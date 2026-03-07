«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что каждый наверняка хоть раз мечтал о бессмертии. Или хотя бы задумывался о вечной жизни. Но лишь в фантастике (по крайней мере, пока) эти мечтания могут воплотиться в действительность. Добро пожаловать в мир, где бессмертие — реальность, и среди обычных людей живут те, кому неведома смерть. Вернее, наоборот, со смертью бессмертные знакомы даже слишком хорошо. Можно сказать, что она их ближайшая подруга и вечная спутница. Потому что даже бессмертным приходится сражаться за свою жизнь, как бы парадоксально это ни звучало.

7 марта 2026 года исполняется ровно 40 лет с выхода первого «Горца». По этому случаю мы выпускаем на сайте статью из «Мира фантастики» №17 за январь 2005, более 20 лет назад рассказавшую о вселенной читателям журнала. Иллюстрации и ту часть, где речь шла о планах на будущее, мы обновили.

Остаться должен только один

Бессмертие — редкий дар, который немногие из людей получают при рождении. Проверить, наделены ли вы им, очень просто: попробуйте умереть насильственной смертью. Если возродитесь — обретете бесконечную жизнь и способность чувствовать себе подобных.

Последнее — не менее важное умение. Ибо первый и главный закон мира бессмертных — «В конце должен остаться только один». Пусть вокруг суетятся смертные, бушуют войны, создаются и рушатся государства — охота бессмертных на бессмертных вечна, как и их существование. Да, даже бессмертного можно убить. Но не серебряной пулей в сердце — закатит глаза, поваляется чуток, отряхнется и пойдет дальше по своим делам. Уязвимое место бессмертных — голова, точнее — то место, где она соединяется с туловищем. Пока голова на плечах, бессмертному беспокоиться не о чем. Отрубив ее — погубишь его навек. А победитель поединка получит жизненную силу и умения поверженного. Но не только. Если вы станете последним в кровавой линии поединков, вас ожидают невиданная власть и могущество вдобавок к истинному бессмертию.

Из первого закона есть два исключения. Во-первых, бессмертные не убивают на святой земле — к ней относится не только Палестина, но и, например, церковные кладбища. Во-вторых, далеко не все бессмертные принимают участие в охоте. Некоторые устают от борьбы, между другими за долгие, очень долгие годы знакомства возникают привязанность, дружба и любовь... Но есть, конечно, и настоящие хищники, для которых убийство других бессмертных — смысл жизни.

Поскольку надо противникам головы рубить, приходится бессмертным использовать холодное оружие, в первую очередь, конечно, мечи. Что позволяет практически в каждом фильме, полнометражном или нет, показать хотя бы один-два зрелищных поединка.

Впрочем, одними бессмертными поединщиками мир «Горца» не заканчивается. Есть в нем тайный орден наблюдателей — обычных смертных людей, которые знают правду о существовании бессмертных. Эти ребята следят за бессмертными и их боями, ведут летописи. И считается, что никогда не вмешиваются в их разборки. Но это только так считается...

В центре сюжета — два бессмертных выходца из Шотландии. Отсюда и общее название — «Горец». Первый — Коннор Маклауд — стал главным героем полнометражных фильмов. Второму — Дункану Маклауду — посвящен телесериал.

Большая игра

Блистательная история вселенной «Горца» началась в 1986 году с премьеры одноименного фильма. Его идея зародилась в голове Грегори Уайдена во время посещения лондонского Тауэра. Он живо представил себе человека, рожденного в средние века и благодаря бессмертию дожившего до наших ней. Именно Уайден стал автором сценария первого «Горца».

Сразу после выхода на большие экраны фильм завоевал множество поклонников. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: в работе над «Горцем» принимал участие такой звездный состав, что не снискать внимания публики фильм просто не мог. Судите сами: режиссер — Рассел Малкэхи, в главных ролях — Кристофер Ламберт и Шон Коннери, а саундтрек записала легендарная группа «Queen» под предводительством не менее легендарного Фредди Меркури. Но, разумеется, звездами достоинства фильма не исчерпываются.

