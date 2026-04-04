КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Наука|Космос
#космос#заблуждения#лженаука

7 мифов о метеоритах: космические волшебники, разносчики болезней и исполнители желаний

Влад Стерхов
4 апреля 12:00
612
6 минут на чтение
Камни, которые попали на Землю из космоса — что может быть загадочнее и интереснее? Ничего удивительного, что вокруг метеоритов сложилось множество легенд, мифов и откровенных выдумок. Развенчать их все мы, конечно же, не возьмёмся — а вот о великолепной семёрке самых распространённых заблуждений расскажем.

1. Метеорит, метеор и астероид — это одно и то же

Первый рисунок метеорита, 1788 год

Как известно, в 1790 году Парижская академия наук подвергла сомнению тот факт, что метеорит Барботан имеет внеземное происхождение. Заключение, сделанное учёными мужами, грубо можно свести к выражению «камни летать не могут». И действительно, к ликованию покойных академиков, метеориты не летают. Они лежат.
Дело в том, что «метеорит» — то, что уже упало на Землю. Падающий же осколок небесного тела часто называют «метеор», но и это, строго говоря, тоже не вполне корректно. Метеор — это светящаяся полоса вдоль трассы распадающейся частицы, сгорающей в атмосфере Земли.
А ещё есть астероиды — плавающие в космосе глыбы неправильной формы, величиной до нескольких километров. Крупные астероиды на Землю падают крайне редко, и каждый такой случай — катастрофа планетарного масштаба.

2. Упавшие метеориты светятся

«Цвет из иных миров» (2019)

При виде яркой вспышки метеора кажется вполне логичным предположить, что упавший метеорит будет сиять, возвещая всем о своём появлении. Заблуждение поддерживают и кинофильмы, где только что рухнувший на землю камень ярко светится каким-нибудь таинственным цветом, например, лиловым или зелёным (осторожно, такое небесное тело может содержать повышенную концентрацию криптонита!). Именно по этому свечению метеориты нетрудно обнаружить — если верить киношникам и комиксистам.

Увы, в реальной жизни метеориты ведут себя гораздо скромнее. Мелькнёт огненная полоска в небе, а потом ищи его, как иголку в стоге сена. Чем крупнее метеорит, тем больше спецэффектов сопровождает его прибытие. Но когда небольшой метеорит падает на поверхность Земли (если остаётся чему падать — ведь в атмосфере объект может сгореть на 90%, а то и полностью), он превращается в невзрачный камень. Увы, никакого зелёного света из глубин Вселенной.

3. Метеориты обладают сверхъестественными свойствами

Метеорит Уилламетт, обнаруженный в штате Орегон в 1902 году, выглядит довольно фантастически. Ничего удивительного, что индейцы поклонялись ему, называя «гостем с Луны»

Dante Alighieri [CC BY-CA 3.0]

Некоторые люди верят, что «небесные камни» обладают чудесными свойствами и могут наделить ими человека. Тут можно было бы снова попенять выдумщикам-фантастам, но на самом деле это поверье намного старше историй про Супермена. В древности люди верили: падающие с неба камни — знак того, что боги хотят что-то сказать смертным (скорее всего, нецензурное). Метеориты почитали, например, египтяне, но культ в той или иной форме также существовал во Фригии, Сирии, Финикии, Древней Греции и Риме.

В наши дни страсть к «небесным посланникам» испытывают эзотерики и экстрасенсы всех мастей. К счастью, учёным удалось доказать, что употребление внутрь порошка из толчёных метеоритов оказывает примерно такой же целебный эффект, как распитие чая из кирпича. Поэтому удивительные свойства, приписываемые «летающим камням», сейчас приходятся на область «биоэнергетики». Благотворные вибрации, очистка чакр и просветление кармы — по вкусу. На самом деле магических свойств у болтающегося на шее, скажем, железного метеорита не больше, чем у кулона из гайки. Но это не мешает ушлым экстрасенсам впаривать доверчивым гражданам, у которых в школе не было курса астрономии, волшебные фуфлолиты из созвездия Центавра.

