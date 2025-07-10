Какие аниме-сериалы смотреть в летнем сезоне 2025? Ангелы-извращенки, киллер в отставке и кайдзю

Летний сезон в 2025 году настолько богат на аниме-премьеры, что мы подготовили для вас отдельный дайджест. Здесь и долгожданная экранизация мрачнейшей манги «Первородный грех Такопи», и возвращение легендарных ангелов-извращенок (на этот раз с подачи студии Trigger), и продолжение популярного аниме-боевика в духе «Джона Уика». Скучать не придётся!

Читайте также Какое аниме выйдет в 2025 году? Это мы смотрим! Евгений Шеянов 23.01.2025 14769 Долгожданные экранизации, тёмные лошадки, ведьминские колпаки, лавкрафтианская жуть, странная романтика и возвращение крутых авторов с новыми проектами.

Лето, когда умер Хикару

Hikaru ga Shinda Natsu

Когда? С 6 июля

Что? Мистический триллер

О чём? О подростках в глухой японской деревеньке. Хикару и Ёсики были неразлучными друзьями, пока Хикару внезапно не пропал в горах. Когда парень всё-таки вернулся, Ёсики понял, что его дорогого друга больше нет — в теле Хикару поселилось нечто другое, нечто страшное.

Чего ждём? Атмосферный триллер в сельской местности в духе легендарного аниме «Когда плачут цикады». Автор оригинала Рэн Мокумоку совместила давящий саспенс, паранойю и сильную драму в отношениях главных героев, за что манга получила несколько престижных наград, а экранизация стала одним из самых ожидаемых аниме этого лета.

Дни Сакамото — 2 сезон

Sakamoto Days

Когда? С 15 июля

Что? Комедийный сёнэн

О чём? О киллере Таро Сакамото, который отошёл от дел, женился, потолстел и открыл маленький магазинчик. Правда, залечь на дно, когда за твоими плечами слава сильнейшего киллера Японии, не так-то просто. В прошлом сезоне за голову Сакамото назначили награду в миллиард йен, а в город начали стекаться опасные преступники, цель которых — уничтожить всех членов гильдии убийц, куда раньше входил главный герой.

Чего ждём? Продолжение анимационной версии «Джона Уика» с изобретательным юмором, гиперболизированным пафосом и зубодробительным (в прямом смысле) экшеном. Если первый сезон был разгоном и состоял из небольших историй, то во втором нас ждёт крупная сюжетная арка о противостоянии двух опасных группировок, в центре которого оказалась семья Сакамото.

Восхождение героя щита — 4 сезон

Tate no Yuusha no Nariagari

Когда? С 9 июля

Что? Фэнтезийный исэкай

О чём? О похождениях попаданца Наофуми и его группы в попытках защитить мир от глобальных разрушений. В прошлом сезоне Герой Щита странствовал в поисках других героев из четвёрки и помогал решить их личные проблемы. Теперь же настала пора отправиться в далёкую страну Кью'Тен Ло и разобраться, почему она посылает убийц к его верной спутнице Рафталии, а впоследствии присоединиться к назревающей там революции.

Чего ждём? Связного повествования! Да, третий сезон выглядел куда лучше второго, но авторы аниме-адаптации продолжают сильно резать материал из книг, из-за чего уследить за всеми персонажами и их сюжетными арками сложно. Надеемся, арка в Кью'Тен Ло и появление Феникса (которое тизерили ещё в прошлом сезоне) не будут похожи на мешанину из случайных событий.

Гатиакута

Gachiakuta

Когда? С 6 июля.

Что? Сёнэн в постапокалипсисе

О чём? О парне Рудо, который живёт в трущобах и попутно рыскает в мусоре расточительного высшего класса, пока его не выбросили в бездну. Однажды герой находит своего отца мёртвым, причём в убийстве обвиняют его самого. В наказание Рудо сбрасывают в бездну, вот только он не погибает, а оказывается на огромной свалке, в которую превратилась планета. Обнаружив в себе способность превращать мусор в оружие, герой жаждет отомстить за отца. Для этого ему нужно выжить и вернуться на «небеса».

Чего ждём? Адреналиновый сёнэн с ноткой безумия в стиле «Пожирателя душ» (всё-таки автор — бывшая ассистентка Ацуси Окубо) и грязью «Дорохэдоро».

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Кайдзю №8 — 2 сезон

Kaijuu 8-gou

Когда? С 19 июля

Что? Сёнэн

О чём? Продолжение истории о 32-летнем Хибино Кафке, солдате сил самообороны Японии против кайдзю, который сам превращается в могучего монстра. В конце прошлого сезона тайна героя была раскрыта, поэтому теперь он должен доказать свою полезность командованию — иначе его тело превратят в оружие. В то же время кайдзю Девятый разгуливает в человеческом обличье и готовит план по уничтожению людей.

Чего ждём? Крутого экшена от студии Production I.G с устрашающими дизайнами кайдзю. Враги всё сильнее и хитрее, а ставки — всё выше.

Дандадан — 2 сезон

Dandadan

Когда? С 4 июля

Что? Сёнэн, сверхъестественное

О чём? О Момо и Конспируне, которые в споре о том, кто из них реально существует — призраки или пришельцы, — умудрились столкнуться со всеми сразу, получить сверхъестественные способности и потерять… яйца.

