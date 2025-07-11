Что почитать? Четыре веб-комикса с азиатским колоритом

Комиксы жанра slice of life (или «про повседневность») не так просты, как может показаться на первый взгляд. Они появились ещё в классической прессе XX века и были логичным этапом развития газетных карикатур. Смешные, хлёсткие, ироничные сюжеты, обычно про повседневную жизнь одних и тех же нефантастических героев, помогали простым работягам и «белым воротничкам» отвлечься от забот и тревожных новостей, которыми пестрели те же самые газеты.