4. Под Тунгуской упал гигантский камень

Ореольный бурелом вокруг места взрыва Тунгусского метеорита

Фотография из журнала "Вокруг света", 1931 год, Леонид Кулик

Тунгусский метеорит — один из самых загадочных представителей своего племени. В первую очередь потому, что даже крохотного осколочка метеорита на месте падения не нашли. Это создало плодородную почву для самых невероятных версий. Авария инопланетного космического корабля, испытания секретного оружия, взрыв метанового облака, эксперименты Теслы — учёные и просто неравнодушные граждане выдвигают гипотезы, ограниченные только фантазией и уровнем образования авторов.

Некоторые исследователи склонялись к тому, что в сибирской тайге упала небольшая комета, ледяная оболочка которой просто испарилась в атмосфере. В 2020 году учёные выдвинули предположение, что Тунгусский метеорит был массивным железным астероидом, который прошел сквозь атмосферу и снова вылетел в космос, так и не столкнувшись с поверхностью Земли. Но всё это лишь теории — однозначного ответа на загадку пока нет.

5. Метеориты заносят инопланетные болезни

Предполагаемые формы жизни в метеорите ALH 84001 под электронным микроскопом

NASA

Пресса любит связывать с метеоритами внезапные эпидемии и возникновение новых болезней вроде очередной мутировавшей формы гриппа. Подливает масла в огонь и фантастика. Классический сюжет для рассказа или фильма: инопланетные микроорганизмы, прилетевшие на метеорите из глубин космоса, осваиваются на Земле и начинают размножаться зловещими темпами.
Действительно, в некоторых видах метеоритов обнаруживали фрагменты органических соединений. Самый известный пример — метеорит ALH 84001, упавший в Антарктиде в 1984 году. Исследователи из NASA нашли на нём окаменелости, напоминавшие следы микроорганизмов. Однако в 2022 году было установлено, что они образовались в результате геохимического взаимодействия между водой и горной породой.
Живых микроорганизмов в метеоритах до сих пор никто не нашёл. Да и не факт, что гостям из космоса подойдут для выживания земные условия.
Впрочем, существует теория панспермии, которая гласит, что инопланетные организмы в древности могли способствовать зарождению жизни на Земле. Вероятным «транспортом» для них считаются кометы. Но это лишь теория — в обозримом будущем Земле явно не угрожают космические одноклеточные завоеватели.

6. Метеориты прилетают из глубин вселенной

Альенде — углеродистый хондритный метеорит, который упал в Мексике в 1969 году

H. Raab [CC BY-CA 3.0]

На первый взгляд кажется, что маленькие метеориты летают по бескрайнему космосу стремительно и свободно. В фантастике они нередко преодолевают межзвёздные расстояния, наводя ужас на мирные планеты и звездолёты.
На самом деле главный поставщик камней в Солнечной системе — пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Ещё метеориты прилетают к нам с Луны и Марса. Это подтвердилось после того, как химический состав таких камней сравнили с составом тамошнего грунта. Метеорит NWA 011, найденный в 1999 году в Сахаре, некоторое время считался гостем с Меркурия (сейчас доказано, что это не так). А вот метеоритов с Венеры пока не находили — но учёные считают, что теоретически они могут существовать.
И только совсем незначительная часть метеоритов действительно «притянута извне» — они появляются из-за вращения Солнечной системы вокруг центра галактики и взаимодействия с находящимися там газопылевыми облаками.

7. «Падающие звёзды» — к исполнению желаний

Иногда падающие звёзды могут быть довольно симпатичными

«Звёздная пыль» (2007)

Увидеть «падающую звезду» считается удачным знамением. Пока метеор не погас, принято загадать желание, которое потом непременно должно сбыться. При этом «звёздные» приметы довольно противоречивы. К примеру, увидеть падающую звезду — ещё и к скорой смерти больного, зато сыграть свадьбу в «месяц звездопадов» — к удачному браку.

Есть ли связь между интенсивностью метеоритного дождя и инфарктом у богатого дядюшки, который оставит вам наследство, науке не известно. Хотя наверняка исследованиями подобного рода рано или поздно займутся британские учёные. Можно уверенно сказать одно: вероятность, что желание исполнится, составляет 50% — либо да, либо нет. Разумнее всего при виде «падающей звезды» загадать, чтобы она приземлилась подальше от вас. На всякий случай.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

