13 июля 2017 года на экраны выходит «Планета обезьян: Война» — третья часть серии приквелов, которая шесть лет назад перезагрузила знаменитую киносерию. После этой успешной картины немногие вспоминают, что вселенную обезьян перезапускали всего за десять лет до неё — в отличие от нынешнего раза, неудачно. И совсем мало кто знает, сколько ещё было неудавшихся попыток вернуть «Планету обезьян» на экраны. В этой статье мы поговорим о проектах, которые так и не были реализованы.

Осторожно, спойлеры! В статье содержатся спойлеры к оригинальной «Планете обезьян».

В 1968 году на экраны вышли сразу две картины, ставшие классикой научной фантастики. Первой была «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика. Второй — экранизация романа Пьера Буля «Планета обезьян». Эта постапокалиптическая драма рассказывала о пережившей ядерную войну планете, на которой человечество откатилось в каменный век, а его место заняли разумные приматы. История оказалась крайне злободневной: тогда, на пике Холодной войны, мир и правда был близок к тому, чтобы уничтожить себя.

Всего два года спустя последовал сиквел «Под планетой обезьян», а в следующие три года вышло ещё три продолжения. С каждой новой частью кассовые сборы становились всё меньше, но прибыли от них всё равно хватало для финансирования новых быстросиквелов. Наконец, к «Битве за планету обезьян» (1973) продюсерам стало ясно, что серия окончательно себя исчерпала, и пятым фильмом они поставили жирную точку в сюжете.

«Возвращение на планету обезьян» Адама Рифкина

Пятнадцать лет спустя президент студии 20th Century Fox Крэйг Баумгартен посмотрел дебютный фильм двадцатилетнего режиссёра Адам Рифкина под названием «На вторник не рассчитывай». До сих пор доподлинно не известно, что так впечатлило Баумгартена в ленте, которую на тот момент никто в глаза не видел (судя по нынешним 455 голосам на сайте IMDb, с тех пор ситуация особо не изменилась), но он предложил Рифкину сотрудничество на весьма щедрых условиях. Молодой режиссёр был волен сам выбрать любой материал, которым он хотел бы заняться.

И Рифкин назвал проект своей мечты — «настоящий», в его понимании, сиквел «Планеты обезьян». Он хотел снять продолжение оригинальной ленты 1968 года, игноририрующее события всех предыдущих фильмов, которые, по его мнению, всё равно уже все забыли. Получив одобрение идеи, Адам начал писать сценарий под названием «Возвращение на планету обезьян». Рифкин собирался изобразить государство обезьян похожим на Римскую империю: милитаризированное общество на пике своей славы, управляемое деспотом. Однако нарастающие внутренние противоречия в конце концов приводят к его краху.

Сюжет начинается с гражданской войны между гориллами и шимпанзе, вспыхнувшей через несколько лет после событий первой картины. Знакомый нам по фильму 1968 года шимпанзе Корнелиус пытается остановить кровопролитие. Он отправляется в Запретную зону в поисках астронавта Тейлора и находит его в руинах нью-йоркской подземки, где Тейлор прячется с сыном Дьюком и группой других людей-беглецов, которых учит всему, что знает. Корнелиус уговаривает Тейлора рассказать предводителю горилл, генералу Айзану, о гибели человечества в результате мировой войны. Он надеется, что это убедит Айзана прекратить войну, но генерал делает из истории свои выводы. Под видом переговоров он заманивает лидеров шимпанзе в ловушку и убивает, Тейлора велит повесить, а Корнелиуса — выслать в Запретную зону. Если же шимпанзе посмеет вернуться, то Айзан убьёт его малолетнего сына Пакса, которого он усыновил и сделал своим наследником. Опустошённый потерей, Корнелиус возвращается в колонию людей и становится её неформальным лидером, воспитывая сына Тейлора. Через двадцать лет Корнелиус рассказывает выросшему Дьюку, как погиб его отец. Вопреки увещеваниям наставника, Дьюк отправляется в город обезьян, чтобы отомстить Айзану. Как выясняется, за эти годы Айзан подавил всю оппозицию и установил жёсткий тоталитарный строй. Виселицы работают с утра до ночи, а рабов-людей отправляют на гладиаторскую арену, чтобы они убивали друг друга на потеху публике. Дьюк пытается застрелить Айзана во время одного из таких кровавых шоу, но лишь ранит диктатора. Героя берут в плен и отправляют на арену, где он вынужден биться с огромной гориллой-мутантом. Тем временем в город прибывает Корнелиус, которому удаётся рассказать Паксу правду о том, кто его настоящий отец. Разгневанный Пакс убивает Айзана и провозглашает новое, свободное общество. Дьюк и его товарищи празднуют свержение тирании у руин Статуи Свободы.

