с обложкой самого Фрэнка Фразетты

Книга с ходу привлекла внимание Голливуда. В 1983 году компания Salem Productions купила права на её экранизацию. Планировалось снять два фильма, бюджет каждого должен был составить внушительные по тем временам 15 миллионов долларов. Продюсером назначили Уильяма Иммермана. Для написания сценария наняли Абрахама Полонского, режиссёром же планировали сделать Кена Эннакина, известного комедией «Воздушные приключения». Съёмки должны были стартовать в 1985 году.

Сам Хаббард тоже рвался работать над экранизацией. Он утверждал, что написал сценарий, и даже хотел стать режиссёром фильма (пусть и непонятно, как он собирался его снимать, находясь в подпольном положении). А ещё у него был козырь в рукаве: Джон Траволта. Актёр обратился в саентологию в 1975 году. Хаббард надеялся, что влияние звезды «Бриолина» и «Лихорадки субботнего вечера» поможет запустить фильм в производство. Планировалось, что Траволта сыграет главного героя Джонни Гудбоя. Сам актёр был не против. Однако фильмы с Траволтой начали проваливаться один за другим, и его звезда стала быстро тускнеть — а с ней и интерес киноделов к противоречивому и рискованному материалу.

Фото: Robert Landau

В попытке спасти экранизацию был организован общенациональный конкурс, победитель которого мог побывать на съёмочной площадке и сыграть одну из ролей в фильме. Для продвижения фильма саентологи даже установили 10-метровую надувную фигуру злодея Терла на Голливудском бульваре. Это не помогло. Проект окончательно развалился, а вскоре после этого Хаббард умер.

Лучшее место, чтобы познакомиться с девушкой

В 1994 году Траволта вытянул счастливый билет. Он не был основным кандидатом на роль Винса Веги в «Криминальном чтиве», но Майкл Мэдсен на свою голову успел подписаться на «Уайатта Эрпа», так что Тарантино пришлось найти ему замену. Огромный успех фильма и номинация на «Оскар» воскресили карьеру Траволты, вновь сделав его большой звездой.

Вскоре актёр вернулся к идее экранизации «Поля битвы: Земля». В MGM заинтересовались проектом и согласились взять на себя дистрибуцию. По-прежнему планировалось снять два фильма, каждый из которых охватил бы половину романа. Бюджет первого должен был составить 100 миллионов долларов — внушительные деньги для середины 1990-х (для сравнения, «Парк юрского периода» стоил 63 миллиона).

Сценаристом стал Дж. Д. Шапиро, работавший над комедией «Робин Гуд: Мужчины в трико». Он попал в проект весьма оригинальным образом. В одном журнале Шапиро прочитал, что центр саентологии в Лос-Анджелесе — лучшее место, чтобы познакомиться с красивой девушкой, и решил лично это проверить. Спутницу жизни Шапиро так и не нашёл, зато познакомился c президентом центра, которая оказалась поклонницей «Мужчин в трико». Она организовала встречу Шапиро с Траволтой, и тот утвердил его на должность сценариста «Поля битвы: Земля».

Как утверждает Шапиро, его сценарий сильно отличался от того, что в итоге сняли. Его вариант якобы был куда мрачнее, убедительнее, а персонажи в нём прописаны намного лучше. А ещё сценарист старался, чтобы никто не воспринял фильм как пропаганду саентологии. Руководству MGM понравилась рукопись, а Траволта даже назвал её «„Списком Шиндлера“ от научной фантастики».

Но идиллия продлилась недолго. Вскоре Шапиро получил указание полностью переделать сценарий, приблизив его к книге. Инициатором правок был Траволта. По мнению сценариста, актёр руководствовался обширными заметками, сделанными Роном Хаббардом во времена, когда тот работал над экранизацией. Шапиро отказался править свою работу и был уволен.

Концепт-арт истребителя Терла Худ. Harold Belker

Вскоре после этого проект поменял студию. Хорошенько всё обдумав, руководство MGM сочло, что материал слишком рискованный. Основной причиной назвали огромный бюджет и общую «наивность» книги. Но не приходится сомневаться, что на решение повлияла и скандальная аура вокруг автора первоисточника, и бесконечные судебные тяжбы саентологов с оппонентами. И хотя судьи чаще вставали на сторону церкви, такие истории не способствовали улучшению её имиджа.

Траволта попытался поставить фильм со студией 20th Century Fox. Поначалу там проявили интерес, но отказались примерно по тем же причинам, что и MGM. Казалось, на этом в истории экранизации поставят точку: ни одна из крупных голливудских студий не хотела связываться с ней. Но тут на горизонте появилась странная компания, чьё имя в последующем тоже прославится не лучшим образом. Речь о Franchise Pictures.