Захватывающий сюжет, великолепное сочетание событий наших дней и далекого прошлого, трагизм, романтика, любовь — в общем, красивая легенда, перенесенная на большой экран. Не говоря уже о безупречной актерской игре и эффектных поединках на мечах. Что еще нужно приключенческой фантастике для успеха?

Фильм рассказывает историю Коннора Маклауда, шотландского бессмертного, который мстит за смерть своего наставника Рамиреса. Проходят сотни лет и сражений, и вот уже мы в современном Нью-Йорке, где должна состояться финальная схватка между Маклаудом и его кровным врагом Курганом.

Сражающиеся за бесмертие

Коннор Маклауд родился в 1518 году в горах Шотландии. В восемнадцать лет он погиб в битве, но чудесным образом воскрес. Судьба свела его с бессмертным Рамиресом, который стал его другом и наставником. За свою долгую жизнь Коннор нажил множество врагов и стал одним из сильнейших воинов. В фильмах описывается, как минимум, три версии его судьбы, противоречащих друг другу.

Роль Коннора исполнил Кристофер Ламберт. Обаятельный, ироничный и уверенный в себе в первых фильмах, затем он выглядит усталым и опустошенным.

Изысканный испанский придворный, благородный воин, ироничный идальго — Рамирес появляется только в двух первых фильмах. Интересно, что в обоих случаях он погибает, пожертвовав собой ради Коннора. Неподражаемый Шон Коннери создал настолько яркий и притягательный образ, что он просто не может не запомниться.

Дункан Маклауд — младший родственник Коннора и по совместительству его ученик. Герой Эдриана Пола стал даже более популярен, чем его предшественник. Дункан — настоящий рыцарь без страха и упрека: смелый, верный, доблестный, благородный, умеющий любить и дружить, и отличный воин к тому же. Кумир впечатлительных женщин и детей.

Пятитысячелетний Митос — легендарный бессмертный, самый старый из живущих на Земле. Хладнокровный, уверенный в себе, хитрый, саркастичный. Успел пережить полсотни смертных жен. Возможно, секрет долголетия — в том, что Митос выдает себя за смертного наблюдателя, следящего за самим собой. А еще он друг Дункана, одного из немногих, кто знает о Митосе правду. И один из самых популярных героев сериала, по крайней мере, на Западе. Настолько харизматичный и интересный персонаж вполне способен затмить самого горца.

Аманда — авантюристка с тысячелетним стажем. Впервые встретившись с Дунканом, она попыталась лишить его головы. А потом стала его другом. Впрочем, таких друзей иметь — себе дороже. Сколько раз из-за нее Дункан влипал в переделки, сложно подсчитать. Но при этом она совсем неплохой человек, со множеством положительных качеств. Просто слишком ветреная.

А в 2007 году вышло аниме «Горец: В поисках мести». Его герой — Колин Маклауд , ещё один представитель клана бессмертных, который тратит свою вечную жизнь на месть — он ищет бессмертного убийцу своей жены.

Не бессмертия ради…

Первый «Горец» — вещь самодостаточная, не требующая продолжений. Более того, не оставляющая для них простора.Но надо всяким киногероем, даже самым крутым, стоит всемогущий продюсер...

Очевидно, почувствовав, что торговая марка «Горец» может принести гораздо больше прибыли, чем все, что было получено от проката первого фильма, вскоре, взялись за съемки фильма второго.

«Горец 2: Оживление» иногда называют одним из худших фильмов в истории

Вышедший в 1991 году «Горец 2» (Highlander II: The Quickening) оказался, мягко говоря, разочарованием. Не спасло и расширение звездного состава: помимо Коннери и Ламберта, в ленте снялся Майкл Айронсайд (главный плохой парень — Генерал Катана).