Сейчас Голливуд разбил бы такую историю как минимум на три фильма. Но в 1988 году студия собиралась уложить всё в одну картину, которая обязательно должна была заканчиваться чётким финалом. Отсюда и вытекают основные проблемы этого сценария: Рифкин тратит массу времени на предысторию конфликта и экспозицию, а на само действие остаётся не так много. Потому финал скоротечен и выглядит откровенно притянутым за уши.

Надо отдать Рифкину должное: сам он настаивал на более неопределённой и даже пессимистичной концовке, но студия потребовала хэппи-энд с победой добра над злом. Кроме того, продюсеры пожелали сделать историю менее мрачной и разбавить её шутками. Рифкин выполнил всё, что от него требовали.

Интересно отметить, как отличалось отношение студийных боссов к прославленной серии в шестидесятые и восьмидесятые. Не так давно в финале фильма «Под планетой обезьян» (1970) они позволили себе показать, как всё живое было уничтожено машиной Судного дня. Это один из немногих случаев за всю историю кинематографа, когда сценаристы осмелились закончить фильм гибелью всей жизни на Земле. После этого им потребовалось ещё три фильма, чтобы завершить сагу финалом, который всё равно оставлял некоторую неопределённость — было неизвестно, изменили герои будущее или история повторится снова. А теперь студия хотела просто-напросто отменить второй фильм и снять «правильный» сиквел, где всё хорошо, а люди и обезьяны стали друзьями.

Какое-то время у альтернативного сиквела Рифкина были очень хорошие шансы дойти до зрителя. Режиссёром, понятное дело, должен был стат он сам, Дэнни Эльфман дал согласие написать музыку к фильму, основными же кандидатами на роль Дьюка были Чарли Шин и Том Круз. Но затем в ходе кадровых перестановок свой пост покинул продюсер Крэйг Баумгартен. Без него некому было поддерживать проект Рифкина, и идея новой «Планеты обезьян» была отложена на пару лет.

«Возвращение обезьян» Терри Хэйеса

В 1993 году студия решила стряхнуть пыль с ряда отложенных проектов, одним из которых был и новый фильм по вселенной «Планеты обезьян». Продюсеры Дон Мерфи и Джейн Хэмшер заинтересовались идеей и спросили боссов студии, что им сделать, чтобы заполучить этот проект. Ответ был таков: «Первым делом вам нужно найти крутого режиссёра, типа Сэма Рэйми».

Никого на примете у продюсеров не было, но они догадались обратиться к Оливеру Стоуну, с которым недавно работали над криминальным триллером «Прирождённые убийцы». Стоун хотя и не дал согласие, но проявил к идее некоторый интерес. Даже такого «ни да, ни нет» хватило, чтобы воодушевлённые Мерфи и Хэмшер развили бурную деятельность. Они убедили студийных боссов, что Оливер Стоун рвётся снимать фильм и у него якобы даже есть идея для сюжета.

В итоге им удалось собрать на совещание всех начальников студии Fox. Но когда в комнату вошёл Стоун, он сразу же огорошил присутствующих заявлением, что пересмотрел все фильмы из цикла «Планета обезьян» и, по его мнению, они просто ужасны. А на встречу он вообще пришёл лишь из уважения к Дону Мерфи. По воспоминаниям участников встречи, для них этот момент стал самым неловким в жизни. Без режиссёра и идеи Мерфи нечего было предложить боссам. Попытки убедить их, что это выгодное вложение и фильм окупится даже с одних игрушек, успеха не имели.

Внезапно Стоун, который после своей гневной тирады не проронил больше ни слова, снова включился в разговор и выдал следующее:

А что, если, например, кто-нибудь найдёт разумных обезьян, находящихся в криогенной заморозке? И у них будет секретный код. С его помощью они взломают Библию и узнают про все будущие события, в том числе и про конец человеческой цивилизации.

Это была не бог весть какая идея, но её хватило, чтобы студия выделила один миллион долларов на доработку сценария. Стоун согласился поработать продюсером и нанял сценариста Терри Хэйеса, известного по фильмам о Безумном Максе. Тот вскоре представил синопсис под названием «Возвращение обезьян».

