Экранизации «Архива Буресвета» и «Рождённого туманом»: чего мы ждём от фильма и сериала по книгам Брендона Сандерсона

В январе 2026 года появилась новость , которая заставила трепетать сердца многих поклонников эпического фэнтези: Apple TV+ приобрела права на экранизацию книжной вселенной Брендона Сандерсона. В планах студии сразу два проекта: полнометражный фильм по трилогии «Рождённый туманом» и сериал по масштабному циклу «Архив Буресвета».

Сандерсону не раз предлагали адаптировать его романы для больших и малых экранов — но, к примеру, в случае с «Архивом» камнем преткновения становилось желание автора сохранить творческий контроль над процессом. Наконец Apple TV+ дала ему эту возможность — Сандерсон напишет сценарий для фильма, будет продюсером, одним из шоураннеров и консультантом. Таких привилегий не было даже у Джорджа Мартина!

Пока точно неизвестно, когда фильм и сериал доберутся до зрителей, но Сандерсон планирует закончить сценарий для первой части будущей кинофраншизы уже к июлю. Кажется, ему это по силам: он славится продуктивностью и стабильно выпускает минимум один толстый роман в год. Работай, Брендон — а мы пока расскажем, о чём эти циклы и почему они могут стать хитами. А ещё немного помечтаем о том, что именно мы хотим увидеть в экранизациях.

О чём книги?

«Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» — смесь эпического и героического фэнтези. В центре внимания — персонажи, которые бросают вызов властям или традициям, добиваются своего и понимают, что их прежние идеалистические представления не выдерживают проверку реальностью.

На первый взгляд ничего нового: в фэнтези темы взросления, самоопределения и борьбы против тирании встречаются часто. Козыри Сандерсона — тщательно прописанный мир, в который легко погрузиться с головой, а также внимание к психологии героев и их внутренним конфликтам. В его романах почти нет стандартного «и жили они долго и счастливо» — после победы добра над злом жизнь продолжается, а история вполне может свернуть не туда. Тяжёлых тем и трагических событий у Сандерсона хватает — но, несмотря на это, его книги воодушевляют и заставляют верить в лучшее (что в эпоху гримдарка и сломанных персонажей немалое достижение).

В трилогии «Рождённый туманом» необычный для героического фэнтези сеттинг и интересная система магии. В этом мире зло давно победило: страной правит бессмертный Вседержитель. Земля выглядит безрадостно: днём пепел, падающий с неба, застилает кроваво-красное солнце, а вечерами землю окутывает зловещий туман. Растений и животных осталось очень мало, большая часть людей находится в рабстве. Главная героиня — молодая воровка Вин — по воле случая попадает к заговорщикам, которые планируют свергнуть тирана. Но кажется, их затея обречена на провал — ведь правитель слишком могущественен…

В миры «Рождённого туманом» и «Архива Буресвета» Сандерсон возвращается и в рассказах. Один сборник не так давно вышел на русском языке

Магических систем в «Рождённом туманом» целых три — и все основаны на свойствах металлов и сплавов. Человек, который обладает талантом к подобному волшебству, называемому алломантией, может глотать частички металлов, а затем «сжигать» их внутри себя, чтобы получить различные силы. Например, алломант, чувствительный к стали, может отбрасывать предметы из этого металла — и даже парить в воздухе, постоянно бросая мелкие предметы (чаще всего монеты) и отталкиваясь от них. А те, кто сжигает цинк, способны усиливать эмоции окружающих, манипулируя ими.

У Сандерсона почти научный подход к сверхъестественным способностям: магия в романах подчиняется законам физики. Алломанту необходимо точно рассчитывать пропорции металла, который он сжигает, физические ограничения и действия противника. Оттолкнёшься от монетки слишком сильно — улетишь прямо в стену или сломаешь себе шею при падении! Обычно маг владеет только одним металлом, но встречаются и исключения — так называемые «рождённые туманом» способны пользоваться всеми металлами сразу.

