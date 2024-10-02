Смерть и возрождение Vertigo. 10 комиксов эпохи перемен

Октябрь 2024 года принес любителям комиксов радостное известие: DC Comics решили возродить импринт Vertigo, закрытый в 2019 году. Это дочернее издательство, специализировавшееся на продукции для взрослых читателей — на сюжетах о насилии, сексе и чёрной магии. Вспомним сегодня, как оно появилось и как закрылось, а также главные комиксы, выходившие под этой маркой.
Популярность графических романов Vertigo изменила подход к изданию комиксов: многие из них стали выпускать в сборниках с твердой обложкой
Vertigo запустили в 1993 году, когда нормы, установленные Кодексом комиксов, безнадежно устарели, но крупные издательства ещё не решились полностью его отвергнуть. К тому моменту DC уже больше десяти лет издавало комиксы «для взрослой аудитории», большая часть которых обязана своим появлением редактору Карен Бергер. Бергер не была поклонницей комиксов о супергероях и поощряла нетипичные взгляды на известные истории. В 1983 году она поддержала идею Алана Мура пересказать историю Болотной твари с неожиданной точки зрения, а в 1989-м предложила Нилу Гейману превратить заштатного супергероя — Песочного человека — в нового уникального персонажа.
После успеха «Песочного человека», «Болотной твари» и серии о Джоне Константине Бергер получила карт-бланш на создание собственного издательства и приглашение сценаристов по своему выбору. Так в американскую комикс-индустрию протоптали путь и другие британцы, привнёсшие в неё более интеллектуальный взгляд на супергероев и мистику: Грант Моррисон, Питер Миллиган, Уоррен Эллис.
После ухода из Vertigo Карен Бергер успела побывать и в Image, и в Dark Horse, которые выделили ей собственный импринт Berger Books
Мальчик в очках летит по небу в сопровождении совы… Игра на поле Гарри Поттера? Нет, Books of Magic Нила Геймана о потенциально самом могучем маге вселенной DC вышли за семь лет до издания первой книги Джоан Роулинг
На протяжении девяностых и нулевых импринт был пристанищем оригинальных идей и неординарных авторов. Однако DC, можно сказать, бросило Vertigo на произвол судьбы и толком не старалось поддерживать его репутацию. Новые перспективные серии стали часто упускать, импринт переставал восприниматься как единственное пристанище «взрослых» комиксов, и авторы начали уходить в другие издательства. К примеру, в DC отвергли серию «Жуй», которая позднее вышла в Image Comics и снискала популярность. Та же компания выпустила отмеченную множеством наград «Сагу» Брайана Вона, который в своё время написал для Vertigo прорывного «Последнего мужчину».
В 2012 году Карен Бергер объявила об уходе. Прозвучали дежурные слова о молодой энергичной команде, но новой Бергер, которая брала бы под крыло талантливых авторов и находила бы интригующие сюжеты, так и не появилось. Зато в 2016-м году DC бросили ресурсы на развитие «молодежного» импринта Young Animal, в рамках которого выпустили несколько серий о переработанных классических персонажах, которые могли бы выйти в Vertigo. В 2018 году издательство превратили в DC Vertigo, чтобы подчеркнуть связь с материнской компанией, а в 2019-м с похожей формулировкой и вовсе закрыли. С 2020 по 2024 годы контент «для взрослой аудитории» выходил как DC Black Label.
Благодаря Vertigo авторы стали получать больше контроля над собственными сериями. Так, после ухода Нила Геймана «Песочного человека» больше никто не писал до самого его возвращения
Но Vertigo — это больше чем логотип. Это наследие авторов, которые в первую очередь приходят на ум при комбинации слов «новатор», «гений», «гуру» и «комиксы». Это серии, зажившие собственной жизнью в адаптациях — кино, сериалах, играх. Давайте воздадим великому издательству последние почести, вспомнив самые значимые серии и графические романы (некоторые, но не все — слишком велик список), выходившие под славным именем Vertigo.
Песочный человек (1989–1996)
«Песочный человек» Нила Геймана начал выходить еще до появления Vertigo, но идеально вписался в концепцию нового издательства. Запутанная история о любви, смерти, непростых выборах и божественных дрязгах в семье Вечных, главным героем которой был Повелитель сна Морфей, изобиловала сценами насилия, подчас фантастического, но от этого не менее жуткого. Гейман обращался к творчеству Шекспира, фольклору, поп-арту и даже описал мифологию серийных убийц ХХ века. Оформляли серию такие выдающиеся художники, как Майк Дрингенберг, Джилл Томпсон и Майкл Зулли, а обложки для всей серии рисовал неподражаемый Дэйв Маккин.
