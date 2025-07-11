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#веб-комикс#Япония#Китай

Что почитать? Четыре веб-комикса с азиатским колоритом

Дарья Беленкова
11 июля 15:00
301
5 минут на чтение
Стремительный рост популярности многоликой азиатской культуры — уже давно не новость, а свершившийся факт. Китайские мультфильмы, японское аниме, корейские сериалы — интересных историй с Востока приходит столько, что их поклонникам впору выделять дополнительный выходной, чтобы успеть посмотреть всё. 
Или прочитать всё — ведь нельзя забывать про множество отличных веб-комиксов! Авторские рисованные истории — огромный тренд и не менее огромный мир, в котором есть место для самых разных жанров и сеттингов. Мы выбрали из этого бесконечного многообразия четыре интересных комикса для тех, кто любит азиатский колорит. Тут и милая история про японских демониц, и китайский исекай, и отечественная манга о дружбе лисы-оборотня и лешего.

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Кафе Ёкай

Café Yokai

Жанр: комедия, повседневность
Автор: ZillaBox Studio
Читать (оригинал)
Комиксы жанра slice of life (или «про повседневность») не так просты, как может показаться на первый взгляд. Они появились ещё в классической прессе XX века и были логичным этапом развития газетных карикатур. Смешные, хлёсткие, ироничные сюжеты, обычно про повседневную жизнь одних и тех же нефантастических героев, помогали простым работягам и «белым воротничкам» отвлечься от забот и тревожных новостей, которыми пестрели те же самые газеты. 

В наши дни мало что поменялось — такие комиксы просто переехали на онлайн-платформы и не всегда рассказывают про рядовых людей. Например, «Кафе Ёкай» — вебтун про двух неразлучных подружек-демонесс, или óни. В японской мифологии их изображают большими, злобными, рогатыми, да ещё и с красной, голубой или чёрной кожей. Обитают эти сущности в аду Дзигоку, где следят за грешниками.
Но Деми и Тесс схожи с типичными óни разве что цветом кожи и наличием рогов — слишком уж они милые, симпатичные и дурашливые. Адские девчонки работают в маленькой кофейне, угощают потусторонних коллег бодрящими напитками, а в перерывах шутят и справляются с бытовыми трудностями как обычные люди. Вместе они составляют идеальный комедийный дуэт: Деми — гиперответственная и активная, а Тесс — лентяйка-пофигистка. 
Поскольку веб-комикс вдохновлён японской культурой, в нём хватает фансервиса и отсылок к аниме (например, про «пляжный эпизод»). А читатели в теме смогут узнать и популярные мемы из вирусных видео последних лет.

Улица Всех Святых

Wan Sheng Jie

Жанр: комедия, повседневность
Автор: Ling Zi
Читать (на английском языке)
Эта китайская манхва — скрытый бриллиант для всех, кто любит добрые истории в стиле сериала «Друзья», но с примесью сверхъестественного. 

Молодой демон Нил Боуман отправляется по обмену в мир людей. Он заселяется в пекинское общежитие, чтобы найти человеческих друзей, — но не тут-то было! В апартаментах на улице Всех Святых его соседями оказывается разношёрстная нечисть: ангел Линн, британец-вампир Айра Блад, русский оборотень Владимир Эллиот Кириленко (да, его действительно так зовут), актёр-зомби Луис, японская кошка-оборотень Момо и прочие интересные личности.
Герои дружат, ссорятся, мирятся, влюбляются, подрабатывают, чтобы наскрести на учёбу, — в общем, ведут обычную студенческую жизнь. Конечно, если не считать того факта, что симпатяге Нилу предначертано стать Королём Демонов и поработить человечество.
Манхва стартовала в 2016 году и выходит до сих пор. Кроме того, пять лет назад на сервисе Crunchyroll появился анимационный сериал по мотивам — вышло три сезона, которые зрители приняли очень тепло.

Лису-оборотня выдаёт хвост

Жанр: фэнтези, романтика
Автор: Маря Харя
Читать
Хули-цзин — знаменитая китайская лиса-оборотень, коварный дух, владеющий тёмной магией. В её объятиях погибло немало людей — особенно мужчин, жизненной энергией которых питается лисица.

Всем известный русский леший — тоже дух непростой. Он может беззлобно подшутить, а может и в чащу завести, в лесные топи да озёра, где уже поджидает водяной.

Что будет, если два таких непохожих мира встретятся?

Манга с поэтичным названием «Лису-оборотня выдает хвост» от российской художницы Мари Хари пытается ответить на этот вопрос. Сюжет комикса разворачивается примерно во времена Московского государства. Торговцы привозят на продажу диковинку — лисицу с необычной шерстью. По слухам, она ещё и умеет оборачиваться прекрасной девой. На обоз нападают дикие звери, и лисице Ду-Ли удаётся сбежать. В лесу она встречается с лешим, полным энергии ян. Идеальная добыча для обессиленного оборотня — но русская нечисть не поддаётся чарам красавицы. Вместо этого леший берёт лисицу под своё покровительство и знакомит её с человеческим семейством бирюков, изгоев, живущих в лесу. Только вот Ду-Ли мучают кошмары, и она не оставляет надежд восстановить свою волшебную силу и вернуться в Китай.
Все (довольно немногочисленные) персонажи комикса хороши — и мишка, и леший-соперник, и семейство отшельников вышли живыми и объёмными, даже если появляются всего в нескольких кадрах. Это ощущение возникает в том числе благодаря потрясающему языку. Даже на уровне диалогов чувствуется разница между русским и китайским фольклорными мирами, между миром духов и миром людей.
Комикс ещё не закончен. История неторопливо выходит в прямом эфире — художница старается регулярно выкладывать полноцветные страницы и будет рада любой поддержке.

Я злодейка в романе о боевых искусствах, но я сильнейшая!

I'm a Martial Art Villainess, but I'm the Strongest!

Жанр: сянься, исекай, романтика
Авторы: Вилбрайт, Ю Ани
Читать (на английском языке)
Романтические азиатские вебтуны — большой, неизведанный мир, в котором можно затеряться надолго. «Я злодейка!» — пожалуй, один из самых ярких и популярных представителей этого направления, гремучая смесь жанров исекай (про попаданцев) и сянься (китайского фэнтези).

Главную героиню, неудачливую писательницу в жанре романтических новелл, сбивает машина. Но затем героиня просыпается в теле Хэвон Данг — печально известной злодейки из популярного романа о боевых искусствах. Осознавая, что в оригинальном сюжете Хэвон обречена на гибель, попаданка решает изменить свою судьбу. Используя знания о сюжете, она стремится овладеть внутренней энергией ци, освоить боевые искусства и спасти клан Данг. В процессе она столкнётся с интригами конкурирующих семейств и докажет, что способна быть положительной героиней, а не злодейкой. Конечно же, на этом пути её ждёт большая любовь. 
Почему на комикс стоит обратить внимание? Прежде всего потому, что Хэвон Данг — типичная романтическая героиня, но при этом не Мэри Сью. Она не раздражает, потому что действительно меняется, проходя сложную внутреннюю трансформацию. Кроме того, вебтун отлично нарисован — и его качество не падает в более поздних выпусках, как это порой бывает в очень длинных новеллах.

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Дарья Беленкова

29.06.2018

9498

The Meek, Daughter of Lilies и «Морская звезда».

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Дарья Беленкова

Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

#веб-комикс#Япония#Китай
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