Алломантия кажется довольно сложной — однако Сандерсон описывает её весьма логично, так что разобраться не составляет труда. А вот в «Архиве Буресвета» магия запутаннее. В цикле, действие которого происходит в мире под названием Рошар, более десяти магических систем — и все они работают по своим правилам и принципам. Одни наделяют героев невероятной силой, другие могут поднимать в воздух летательные аппараты, а третьи позволяют переписываться на расстоянии.

Читайте также Брендон Сандерсон «Путь королей» Владимир Пузий 25.01.2014 24064 Один из тех редких романов, оторваться от которых невозможно.

В основе этих систем лежит сила спренов — духов, обитающих в другом измерении. Они олицетворяют эмоции или силы природы, а также могут быть заточены в камнях или машинах. Большинство спренов разумны и могут сформировать связь с человеком. Например, тот, кто связал себя со спреном-криптиком, обладает способностью создавать иллюзии и изменять свою внешность. А связь со спренами чести позволяет управлять гравитацией, то есть в буквальном смысле слова летать. Главное, чтобы хватало того самого буресвета — особого вида энергии, который появляется во время масштабных штормов, регулярно сотрясающих мир.

Звучит непросто? Так и есть. К счастью, начинается этот цикл Сандерсона традиционно, так что разбираться в особенностях местной магии читатель будет постепенно. В первом томе мы видим Рошар глазами троих героев, принадлежащих к разным социальным слоям. Каладин — солдат, который стал рабом, Шаллан — провинциальная дворянка, мечтающая стать ученицей дочери короля, а Далинар — дядя короля и великий полководец. Их страна ведёт бесконечную войну с дикарями, которые организовали убийство прошлого правителя, — но вскоре выясняется, что всё далеко не так однозначно, как казалось на первый взгляд.

Глобальный сюжет «Архива Буресвета» посвящён слому устоявшегося миропорядка и рассказу о надвигающейся катастрофе. Кроме того, у каждого из основных действующих лиц (которых с каждой следующей книгой становится всё больше) также есть своя арка. От тома к тому масштаб событий и сложность вселенной растут, но это только усиливает любопытство — хочется узнать, что ещё приготовил писатель и каков его окончательный замысел.

Третья и четвёртая части «Архива Буресвета» вышли настолько объемными, что в русском издании каждый том пришлось поделить на две книги

Читайте также Брендон Сандерсон «Давший клятву»: эпическое фэнтези нового уровня Александр Стрепетилов 05.02.2019 20538 Масштабное эпическое фэнтези, которое наверняка станет одной из жемчужин жанра. Иногда кажется, что это на самом деле три или четыре книги поменьше, причём каждая выдержана в своём поджанре.

Почему Apple заинтересовалась этими циклами?

Прежде всего, потому, что экранизации романов Брендона Сандерсона привлекут на стриминг армию его фанатов. Она действительно велика: в 2022 году его «секретные проекты» — романы, которые писатель создавал без оглядки на требования издательств — поддержали на Kickstarter 185 тысяч человек. Вкладываясь в адаптацию его книг, Apple как будто не слишком рискует — стриминг заранее уверен в том, что на известное имя придут многие.

Сейчас «секретных» романов у Сандерсона уже пять — и поклонники проявляют к ним неизменный интерес

Но фильм и сериал могут быть интересны и широкой аудитории любителей фэнтези. Как ни странно, у Apple TV+ пока нет ни одного хита в этом жанре, хотя с фантастикой в целом дела обстоят неплохо — вспомним «Основание» «Разделение» и «Одну из многих». Экранизации космерских циклов вполне способны закрыть этот пробел. К тому же два цикла потенциально предназначены для зрителей разных возрастов: если «Архив Буресвета» — скорее фэнтези «для взрослых», то «Рождённый туманом» отлично подойдёт подросткам, особенно поклонникам супергероики.

Чего ждём от экранизаций?