«Песочный человек» стал первой продолжительной серией, которая могла конкурировать с литературой за серьёзные премии. Гейман с одинаковым усердием творил и как писатель, и как сценарист комиксов, чем уравнивал эти две профессии в глазах критиков и читателей.
Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.
Люцифер — в каком-то смысле младший брат Джона Константина: тоже был срисован с музыканта, тоже появился как вспомогательный персонаж в чужой серии, тоже начал успешную сольную карьеру (и тоже попал в сериал средней руки)
V — значит Вендетта (1982–1989)
Антиутопия Алана Мура о противостоянии анархиста в маске с ультраправыми властями в Англии недалекого будущего вышла ещё до запуска Vertigo, но позднее неоднократно переиздавалась под этим брендом. История о борьбе V против фашистского режима ставила вопросы о балансе свобод и обязанностей, о пределах государственного контроля и доступе общества к гостайнам. «Вендетта» с честью выдержала проверку временем. А после выхода фильма, вольно обошедшегося с буквой первоисточника, но верного его духу, маска Гая Фокса стала поистине культовым символом.
Проповедник (1995–2000)
Немыслимо жестокий, абсолютно неполиткорректный и адски смешной комикс Гарта Энниса и Стива Диллона о путешествии преподобного Джесси Кастера по Америке в поисках Бога и сегодня может шокировать неподготовленного читателя. Эннис и Диллион вооружились цинизмом и изобразили панораму Америки в стиле Иеронима Босха. Клетка с потомком-дегенератом Иисуса Христа, тайная организация, контролирующая мировое правительство, ленивый и трусливый Бог, вампир-алкоголик, кастрация, каннибализм и настоящая любовь — в этой истории было всё, чтобы она мгновенно превратилась в классику.
22 мая вышел первый эпизод сериала «Проповедник», созданный по одноимённому комиксу. Мы давно ждали эту экранизацию. Объясняем, почему.
Сага о Болотной твари (1982–1996, 2000–2001, 2004–2006)
Как и «V значит Вендетта», «Болотная тварь» была в зените славы ещё до учреждения Vertigo — в то время, когда над серией работал Алан Мур. После сценаристами серии были, например, Рик Вейтч и Марк Миллар, никогда не чуравшиеся неоднозначных тем. Но, по сути, они лишь продолжали развивать идеи, заложенные Муром.
Бородатый великан в своем фирменном стиле сменил вектор развития персонажа, превратив хоррор в историю о земном элементале, который борется с загрязнением окружающей среды и отвечает за свои действия перед Парламентом Деревьев — общностью, управляющей всей растительностью на Земле. На страницах «Болотной твари» впервые появился саркастичный блондин в бежевом плаще по имени Джон Константин, который вскоре обошёл по популярности даже Болотную тварь.
Джон Константин: Посланник Ада (1988–2013)
Мур придумал Константина, но по-настоящему выпуклым этот персонаж стал на страницах сольной серии — усилиями Джейми Делано, Майка Кэри, Гарта Энниса, Уоррена Эллиса, Брайана Аззарелло, Гранта Моррисона и Питера Миллигана.
Комикс показал Константина погрязшим в саморазрушении прожигателем жизни. Его близкие люди умирают (и возвращаются с того света, чтобы терзать его), его усилий по спасению ситуации вечно оказывается недостаточно, но он продолжает стоически дымить судьбе в лицо. Серия стала настолько «вещью в себе», что Константину до 2011 года не разрешали появляться в комиксах основной вселенной DC, чтобы не бросать столь серую тень на чёрно-белых супергероев.
100 пуль (1999–2009)
Начавшись как сборник разрозненных историй о том, как обычным людям представляется шанс отомстить тем, кто пустил их жизнь под откос, и уйти безнаказанными, серия «100 пуль» обернулась эпическим полотном о всемирном заговоре. Большая игра с высочайшими ставками то и дело оборачивалась убийствами, показанными в непередаваемой эстетике.
Мастер криминальной драмы Брайан Аззарелло населил комикс живыми, неоднозначными персонажами, начинил диалогами из нуарных фильмов, сленговыми словечками, шокирующим поворотами сюжета и сумел уместить серию ровно в сто номеров. Квентин Тарантино вряд ли когда-нибудь сядет писать сценарии комиксов, потому что «100 пуль» уже написаны Брайаном Аззарелло. И пусть выпуск столь реалистичной серии казался для Vertigo шагом в сторону, этот шаг предопределил развитие издательства в девяностых и создание импринта в импринте — Vertigo Crime.
