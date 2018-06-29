Одна из главных бед масштабных веб-комиксов — медленное обновление. Автор может по две недели рисовать потрясающую страничку, на которой герой, скажем, прыгнул и раздавил веточку. А читатели тем временем томятся в ожидании: что же будет дальше? Когда же сюжет двинется с места и удивит неожиданным поворотом? Процесс помогает ускорить денежная благодарность за труд художника, но зачастую авторы веб-комиксов создают истории из чистой любви к искусству, в свободное от работы время, и могут забросить комикс из-за жизненных обстоятельств. Поэтому так тяжело следить за большими комиксами: вдруг начнёшь читать, полюбишь всем сердцем, а конца так и не увидишь? Все комиксы сегодняшнего выпуска объединяют серьёзный подход, профессиональный рисунок и твёрдая решимость авторов рассказать истории до конца, сколько бы времени на это ни потребовалось. Смело начинайте читать и влюбляйтесь — есть шанс дойти до финала!

Кроткие | The Meek

Юная Ангора должна спасти мир. Так ей велел таинственный Дедушка. Только вот девочка даже не знает, как выбраться из родных джунглей. Заручившись сомнительной поддержкой выпивохи-картографа, она отправляется в опасное путешествие к некому Центру. А мир тем временем стоит на пороге войны…

Жанр: приключенческое фэнтези

Язык: английский

Автор и художник: Дер-шинг Хелмер

Объём: ~200 страниц, продолжается

Формат: цветные страницы

Сайт: meekcomic.com

Перевод: acomics.ru/~the-meek

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мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» (2005–2008)

Дер-шинг Хелмер, биолог по образованию и художник по призванию, обожает мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» и долгое время в огромных количествах рисовала по нему фан-арт. «Кроткие» напоминают «Аватар» и в стилистическом, и в художественном плане. Однако это не бездумная копия от оголтелого фаната, а оригинальная история.

Комикс с первых страниц даёт понять: перед нами большое, серьёзное произведение. Качество и профессиональный подход видны и в сложных характерах персонажей, и в трёх полноценных сюжетных линиях, которые явно в какой-то момент пересекутся. Повествование «Кротких» не спешит — здесь есть страницы, посвящённые эмоциям героев, воспоминаниям или красивым кинематографичным планам. Автор не спеша погружает читателей в свою вселенную, давая шанс привыкнуть к героям, разобраться в происходящем и задаться вопросами. А их возникает действительно много!

В комиксе грамотно чередуются динамичные и статичные сцены, создавая эффект кинематографичности. The Meek вполне мог бы быть финальной раскадровкой настоящего мультфильма. Впечатление усиливают преувеличенно «мультяшные» эмоции персонажей — как в комических, так и в драматических сценах.

Несмотря на всю «мультяшность» и реверансы в сторону «Аватара», «Кроткие» — достаточно мрачный комикс. В пяти вышедших главах уже нашлось место смертям, разговорам о Боге, предательстве и месте человека в этом мире. Грязноватая палитра в серых, коричневых и зелёных тонах усиливает это впечатление. Но автору удаётся выдержать баланс и не скатиться в полный мрак — комикс динамичный и читается на одном дыхании.

«Кроткие» успели получить несколько премий, но Дер-шинг Хелмер не собирается делать свой комикс платным. Читать его можно будет в открытом доступе до самого конца — который, судя по развитию событий, ждёт нас ещё не скоро.

Итог: яркий пример того, как большая любовь к чужому произведению помогает создать свою, не менее талантливую историю. Профессиональный и красивый комикс, к которому интересно возвращаться.

Дикая девочка Ангора, героиня «Кротких», в начале комикса ходит абсолютной голой и лишь позже обзаводится штанами (ими она и ограничивается). Этот факт никак сюжетно не объясняется, но нагота девочки не носит эротического подтекста и, скорее всего, аллегорически подчёркивает её связь с природой.

Дочь лилий | Daughter of Lilies

Орк Ориг, полуорк Брент и эльфийка Лира зарабатывают на жизнь наёмничеством. Однажды к ним присоединяется маг Чертополох — девушка в капюшоне, всегда скрывающем лицо. Чертополох подозрительно много знает о демонах-Дратах и явно пытается убежать от своего прошлого. Это не мешает Бренту влюбиться в Чертополох, но смогут ли их чувства уцелеть в надвигающейся тьме?

