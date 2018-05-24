Легенда о Хане Соло. Как сложилась жизнь героя в старом каноне

Хан не воспитывался так, как это происходило с нами. Его не баловали прелестями нашей обыденной жизни, такими как поддержка семьи или уют дома. Он перепробовал в жизни столько всего: был гонщиком на свупах, пилотом, офицером имперского флота, контрабандистом — и у всех этих профессий имелось кое-что общее. Они требовали от человека крайней уверенности в себе и некоторой отчуждённости от других.

Лея Органа Соло

Верховному лидеру Первого ордена Сноуку. Срочно. Секретно. В наши руки попали удивительные материалы, которые проливают свет на тайные факты биографии известного вам Хана Соло, бывшего генерала Новой Республики. Пока наши аналитики проверяют достоверность указанных в этих записках данных, предлагаю вам ознакомиться с наиболее интересными деталями…

Попрошайка, вор, мошенник

По корабельному времени стояла глухая ночь. Полутёмные коридоры «Удачи торговца» были пусты. Хан Соло украдкой пробирался к камбузу. Внутри негромко позвякивали сковородки, аппетитные ароматы приятно щекотали ноздри. Кореллианин неуверенно потоптался перед входом, собрался с духом и вошёл.

У шкворчащих на огне кастрюлек возилась женщина-вуки. Хан знал Дьюланнамапию, или попросту Дьюланну, с тех пор как попал на борт «Удачи торговца». Это случилось десять лет назад, когда мальчику было всего… девять? Десять? Хан не помнил, сколько ему лет. О родителях он не знал ничего, кроме фамилии. Соло мог только гадать, почему они оставили малыша на улице, где в один не то чтобы прекрасный день его отыскал Гаррис Шрайк, капитан «Удачи торговца».

Шрайк приютил малыша, как и многих других уличных сорванцов. Но капитан ничего не делал без выгоды для себя. «Воспитанников» заставляли отрабатывать крышу над головой. С первых же дней на борту «Удачи» Хан учился попрошайничать, затем воровать и мошенничать. С годами у юноши проявились и другие таланты — выяснилось, что он прирождённый пилот. Шрайк начал использовать кореллианина во всё более изощрённых схемах.

Но Хан понимал, что это путь в никуда. На «Удаче торговца» не существовало никакой карьерной лестницы. Соло не сомневался: день, когда Шрайк решит, будто юный Хан стал опасен, станет для кореллианина последним.

Дьюланна заметила мнущегося в дверях юношу и поспешила навстречу своему… кому? Повариха была лучшим и, пожалуй, единственным другом Хана. Она заменила ему семью, вырастила и воспитала его. Огромная вуки сгребла юношу в охапку, взлохматила ему волосы и отступила назад, любуясь творением лап своих. Вдруг радостное лопотание сменилось недовольным ворчанием, а затем жалобным скулежом. Вуки была недовольна, что Хан бодрствует в столь поздний час и шастает по кораблю, рискуя навлечь на себя гнев капитана. Беспокойство и недовольство сменились заботой: Дьюланна поинтересовалась, когда юноша в последний раз ел.

Хан не стал отказываться от еды. Весь день он размышлял о побеге и забыл не только про ужин, но и про обед с завтраком. Теперь план был почти готов, и Хану не терпелось поделиться им с единственным другом. Говорить кореллианин начал ещё с набитым ртом:

— Дьюланна, я всё решил. Не могу больше оставаться на «Удаче». Шрайк меня достал! При первой же возможности сбегу. Залезу на борт автогрузовика, который возит припасы для монастыря на Илезии. Там принимают паломников со всей галактики. Знаю, знаю, на борту вакуум. А я скафандр украду и спрячу в ангаре. Слышал, на Илезии нужны пилоты, а лучше меня им не найти. До первой зарплаты как-нибудь протяну, а потом заработаю, куплю тебе дом и заберу отсюда. Шрайк не заслуживает твоей стряпни. А вот я без неё пропаду!

Дьюланна закашляла (этот звук заменял вуки смех). Повариха одновременно гордилась воспитанником и боялась за него. Но нельзя прожить на свете шестьсот лет и не превратиться в прагматика. Вуки начала задавать вопросы.

