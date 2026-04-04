7 мифов о метеоритах: космические волшебники, разносчики болезней и исполнители желаний

Некоторые люди верят, что «небесные камни» обладают чудесными свойствами и могут наделить ими человека. Тут можно было бы снова попенять выдумщикам-фантастам, но на самом деле это поверье намного старше историй про Супермена
. В древности люди верили: падающие с неба камни — знак того, что боги хотят что-то сказать смертным (скорее всего, нецензурное). Метеориты почитали, например, египтяне, но культ в той или иной форме также существовал во Фригии, Сирии, Финикии, Древней Греции и Риме.
В наши дни страсть к «небесным посланникам» испытывают эзотерики и экстрасенсы всех мастей. К счастью, учёным удалось доказать, что употребление внутрь порошка из толчёных метеоритов оказывает примерно такой же целебный эффект, как распитие чая из кирпича. Поэтому удивительные свойства, приписываемые «летающим камням», сейчас приходятся на область «биоэнергетики». Благотворные вибрации, очистка чакр и просветление кармы — по вкусу. На самом деле магических свойств у болтающегося на шее, скажем, железного метеорита не больше, чем у кулона из гайки. Но это не мешает ушлым экстрасенсам впаривать доверчивым гражданам, у которых в школе не было курса астрономии, волшебные фуфлолиты из созвездия Центавра.