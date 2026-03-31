Какие сериалы смотреть в апреле 2026? Новые шоу в знакомых мирах фантастики и аниме

Кот-император
31 марта 12:00
1617
6 минут на чтение
Апрель сулит любителям фантастики и фэнтези много новых сериалов. Правда, как-то так сложилось, что большинство из них — продолжения уже успешных франшиз, будь то «Звёздные войны», «Очень странные дела» или даже «Рассказ служанки». Но есть в этом месяце и совершенно новое волшебное аниме (возможно даже, главный хит года), и финал одного из главных сериалов 2020-х.

Пацаны, 5-й сезон

The Boys
Когда и где? 8 апреля 2026 на Amazon Prime Video.
Что? Супергероика по комиксам Гарта Энниса.
О чём? О мире, где супергерои не просто реальны — они суперзвёзды и миллионеры, которым любое злодейство сходит с рук. На начало нового сезона жестокий супергерой Хоумлендер победил и захватил весь мир. Большинство положительных героев сидит в концлагере, и только Старлайт ещё пытается организовать сопротивление.
Чего ждём? Возвращения Билли Бутчера с «окончательным решением супергеройского вопроса». Главный борец с Хоумлендером в этом сезоне должен стать немногим лучше своего врага — он собирается применить биологическое оружие, которое выкосит «суперов». И всё это выльется в масштабный финал всего сериала, совсем не обязательно совпадающий с комиксным.

Молоко на асфальте

Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней

Star Wars: Maul — Shadow Lord
Когда и где? 6 апреля 2026 на Disney+.
Что? Космооперный мультсериал.
О чём? Про Мола — бывшего ситха и ученика Палпатина, который чудом выжил после того, как Оби-Ван располовинил его мечом в «Призрачной угрозе». Во времена Империи Мол не вернулся на службу к учителю, а стал мафиози, главой собственной преступной сети, которого разыскивают полицейские на планете Джаникс. И к тому же сам обзавёлся ученицей — тви’лечкой Девон Изарой.
Чего ждём? Новую продюсерскую работу Дейва Филони, создателя «Войн клонов», а теперь ещё и главы Lucasfilm. Филони славится тем, что обожает возвращать в канон элементы и образы из «Расширенной вселенной» и отменённых проектов, хотя порой и меняет их до неузнаваемости. В сериале про Мола, например, можно углядеть идеи из недоделанной игры Battle of the Sith Lords и неснятого криминального сериала Underworld.
«Мол» выглядит ещё одной попыткой исследовать тёмную и преступную сторону далёкой-далёкой галактики. Пока что эта идея кажется более перспективной, чем сводить «Звёздные войны» к разборкам джедаев, как в «Аколите».

Очень странные дела: Истории из 85-го

Stranger Things: Tales From '85
Когда и где? 23 апреля 2026 на Netflix.
Что? Мистический мультсериал, дополнение к сериалу «Очень странные дела».
О чём? О всё тех же детях из городка Хокинс, которые расследуют паранормальные явления. Действие происходит зимой 1985 года, между вторым и третьим сезонами, и команда сталкивается с новыми тварями, вылезающими с Изнанки.
Чего ждём? Кажется, на Netflix придумали, как решить проблему своего сериала. Актёры стали взрослыми? Что ж, нарисованные герои — навечно дети, и мало кто обратит внимание, что озвучивают их другие актёры. Новым зрителям лень смотреть все сезоны? Вот им другая точка входа во франшизу. Стало слишком мрачно и жутко для детей? Новый сериал будет более «семейным».
Созданием мультсериала руководил аниматор Эрик Роблес — братья Дафферы числятся только почётными «исполнительными продюсерами». Зато на озвучку одного из персонажей удалось заманить самого Роберта Инглунда.