— Еду где-нибудь раздобуду. Деньги? Смогу скопить, когда перестану отдавать всё Шрайку. Пушку стяну где-нибудь — порядочные космолётчики без бластера даже в гальюн не ходят. Не боись, всё продумано!

Дьюланна снова запричитала, а Хан погрузился в размышления, стараясь не смотреть на пушистую мордочку и ласковые синие глаза. Он не мог больше оставаться на «Удаче торговца», но и расставаться с Дьюланной не хотел.

— Спасибо, Дьюланна, — произнёс Хан, поднимаясь. — Я просто хотел сказать, что определился. Но я тебя здесь не брошу, заберу при первой же возможности!

И юноша обнял гигантскую повариху, уткнувшись носом в её мягкий мех.

Хан сбежал с «Удачи торговца» спустя неделю. Дьюланна погибла, прикрывая его отход. На борту фрахтовика «Илезианская мечта» юноша в слезах поклялся, что вернёт расе вуки долг за эту жертву. На Илезии Хан познакомился со своей первой любовью, Брией Тарен, и могучим тогорянином по имени Муургх. Вскоре Хан выяснил, что затея с паломниками лишь прикрытие для секты: илезианские жрецы превращали паломников в бездумных рабов. Соло, Брия и Муургх сбежали с планеты, заведя себе в процессе побега ещё несколько врагов. Хан сумел поступить в имперскую лётную академию подделав себе документы, но Брия его бросила. Девушке предстояло справиться с последствиями своего пребывания на Илезии, и она хотела сделать это сама. Кроме того, она чувствовала, что тянет Хана назад.

Короткая карьера лейтенанта Соло

Полковнику ИСБ Вульфу Юларену Лично в руки. Дорогой Вульф! Спешу поделиться с тобой вопиющим случаем, которому я стал свидетелем. Сегодня утром я был председателем на трибунале по делу лейтенанта флота Хана Соло. Можешь представить, что учудил этот стервец? Ослушался приказа старшего по званию, да ещё осмелился поднять на него руку и оглушить выстрелом из бластера! И ради чего? Ради вонючего раба-вуки, которого бедолага Никлас пытался застрелить. А пока офицер валялся в отключке, Соло помог мерзкому экзоту сбежать, и мы до сих пор его не нашли. Подумать только, пожертвовать многообещающей карьерой ради какого-то раба! Мне говорили, что в своём классе на Кариде этот Соло был лучшим. Самые высокие оценки. Получил чин лейтенанта. Такие перспективы, а теперь всё напрасно. И ведь не в первый раз! Сослуживцы тут же вспомнили, что Соло регулярно позволял себе сомневаться в правильности курса нашего дорогого Императора, ставил под сомнение доктрину Таркина и необходимость постоянных репрессий. А теперь этот вонючий экзот! Никлас говорит, что Соло уже второй раз помешал ему убить этот вшивый ходячий ковёр. В прошлый раз они взяли на абордаж корабль, битком набитый вуки. Никлас хотел застрелить одного, но Соло вмешался. Может, он из этих… экзотофилов? Как мы раньше этого не заметили? Знаешь, Вульф, я бы на твоём месте проверил преподавателей на Кариде. Сдаётся мне, диссидентство там цветёт буйным цветом. Разумеется, мы признали парня виновным. Сорвали все шевроны и нашивки, сломали церемониальный клинок и дали пинка под зад. Жаль, что не выпороли, а ведь и вовсе могли бы вздёрнуть! Теперь кончит жизнь в какойнибудь сточной канаве. Уверен, мы о нём больше никогда не услышим. Твой покорный слуга адмирал Кендал Оззель

Примечание музейного куратора Письмо найдено среди вещей адмирала Юларена в офисе ИСБ на Корусанте после завоевания планеты республиканскими силами. Когда мы показали записку генералу Соло, он фыркнул и сказал, что всё равно ушёл бы из имперской армии. Потому что одно дело — убивать на войне, а другое — расстреливать безоружных и невинных. А ещё генерал сказал, что собирался уйти, потому что устал от глупости и некомпетентности сослуживцев. Как я его понимаю! Я тут уже третий год вкалываю как проклятый, а все прибавки, повышения и признание проходят мимо… Таг Бинкс,

куратор Корусантского музея Гражданских войн

Призвание: контрабандист

В кантине царила приятная полутьма. Представители всех мыслимых рас галактики сидели, выпивали, играли в сабакк и выясняли отношения. Пираты и контрабандисты, торговцы рабами и информацией, танцовщицы и проститутки, имперские шпионы и честные граждане — в кантине Чалмуна в татуинском городке Мос-Эйсли можно было найти кого угодно.