Жанр: героическое фэнтези

Язык: английский

Автор: Мэг Сиверуд

Художники: Мэг Сиверуд, Джессика Уивер

Объём: ~300 страниц, продолжается

Формат: цветные страницы

Сайт: daughterofthelilies.com

Перевод: нет

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Runewriters

Орки, эльфы, люди — этот набор рас не теряет популярности в фэнтези со времён Толкина. Только вот придумать с ним чтото небанальное становится всё труднее и труднее. К счастью, «Дочь лилий» — прекрасный пример того, как можно изящно и интересно использовать декорации классического фэнтези.

Мир «Дочери Лилий» очень напоминает Dungeon & Dragons, но автор горячо настаивает на том, что это самостоятельная вселенная. Внимательные читатели даже смогут найти пасхалки, намекающие, что, возможно, действие комикса разворачивается в постапокалиптическом будущем.

Комикс органично сочетает драму, юмор и экшен и прекрасно срежиссирован. Здесь нет ни одного лишнего кадра или неуместного диалога — за всеми действиями героев интересно следить. История поднимает вопросы расовых распрей, в ней можно проследить параллели с христианским и иудейским дискурсами. Отдельно хочется отметить работу колористки Джессики Уивер и то, как она изображает свет, — своей атмосферой история наполовину обязана ему.

Итог: качественное и красивое фэнтези, на которое стоит подписаться и ждать обновлений. А гейм-мастера наверняка почерпнут из него пару идей для партий.

Not blowing smoke out their zhopa Создательница «Принцессы Лилий» Мэг Сиверуд при создании своих орков вдохновлялась… русским языком! В речи представителей этой расы встречаются славянские слова. Учитывая намёки на постапокалиптический мир, вполне может быть, что орки произошли от нас с вами.

Морская звезда

Теофор Нордос заключает на нетрезвую голову контракт с капитаном корабля «Морская звезда». Теперь он обязан отслужить матросом положенный срок. Задача не из лёгких, учитывая, что Нордос ничего не знает о море, а команда корабля — пёстрая компания из представителей разных рас.

Жанр: приключенческое фэнтези

Язык: русский

Авторы: Алёна Медовникова, Ирина Крысина

Художник: Алёна Медовникова

Объём: 148 страниц, продолжается

Формат: чёрно-белые страницы

Сайт: acomics.ru/~SeaStar

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комикс ElfQuest

мультсериал «Пираты тёмной воды» (1991–1993)

Когда автор «горит» собственным миром, рождаются по-настоящему проработанные и нетипичные произведения. «Морская звезда» — на сто процентов авторский комикс, с большой вселенной, оригинальными расами, своей мифологией и терминологией. Читателя ждут просто океаны новой информации — от политического устройства кентаврообразных теофоров до брачных обычаев бридов, подводных жителей. В планах у авторов не только несколько томов «Морской звезды», но и отдельные спиноффы, настольные игры и книги по вселенной.

Видимо, из-за такого глобального подхода сюжет и проработка героев немного проседают. По тональности история пока больше напоминает комедийный сериал, чем эпическую сагу, а характеры многочисленных персонажей прорисованы однобоко — хмурый ворчун, недотёпановичок, сексуальная «куртизанка», саркастичный мудрец. Однако за полторы сотни страниц комикс едва успел познакомить нас с действующими лицами, так что всё впереди.

Некоторые панели «Морской звезды» выполнены в цвете — и они великолепны. Будет здорово, если после финала или в процессе создания комикс получит полный цвет.

Итог: масштабная работа с хорошим потенциалом, к которой создатели подошли со всей скрупулёзностью. Любителям оригинальных авторских миров стоит ознакомиться.

Основательный подход Алёна Медовникова начала рисовать «Морскую звезду» семь лет назад. Нынешний комикс — это «перезапуск» первой версии. Алёна работает концепт-художником в геймдеве и подходит к дизайну рас и главных героев как профессионал.