По придуманному Хэйесом сюжету, человечество поражает эпидемия: дети рождаются сразу старыми и вскоре умирают. Учёная дама Билли Рэй Даймонд ищет вакцину от непонятной болезни. Помощь неожиданно приходит от лаборанта, представившегося Уиллом Робинсоном (как выясняется позже, это псевдоним, взятый в честь героя сериала «Затерянные в космосе»). Уилл заявляет, что всему виной мутация митохондриальной ДНК, которая, по его расчётам, появилась в геноме человека 102 тысячи лет назад. Все эти годы мутация представляла собой бомбу замедленного действия, которая наконец рванула. Учёный предлагает способ, как всё исправить, в духе серии Assassin’s Creed. По его теории, ДНК — это генетическая машина времени. Если вколоть себе специальную сыворотку и залезть в камеру сенсорной депривации, можно перенестись в прошлое и предотвратить мутацию. Когда-то Уилл пытался проверить свою теорию, что привело к гибели пары коллег и его изгнанию из научного сообщества. Но сейчас, когда на кону судьба мира, он готов повторить эксперимент. На этот раз его план срабатывает, и Уилл переносится в Кению за 100 000 лет до нашей эры. Вскоре Уилл сталкивается с воинственной цивилизацией разумных обезьян, которая в сценарии Хэйеса выдержана в духе лёгкого стимпанка. Обезьяны используют причудливую смесь технологий, от арбалетов до паровых машин. Гориллы хватают Уилла и забирают в свой город, где он знакомится с ещё одним пленником — вождём племени людей по имени… Арагорн. Это не шутка и не опечатка — Хэйес оказался неуёмным фанатом «Властелина колец». Помимо Арагорна, в его сценарии фигурировал лидер обезьян по имени Назгул, а место действия называли не иначе как Средиземье. Герои узнают, что обезьяны ставят эксперименты на людях и что против Homo sapiens планируется использовать уже знакомый нам вирус, вызывающий старение детей. Воспользовавшись помощью заключённого-обезьяны, Уилл и Арагорн сбегают и встречают Даймонд. Она, как выясняется, беременна и тоже отправилась в прошлое, чтобы спасти будущего ребёнка. Даймонд предлагает просто найти общего предка всех людей и спасти его от заражения вирусом. Но Уилл, возомнивший себя кем-то вроде Эша из «Зловещих мертвецов», решает изменить ход истории и разбить обезьян, используя науку. Он объединяет человеческие племена и учит их, как использовать порох. Прогрессор из Уилла выходит скверный: обезьяны убивают почти всех людей, а остальных уводят в плен. В том числе и девочку Еву, которая оказывается тем самым общим предком. Уилл и Даймонд отправляются в город горилл, чтобы спасти Еву, и с этого момента начинаются сплошные битвы. Герои угоняют паровой огнемёт, освобождают пленников и устраивают барбекю из войска горилл. В финале город обезьян уничтожен, человечество спасено, а у Даймонд рождается мальчик (нетрудно догадаться, что его назовут Адамом). Уилл строит небольшую Статую Свободы, которая должна стать для их детей напоминанием о том, как родители изменили будущее.

Вождя людей должны были звать Арагорн, а лидера обезьян — Назгул

Сценарий Хэйеса полон экшен-сцен: Уилл скачет на лошади по горящему городу, Уилл создаёт армию, Уилл сражается на мечах, Уилл идёт по натянутому над водопадом тросу, Уилл управляет паровой машиной… Скучать зрителям не пришлось бы. К сожалению, в жертву действию принесли всё, от логики (взять хотя бы неуместные толкиновские имена и очень странный способ путешествия во времени) до морали и идейного подтекста. Книга Пьера Буля и оригинальный фильм гласили: обезьяны заняли место человечества, потому что люди сами погубили себя. Тут же людей уничтожают обезьяны — просто потому, что приматам нравится злодействовать. Нет никакого второго дна, проблематики, социальной сатиры.

Из такого сценария мог выйти только боевик — примитивный, но зрелищный. Потому неудивительно, что роль в нём немедленно предложили Арнольду Шварценеггеру. На тот момент он был самым подходящим кандидатом — звезда боевиков категории «А», способная вытянуть на себе проект со стомиллионным бюджетом. Причём, по слухам, Железному Арни предлагали на выбор роль не только учёного (сыграть Уилла мог ещё и Бен Кингсли), но и Арагорна, и злодея-обезьяны.