Незримые (1994–2000)
Пока супергеройские комиксы пытались завлекать молодёжь большими пушками и бронелифчиками, Грант Моррисон перенёс в комиксы саму молодёжь. «Незримые» исследовали поп-культуру своего времени и представили команду с бразильским шаманом-транссексуалом и новым Буддой в теле малолетнего поджигателя из Ливерпуля.
Во время работы над серией Грант Моррисон пережил серьезную болезнь, по слухам, проводил ритуальную мастурбацию для повышения продаж комикса, вёл магическую дуэль с другим известным магом — Аланом Муром (который считает, что Моррисон просто скопировал его образ) и заявлял, что сюжет ему подсказали похитившие его пришельцы. «Незримые» не раз подвергались внутренней цензуре, но, к счастью, многие оригинальные фрагменты были восстановлены в переизданиях. Как и другие работы Моррисона, комикс становится лучше с каждым прочтением. Помните, наркотики — зло! Они не помогут вам путешествовать во времени или увидеть мир с иной точки зрения. А вот «Незримые» помогут.
Сказки (2002–2015)
Одна из важнейших серий издательства в новом веке. В «Американских богах» Нил Гейман напомнил, что старые божества не уходят в прошлое, а эволюционируют. В «Сказках» Билл Уиллингэм рассказал историю мира, в котором фольклорные персонажи испытывают обычные человеческие проблемы. Что за жизнь у сказочного Казановы, Прекрасного Принца? А у Пиноккио, который стал настоящим мальчиком, но не может вырасти в мужчину? А злой и страшный серый волк — кто он: жертва ликантропии и людского страха или зверь, получающий удовольствие от разрушений?
«Сказки» стали основной удачей Vertigo после «Песочного человека», обзавелись несколькими спин-оффами и удачным игровым воплощением от студии Telltale. Изобретательные переосмысления известных сюжетов призваны напомнить нам, что детские истории не уходят в прошлое, когда мы взрослеем. Они живы, пока живо само человечество.
Трансметрополитен (1997–2002)
С мрачным будущим можно бороться мечом, как Джон Коннор или V. А можно пером, как Спайдер Иерусалим — легендарный гонзо-журналист в Америке XXIII века, наполненной коррупцией и произволом до самого верха. В постиндустриальном обществе СМИ стали настоящей четвертой властью, и Иерусалим вступает в схватку с сильными мира сего, не заботясь о собственной судьбе.
Если «100 пуль» дали старт «криминальному» направлению Vertigo, то Transmetropolitan стал важным шагом в сторону научной фантастики. Гарт Эннис в «Проповеднике» едко высказался об Америке своего времени; Уоррен Эллис заглянул в будущее, спрогнозировав развитие нашего общества, не способного ни секунды прожить без новостей.
Этот циничный комикс о гонзо-журналисте ещё лучше, чем вы ожидаете.
Y: Последний мужчина (2002–2008)
Еще одна прорывная серия Vertigo в новом веке. Местами несуразный, но пугающе правдоподобный постапокалипсис, где вымерли все мужчины, кроме Йорика Брауна и его питомца-капуцина, не отпускал читателей на протяжении шестидесяти номеров. Мир, в котором остался один пол, не погиб, но страдал от незаживающих ран, эмоциональных и чисто бытовых: например, возникли проблемы с транспортом из-за нехватки среди женщин пилотов и капитанов кораблей.
Как и «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана, «Последний человек» критически оценил нашу способность выжить в экстремальных условиях. В мире, который слишком привык полагаться на автоматику и забыл, что такое борьба за жизнь, одного мощного толчка оказывается достаточно, чтобы перевернуть все с ног на голову.
Что будет с миром, если все мужчины одновременно умрут — кроме одного?
Есть такой анекдот. У Квентина Тарантино спрашивают: «Почему вы не сняли ничего лучше «Криминального чтива?» «А кто снял?» — парирует режиссер. Так и на вопрос: «А что значимого выпустили Vertigo за последние годы существования?» можно бросить: «А что делали остальные?» После ухода Карен Бергер издательство, конечно, было уже не тем, что прежде. В эпоху интернета не так важно иметь выход на большую компанию, чтобы издать свой революционный комикс, а гиганты вроде DC не хотят делить успех даже с дочерними структурами.
Однако сегодня времена расцвета Vertigo уже точно можно назвать «старыми добрыми», а комиксы, которые тогда выходили, — легендарными. Благодаря редакторам и авторам, работавшим в Vertigo, само понятие мейнстрима в комиксах изменилось, и отношение публики к этому виду искусства сменилось на более серьезное. Каким бы ни стал импринт после возрождения, этого уже не отнять.
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