Однако за столиком в углу сидел не кто-нибудь, а сам Боба Фетт. Мало кто видел его без шлема, но фирменная мандалорская броня выдавала легендарного охотника за головами за километр. Никто не сомневался, что под шлемом именно Фетт: все знали, как мандалорец поступает с самозванцами.

Соседи Фетта по столику не скрывали лиц и не носили брони — им это и не требовалось. Игрок и авантюрист Лэндо Калриссиан знал, с какой стороны браться за бластер, но без нужды им не размахивал. Зеленокожий, одетый в жёлтый пилотский костюм трандошанин Босск, напротив, любил пускать кровь, а крепкая шкура, острые когти и тяжёлая винтовка отпугивали от него недоброжелателей. Рядом сидели низенький салластанин, который утверждал, что когда-то был известным журналистом, и, что совсем необычно, высокий нескладный дроид. Он не был известен, но взгляды привлекал не хуже своих собеседников. Все знали, что Чалмун не пускал в своё заведение дроидов, — а тут вдруг сделал исключение.

Пятеро оживлённо играли в карты и болтали. Точнее, говорили четверо — салластанин лишь задавал вопросы и внимательно слушал. Казалось, его так и тянет записать ответы в инфопланшет, но инстинкт самосохранения удерживал его от этой глупости.

— Итак, подытожим, — сказал коротышка. — Хана Соло вышибли из Имперской академии, и он подался в контрабандисты. А почему за ним следом потащился спасённый им вуки?

— Потому что это вуки, — хмыкнул Фетт. — Для них спасение от смерти — вопрос серьёзный, они тут же объявляют о долге жизни и мотаются за спасителем до конца его дней. Причём могут сотни раз сами спасать ему жизнь, но будут считать, что их долг все еще не оплачен.

— И что, их приняли в преступном мире, не задавая вопросов? И Соло сразу обзавёлся кораблём?

— Нет, не совсем, — ответил Калриссиан. — Его однокурсника вышибли из Академии на пару лет раньше. Он-то и помог Хану с Чуи встать на ноги. Поначалу они работали на хаттов, водили их корабли, затем скопили деньжат и купили собственный.

— Тот самый «Тысячелетний сокол»?

— Не-не, «Сокол» тогда был мой. А своё корыто Хан назвал «Брия» в честь своей бывшей. Соло потом потерял его в битве у Нар-Шаддаа — ну, той, где объединённый флот контрабандистов сцепился с имперцами. А затем этот засранец взял и выиграл у меня «Сокол». Дело было в финале турнира по сабакку в Облачном городе.

— Жульничал, конечно?

— Ох, если бы!

— Слышал, что Хан и Чуи одно время околачивались вдали от Империи, в Корпоративном секторе и Гегемонии Тион. Чем они там занимались? — продолжил не то интервью, не то допрос коротышка.

— Тем же, чем и всегда, — вступил в разговор дроид. — Пытались заработать, возили контрабанду, дрались с работорговцами, искали клады галактических тиранов, живших тысячи лет назад. Ничего интересного, в общем.

— Понятно, — коротышка, похоже, делал мысленные пометки. — Затем он вернулся в Империю и умудрился поссориться со всеми контрабандистами. Как так вышло?

— Да его подставила эта Брия, — поморщился Лэндо. — Подалась в повстанцы, втянула Хана в свои дела, а он втянул всех нас. И всё кончилось плохо: эти чёртовы повстанцы получили, что хотели, а честные контрабандисты остались с носом. Соло, конечно, заливал, что не знал о планах бывшей подружки, но мы ему не верили. Может, и зря.

— А потом у него не было проблем с этой Брией? — уточнил салластанин. — Ну, вы понимаете, принцесса…

— Нет, — отрезал Фетт. — Брия погибла незадолго до битвы при Явине. Говорят, её отряд стащил планы «Звезды смерти». Они все погибли, пытаясь передать данные.

