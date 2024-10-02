Смерть и возрождение Vertigo. 10 комиксов эпохи перемен

Мальчик в очках летит по небу в сопровождении совы… Игра на поле Гарри Поттера? Нет, Books of Magic Нила Геймана о потенциально самом могучем маге вселенной DC вышли за семь лет до издания первой книги Джоан Роулинг

Мальчик в очках летит по небу в сопровождении совы… Игра на поле Гарри Поттера? Нет, Books of Magic Нила Геймана о потенциально самом могучем маге вселенной DC вышли за семь лет до издания первой книги Джоан Роулинг

На протяжении девяностых и нулевых импринт был пристанищем оригинальных идей и неординарных авторов. Однако DC, можно сказать, бросило Vertigo на произвол судьбы и толком не старалось поддерживать его репутацию. Новые перспективные серии стали часто упускать, импринт переставал восприниматься как единственное пристанище «взрослых» комиксов, и авторы начали уходить в другие издательства. К примеру, в DC отвергли серию «Жуй», которая позднее вышла в Image Comics и снискала популярность. Та же компания выпустила отмеченную множеством наград «Сагу» Брайана Вона, который в своё время написал для Vertigo прорывного «Последнего мужчину».