Основная беда фильма — в сюжете. Второй «Горец» практически не вписывается в сюжетную канву предыдущего фильма (и последующих, кстати, тоже). Он превращает красивую легенду о бессмертных в банальную муть о пришельцах. Это, скорее, фантастический боевик на Земле не самого отдаленного, но мрачного будущего. Во вселенную этот фильм не вписывается совершенно, но в отрыве от нее сделан для своего времени неплохо.

«Горец 3: Чародей», в нашей стране почему-то известный как «Последнее измерение»

Следующий сиквел (Highlander III: The Sorcerer, 1994), начисто опровергал историю второго «Горца», рассказывая свою. Тоже не слишком логичную и плохо связанную с остальной вселенной. Да и в сюжетном плане этот фильм удивительно напоминает не самую удачную переделку первого. Правда, на этот раз у Коннора есть приемный сын, а его противник не только силен, но и владеет искусством иллюзии. В целом, картина не впечатляет.

Сериал: Стремимся к вершинам

Торжественное шествие телесериала «Горец» по экранам планеты продолжалось пять лет, с 1992 по 1997. За эти годы вышло шесть сезонов: в общей сложности более сотни серий. В сериале были как «одноразовые» герои и сюжеты, созданные только ради одного эпизода, так и «сквозные», которые появлялись вновь и вновь на протяжении целого сезона, а то и не одного.

Эдриан Пол в роли Дункана Маклауда

Сюжеты тут на все вкусы. От простеньких, о противоборстве между бессмертными, до детективных и мистических. Кстати, мистики и магии в сериале немало, порой она даже выходит на первый план. Тут и мифический камень, способный даровать бессмертие, и появление демонов, и Темная сила, овладевающая бессмертными. Да и смертные, в первую очередь, наблюдатели, играют в историях значительную роль. Ряд «исторических» серий раскрывает прошлое героев. На фоне общего объема сериала такие эпизоды позволили его создателям очень подробно обрисовать жизнь и внутренний мир центральных персонажей.

Разумеется, не все серии равноценны, одни вышли сильнее, другие — слабее. Но драматизм, красочность боев, глубина проработки образов (за что, видимо, следует благодарить отличный подбор актеров), романтизм, множество занимательных идей и особый мрачноватый шарм позволяют назвать именно сериал идейным и духовным наследником первого «Горца».

В 1998 году на экраны был выпущен еще один сериал — «Горец: Ворон» (Highlander: The Raven) — центральным действующим лицом которого стала бессмертная авантюристка Аманда. Впрочем, несмотря на популярность этого персонажа, «Ворон» особой известности не снискал.

Помимо игровых фильмов, в 1994 году вышел мультсериал «Горец» («Highlander: The Animated Series»). Сюжетно он никак не пересекается с фильмами. Квентин Маклауд, сын погибшего Коннора, странствует в сопровождении наставника Рамиреса по постапокалиптической планете. Квентин обучается у других бессмертных, которые поклялись больше не поднимать оружие. Цель юного Маклауда — победить бессмертного тирана Кортана. Кроме названия, нескольких имен и существования бессмертных, ничего не роднит это мультик со вселенной «Горца».

Мультсериал «Горец»

Переиграть историю Видеоигра по вселенной «Горца» была выпущена в 1995 году компанией Atari. «Highlander: The Last of the MacLeods» — экшен-приключение от третьего лица для игровой консоли Jaguar (которая могла похвастаться весьма и весьма реалистичной для середины девяностых графикой). В основу видеоигры лег сюжет мультсериала. Квентин Маклауд не подозревает о своей истинной сущности до тех пор, пока злой бессмертный Кортан не убивает его мать. Последнему из Маклаудов предстоит не только сразиться с Кортаном, но и освободить его пленников. Ну, и попутно выяснить правду о своем бессмертии. Бум коллекционных карточных игр, развернувшийся в середине девяностых, коснулся и вселенной «Горца». В 1995 году компания Thunder Castle Games выпустила первый набор «Highlander CCG», основанный на телесериале. В основу была положена универсальная механика Swordmaster, моделировавшая сражение на мечах и прочем холодном оружии.

