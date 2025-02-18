«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста

«Константин» — классический пример фильма, который у нас гораздо популярнее, чем на родине. Об этом можно судить и по более высоким оценкам на «Кинопоиске» (по сравнению с IMDb), и по числу этих оценок. Впрочем, с годами отношение к «Константину» в США стало меняться к лучшему. Не исключено, что мы даже получим сиквел. Так что по случаю 20-летнего юбилея картины Фрэнсиса Лоуренса вспомним историю её создания.

Читайте также Смерть и возрождение Vertigo. 10 комиксов эпохи перемен Игорь Хованский 22.10.2024 8103 От «Константина» и «Песочного человека» до ещё более дерзких и безумных.

Константин едет в Голливуд

Всё началось в июне 1985 года, когда в 37-м выпуске «Саги о Болотной твари» читатели впервые встретились с детективом-оккультистом по имени Джон Константин. Сперва он был эпизодическим персонажем и выступал советником главного героя.

Первое время Константин периодически появлялся в разных комиксах, пока в 1988 году наконец не обзавёлся собственной серией под названием Hellblazer. К слову, изначально создатели планировали назвать её Hellraiser (то есть «Восставший из ада»), но после выхода в 1987 году одноимённого фильма Клайва Баркера заголовок пришлось поменять. Но это не помешало аудитории довольно быстро его полюбить. Константин заметно отличался от большинства персонажей DC: он был циничным антигероем с сомнительными моральными устоями, который частенько руководствовался собственными интересами или жаждой острых ощущений, а не идейными соображениями. Многим нравятся подобные плохие парни.

Внешность Константин из комиксов взял у певца Стинга

Авторы комиксов никогда не скрывали, что при разработке персонажа за основу брали внешность Стинга. Художники Стивен Р. Биссетт и Джон Тотлбен были большими поклонниками группы The Police и хотели нарисовать героя, похожего на музыканта. Это удачно совпало с желанием Алана Мура уйти от стереотипного изображения оккультистов и медиумов как строгих пожилых людей: он задумал сделать персонажа кем-то вроде «синего воротничка».

В 1993 году, когда импринт издательства DC Vertigo, предназначенный для выпуска более «взрослых» историй, начал работу, Hellblazer стали издавать под этим лейблом. В Vertigo это была самая длинная непрерывная серия комиксов. В результате такой популярности Константином заинтересовались киноделы.

В 1997 году сценарист Кевин Бродбин пришёл на встречу с продюсером Лорен Доннер (позже она участвовала в создании всех «Людей Икс» и «Дэдпула») с целой стопкой комиксов Vertigo. Доннер одобрила идею кино про детектива-оккультиста. Сперва она подумывала превратить экранизацию в классический ужастик наподобие «Изгоняющего дьявола», но со временем концепция приняла вид более традиционного голливудского блокбастера.

Не секрет, что «фабрика грёз» никогда не славилась бережным отношением к литературным первоисточникам. У экранизации комикса в те годы и вовсе не было на это шансов. За написание полновесного сценария «Константина» взялся Фрэнк А. Каппелло, который, по его собственному признанию, не имел опыта в адаптации графических историй. Неудивительно, что в процессе работы над сюжетом многие ключевые элементы серьёзно изменились. Например, главный герой стал американцем и получил другую биографию, а место действия переехало из Англии в США. В какой-то момент проект поменял и название. Продюсеры не хотели, чтобы Hellblazer путали со всё тем же «Восставшим из ада» или «Хеллбоем» , который тогда уже был в разработке.

Позже Каппелло рассказывал, что стремился сделать акцент не на спасении мира, а на том, сумеет ли Джон найти выход и победить смертельную болезнь. Поэтому сценарист всё же использовал некоторые сюжетные элементы из комиксов. В частности, из «Опасных привычек» в фильм перекочевала линия борьбы Константина с раком, а из «Первородных грехов» — персонаж Папы Миднайта.