— Печальная история. Но вы затронули важный эпизод. Как бывший контрабандист оказался втянут в Восстание? Деньги? Слава? Женщина?

— Вёз груз для Джаббы, — пояснил Босск. — Нарвался на имперский патруль. Сбросил груз. Задолжал Джаббе. Сильно задолжал. Хватался за любую работу. Нанялся перевести пару пассажиров вместо груза и вляпался по самые дюзы. Всё как у всех…

Герой восстания

Стволы деревьев массивными колоннами поднимались к небу. Лунный свет едва пробивался сквозь густую листву, но в деревне эвоков было светло. Повсюду горели костры и факелы, слышалась музыка, местные оживлённо переговаривались. Большинство жителей набилось в хижину вождя, где позолоченный гость рассказывал о головокружительных событиях, разыгравшихся среди далёких звёзд.

— Впервые мы увидели «Тысячелетний сокол» в доке Мос-Эйсли. Капитан Соло сообщил мастеру Люку и мастеру Бену, что его корабль сократил Дугу Кесселя до 12 парсеков, но, мне кажется, мои спутники плохо представляли, что это. Мы все думали, что этот корабль — просто куча хлама. Но «Сокол» легко ушёл от имперской погони на Татуине и пережил столкновение со Звездой смерти! Капитан Соло помог спасти принцессу Лею. Перед битвой на Явине, он забрал положенную ему награду и собирался улетать, но в последний момент передумал, вернулся и помог мастеру Люку взорвать это ужасное место. Поразительно! Эта затея была почти невыполнима. Я неоднократно предупреждал капитана Соло, мастера Люка и остальных, что шансы на успех близки к нулю. А они советовали мне заткнуться!

Гость обвёл взглядом собравшихся и продолжил:

— Капитан Соло собирался вернуться к прошлой жизни и расплатиться с Джаббой, но в итоге задержался в Восстании ещё на три года. Подозреваю, что виной всему принцесса Лея! А возможно, капитан просто растратил награду за спасение принцессы и не мог снова собрать нужную сумму. Так или иначе, капитан Соло застал имперское нападение на базу повстанцев на Хоте. Перед вторжением он спас коммандера Скайуокера от гибели в ледяной пустоши, а во время эвакуации с планеты выручил меня и принцессу Лею. Но «Соколу» не удалось уйти в гиперпространство, и капитан был вынужден на досветовых двигателях лететь до Беспина. Я сто двадцать раз за время путешествия говорил, что мы обречены и шансы на выживание один к нескольким миллионам, но никто меня не слушал!

— Пьюти-фьють бип-бип-боп

— Что значит «и правильно делал»? Эрдва, твои логические цепи перегрелись! Ты сомневаешься, что дроиды могут мыслить логично? Конечно, могут! Так вот, плохое предчувствие меня не подвело! Когда мы прилетели на Беспин, там нас поджидали Дарт Вейдер и его штурмовики! Они взяли нас в плен, заморозили капитана Соло в карбоните, а меня едва не разобрали на части, и если бы не могучий Чубакка…

— Фьюти-бип-би-бип!

— И, конечно, твоя помощь, Эрдва, не перебивай больше! Целый год мы пытались спасти капитана Соло и наконец вырвали его из лап у Джаббы на Татуине. Принцесса задушила Джаббу, мастер Люк взорвал его баржу, да и остальные внесли свой вклад. Меня, например, заставляли переводить беседы хатта с его окружением. Конечно, я знаю шесть миллионов языков, в мою память вшиты все возможные нормы этикета, но зачем они нужны, когда работаешь с существом, не имеющим ни малейшего представления о вежливости!..

Освободив капитана, мы отправились на битву со второй Звездой смерти. Капитан — или мне теперь стоит говорить «генерал Соло»? — возглавил атаку на генератор щита станции, и так мы оказались в вашей деревне… А завтра нас ждёт последний бой с имперцами, и мы надеемся на вашу помощь. Однако должен отметить, что наши шансы на победу ничтожно ма…

— Фьюти-боп-боп-бип!

— Как грубо!

Генерал, отец, муж

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители Первого галактического голоканала. Сегодня у нас в гостях самая знаменитая пара Новой Республики. Поприветствуем чету Соло!

Хан: Здрасьте.

Лея: Добрый вечер!