В первую очередь, фильм и сериал должны передать размах циклов Сандерсона, многообразие его миров и народов, которые их населяют, а также ощущение высоких ставок для героев. На что ещё должны сделать упор продюсеры, чтобы оправдать ожидания поклонников?

Спецэффекты

Фэнтези, в котором магия или сверхъестественные силы играют важную роль, определённо требует ярких и реалистичных спецэффектов. Но в случае Сандерсона магия — это не только боевые заклинания. В обоих циклах люди с особыми способностями летают по воздуху. Необычные на вид спрены в «Архиве Буресвета» находятся среди людей, а сами люди напрямую общаются с богами, перемещаются во снах в далёкое прошлое и путешествуют по параллельным измерениям. На Рошар каждые несколько дней обрушиваются гигантские бури. Чтобы показать всё это и сохранить атмосферу книг, нужен немалый бюджет — надеемся, Apple TV готова раскошелиться.

Экшен

Этот пункт в основном о «Рождённом туманом» — цикл об алломантах легко сделать динамичным боевиком о дерзком ограблении в мрачном сеттинге антиутопии. Основная специализация героев — мошенничество и кражи, но у них есть глобальный план, который сотрясёт общество до основания. Ничего удивительного, что в «Рождённом туманом» постоянно происходят магические сражения и погони. Впрочем, и стелс-миссиям место находится — персонажи регулярно ведут слежку и внедряются в окружение людей, которых хотят обмануть.

А вот в первом томе «Архива Буресвета» («Путь королей») больше внимания уделяется раскрытию персонажей и вселенной, а также развешиванию ружей, которые выстрелят позднее. Но роман компенсирует долгую раскачку зрелищным финалом — двумя грандиозными битвами. В них решается судьба целого государства — поэтому участники сражаются на пределе сил, многотысячные армии сталкиваются на пустынных равнинах, а маги используют способности по максимуму. Бой в небесах посреди бури, сметающей всё на своем пути, — ради таких моментов мы и смотрим эпическое фэнтези!

Политические интриги

В том, что касается интриг, у обеих экранизаций есть шанс составить конкуренцию «Игре престолов». Правда, «Рождённому туманом» для этого придётся дожить до второго фильма — хотя и в первом романе есть многоходовки, связанные со Вседержителем и его методами правления.

Зато в «Архиве Буресвета» политические коллизии начинаются сразу же. В первом романе они связаны с сюжетной линией Далинара, дяди короля. Он похож на Неда Старка: такой же честный, верный долгу и неспособный на интриги. Разумеется, участвовать в политических играх ему придётся — как же иначе? Кроме того, у Далинара в прошлом есть тёмная тайна и незаживающая рана — короля, его брата, убили, и прославленный полководец оказался не в силах его защитить.

Начиная со второго тома, в политику вовлечены все персонажи. За многосоставными комбинациями иногда сложно уследить — но Сандерсон убедительно прописывает мотивацию героев и цепочки событий, приводящих к тому или иному исходу. Кто из зрителей не захочет помериться силами с опытными интриганами и попытаться разгадать их замыслы?

Кто может сыграть?

Экранизации пока находятся на ранней стадии разработки — так что мы имеем полное право фантазировать о том, кто смог бы сыграть главных героев. В приоритете — актёры, уже известные своими ролями в фантастике.

«Рождённый туманом»

Вин

Милли Бобби Браун Дафни Кин

Вин — полукровка, которая почти всю жизнь провела на улице, занимаясь воровством. Она маленькая и щуплая, с короткой стрижкой. Вин старается не привлекать к себе лишнего внимания, а потому любит практичную простую одежду. Когда ей приходится притворяться аристократкой, она (по крайней мере, поначалу) чувствует себя некомфортно в роскошных платьях. Позднее Вин становится более уверенной в себе, но всё равно предпочитает оставаться в тени.