Помимо главного героя и Миднайта, из первоисточника в сценарий попали водитель такси Чес и демон Элли. Но образ Чеса тоже заметно изменился. В оригинале он был примерно одного возраста с Константином и выступал его союзником, а в фильме стал намного моложе и служил скорее комедийным сайдкиком.

Стоит сказать, что авторы картины не спорят с тем, что их Константин выглядит совсем не так, как его прототип из комиксов. По их словам, они никогда не ставили перед собой задачу снять визуально точную экранизацию. Создатели фильма пытались в первую очередь передать дух персонажа и его циничное мировоззрение — и считают, что сумели с этим справиться.

В поисках Константина

Продюсеры хотели, чтобы у «Константина» был яркий и модный видеоряд, который смог бы привлечь молодую аудиторию, поэтому они искали постановщика с опытом съёмки клипов и рекламных роликов. Первым кандидатом стал клипмейкер Пол Хантер, но тот не сработался с продюсерами, и его заменили на Тарсема Сингха, только что поставившего «Клетку».

После этого начались поиски исполнителя главной роли. Среди прочих рассматривали Мела Гибсона и Кевина Спейси, но в итоге выбор пал на Николаса Кейджа. Предполагалось, что съёмки начнутся в 2002 году.

Как вам такой Джон Константин?

Вариант сценария, готового в тот момент, в целом был похож на сюжет итогового фильма, но кое в чём они и различались. Например, вступление разворачивалось в Стамбуле. Зрители должны были увидеть масштабную сцену побега из турецкой тюрьмы, когда во время подкопа заключённый случайно находил Копьё судьбы. Сцена знакомства с Анджелой Додсон (персонаж Рэйчел Вайс) тоже отличалась: она преследовала преступника в тоннеле метро и убивала его.

Но больше всего отличался финал. По сценарию, Константин отпускал Чеса, после чего объединял силы с Папой Миднайтом, и они сражались с демонами. Миднайт погибал в схватке с Маммоном. В конце Константин приезжал в Африку и закапывал там Копьё судьбы.

Когда съёмки уже были готовы стартовать, грянул гром: Сингх разругался со студией. Стороны начали бомбардировать друг друга судебными исками, обвиняя в невыполнении контрактных обязательств. В итоге вместе с режиссёром проект покинул и Кейдж.

«Отец» Константина — Алан Мур — не принимал участия в создании фильма. К началу съёмок именитый автор комиксов успел полностью разочароваться в Голливуде. Мура категорически не устроило ни качество предыдущих экранизаций его произведений (например, «Из ада»), ни отношение продюсеров к его творчеству. Так что он наотрез отказался поддерживать «Константина» и попросил, чтобы положенные ему роялти распределили между художниками, которые рисовали комикс.

К счастью, продюсеры быстро нашли Сингху замену, пригласив клипмейкера Фрэнсиса Лоуренса, который снимал видео для Дженифер Лопес, Джанет Джексон, Aerosmith и многих других известнейших музыкантов. Лоуренс не был знаком с комиксами о Константине, но его заинтересовало описание персонажа — а также возможность дебютировать в большом кино.

Теперь создателям требовалось найти нового Константина. Задержка съёмок подарила им возможность привлечь к проекту Киану Ривза. Он почти полтора года провёл в Австралии, работая над продолжениями «Матрицы» (они снимались одновременно), и как раз освободился. Студии понравилась идея взять Ривза на главную роль: она надеялась, что популярность актёра обеспечит ей новую долгоиграющую франшизу на замену «Матрице».

По воспоминаниям Лоуренса, Ривз пришёл к нему в офис буквально на следующий день после возвращения из Австралии. Подготовленная режиссёром презентация его впечатлила, и он согласился стать Константином.

Роль Анджелы Додсон досталась Рэйчел Вайс, которая уже снималась с Ривзом в «Цепной реакции». Папу Миднайта сыграл Джимон Хонсу, Чеса — тогда ещё мало кому известный Шайа Лабаф, которого порекомендовал Уилл Смит.