Обманный блокбастер

Franchise Pictures появилась в 1997 году. Её владелец Эли Самаха позиционировал свою студию как спасителя проектов, которые застряли в производственном аду. Компания быстро привлекла к себе внимание нестандартными сделками и умением делать фильмы с бюджетами почти как у крупных голливудских студий (правда, зачастую эти деньги было сложно разглядеть на большом экране).

Долгое время никто не понимал, как никому не известной независимой компании удаётся снимать столь дорогие картины. А разгадка была проста. На самом деле фильмы Franchise Pictures не стоили заявленных денег. Самаха придумал беспроигрышную схему. Он завышал бюджеты фильмов, выдавая их за крупные голливудские блокбастеры, что позволяло продавать их инвесторам и прокатчикам по всему миру.

«Поле битвы: Земля» — классический пример такого подхода. В Franchise Pictures заявили, что бюджет фильма — 75 миллионов, после чего начали искать инвесторов. Предложением заинтересовалась немецкая компания Intertainment AG. По сделке, также включавшей в себя «Девять ярдов» и «Искусство войны», она согласилась оплатить 47% производственной сметы «Поля битвы: Земля», взамен получив права на её европейский прокат. Несложно понять, почему немцы купились: Самаха позиционировал новинку как новую «Планету обезьян» с Траволтой, которая навсегда изменит жанр фантастики. На тот момент актёр всё ещё был крупной звездой с чередой коммерчески успешных фильмов — а связанные с саентологией скандалы почти не долетали до Германии.

Вот только реальный бюджет «Поля битвы» составлял не 75 миллионов, а лишь 44. Intertainment AG, сами того не зная, покрыли порядка 80% сметы. Более того, Franchise Pictures удалось уговорить Траволту вложить в экранизацию ещё 5 миллионов личных средств. Таким образом компания заполучила кино, почти ничего на него не потратив.

Наконец Franchise удалось найти дистрибьютора и в США. В Warner Bros. согласились заняться прокатом картины и выделить 20 миллионов долларов на её продвижение. Но уже тогда многие в Голливуде понимали, что дело движется к катастрофе. Сотрудничавшее с Траволтой актёрское агентство умоляло его не сниматься в фильме и отступило, лишь когда он пригрозил разорвать с ним сотрудничество. Даже голливудский саентолог №1 Том Круз, по слухам, отговаривал Warner Bros. от дистрибуции фильма. Впрочем, сам актёр отрицает это.

Нищие «Звёздные войны»

Траволта шёл напролом, игнорируя предупреждения. Он щедро раздавал интервью, в которых сравнивал «Поле битвы» со «Звёздными войнами» и обещал революцию в жанре фантастики. Вскоре встал вопрос о том, кто же снимет эту революцию.

Первым, кому Траволта предложил снять фильм, стал… Квентин Тарантино. Несложно догадаться, каким был его ответ. Все уважающие себя режиссёры чурались проекта, боясь ассоциаций с саентологией, и отказывались один за другим. Что иронично, в итоге Траволта обратился за советом к Джорджу Лукасу. Тот порекомендовал ему Роджера Кристиана.

Кристиан начал карьеру как декоратор «Новой надежды» и получил за это «Оскар». Позже он стал сам снимать фильмы, ни один из которых, впрочем, не снискал особой славы, и поработал режиссёром второй съёмочной группы «Призрачной угрозы». Видимо, Лукас счёл, что работа над крупным проектом поможет карьере его протеже. Или же, если вспомнить, чем всё кончилось, он его почему-то ненавидел.

Роджер Кристиан на съёмках своего главного фильма фото Warner Bros.

Вскоре появился и новый сценарист: за работу взялся Кори Манделл, хотя агенты и менеджеры советовали ему отказаться. В общей сложности Манделл написал порядка 10 версий сценария, пытаясь угодить постоянно меняющимся требованиям Траволты. По словам Шапиро, после переписываний от его изначальной версии не осталось почти ничего. Тем не менее его имя включили в титры. Узнав об этом, Шапиро пытался заменить своё имя на псевдоним «Сэр Ник Нак», но из-за правил Гильдии сценаристов у него так ничего и не вышло.

К тому моменту Траволта был уже не так молод, чтобы играть юного Джонни Гудбоя, и согласился на роль главного злодея Терла. В те времена ему обычно платили по 20 миллионов за фильм, но ради проекта мечты актёр согласился на гонорар в «скромные» 10 миллионов. Роль Джонни досталась Барри Пепперу, чья карьера после «Спасения рядового Райана» и «Зелёной мили» набирала обороты. Из других известных актёров на фильм подписался Форест Уитакер, согласившийся сыграть пришельца Кера.