Игрок смог примерить на себя роль одного из бессмертных — либо конкретного персонажа сериала (при наличии соответствующей карты), либо «просто бессмертного». Условие победы было весьма предсказуемым: заковырять противника до смерти с помощью разнообразных заостренных железяк. Достигалось это серией «атак» в разные части тела специальными карточками. Разумеется, в активе каждого из персонажей были свои «фирменные» трюки, с помощью которых он мог несколько разнообразить ход игры. Несмотря на интуитивную понятную и универсальную механику, игра не получила особой известности. Во многом подкачало оформление: кадры для иллюстраций подбирались не лучшие и печатались почти без обработки. За 1995-99 годы вышло шесть сетов игры и несколько коллекционных наборов, после чего проект был прекращен.

Игра окончена?

И наконец — о пока что последних полнометражных фильмах.

«Горец: Конец игры»

В основе «Горца: Конец игры» (Highlander: Endgame, 2000) лежала отличная идея — совместить миры первого полнометражного фильма и сериала. То есть лучших произведений в этой вселенной. Но хотя в ленте появляются обе звезды — Дункан и Коннор — фильм нельзя назвать удачным. И винить в этом надо, видимо, сценаристов. Невнятность — это слово лучше всего характеризует «Конец игры». Из всех достоинств, присущих первоисточникам, остались только актеры и отличные постановки боев. Все остальное — ни рыба, ни мясо. Вроде и не совсем плохо, но уж точно не хорошо. А ведь мог получиться шедевр. Жаль.

Обновление 2026 года: Пока что последним на данный момент стал пятый фильм «Горец: Исток» (Highlander: Source), вышедший в 2007 году. Действие перенеслось в будущее, где наступил постапокалипсис — и только бессмертные во главе с Дунканом и Митосом сохраняют подобие цивилизации. Но по сути это лишь фон — основной сюжет посвящён поискам Истока Бессмертия. Этим Истоком фильм пытается в очередной раз объяснить существование бессмертных. Фильм даже не выпустили в кинотеатрах — он вышел только на канале SyFy и на видео. Как и предыдущая часть, «Источник» подвергся полному разгрому от критиков и зрителей — и на этом, наконец, на студии сказали «хватит».

Мир «Горца» пребывал в замороженном состоянии почти 20 лет, пока в 2025 году не началась работа над перезапуском, а по сути — вольным ремейком первого фильма. Снимает его Чед Стахелски, известный по боевикам про Джона Уика. Коннора Маклауда играет Генри Кавилл («Человек из стали»), Кургана — Дейв Батиста («Стражи галактики»), Санчеса — Расселл Кроу («Гладиатор»), а Джереми Айронс — некоего Наблюдателя за бессмертными, которого в оригинальном фильме не было. Так что совсем уж копией оригинала ремейк не будет. Что из этого выйдет — увидим, вероятно, уже в 2027 году; съёмки уже начались.

Генри Кавилл — новый Маклауд

Впрочем, даже если перезапуск не удастся — ничего страшного. Первый фильм и шесть сезонов сериала однозначно заслуживают внимания поклонников «фантастики современности», описывающей лишь немного отличающийся от нашего мир.

При всем множестве достоинств вселенная «Горца» обладает только одним принципиальным недостатком. Как несложно понять из всего вышесказанного, циклу не хватало умелой координации. Не допусти многочисленные создатели логических неувязок и откровенных глупостей, «Горец» наверняка разделил бы фантастический пьедестал почета вместе с «Властелином Колец» и «Звездными войнами». Ведь немало на свете тех, кто жалеет о том, что рыцари исчезли, а мечи можно встретить только на стенах музеев. Тех, кому еще долго будут слышаться слова: «Я Дункан Маклауд из клана Маклаудов! В конце должен остаться только один!»

