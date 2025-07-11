Что почитать? Четыре веб-комикса с азиатским колоритом

Хули-цзин — знаменитая китайская лиса-оборотень, коварный дух, владеющий тёмной магией. В её объятиях погибло немало людей — особенно мужчин, жизненной энергией которых питается лисица.
Всем известный русский леший — тоже дух непростой. Он может беззлобно подшутить, а может и в чащу завести, в лесные топи да озёра, где уже поджидает водяной.
Что будет, если два таких непохожих мира встретятся?
Манга с поэтичным названием «Лису-оборотня выдает хвост» от российской художницы Мари Хари пытается ответить на этот вопрос. Сюжет комикса разворачивается примерно во времена Московского государства. Торговцы привозят на продажу диковинку — лисицу с необычной шерстью. По слухам, она ещё и умеет оборачиваться прекрасной девой. На обоз нападают дикие звери, и лисице Ду-Ли удаётся сбежать. В лесу она встречается с лешим, полным энергии ян. Идеальная добыча для обессиленного оборотня — но русская нечисть не поддаётся чарам красавицы. Вместо этого леший берёт лисицу под своё покровительство и знакомит её с человеческим семейством бирюков, изгоев, живущих в лесу. Только вот Ду-Ли мучают кошмары, и она не оставляет надежд восстановить свою волшебную силу и вернуться в Китай.