Барри Пеппер в роли Джонни Гудбоя

Хоть реальный бюджет составил 44 миллиона (из которых 10, напомним, гонорар Траволте), есть подозрение, что даже эта сумма завышена и руководство Franchise положило часть себе в карман. По словам Роджера Кристиана, в его распоряжении был лишь 21 миллион. И во Franchise делали всё, чтобы сэкономить и потратить как можно меньше. Так, съёмки проходили в канадской глуши. По воспоминаниям Барри Пеппера, бюджет на питание съёмочной группы был смехотворным, киноделы чуть ли не голодали и готовились объявить забастовку. Ситуацию спас Траволта, который начал на собственные деньги покупать продукты и выделил своего личного повара.

«Поле битвы» печально известно избытком странных светофильтров и так называемых «голландских углов» — это когда камера смотрит на героя снизу вверх, а горизонт завален набок. Роджер Кристиан объяснял это тем, что хочет придать фильму ощущение «комикса». Но разгадка, вероятно, прозаичнее. По словам оператора Джиллза Наттгенса, у «Поля битвы» был самый низкий бюджет на освещение за всю его карьеру. Киноделы изворачивались как могли, чтобы скрыть недостаток денег и сделать картинку интереснее.

Пока шли съёмки, пресса перемывала косточки создателям фильма. Так, одной газете удалось достать копию его съёмочного сценария. Журналисты поменяли титульную страницу, заменили заголовок на «Тёмные силы» и разослали рукопись различным студиям и агентам. Ответы были впечатляющими. Сценарий называли глупым, нелепым, поверхностным, предсказуемым и даже «таким же интересным, как попытка наблюдать за дыханием мухи».

Неясно, вмешивались ли саентологи в производство картины. Бывшие участники церкви утверждают, что её глава ежедневно просматривал отснятые материалы и через Траволту передавал режиссёру «предложения» по поводу «Поля битвы». Но насколько они были обязательными для исполнения, непонятно. Траволта своей активностью делал только хуже. Актёр открещивался от связи картины с саентологией, но при этом в рамках промотура начал раздавать книги Рона Хаббарда со своим автографом.

Звезда умерла

Тест-просмотры картины завершились катастрофой. Зрители откровенно улюлюкали и уходили с сеансов. А когда после пресс-показа Траволта спросил журналистов, понравился ли им фильм, те ответили ему гробовым молчанием.

И всё же авторы не стали вносить в картину особых изменений. «Поле битвы: Земля» вышло в широкий прокат 12 мая 2000 года. В дебютный уик-энд кино стартовало со второго места, собрав 11 миллионов. После этого сборы рухнули в пропасть. За весь последующий прокат в США фильм добрал лишь 10 миллионов. Остальной мир принёс ещё целых 8 миллионов. Провал поставил крест на наполеоновских планах Траволты. Он планировал снять продолжение, охватывающее события второй половины книги (его премьеру назначили на 2003 год, чтобы не пересекаться с «Атакой клонов»), а также мультсериал.

И игрушки!

Сказать, что творение Кристиана удостоилось разгрома, значит польстить ему. Если зайти на агрегатор Rotten Tomatoes и почитать отрывки из рецензий, можно найти фразы вроде «худший фильм всех времён», «если вы ищете, что ненавидеть и презирать, сходите на этот фильм», «фантастическая глупость» и т. д. По впечатлениям от просмотра фильм сравнивали с поездкой с вонючим бомжом в автобусе, а один из критиков отметил, что «миллион обезьян с миллионом мелков за миллион лет не смогли бы создать ничего столь же дебильного, как “Поле битвы: Земля”».

Создатели выкручивались как могли. Так, Траволта заявил, что фильм понравился Джорджу Лукасу и Квентину Тарантино. Кристиан тоже пытался утверждать, что зрители встретили фильм с восторгом. Эли Самаха обвинил во всём критиков, которые-де изначально предвзяты. А глава Церкви саентологов, по слухам, назначил виновным в провале Траволту за то, что тот взял слишком большой гонорар.

По иронии судьбы, чуть ли не единственное, в чём большинство рецензентов не обвиняло фильм, — как раз пропаганда саентологии. По мнению критиков, у авторов попросту не хватило на это мозгов. А один из рецензентов издевательски заметил, что главная угроза для саентологов не их оппоненты, а Траволта — особенно если он попытается экранизировать ещё одну книгу Хаббарда.