Фрэнсис Лоуренс с самого начала хотел взять на роль Гэбриель Тильду Суинтон, но не верил, что та захочет сниматься в голливудском блокбастере и что студия, в свою очередь, одобрит выбор актрисы, которая ассоциируется с независимым кино. Однако, к удивлению режиссёра, Суинтон ответила согласием, а студия не высказала возражений.

Последним кусочком мозаики стал Люцифер. В сценарии никак не описывался его внешний вид. Создатели хотели удивить публику чем-то необычным, но их фантазии хватило лишь на наряд в стиле садомазо: кожаные штаны, собачий ошейник с шипами и татуировки на лице и голой груди.

К счастью, на прослушивание пришёл Петер Стормаре. Сперва он пробовался на роль Бальтазара — но быстро стало понятно, что Люцифер из него получится намного лучше. Стормаре согласился взяться за роль при условии, что ему позволят самому решать, как должен выглядеть Князь Тьмы. Белоснежный льняной костюм и стекающая с ног смола — идея актёра.

Визуализируя ад

Съёмки «Константина» начались в октябре 2003 года в Калифорнии. Создатели до последнего надеялись оставить в фильме одну из главных деталей образа Константина из комиксов — оливковый плащ, но во время примерки выяснилось, что он совсем не идёт Ривзу, — и его заменили на чёрный.

От идеи осветлить волосы Киану Лоуренс отказался, а о том, чтобы актёр говорил с английским акцентом, не могло быть и речи: все хорошо помнили вал критики, который обрушился на Ривза за «Дракулу», где он неудачно попытался его изобразить. Так что голливудский Константин порвал все связи с Туманным Альбионом.

Студия выделила картине солидные по тому времени 100 миллионов долларов. Тем не менее этой суммы не хватило, чтобы реализовать все задумки. Например, под нож пошёл пролог в Стамбуле: его заменили более бюджетной сценой в Мексике. Отказаться пришлось и от большой сцены погони, где Бальтазар, превратившись в адскую гончую, преследовал машину героев на улицах Лос-Анджелеса. Её заменили эпизодом, в котором силы зла вытягивают Анджелу из здания. Его сняли с реальными декорациями, зелёным экраном и миниатюрами. Для этого была построена уменьшенная копия офиса (своего рода отсылка к «Матрице»), через которую протянули небольшую куклу персонажа Вайс.

На съёмках использовалась и более детализированная, полноразмерная силиконовая кукла Анджелы. Она потребовалась для сцены, в которой героиня рассматривает тело своей погибшей сестры-близнеца.

Копьё судьбы, показанное в «Константине», до этого использовали на съёмках «Хеллбоя»

Одним из самых сложных испытаний для съёмочной группы стала визуализация ада. Сперва его планировали показать безжизненной пустошью, покрытой чёрной жидкостью и костями, — но авторы быстро поняли, что им нужен более эффектный образ. Фрэнсис Лоуренс предложил сделать ад эдаким шоссе, проходящим через изнанку нашего мира (это также было шуточным комментарием по поводу «удобства» системы дорог Лос-Анджелеса).

Специалист по спецэффектам Майкл Финк выдвинул идею: ад должен выглядеть как застывший во времени момент взрыва атомной бомбы, когда световой импульс и тепловая волна уже начали разрушать предметы, но основная ударная волна ещё не пришла. Это понравилось режиссёру, так что аниматорам пришлось просмотреть множество записей ядерных испытаний.

Кроме того, Лоуренс хотел, чтобы у ангелов в фильме были не классические белые, а тёмные крылья, как у хищных птиц, — напоминание о том, что они в первую очередь воины Бога. Сперва специалисты по спецэффектам планировали снимать крупные планы Тильды Суинтон с аниматронными механическими крыльями (их сконструировала прославленная студия Стэна Уинстона), но от этого позже отказались, и крылья полностью нарисовали на компьютере.