Ведущий: Позвольте вас поздравить! Борьба с Империей подходит к концу, и мы готовы подписать мирный договор! Можете в это поверить?

Лея: Честно говоря, с трудом. Я потратила на борьбу с Империей почти всю жизнь и даже не представляю, чем займусь теперь.

Хан: О, куколка, ты-то найдёшь себе занятие! Влезешь в какие-нибудь политические дрязги, начнёшь решать экономические кризисы на задворках галактики. Или сцепишься с сенатором Фейлиа на обсуждении бюджетного секвестирования на ближайшую пятилетку. А может, появится очередной сумасшедший культ или недобитый имперец. Или Люк опять вляпается в неприятности, и мы будем его спасать…

Лея: Хан! Не будем сейчас об этом говорить!

Хан: Не будем сейчас об этом говорить… Эй, постой, я хочу поговорить об этом!

Ведущий: Ого! Что это было? Вы применили Силу в прямом эфире?

Лея: Ага, силу убеждения! Суперспособность, которая поставляется в комплекте с обручальным кольцом и титулом «жена».

Ведущий: Кстати, о вашей свадьбе. Я слышал, ей предшествовала безумная история?

Хан: Да, за руку и сердце вашего вашества пришлось побороться!

Лея: Побороться? Ты так это называешь? Да ты меня просто похитил и увёз на планету, которую выиграл в карты!

Хан: Эй! Я хотел найти новый дом для уцелевших алдераанцев! И потом, что мне оставалось делать? Возвращаюсь я, значит, домой после охоты на этого мерзавца Зинджа, а на орбите Корусанта выстроился весь хейпанский флот! И ты всерьёз подумываешь прыгнуть в постельку этого проходимца, принца Айсолдера!

Лея: Ничего такого я не думала! Он предложил мне руку, сердце и всю мощь хейпанского флота. С их помощью мы могли бы разбить имперцев за пару месяцев! Этот династический брак был важен для Новой Республики!

Хан: И всё же ты выбрала меня.

Ведущий: Я не ослышался? Мы лишних десять лет воевали с Империей и потеряли в боях миллионы жизней потому, что вы вышли замуж не за того парня?

Лея: Следующий вопрос! Знаете, у нас с Ханом чудесные дети…

Ведущий: Даже боюсь представить, в кого они пошли, в папу или маму. Лишь бы не в дедушку…

Лея: Поначалу я не хотела заводить детей, ведь они могли пойти по пути моего отца. Но потом на Татуине я встретила людей, которые знали Энакина ещё маленьким мальчиком. Я нашла дневник его матери, и увидела его таким… невинным, наивным мечтателем. Он хотел стать героем, изменить мир и спасти маму из рабства. Я поняла, что никто не рождается злым. Не подумайте, я не оправдываю его, но считаю, что это проблема воспитания…

Ведущий: И как вы воспитываете своих детей? Сколько времени проводите вместе?

Хан: Ну, мы занятые люди…

Лея: Галактика постоянно в нас нуждается! Один кризис сменяется другим…

Хан: Не успели мы справиться с Зинджем, как появился Траун. Одолели Трауна — воскрес Палпатин. Упокоили его обратно — из Утробы вылезла Даала. А потом ещё всякие культы, восстания на Алмании, эпидемии, кризис Чёрного флота, беспорядки на Кореллии…

Ведущий: Вы детей-то хоть видите?

Лея: Иногда…

Ведущий: Ваши дети чувствительны к Силе и могут стать могучими джедаями. Кто же их учит отличать свет от тьмы? Ваш брат? Какой-нибудь опытный мастер из академии на Явине? Духи джедаев прошлого?

Хан: Ну, с ними постоянно наш дроид C-3PО, и мой старпом Чубакка с ними много времени проводит…

Лея: Моя помощница Винтер не спускает с них глаз, и ещё отряд ногри…

Ведущий: То есть трёх потенциально самых сильных существ в галактике воспитывают дроид, ходячий ковёр, служанка и отряд профессиональных убийц? О, наше будущее в безопасности. Хотя постойте, сколько раз ваших детей похищали? Семь? Восемь? Десяток наберётся?

