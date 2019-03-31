Почему «Матрица» не изменила мир и осталась уникальной

В этом месяце культовой «Матрице» исполняется двадцать лет. Я вырос на этом фильме, пересматривал его десятки раз — и потому захотел написать статью «Как «Матрица» изменила мир кино». Однако, начав раскапывать материал, я с ужасом обнаружил, что «Матрица» так ни на что толком и не повлияла. Её цитировали сотни раз — но, если вернуться в прошлое и не позволить снять «Матрицу», современный кинематограф не заметит пропажи.

Живая классика, бастион интеллектуального массового кино, один из самых цитируемых фильмов в истории остался без преемников и подражателей. Другие неожиданно хитовые ленты пытались повторить и улучшить, их находки активно использовали в других фильмах, они создавали целые течения. А «Матрица» лишь обзавелась парочкой не столь удачных продолжений да отличным сборником мультфильмов.

На неё сделали миллион отсылок, выросло поколение людей, интересующихся философскими концепциями в доступной форме, — но на этом всё. Киберпанк так и остался панком. Замедление времени в Голливуде, похоже, стало бы модным и без неё. Вачовски не сняли ничего лучше. Вала боевиков с философским подтекстом не последовало. Никто не говорит, что «Матрица» определила его как режиссёра. Это хороший фильм, более того — культовый, но с точки зрения эволюции, как ни больно об этом говорить, тупиковая ветвь.

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Безусловно, читатели поспешат возразить, что творение тогда ещё братьев Вачовски как минимум ввело моду на чёрные очки и замедление времени. Что касается первого пункта — тёмные очки были показателем крутизны в кинематографе задолго до «Матрицы». Тут можно вспомнить и «Грязного Гарри», и «Таксиста», и «Бешеных псов», и «Людей в чёрном», и «Терминатора».

Насчёт технологии bullet time — «Матрица», безусловно, способствовала её распространению, но всё же не изобрела её. Специфический метод одновременной съёмки множеством камер появился в фотографии ещё до братьев Люмьер. Примеры его успешного использования в видео можно обнаружить уже в клипах 1980-х. Просто так совпало, что к моменту выхода «Матрицы» технология как раз дозрела для большого кино. Но нет оснований считать, что без этого фильма она не получила бы распространения: слишком уж очевиден приём остановки времени в экшен-фильмах.

В этом смысле, как мне кажется, куда существеннее вклад Зака Снайдера: его техника ритмичной смены скорости, которой он приправил некоторые боевые сцены в «300», — более интересный инструмент для режиссёров. Допускаю, что Снайдер её где-то подсмотрел, но указаний на это я не нашёл.

Куда большее влияние на кинематограф оказала общая стилистика ленты — на волне всеобщей любви к «Матрице» появились фильмы вроде «Другого мира», «Эон Флакс» и «Ультрафиолета». Но и здесь «Матрица» лишь поддержала тренд, а не создала его с нуля. Очки, плащи и ураганный экшен мы уже видели годом ранее — в «Блэйде». Как раз его эстетика и наработки во многом определили то, какими стали вампирские фильмы третьего тысячелетия. До выхода «Сумерек», разумеется.

С точки зрения дизайна «Матрица» — синтез зеленоватой «хакерской темы» с «Блэйдом». Творение Вачовски стало, пожалуй, самой успешной попыткой показать хакеров крутыми. К концу девяностых уже все знали, что это так, но именно показать крутым очкарика, нажимающего на кнопочки, всегда было большой проблемой. И пускай эту тему в кино поднимали и потом — например, в «Крепком Орешке 4.0», — хакеров круче экипажа Морфеуса мы до сих пор так и не увидели. А ведь прошло двадцать лет!

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Но почему никто не снял ничего похожего? На самом деле попытки были (вроде фильма «Авалон»), но назвать их иначе как слабыми у меня не получится. Особняком стоит лишь «Эквилибриум» — стильная антиутопия про борьбу с системой, однако там создатели ориентировались прежде всего на Оруэлла и Брэдбери. «Матрица» — действительно уникальный феномен. Возможно, уникальный настолько, что её просто невозможно интегрировать во что-то другое.