Студия Стэна Уинстона отвечала и за прочую аниматронику в фильме. Например, там создали полноразмерную куклу демона-падальщика, которой на съёмочной площадке управляли шесть кукловодов. Авторы хотели показать падальщиков своеобразными автоматонами: бездушными существами, не обладающими разумом (у них буквально нет мозга) и движимых лишь одной целью — поедать всех, кто попадает в ад.

В «Константине» можно увидеть и летающих демонов, названных сеплавитами. На их внешний вид Майкла Финка вдохновили бокалы без ножек, которые как-то попались ему на глаза в баре: идея заключалась в том, что бокал нельзя никуда поставить, пока не допьёшь напиток. Так и у сеплавитов нет ног, и они вынуждены всегда летать. В отличие от падальщиков, эти существа были целиком созданы при помощи CGI.

Команда Стэна Уинстона также создала сложный двухслойный силиконовый грим для плоти Бальтазара, обнажившейся после контакта со святой водой. Чтобы нанести его на актёра Гэвина Россдэйла, требовалось более четырёх часов. Маммона же сперва планировалось показать лишь на несколько секунд в скримере — поэтому была построена полномасштабная фигура, которая могла улыбаться. Но потом «роль» Маммона разрослась, и персонажа пришлось анимировать на компьютере.

Один из самых неочевидных спецэффектов «Константина» прячется в самом начале фильма. Во вступительной сцене главный герой кладёт сигарету на стол, и на ней фокусируется камера — однако на самом деле там лежит вовсе не сигарета. Фрэнсис Лоуренс никак не мог подобрать объектив, позволяющий добиться нужной фокусировки, поэтому пришлось сделать фальшивую сигарету размером с сигару и снять её с более дальнего расстояния.

Мастеря различные талисманы и артефакты, реквизиторы постарались на славу. Знаменитую зажигалку Константина сделали на основе настоящей Zippo, но увеличили её, чтобы она лучше выглядела на экране. А святой дробовик должен был иметь более «кустарный» вид — но, когда стало понятно, что эта идея не работает, его дизайн изменили, сделав оружие куда более стильным.

Создатели не хотели добавлять в фильм традиционную любовную линию, считая, что она будет лишней в таком сюжете. Эпизод с поцелуем Константина и Анджелы не стали снимать даже для теста: авторы боялись, что студия вставит его в картину против их воли. А вот Рэйчел Вайс позже признавалась, что была бы совсем не против того, чтобы Киану Ривз поцеловал её в финале.

Вместо Вайс за «любовь» в фильме отвечала демон-полукровка Элли, с которой Константин периодически встречался. Её сыграла Мишель Монаган. Однако уже на стадии постпродакшена линию Элли решили вырезать, и остался буквально один кадр с Монаган.

Самый ненавистный фильм Роджера Эберта

Съёмки «Константина» завершились в феврале 2004 года, и начался пост-продакшен. Для создания музыки наняли Брайана Тайлера — но продюсеров не совсем устроил результат, так что ему на подмогу выписали Клауса Бадельта.

Премьера «Константина» была назначена на сентябрь 2004 года, но затем её перенесли на 2005 год. Фильм снимали с расчётом на рейтинг PG-13, но комиссия присвоила ей рейтинг R из-за религиозного подтекста. Это очень расстроило режиссёра: по его словам, если бы он знал о том, что фильм получит «взрослый» рейтинг, то использовал бы его по полной.

«Константин» вышел в широкий прокат 18 февраля 2005 года. В дебютный уик-энд кино собрало в США 33 миллиона долларов. Это было неплохо, но потом его касса стремительно «посыпалась», и в общей сложности фильм собрал в Америке лишь 76 миллионов. Мировой прокат оказался чуть успешнее и принёс создателям ещё 155 миллионов. С учётом затрат на маркетинг кино в лучшем случае вышло в ноль. Правда, в те времена продажи на видеоносителях давали хорошие деньги — скорее всего, «Константин» отбил потери и всё же принёс прибыль. Но студия рассчитывала не на это.