Хан: Эй, приятель! Полегче! Да, мы хотели бы детям другой жизни! Мы не хотели, чтобы их вечно похищали! Джейна и Джейсен ещё родиться не успели, а бойцы Трауна уже пытались их у нас отнять. А Энакин! За ним гонялся клон Императора! Можете представить?

Ведущий: У меня богатое воображение.

Хан: На самом деле, во время Кризиса чёрного флота я отошёл от службы и занялся воспитанием детей сам. Адмирал Акбар даже назвал меня «личным ассистентом Леи по вопросам домашней обороны».

Ведущий: Вы несколько раз бросали службу, верно?

Хан: Да, чин генерала оставался за мной, но в первый раз я ушёл ещё после Эндора. Её вашество, конечно, важная шишка, но не настолько, чтобы Новая Республика позволила отрядить генерала на должность сиделки. Ну а потом детей надо было воспитывать…

Ведущий (вполголоса): Воспитывали вы, ну-ну. Будь моя воля, я б вас родительских прав лишил…

Лея: Что, простите?

Ведущий: Ничего-ничего. Наше время подошло к концу. Передаём слово нашим коллегам из рубрики «Очумелые конечности». Таг и Бинк расскажут вам, как из навоза банты и палок собрать Звезду смерти.

Удары судьбы

Когда мы с ним вернулись на Сернпидаль через несколько дней после гибели Чубакки, он сказал мне, что неожиданно почувствовал, будто мир стал для него небезопасным. Он всегда думал, будто его семья и близкие окружены своего рода пузырём, который делает их иммунными ко всякого рода напастям. То, как мы постоянно умудряемся невероятным образом выйти сухими из самых сложных и опасных ситуаций, просто поразительно, Но, всё время избегая неприятностей, флиртуя со смертью, Хан начал чувствовать себя неуязвимым. Смерть Чуи переменила его представления.

Лея Органа Соло

Рвуокррорро, город вуки, возвышался над бездной нижних уровней Кашиика. Округлые дома огибали стволы гигантских деревьев-врошир и словно парили над утопающими в тумане нижними уровнями леса. Хан Соло стоял на краю платформы, на которой возвышался город. Здесь на ковре из палых листьев стоял изящно украшенный стол со всевозможными яствами — были тут и чаши с отваром ксачибик, и жареные рёбрышки траккрррн, и фляги с вином, соками и ликёром. Собравшиеся люди, вуки и представители иных рас поминали всех, кто погиб в войне с йуужань-вонгами, жестокими захватчиками с окраин Вселенной. И всю эту войну Хан Соло провёл без лучшего друга. Чубакка погиб в первом столкновении с захватчиками, пять лет назад.

Тогда Чуи, Хан и его младший сын Энакин Соло помогали эвакуировать жителей гибнущей планеты Серпиндаль. Вонги обрушили на планету её луну, и «Сокол» едва успел вовремя улететь. Но без могучего вуки — Чуи пожертвовал собой, спасая Энакина. Хан сперва обвинил сына в гибели друга, хотя и понимал: помедли Энакин или попытайся вернуться, погибли бы все. Смерть Чуи внесла трещину в отношения отца и сына, и Хан корил себя за то, что не успел её заделать. Ведь Энакин тоже отдал жизнь ради победы над вонгами.

Хан пытался найти покой на дне стакана в дешёвых забегаловках Корусанта. Но когда пить стало невмоготу, Соло решил расквитаться с истинными виновниками смерти Чубакки — вонгами. Соло помогал друзьям бороться с захватчиками и коллаборационистами из Бригады мира, спасал пленённых рабов, а когда вонги развернули охоту на джедаев, помог переправить уцелевших членов Ордена в безопасное место.

Смерть Чубакки едва не разрушила брак Хана и Леи, но пара смогла преодолеть разногласия и стать ещё крепче. Лея стала летать на «Соколе» вторым пилотом и помогать мужу. Но испытания продолжали сыпаться на героев. Сначала погиб их младший сын Энакин, а старший, Джейсен пропал без вести. Затем вонги развернули охоту на Джейну, сестру Энакина и Джейсена. Но супруги не сдавались и внесли серьёзный вклад в победу над йуужань-вонгами.

Теперь, когда война кончилась, Хан нашёл время вернуться на Кашиик и отдать дань уважения павшему другу. А сын Чубакки Лампаварумп и племянник Лоубакка вызвались нести бремя долга вместо Чуи.