Удовлетворённый ходом дела, руководитель Fox Питер Чернин дал проекту зелёный свет и даже назвал сценарий одним из лучших, что он видел. В январе 1995 года режиссёром объявили Филлипа Нойса («Игры патриотов»), а гримом и спецэффектами должен был заняться оскароносный Стэн Уинстон, работавший над «Чужими», «Парком юрского периода» и «Терминатором». Всё складывалось отлично.

Но возникла непредвиденная проблема. Ещё одним человеком, чьё согласие требовалось для запуска фильма в производство, был продюсер Дилан Селлерс. На одном совещании он, видимо, решил показать, что получает деньги не только за сидение в кресле, и предложил «улучшить» сценарий:

Пускай, очутившись в Обезьян-лэнде, наш герой увидит, что обезьяны пытаются играть в игру вроде бейсбола. Но в ней не хватает какого-то ключевого элемента, скажем, питчера. И тут появляется наш парень, который знает, что именно не так. Он показывает им, как надо, и все дружно начинают играть.

Разумеется, подчинённые тут же одобрили «блестящую» идею шефа. На самом деле, конечно, все надеялись спустить инициативу на тормозах, когда о ней забудут. Только Селлерс ничего не забыл и, не найдя в итоговом сценарии бейсбольной сцены, немедленно уволил Хэйеса.

Продюсер уволил сценариста за то, что тот не добавил сцену игры в бейсбол.

Узнав о таком самодурстве, Филипп Нойс в знак протеста покинул проект. Вслед за ним ушёл Оливер Стоун, который из-за проволочек окончательно потерял интерес к «Планете обезьян». Затем уже сам Дилан Селлерс попал в тюрьму как виновник ДТП и выбыл из работы. Проект стал рассыпаться как карточный домик. Наконец Мерфи и Хэмшеру предложили отступные за их места продюсеров, и они согласились. Так съёмки новой «Планеты обезьян» были сорваны во второй раз.

«Планета обезьян» Сэма Хэмма и Джеймса Кэмерона

Но студия не собиралась бросать многообещающий проект — благо им всё ещё интересовался Шварценеггер. После кадровых перестановок работу над фильмом возобновили. На замену Нойсу был нанят режиссёр Крис Коламбус, прославившийся дилогией «Один дома». Он привёл с собой сценариста Сэма Хэмма («Бэтмен», «Бэтмен возвращается»), который взял за основу черновик Терри Хэйеса и полностью его переписал, оставив лишь завязку со смертоносным вирусом. Хэмм построил сюжет так, что он напоминает и по-новому обыгрывает историю из оригинального фильма.

В открывающей сценарий Хэмма сцене в гавань Нью-Йорка падает ракета с астронавтом-обезьяной. Пришельца случайно убивают, его кровь попадает в морскую воду, и через неё человечество заражается инопланетным вирусом. На Земле вспыхивает эпидемия болезни, убивающей новорождённых. В отчаянной попытке спасти наш вид группа учёных чинит инопланетный звездолёт и отправляется на нём к Альфе Центавра (оттуда прилетел корабль) искать лекарство от вируса. На Альфе герои обнаруживают диких людей, лишённых дара речи, и обезьян, чьё общество в этом сценарии весьма развито — у них есть машины, вертолёты и даже реактивные ранцы. Астронавты попадают в плен, и один из них начинает говорить, шокируя горилл-солдат. Узнав об этом, орангутанг по имени Зайс убивает его и обезьян, ставших тому свидетелями. Второй астронавт становится жертвой лоботомии. Двое уцелевших астронавтов, Александр Трой и Сьюзен Лэндис, понимают, что, едва они откроют рот, их ждёт та же участь, и потому прикидываются дикарями. Их вместе с остальными пленниками привозят в научный центр, который регулярно пикетирует местный аналог Greenpeace — борцы за права людей. Помощники Зайса ищут других землян среди людей, содержащихся в центре. Понимая, что их разоблачат, Трой и Сьюзен открываются учёным-обезьянам Зоре и Корнелиусу. Те обещают спрятать героев в Запретной зоне. Однако вывезти удаётся лишь Сьюзен — Трою приходится бежать и скрываться среди дрессированных людей в цирке. Его привозят на телешоу, где люди на потеху публике подражают разумным обезьянам. Шоу идёт в прямом эфире, и Трой пользуется моментом: сообщает всей планете, что он путешественник с другого мира, которому нужна помощь братьев по разуму. Он мгновенно становится знаменитостью и кумиром молодёжи, вдохновлённой его рассказами о земной демократии. Троя водят на приёмы, берут у него интервью и открывают фонд по сбору средств на его миссию. Но герой понимает, что, как только шумиха уляжется, Зайс обязательно с ним покончит. Через Зору Трой поддерживает связь со Сьюзен, которая исследует в Запретной зоне ДНК местных людей и выясняет, что они далёкие предки землян. Некогда на Альфе Центавра существовала высокоразвитая человеческая цивилизация, которая погибла из-за неудачного медицинского эксперимента. Эволюционировавшие орангутанги завладели её технологиями и, не желая ими делиться, объявили руины древних городов Запретной зоной. Из земных телепередач они узнали, что на другой планете есть ещё одна людская цивилизация, и отправили на Землю вирус, чтобы обезопасить себя от возвращения Homo Sapiens. Героям удаётся разработать вирус, который убивает только орангутангов, захватить с его помощью космический корабль и вылететь обратно на Землю. Радость героев продолжается недолго. Вернувшись, они обнаруживают, что Земля превратилась в копию Альфы Центавра — человечество вымерло, и в покинутых городах хозяйничают приматы. В финальных кадрах мы видим Статую Свободы, которой приделали лицо ухмыляющейся обезьяны.