Начнём с того, что лента по духу довольно панковская. Она создана в пику многим модным тогда течениям и посвящена теме протеста, борьбы с системой. Это было очень актуально на пороге нового тысячелетия — тогда же вышла экранизация «Бойцовского клуба» Паланика, которая поднимала схожие проблемы и стала столь же культовой. Но позднее протест стал мейнстримом, утвердившись в подростковой кинофантастике. Контекст изменился, и борьба с системой стала частью системы!

Вторая и, пожалуй, главная причина — сравнительно новая для для зрителя философская идея. Новые концепции мироустройства появляются крайне редко — поэтому проекты такого рода просто невозможно поставить на конвейер!

«Матрица» не просто поднимала вопрос о возможности подделать целый мир — это есть и в «Шоу Трумена», и в «13-м этаже», и в «Тёмном городе», часть декораций которого, к слову, использовали Вачовски в своей работе. Нет, «Матрица» пошла на шаг дальше, поставив под сомнение реальность нашего мира. Вы ведь тоже, скорее всего, живёте в огромном мегаполисе, не доверяете правительству, работаете в офисе, наслышаны о хакерах и террористах и периодически сталкиваетесь с дежавю. Так может, и нас окружает матрица?

Другие ленты дают критерии, позволяющие проверить мир на иллюзорность, — можно доехать до «края карты», поймать кого-то из статистов на плохой актёрской игре или обратить внимание, что ночь всё никак не кончится. А «Матрица» не учит отличать реальный мир от симуляции. Вы, конечно, можете попробовать согнуть ложку силой мысли, но отрицательный результат ничего не докажет…

И, наверное, самое поразительное: если приглядеться внимательно, можно заметить, что кроме революционной для широкого круга зрителей идеи об иллюзорности мира в фильме больше нет ничего нового. Перед нами просто удачный синтез старых идей, образов и технологий. Война с машинами уже была в «Терминаторе», тема избранности стара как мир, а драки заимствованы из гонконгских боевиков. Да чего уж там, даже персонажи фильма во многом основаны на «Нейроманте» Уильяма Гибсона!

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Как же должен выглядеть мир кино, чтоб мы могли сказать про него: здесь очевидно влияние «Матрицы»?

Во-первых, в этом мире снимают киберпанк. Регулярно. Разнообразный, противоречивый и стабильно прибыльный. И в этом киберпанке постоянно крутятся новые философские идеи, не сводящиеся к тому, что мир — обман, а человечество — вирус на теле планеты.

Во-вторых, у «Матрицы» должна быть минимум парочка спин-оффов, несколько малобюджетных ремейков (как минимум — турецкий, индийский и от студии Asylum) и полноценный перезапуск. Потому что, при всей гениальности ленты, её можно снять гораздо лучше — с более эмоциональными актёрами, более выраженным режиссёрским стилем и более искусной операторской работой.

Наконец, мы должны видеть в других фильмах не повторяющиеся пародии на увороты от пуль или на то, как Тринити в замедлении бьёт кого-то ногой по лицу, а заимствованные художественные решения. Характерные пролёты камеры, режиссёрские приёмы, цветокоррекцию. В конце концов, режиссёры регулярно должны слышать от продюсеров: сделайте так, как в «Матрице».

* * *

Да, наш мир не такой. «Матрица» хоть и стала культом, но не превратилась в конвейер. Она продолжает вести свою борьбу с системой где-то на её отшибе, а не в центре. И пускай мир эта лента не изменила, она изменила нас — целое поколение, выросшее под перестрелки Нео с Агентами и монологи в духе «люди — это вирус». Мы всё ещё не знаем, реален ли наш мир, и всерьёз размышляем, какую бы таблетку выбрали. И, возможно, даже к лучшему, что «Матрица» не стала менять кино, а осталась единственной и неповторимой. По крайней мере, в наших сердцах.