Заветы

The Testaments
Когда и где? 8 апреля 2026 на Hulu.
Что? Религиозная антиутопия по одноимённому роману Маргарет Этвуд.
О чём? Об альтернативной вселенной, где США превратились в ультрарелигиозную республику Гилеад, а женщин фактически сделали покорными служанками, людьми второго сорта. Книга и сериал рассказывают о трёх героинях: тётушка Лидия заведует элитной женской школой, Агнес — юная бунтарка из знатной гилеадской семьи, а Дейзи — канадка, которая узнаёт, что её семья на деле родом из Гилеада.
Чего ждём? «Заветы» — продолжение романа «Рассказ служанки», который в экранизации растянулся аж на шесть сезонов. Основной сериал закончился в прошлом году, но ещё в 2019 году Этвуд написала продолжение, и Hulu начали работу над экранизацией, едва книга увидела свет. Создал сериал тот же шоураннер Брюс Миллер, так что ожидаем ровно того же, что и от «Рассказа служанки», только с другими персонажами.

Дорохэдоро, 2-й сезон

Dorohedoro
Когда и где? 1 апреля 2026 на Netflix и Crunchyroll.
Что? Безумное городское фэнтези, аниме.
О чём? О двух параллельных вселенных: в одной обитают колдуны, а другой, под названием Дыра, они пользуются как полигоном для диких магических экспериментов (за что их тут очень не любят). И о Каймане — простом парне с головой крокодила. Он не знает, как сюда попал, не помнит своего прошлого и разыскивает колдуна, который превратил его в чудовище.
Чего ждём? Крестоглазую банду! Это преступники, которые похищают колдунов и продают «чёрный порошок», дающий простым людям слабую магию. Из манги мы знаем, что именно в этом сезоне они выйдут на первый план и наведут шороху.

Ателье колдовских колпаков

Tongari Boushi no Atelier
Когда и где? 6 апреля 2026 на Crunchyroll.
Что? Фэнтези-аниме.
О чём? Про девочку Коко, которая мечтает стать волшебницей. Но в её мире магия сложна и запретна для большинства, а её попытка попробовать заклинания самой приводит к трагедии. Так что пока она работает в ателье мага Кифлия, которое шьёт шляпы для других волшебников.
Чего ждём? Экранизацию очень популярной манги. От «Ателье» заранее ждут, что оно станет одним из главных хитов года. Его даже сравнивают с творениями студии Ghibli вроде «Ведьминой службы доставки» или «Ходячего замка». Хотя тут, пожалуй, будет уместнее сравнение с «производственным» фэнтези типа «Подземелья вкусностей» — милые герои в красивом антураже занимаются повседневными вещами в фантастическом мире, постепенно продвигая основной сюжет.

Много аниме!

Ещё в этом месяце выходят:

  • Цугаи загробного мира (новый сериал);

  • One Piece: Арка Эльбафа;

  • Re:Zero — Жизнь с нуля в альтернативном мире, 4-й сезон;

  • Доктор Стоун: Наука будущего, часть 3 (финал);

  • О моём перерождении в слизь, 4-й сезон.

А на отечественном канале 2x2 с 6 апреля стартует сериал «Гачиакута».

Извне, 4-й сезон

From
Когда и где? 19 апреля 2026 на MGM+.
Что? Мистика.
О чём? О маленьком городке в США, из которого невозможно выбраться. Всякий, кто сюда приехал, уже не уедет. Городок полон мрачных тайн, а по ночам на охоту из лесу выходят твари. Шериф, ставший фактическим главой поселения, пытается с этим справиться.
Чего ждём? Пока неизвестно, будет ли сезон последним, но создатели обещают раскрыть тайны городка. Жители получат ответы — ну, те из них, кто доживёт до финала. Как минимум можно ожидать подробностей о Человеке в жёлтом.

Миниатюрная жена

The Miniature Wife
Когда и где? 9 апреля 2026 на Peacock.
Что? Фантастическая комедия. Экранизация книги Мануэля Гонсалеса.
О чём? О семейной паре из учёного Леса и писательницы Линди. Лес разрабатывал революционную уменьшающую жидкость, которая случайно попала на Линди, и теперь женщина всего 15 сантиметров ростом.
Чего ждём? Комедию про семейные отношения и про то, как их строить, когда жена живёт в кукольном домике и может погибнуть от пылесоса, а муж лихорадочно изобретает способ увеличить её обратно и не разориться. В отличие от экранизаций «Уменьшающегося», трейлер «Миниатюрной жены» сулит в чистом виде комедию, где трудности лилипутской жизни служат поводом для шуток.