Из всех неснятых версий сценарий Хэмма был самым целостным и близким к первоисточнику. Он в целом соответствовал фабуле романа — герои попадали в незнакомый мир, населённый разумными обезьянами, а потом узнавали, что Земля погибла. Тем не менее и его версия не избежала некоторых неудачных идей и странных образов — например, в финале корабль героев должны были атаковать гориллы на лыжах и реактивных ранцах. На экране, скорее всего, это выглядело бы комично.

Кроме того, Хэмм слишком увлёкся пародированием земной культуры. По сюжету обезьянья верхушка втайне смотрит земные телепередачи и копирует всё, что в них видит, поэтому на далёкой планете есть сеть закусочных «Банана-Кинг» и журнал для взрослых Apehouse (явный намёк на Penthouse), а в кинотеатрах идут «Один дома» с Макаком Калкиным и мультики про Микки Манки. Одна-две отсылки — это забавно, но когда они появляются чуть ли не на каждой странице сценария, это разрушает атмосферу. Да и концовка, хоть и близка по духу к книжной, оставляет резонный вопрос: каким образом всего за семьдесят лет лет обезьяны так эволюционировали, что захватили Землю?

В финале корабль героев атаковали гориллы на лыжах и реактивных ранцах

Все эти недостатки типичны для неснятых проектов — как правило, подобные мелочи сглаживают в ходе дальнейшей работы. На основе такого сценария вполне можно было снять хороший фильм, который, наверное, был бы успешнее, чем картина Тима Бёртона. Но и этой версии было не суждено дойти до большого экрана.

Из-за смерти матери Крис Коламбус выбыл из проекта. На смену ему пришёл великий Джеймс Кэмерон, который решил переделать всё по-своему. Создатель «Терминатора» планировал превратить картину в римейк, включающий ключевые моменты из первой и второй частей классической серии, а главным героем должен был стать астронавт Тейлор.

Казалось, тандем Кэмерона и Шварценеггера должен был гарантировать зрителям очередной бессмертный хит. Но затем и Кэмерон, увязший в съёмках «Титаника», передумал ставить картину и решил ограничиться ролью сценариста и продюсера. Кресло режиссёра предлагали Питеру Джексону, однако будущий создатель «Властелина колец» отказался, посчитав, что в такой звёздной команде ему не дадут творческой свободы. А в 1997-м вышел «Титаник» и снискал колоссальный успех, после чего Кэмерон пересмотрел свои планы на будущее и исключил из них «Планету обезьян». До сих пор неизвестно, успел ли он написать свой сценарий. Скорее всего, нет, иначе за пятнадцать лет подробности сюжета неизбежно где-нибудь всплыли бы.

А Шварценеггер снялся, на свою голову, в провальном «Бэтмене и Робине», чем подмочил себе репутацию, и в том же 1997 году перенёс операцию на сердце. После этого актёр на два года выбыл из мира кино. Продюсеры были так напуганы раздутыми в жёлтой прессе слухами о состоянии его здоровья, что перестали предлагать ему роли. Так Арнольд потерял главную роль в фильме «Я — легенда» (её десятилетием позже сыграл Уилл Смит) и в «Планете обезьян».