В Сети роль Вин прочат Милли Бобби Браун/Бонджови ( «Очень странные дела» ) и Дафни Кин ( «Тёмные начала» «Логан» ). Обе актрисы похожи по типажу. Кроме того, они уже играли сильных героинь, которых недооценивали из-за их юности и внешности. А ещё они умеют изображать психологические травмы — так что показать сочетание необычайного таланта и надломленности для них не составит труда.

Кельсер

Николай Костер-Вальдау Аарон Экхарт

Кельсер — один из самых неоднозначных персонажей Сандерсона. На первый взгляд, он герой, который стремится свергнуть тирана и вернуть жителям страны свободу. Но его ненависть к несправедливости иногда принимает крайние формы. Пожалуй, Кельсера даже можно назвать психопатом — он лишён эмпатии и страха, весьма эгоистичен, самонадеян и скор на насилие. В иных обстоятельствах из него бы получился сильный антагонист.

Этот рождённый туманом — высокий мужчина с ястребиными чертами лица и множеством шрамов. В качестве протеста политике Вседержителя, который низвёл его народ до положения рабов, Кельсер встречает трудности неизменной ухмылкой.

Дэн Стивенс Том Фелтон

Фанаты считают, что сыграть такого сложного персонажа могли бы Николай Костер-Вальдау ( «Игра престолов» ), Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь») и даже Киану Ривз ( «Матрица» , «Джон Уик»). Однако в цикле Кельсеру не больше 35 лет, а из-за постоянного использования магии он наверняка выглядит ещё моложе. Крису Эвансу («Мстители», «Капитан Америка») сейчас 44 года, но он потянет эту роль. Кроме него с задачей справились бы Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Красавица и чудовище» ) или Том Фелтон («Гарри Поттер»). Не только из-за внешности — у них есть определённая безбашенность и талант к изображению глубоких, противоречивых героев.

«Архив Буресвета»

Каладин

Даллас Лю Арамис Найт

В же первом томе цикла судьба обходится с Каладином жестоко. Этот блестящий молодой воитель и мастер-копейщик пережил предательство и был продан в рабство по ложному обвинению. Каладин страдает от депрессии и ПТСР, но потом находит новую цель в жизни и становится одним из важнейших людей королевства. Правда, это не рассеивает мрак в его душе — он постоянно напряжён, серьезён и ото всех ожидает подвоха. Кроме того, он мечтает отомстить тем, кто его обманул.

Большинство персонажей «Архива Буресвета» — азиатской или смешанной внешности. Именно поэтому, например, Каладином не стать Генри Кавиллу — хотя он уже звонил Сандерсону насчёт этой роли. Возможно, создатели выберут молодого, относительно неизвестного актёра, для которого участие в столь крупном проекте будет неплохим стартом. Из уже примелькавшихся исполнителей подойдут Даллас Лю ( «Аватар: Легенда об Аанге» ), Себастиан Аморусо (снова «Аватар») или Арамис Найт («В пустыне смерти», «Мисс Марвел» ). У них есть опыт съёмок в фэнтези-сериалах, и они близки по типажу. Однако к тому времени, когда проект доберётся до площадки, ребята уже могут выйти из подходящего возраста.

Шаллан

Сэди Синк Фрейя Аллан

Шаллан тоже молода и тоже пережила трагедию в юности. Но если Каладин упивается своим горем, то эта девушка запирает печаль в дальнем уголке сердца и начинает активно действовать. Шаллан застенчива и выглядит хрупкой, хотя любит саркастично пошутить. В более поздних томах цикла она использует свои магические силы и создаёт себе несколько новых личностей: наглую шпионку Вуаль и несгибаемую воительницу Сияющую. Что касается внешности, то Шаллан худа, белокожа и рыжеволоса — то есть отличается от большинства жителей королевства.

На эту роль идеально подошла бы Роуз Лесли («Игра престолов», «Аббатство Даунтон»), но ей уже 39 лет, так что она вряд ли сможет сыграть 20-летнюю героиню. Интересными вариантами были бы Сэди Синк («Очень странные дела»), Фрейя Аллан ( «Ведьмак» ) или та же Дафни Кин. Все они уже перевоплощались во внешне хрупких, но сильных духом и находчивых девушек, которые способны найти выход там, где сдаются другие.