Дедушка

За окном слабо мерцали серо-синие полосы гиперпространства. Хан Соло мирно спал в пилотском кресле, прижимая к груди внучку Аллану. В кресле второго пилота сидела Лея, опёршись локтем на приборную панель, и наслаждалась картиной семейного покоя.

Покой. Как редко это слово звучало в их жизни. Казалось, после разрушительной войны с йужжань-вонгами, сплотившей былых врагов, в галактике должен был наступить мир. Но, похоже, разумные существа не способны учиться на ошибках. Вскоре после конца войны Хан с Леей снова с головой погрузились в работу. Они помогали джедаям, разрешали галактические кризисы и пытались заполнить пустоту в душе, возникшую после гибели Чуи и Энакина. Но жизнь продолжала подбрасывать испытания. Хану пришлось всерьёз выбирать сторону, когда Альянс ввязался в гражданскую войну с его родной планетой Кореллией. А затем их последний уцелевший сын, Джейсен, перешёл на тёмную сторону Силы, взял себе имя Дарт Кайдус и захватил власть в Альянсе.

От воспоминаний о сыне у Леи защемило сердце. Джейсен установил тиранию в худших традициях Палпатина, с арестами несогласных и убийствами невиновных. Он убил жену Люка Мару Джейд, разбомбил Кашиик и совершил массу других преступлений. Скрепя сердце, Хан и Лея решили, что Дарт Кайдус должен умереть, и благословили Джейну на убийство брата. Джейна справилась с задачей, а в сердце родителей осталась ещё одна дыра.

И совершенно неожиданно Хан и Лея оказались опекунами своей маленькой внучки — дочери Джейсена Алланы. Мать девочки, хейпанская королева Тенел Ка, решила, что на «Соколе» малышке будет безопаснее, чем при дворе матери, — особенно если станет известно, кто отец наследницы престола. А Хану с Леей никто не задавал вопросов. Они потеряли обоих сыновей, Джейна давно зажила сама по себе, а после войны всегда так много сирот. Супруги удочерили малютку, скрыв её имя, и погрузились в воспитание внучки, отвлекаясь от семейных забот лишь на мелочи типа свержения тиранов и подавления восстаний.

Лея улыбнулась. Мужу шёл уже восьмой десяток. Жизнь изрядно его потрепала, но неунывающий кореллианин и не думал уходить на покой.

Словно в подтверждение её слов Хан пошевелился и открыл глаза. Посмотрел на просыпающуюся внучку, затем на экран навигационного компьютера и довольно улыбнулся.

— Мы вот-вот выйдем из гиперпространства, Аллана. Ты готова к приключениям?

— Да! — закричала девочка. — Приключения! Ура!

* * *

Верховному лидеру Сноуку. Лично в руки. Совершенно секретно. После прочтения съесть. Наши аналитики пришли к выводу, что большая часть этих записей не соответствует действительности. Всё это не более чем легенды. Нам точно известно, что учителем Соло был Тобиас Бэкетт, а не Шрайк, и его первую любовь звали Ки’Ра, а не Брия. Все помнят, что чертежи Звезды смерти похитила группа Джин Эрсо «Изгой-один». Чубакку не плющило никакой луной — он ещё жив, а Хан Соло погиб раньше него от руки собственного сына. И уж конечно, каждый дурак знает, что у Хана и Леи был только один ребёнок — Бен Соло, он же Кайло Рен (видимо, это он выведен в легендах под именем Джейсена). Впрочем, мы пришли к выводу, что подобные публикации полезны и помогают управлять общественным мнением. Мой департамент предлагает поставить этот приём на вооружение и выпустить новую серию фальшивых легенд. Например, таких, где повстанцам не удалось одолеть Империю, Люк стал верным слугой Императора и убил изменника Вейдера, а дети Хана и Леи служили Первому ордену. Предлагаю названия вроде «Люк Скайуокер и месть джедаев», «Люк Скайуокер и драконы Татуина», «Люк Скайуокер и Тени Миндора»… Посеем сумятицу среди населения! Да и казну пополним: эти книжки продаются как горячие пирожки с бантятиной, а база «Старкиллер-2» сама себя не построит… Старший политрук пятой Первого ордена ударной дивизии, товарищ лорд Шэдоуспаун