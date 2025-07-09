Аниме «Гачиакута» — самый злобный сёнэн! Впечатления по первым сериям

Поклонники аниме и манги знают, что такое сёнэн: это истории для юношей. Сёнэн обычно рассказывает о становлении героя, который преодолевает любые невзгоды, и о дружбе, способной объединить самых разношёрстных товарищей. Крепость этой дружбы проверяют враги, обладающие магией или суперсилами, и какой-нибудь турнир, потому что куда же без него? На фоне долгоиграющих сёнэнов вроде One Piece, «Моей геройской академии» и прочих «Магических битв» новому творению в этом жанре выделиться непросто — но у манги «Гачиакута» Кэй Ураны это получилось. И, кажется, у аниме-адаптации, которая начала выходить 6 июля, есть неплохой шанс развить и закрепить этот успех.

Когда заходит речь про «Гачиакуту», на ум в первую очередь приходит слово «мусор». Вы не подумайте — аниме отнюдь не плохое, просто его действие разворачивается на огромной планете-свалке, а герои ходят в тряпье (пусть и стильном) и находят новое применение вещам, ставших ненужными предыдущим хозяевам. Но с первых же кадров аниме задаёт ещё один ключевой мотив этой истории: злоба.

Рудо — очень злобный протагонист. Не «злой», что сделало бы его скорее антигероем, а именно «злобный». Пятнадцатилетний парнишка ещё до завязки прошёл через многое, и прошлое наложило отпечаток на его характер. Сын казнённого серийного убийцы, обречённый на жизнь в трущобах и скрывающий под неказистыми перчатками до черноты обожжённые руки, — неудивительно, что каждую эмоцию, каждое слово и каждый поступок Рудо выдавливает через недобрый оскал. А исключение он делает разве что для самых близких людей: приёмного отца Регто и подруги Чивы.

Под стать герою и окружающий его мир. Вселенная «Гачиакуты» под лоснящейся чистотой верхнего мира, которая показана в начале, оказывается грязной и жестокой, возмутительно несправедливой и потому — по-своему реалистичной. Основное место действия — город, известный среди местных как «Рай», он разделён на «чистый» и «грязный» районы. В первом благороднейшие из людей живут подчёркнуто роскошной жизнью, ни в чём не нуждаются, а ярче их самодовольных улыбок сияет лишь их белоснежная одежда. Во второй же отправляется всё то, что «благородные» сочли ненужным: когда-то в эти трущобы ссылали преступников, а спустя много поколений их потомки вынуждены жить в грязи и бедности, отдуваясь за грехи отцов.

Но под городом простирается ещё более мрачное место — загадочная Бездна, про истинную суть которой «верхние» жители давно позабыли. Сюда выбрасывают всё, чему даже в трущобах не нашлось применения: объедки, сломанные механизмы и преступников. Из-за ложного обвинения в убийстве в Бездну попадает Рудо — и оказывается среди буквально мусорных гор, меж которых бродят гигантские мусорные монстры.

Тут стоит подробнее остановиться на том, как в «Гачиакуте» устроена система сверхспособностей, помогающих герою побеждать врагов. Ещё в детстве приёмный отец рассказал Рудо, что у каждого предмета, которым дорожит человек, в конце концов появляется душа, — и паренёк усвоил эту мысль даже слишком хорошо. Спустя годы он взялся вытаскивать с помоек верхнего города выброшенные вещи, чтобы починить их либо в подарок, либо на продажу. Но увещевания опекуна обернулись правдой: в этом мире предметы, о которых хозяин по-настоящему заботится, могут превратиться в мощные магические орудия.

Кэй Урана, кажется, даже не пыталась скрывать, что под такой мрачно-фэнтезийной обёрткой прячется простая и, в общем-то, важная идея осознанного потребления. То, что для одного будет ненужным хламом, другой превратит в источник силы. Это интересная мысль, которая отлично сочетается и с фоновой сюжетной темой (вещи можно перерабатывать и использовать заново), и с сеттингом (в мусорном мире выброшенных вещей хватает с лихвой). Если же вам эта тема претит, не волнуйтесь — без ярого морализаторства автор манги смогла обойтись, и аниме пока движется в том же направлении.

Адаптация вообще пока что кажется образцовой. Студия Bones, создавшая «Мою геройскую академию», «Моб Психо 100», «Стального алхимика» (обе версии) и другие отличные аниме, вновь не подвела. Разве что по части анимации решила пойти проторённой дорожкой. Например, мусорные монстры в адаптации — предсказуемо компьютерные, хоть и качественные. Того, кого коробит от любых трёхмерных моделей в аниме, эти твари вряд ли впечатлят. Но нельзя не заметить, сколько труда аниматоры потратили на то, чтобы тела чудовищ буквально перетекали из одной груды мусора в другую. Боевые эпизоды тоже, кажется, удались — правда, по паре сражений в первых двух сериях сполна оценить рисованный экшен сложно.

Единственное, что заметно пострадало в адаптации, — характерная рисовка. Стиль Ураны на страницах манги регулярно и с безумным гоготом скатывался в нарочито небрежные, злые, перенасыщенные динамикой наброски. В аниме этих моментов пока что меньше, да и выполнены они попроще. А граффити от уличного художника Хидэёси Андо в адаптации пока вообще не засветились — хотя позже окажутся важны для стиля и сеттинга «Гачиакуты» (недаром имя граффитиста неизменно красуется на обложке манги).

Вместе со студией Bones над адаптацией «Гачиакуты» работал сценарист Хироси Сэко, который уже переносил на экраны «Дандадан», «Сагу о Винланде» и «Человека-бензопилу». Если судить по первым сериям, в сюжет первоисточника он, за исключением пары сцен, особо не вмешивается — и, возможно, зря.

Дело в том, что история в первых томах «Гачиакуты» держит очень странный темп. Локации регулярно сменяются, появляются новые герои и злодеи, но автор не торопится вести Рудо с приятелями к развязке. С одной стороны, такой темп не даёт заскучать и избавляет от нарочито филлерных моментов. С другой стороны, не успеваешь толком погрузиться в этот сеттинг — который, несмотря на очевидные параллели с «Алитой» (мусорный мир снизу, утопия богачей сверху), получился интересным, его хочется изучать… Но сценарий просто не даёт такой возможности и гонит, гонит героев к следующим событиям. Сможет ли аниме добавить приключениям контекста — наверняка узнаем ближе к концу сезона.

«Гачиакута» вряд ли станет «Новым Главным Сёнэном», когда та же «Геройская академия» подойдёт к концу. Слишком уж она, простите, панковская — пусть местами и скатывается то в подростковый нигилизм, то в приевшиеся истории о классовом неравенстве. Даже сама мотивация героя, который не ищет дружбы или семьи, а просто хочет мести, окрашивает историю в мрачные тона. Светлые и добрые моменты тут тоже встречаются и неплохо дополняют повествование, но и близко не делают его оптимистичным.

Впрочем, всё то же можно сказать и про оригинальную мангу — создатели аниме просто ответственно адаптировали её настроение и темы. А заодно оживили статичные панели, роскошно анимировали боевые сцены и снабдили всё это задорным саундтреком, в котором в равных пропорциях смешиваются хип-хоп, металл и индастриал, создавая идеально грязное, бунтарское звучание.

Знаете… наверное, и не нужно «Гачиакуте» возглавлять новую волну сёнэна. Пусть лучше остаётся такой же, как Рудо: независимой, дерзкой и зачастую очень злобной. Такой истории это даже идёт.

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