Далинар

Дэйв Батиста Тэмуэра Моррисон

Далинар — закалённый боец. Несмотря на зрелый возраст, ему нет равных на полях сражений. Далинар любит драться, а не обсуждать нюансы стратегии или вести переговоры. В то же время это мыслящий человек, который переживает кризис веры. На протяжении всех книг цикла Далинар пытается примириться с прошлым и своей любовью к жене погибшего брата. Актёр, который отважится примерить на себя роль рошарского военачальника, должен не только обладать горой мускулов, но и изображать глубокие переживания, а также скрывать за суровой внешностью нежность и доброту.

Несколько лет назад Сандерсон упоминал, что видит в этой роли Дэйва Батисту ( «Стражи галактики» ). Он известен прежде всего боевиками, но порой демонстрировал и драматический потенциал. Также можно рассмотреть Ману Беннетта («Хоббит», «Хроники Шаннары», «Спартак»), Кэна Ватанабэ («Последний самурай», «Начало») или Темуэру Моррисона («Звёздные войны: Атака клонов», «Звёздные войны: Месть ситхов»). Все они подходят по внешности и играли сильных и неоднозначных лидеров, ставших теми, кто они есть, после тяжёлых испытаний.

Что дальше?

Будущее киновселенной Сандерсона, конечно же, зависит от рейтингов и реакции зрителей. Да и у самого писателя творческие планы расписаны на годы вперёд. Однако если фильм и сериал окажутся успешными, Apple TV+ может сделать ещё множество проектов.

У цикла «Рождённый туманом» есть прямое продолжение — тетралогия «Двурождённые» . Её действие разворачивается в том же мире, но спустя 300 лет после событий первого цикла. Это стимпанк-вестерн с сильной детективной составляющей — для динамичного сериала или серии фильмов книги подходят как нельзя лучше. Кроме того, Сандерсон планирует ещё два цикла в рамках той же вселенной — и первый, под названием «Духокровники», ориентировочно начнёт выходить в 2028 году.

У десятитомного «Архива Буресвета» закончена только первая арка из пяти томов. Писатель планирует выпустить шестой роман в 2031 году, график выхода остальных книг пока не известен.

Но самое главное: действие почти всех романов Сандерсона разворачивается на разных планетах единой вселенной под названием Космер. Иные персонажи даже появляются в нескольких разных книгах. Поэтому создать настоящую экранную мультивселенную будет довольно просто. Самые перспективные произведения для такой задачи — «Элантрис» и «Локон с Изумрудного моря»

Первый — политическое фэнтези о городе могущественных магов, почти богов, которых внезапно настигло проклятие. В центре сюжета — королевство, неразрывно связанное с погибшим городом. Любого из его жителей может поразить загадочный недуг, от которого страдают бывшие полубоги. До 2030 года Сандерсон планирует написать ещё две части этого цикла, но история, которая есть сейчас, вполне самостоятельна и готова к адаптации.

«Локон с Изумрудного моря» — красивая и добрая сказка о девушке, которая отправилась в странствие, чтобы спасти возлюбленного из плена колдуньи. Сандерсон уже вёл переговоры об экранизации этого романа в виде анимационного сериала, но тогда идея не получила развития из-за недостаточного финансирования. Если проекты Apple TV выстрелят, деньги больше не будут проблемой.

Впрочем, какую бы историю ни выбрали следующей, очевидно одно: для Космера на экранах всё только начинается. Так что поклонников Сандерсона ждёт ещё много всего интересного.

Читайте также 5 отличных рассказов Брендона Сандерсона для тех, кто не знаком с Космером Мария Лебеденко 19.12.2025 14371 Или для тех, кто уже прочитал все его романы и хочет чего-то новенького.