Фильм Тима Бёртона

Fox вернулась к проекту два года спустя, когда огромные сборы «Матрицы» и «Призрачной угрозы» доказали, что фантастика снова популярна. Премьеру новой «Планеты обезьян» заранее назначили на 2001 год. Сценарий поручили Уильяму Бройлсу-младшему, которому поставили жёсткое условие: работать как можно быстрей, чтобы успеть к назначенной дате. В остальном сценарист получил полную свободу — он не был обязан использовать ничего из предыдущих фильмов или книги Буля. Говорят, Бройлс на полном серьёзе спрашивал у продюсеров, обязательно ли в фильме должны быть обезьяны.

Сценарист всерьёз спрашивал у продюсеров, обязательно ли в «Планете обезьян» должны быть обезьяны

Режиссёром стал прославленный Тим Бёртон, постановщик «Эдварда Руки-ножницы», двух «Бэтменов» и «Сонной лощины». Он с уважением относился к фильму 1968 года, поэтому не хотел делать точный римейк и надеялся, что сможет создать принципиально новую картину. Впрочем, энтузиазм он сохранял недолго. Основная проблема состояла в том, что Fox по-прежнему не желала переносить дату релиза. Съёмочной группе пришлось работать в авральном темпе. Бёртону, который привык тратил целый год на монтаж, в этот раз пришлось уложиться в три месяца. Кроме того, возникли проблемы с бюджетом — на фильм выделили 100 миллионов, хотя сценарий Бройлса требовал явно большей суммы. Пришлось отказаться от многих интересных идей — например, от мутантов и деления обезьяньего общества на касты.

Но ещё больше споров между Бёртоном и студией вызвала любовная линия между астронавтом Лео Дэвидсоном и шимпанзе Ари (в первоначальной версии она была принцессой). Студия потребовала немедленно убрать все намёки на «зоофилию». Герою срочно придумали подругу-человека, которую сыграла модель Эстелла Уоррен. Замена оказалась неудачной: роман между этим наскоро вписанным в сюжет персонажем и Лео выглядел вымученным и неубедительным.

Тима Бёртона заставили вырезать из сценария сцены любви между обезьяной и человеком

Бёртон уложился в сроки — фильм вышел в 2001 году. Каким он вышел — другой вопрос. Нельзя сказать, что картина провалилась — прибыли хватило бы на съёмки сиквела. Но у зрителей и критиков фильм вызвал недоумение. Больше всего вопросов было к концовке, смысла которой не поняли даже игравшие в фильме актёры. Создатели не стали ничего объяснять — ответ, мол, увидите в продолжении.

Сейчас, тринадцать лет спустя, уже очевидно, что ответов у них и не было — они просто хотели любой ценой оставить лазейку для сиквела, который в итоге так и не был снят. Поговаривают, что Бёртон, услышав предложение заняться сиквелом, пригрозил выброситься в окно. Заботясь о здоровье одного из лучших режиссёров современности (а также оценив реакцию зрителей), студия свернула работу над продолжением. Всё вернулось к тому, с чего начиналось: поиску новых идей для перезагрузки.

Неизвестно, сколько ещё мучились бы создатели, но судьба как будто сжалилась над ними — решение появилось само. В 2006 году продюсер и сценарист Рик Джаффа наткнулся на статью о семье, которая держала у себя дома детёныша шимпанзе. В статье рассказывалось о приучении дикого животного к городской жизни. Джаффа решил, что эта история могла бы лечь в основу приквела «Планеты обезьян».

Со своей супругой Амандой Сильвер он написал набросок под названием «Цезарь», который через друзей смог передать одному из продюсеров Fox. Появившийся ниоткуда сценарий стал настоящим спасательным кругом для студии. Его немедленно купили, слегка доработали, и фильм запустили в производство.

5 августа 2011 года «Восстание планеты обезьян» вышло на экраны и собрало 55 миллионов за первый уик-энд — куда больше, чем предрекали скептики. Так студия завершила более чем двадцатилетнюю эпопею: наконец-то появился удачный фильм, достойный начать новую киносерию. В фильме «Планета обезьян: Революция» мы увидели, как приматы под командованием Цезаря превращаются в настоящую цивилизацию, а в «Планете обезьян: Война» их ждёт решающее столкновение с людьми.

Есть шуточная теория, что бесконечное количество обезьян, бездумно стучащих по клавиатурам, рано или поздно напечатают «Гамлета». Так это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Зато мы можем сказать, сколько лет и сценаристов нужно, чтобы напечатать сценарий достойного фильма про обезьян.

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