Неудачу может отчасти объяснить то, что студия не знала, как правильно позиционировать кино. По воспоминаниям Фрэнсиса Лоуренса, когда проект запустили в производство, в Warner Bros. произошли кадровые перестановки. Новое руководство, которому фильм достался по наследству, не очень в него верило. С одной стороны, это было плюсом: Лоуренс мог работать в спокойной обстановке без указаний сверху, а с другой — такая позиция студии негативно сказалась на продвижении «Константина».

Однако главной причиной того, почему фильм собрал меньше, чем ожидалось, стал беспощадный разнос, который ему устроили критики. Под раздачу попали и сценарий, и режиссёр, и актёры — особенно Киану Ривз. В те времена он не был любимцем рецензентов, так что ему пришлось отдуваться за всех. Ривза, как обычно, критиковали за «деревянную игру», а некоторые обзорщики и вовсе заявили, что кто угодно сыграл бы Константина лучше, чем Киану.

Знаменитый кинокритик Леонард Малтин поставил «Константину» самую низкую оценку из возможных. Его коллега Роджер Эберт оценил фильм чуть выше, что не помешало ему катком пройтись по всем его компонентам (досталось даже спецэффектам: Эберт заявил, что сцены ада выглядят так, словно их создали с похмелья) и позже включить «Константина» в список своих самых ненавистных фильмов.

Обычные зрители приняли кино чуть лучше. Однако на момент выхода «Константин» не снискал народной любви: этому способствовали и фанаты первоисточника, которым не понравились изменения в образе главного героя.

Возможный сиквел

Был ли «Константин» на самом деле достоин такого приёма? Вряд ли. Реакцию фанатов понять несложно — однако не стоит забывать, что именно благодаря фильму многие узнали о комиксах про детектива-оккультиста. Свою роль в провале сыграло и то, что на момент выхода многие рецензенты рассматривали фильм Фрэнсиса Лоуренса исключительно сквозь призму «Матрицы», считая его просто неудачным религиозным клоном творения Вачовски.

Казалось, что на этом в истории «Константина» можно ставить жирную точку: фильм явно должен был исчезнуть из памяти зрителей. Но этого не произошло. С годами отношение к нему стало меняться к лучшему, у фильма появилась даже фанбаза. Конечно, истории в стиле «Бегущего по лезвию» , когда критики переписывали рецензии и называли фильм недооценённым шедевром, не случилось. Но по прошествии двух десятилетий стало очевидно, что «Константин» не был очередным одноразовым блокбастером. Сейчас кино выделяется на фоне большинства комикс-экранизаций самобытной атмосферой и мифологией. Не говоря о том, что религиозный блокбастер — в принципе довольно редкий зверь, так что у «Константина» немного конкурентов.

То, что к фильму стали относиться лучше, свидетельствует не только постепенный рост его оценки на IMDb, но и разговоры о сиквеле. Фрэнсис Лоуренс неоднократно подтверждал, что хочет снять продолжение — и теперь по максимуму использовать рейтинг R. Киану Ривз заявлял, что тоже готов вернуться к роли.

По случаю юбилея фильма Фрэнсис Лоуренс и Киану Ривз даже заглянули на подкаст Happy Sad Confused и обсудили потенциальный сиквел

В 2022 году официально объявили, что сиквел «Константина» находится в работе, а сценарий пишет Акива Голдсман. С тех пор, правда, проект несколько раз хоронили. Но каким-то образом сиквел «Константина» пережил и «резню» проектов, устроенную генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом, и приход Джеймса Ганна на пост главы DC Studios, и забастовку 2023 года.

Конечно, всё это не гарантирует, что сиквел увидит свет. История Голливуда знает множество несостоявшихся продолжений, застрявших в производственном аду (в случае «Константина» это было бы особенно иронично). Но, честно говоря, хочется, чтобы в этой истории наступил хеппи-энд. Если «Константин 2» всё же доберётся до больших экранов, это будет небольшим чудом. Чудом, в котором так нуждался главный герой первого фильма.

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