Чего ждём? Продолжение лучшего аниме-сериала 2024 года! Ураганную смесь экшена, комедии, ужасов и трагичных историй, спрятанных за ними. Надеемся, что студия Science SARU не сбавит оборотов и продолжит радовать нас клёвой стилизацией, а Кэнсукэ Усио — чумовым саундтреком. И, конечно, больше Турбо-бабки!

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Первородный грех Такопи

Takopii no Genzai

Когда? С 28 июня

Что? НФ-драма

О чём? На Земле совершает аварийную посадку инопланетянин со Счастливой планеты. Его цель — принести счастье какому-нибудь землянину, но судьба сталкивает его с Сидзукой, девятилетней девочкой, над которой безжалостно издеваются в школе. Похожий на розового осьминога пришелец, которого Сидзука называет Такопи, хочет помочь ей — для этого у него есть полумагические гаджеты вроде фотоаппарата, позволяющего вернуться назад во времени. Однако сделать это будет не так просто.

Чего ждём? Мрачнейшую историю в постановке Синъи Иино, режиссёра эпизодов «Созданного в бездне». Такопи будет раз за разом пытаться улучшить жизнь Сидзуке, но проблемы девочки не ограничиваются буллингом в школе, а её депрессию не вылечить дружеским разговором и «хлоп-хлоп крыльями». Не ведитесь на милый визуальный стиль и помните, что это история не для слабонервных . Мы вас предупредили.



Пуля/Пуля

Bullet/Bullet

Когда? С 16 июля на Disney+.

О чём? Цивилизация рухнула, мир превратился в пустошь, а люди собирают реликвии прошлого. Мальчика по имени Гир, который работает в лавке старьёвщика, порядком утомила однообразная жизнь, поэтому он объединяется с антропоморфным белым медведем-лудоманом и роботом с четырьмя враждующими между собой личностями, чтобы стать «ворами» и возвращать несправедливо украденное. Так они и оказываются втянуты в борьбу за судьбу мира.

Чего ждём? Оригинальный сериал от Пака Сон-ху («Ниндзя Камуи» и «Магическая битва 0»), который в последние годы выдаёт добротные проекты как машина. Помимо него над аниме работал режиссёр эпизодов культового «Инициал Ди: Стадия первая» Син Мисава, так что крутой экшен с автомобилями обеспечен!

Левиафан

Leviathan

Когда? С 10 июля

Что? Стимпанк-версия 1914 года с летающими живыми кораблями

О чём? Экранизация первого из трилогии романов Скотта Вестерфельда. В альтернативном 1914 году Алекcандр, беглый принц Австро-Венгерской империи, и смелая девушка Дэрин Шарп, выдающая себя за парня, оказываются на борту биоинженерного дирижабля «Левиафан», который летит в Константинополь через всю Европу. Альтернативный мир находится на грани войны: одни приветствуют генетические эксперименты, а другие видят будущее в гигантских роботах.

Чего ждём? Оригинал завоевал литературные премии и стал лауреатом в номинации «Лучший янг-эдалт роман 2011 года» от нашего журнала. Однако, как написал Вестерфельд в своём блоге, аниме студии Orange («Выдающиеся звери») будет отличаться от первоисточника. В любом случае получится как минимум занимательно.

Перевоплотился в седьмого принца, так что я буду совершенствовать свою магию как захочу — 2 сезон

Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu

Когда? С 10 июля

Что? Фэнтези-исэкай

О чём? О простолюдине Ллойде, который переродился в королевской семье, чтобы изучать и практиковать магию на полную катушку. И собирать гарем из сексуальных девушек! Ни один противник не сравнится по могуществу с молодым главным героем. Для него каждое противостояние — весёлая игра и возможность увидеть чужую магию.

Чего ждём? Первый сезон был одним из самых красивых аниме 2024 года, поэтому рассчитываем увидеть ещё больше завораживающих магических дуэлей в духе «Восхождения в тени». Никаких интриг и сюжетных перипетий, только чистая эссенция фансервиса!

Новые Труська, Чулко и пресвятой Подвяз

New Panty & Stocking with Garterbelt

Когда? С 9 июля

Что? Фэнтези-боевик

О чём? О девушках-ангелах, которых изгнали с небес за непристойное поведение. Труська — грубиянка, нимфоманка и богохульница, а Чулко — ленивая готка-сладкоежка. Теперь героини сражаются с демонами в городе Датэн-сити , который находится между богом и дьяволом.

Чего ждём? Отвязный и цветастый экшен в стиле студии Trigger и режиссёра Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн»).

Песнь ночных сов — 2 сезон

Yofukashi no Uta

Когда? С 4 июля

Что? Городское романтическое фэнтези

О чём? О парне Ко Ямори, который прогуливает школу, бездельничает и тайно бродит по ночному городу. Однажды герой встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса, которая приглашает его к себе домой… чтобы выпить его кровь! Оказывается, она вампир, но убивать его не собирается, уж больно он вкусный. Сам же парень возжелал стать вампиром, но для этого его должен укусить вампир, которого он по-настоящему любит.

Чего ждём? Ещё больше живописных кадров с пустыми улицами и звёздным небом, крутейшего саундтрека от хип-хоп-дуэта Creepy Nuts и милой романтики с героями, которые толком не разбираются в любви.

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