«Поле битвы: Земля» стало фаворитом различных антипремий. Кино было номинировано на семь «Золотых малин» — и одержало победу во всех номинациях. Траволта выиграл дважды — в категории «худший актёр» и «худшая экранная пара» (Траволта в кадре с любым другим актёром). Поскольку Джон не почтил церемонию своим присутствием, «награды» за него вручали игрушке Терла. Позже Траволта заявил, что вообще не знает такой премии, а фильм якобы заработал свыше 100 миллионов долларов и со временем будет считаться классикой. А вот Барри Пеппер, тоже не оставшийся без «награды» как худший актёр второго плана, заявил, что непременно пришёл бы на церемонию, если бы знал, что победит. Он списал провал «Поля битвы: Земля» на отвратительный сценарий и плохо организованный производственный процесс.

На этом проблемы фильма не кончились. Профинансировавшая его Intertainment AG начала что-то подозревать и обвинила Franchise в мошенничестве. Последовал громкий судебный процесс, на котором всплыла правда о реальном бюджете «Поля битвы: Земля» и других картин Franchise. Суд постановил выплатить Intertainment AG компенсацию в размере 121,7 миллиона долларов. Самаха был признан лично ответственным за ущерб в 77 миллионов долларов. Вскоре после этого Franchise обанкротилась, и в её истории была поставлена точка.

Иронично, что Форрест Уитакер отчасти повторил судьбу своего персонажа: тот тоже отделался легче прочих псайклов

«Поле битвы: Земля» нанесло серьёзный удар по карьерам большинства его создателей. Ни Роджер Кристиан, ни Дж. Д. Шапиро, ни Кори Манделл больше не работали над значимыми фильмами. Звезда Барри Пеппера упала, не успев взойти. Не пострадала лишь карьера Форреста Уитакера, который избежал антипремий. Впрочем, он тоже не раз публично сожалел, что снялся в этом фильме.

Что до Траволты, провал не похоронил его карьеру, но ознаменовал её закат. В 2000-х фильмы с ним опять стали проваливаться, и он навсегда выпал из списка топ-актёров. Сейчас Траволта снимается в странных лентах непонятной категории с соответствующими оценками. Он всё ещё отказывается признавать «Поле битвы: Земля» неудачей, ни о чём не жалеет и с удовольствием бы снялся в продолжении.

Худший фильм всех времён?

Четверть века спустя «Поле битвы: Земля» всё ещё называют худшим фантастическим фильмом в истории — по крайней мере, у него на родине. В 2005 году ленте дали «Золотую малину» в номинации «Худшая драма за первые 25 лет существования премии», а в 2010 году — за «Худший фильм десятилетия». Сценарист Дж. Д. Шапиро пришёл на церемонию и принял «награду» от лица создателей фильма. Позже он заявил, что видел «Поле битвы: Земля» лишь раз в жизни на премьере — и это на один раз больше, чем следовало. Он испытывает странную гордость от своего детища, ведь из всех ужасных фильмов именно его — самый ужасный. Впрочем, он не забыл напомнить, что его изначальный сценарий якобы был куда лучше.

Заслуживает ли «Поле битвы: Земля» статуса худшего из худших? Судя по зрительским оценкам на IMDb или том же Rotten Tomatoes, мнения зрителей тут близки к мнениям критиков. Если какую-нибудь «Комнату» Томми Вайсо высмеивают с теплотой, как фильм, который настолько нелепо плох, что это даже хорошо, то с картиной Кристиана всё иначе. «Поле битвы: Земля» считается настолько плохим фильмом, насколько это физически возможно, без каких-либо положительных сторон. Что до постсоветского пространства, на момент премьеры у нас почти не слышали о саентологах и связанных с фильмом скандалах, что явно сказалось на его восприятии. На «Кинопоиске» у картины 5,2 балла, что соответствует скорее проходному фильму.

Если честно, на свете хватает ещё более ужасных и нелепых фантастических фильмов. Но обычно они выходили сразу на видео, их мало кто видел и мало кто помнит. «Поле битвы: Земля» — совсем другой фрукт. Речь не о какой-то киношке категории «Г», о которой никто не слышал. На момент выхода это был громкий фильм с суперзвездой (а в те годы это действительно чего-то стоило!). Его подавали как будущий блокбастер, как новые «Звёздные войны», которые навсегда изменят жанр. А получилось плохо снятое и неприятно выглядящее кино с отчаянно переигрывающим Траволтой, далеко не лучшими спецэффектами и сюжетом, полным логических дыр размером со стадион. Добавьте к этому флёр саентологии и мошенничество с бюджетом — и получите закономерный результат.

Да, каждый из нас может найти фильм, который ещё хуже, чем «Поле битвы: Земля». Но это, честно говоря, не аргумент в защиту картины. Своими действиями и решениями создатели «Поля битвы: Земля» сами выкопали себе яму и винить в этом могут только себя.

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