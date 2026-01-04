Лучшие аниме-сериалы 2025 года: китайская супергероика, пошлые ангелы и депрессия

«Мир фантастики» продолжает подводить итоги 2025 года — на очереди наша любимая японская анимация, которая принесла много крутых сериалов: от китайской деконструкции супергероики и возвращения легендарных развратных ангелов до экранизации одной из самых депрессивных историй и продолжения безумного «Дандадана».

Дандадан, 2-й сезон

🏆 Аниме-сериал года

В 2025 году «Дандадан» продолжает отстаивать звание главного народного любимца от мира аниме. Второй сезон порадовал любителей теорий заговора криптидом прямиком со страниц любимого журнала Конспируна. На сцену явился настоящий кайдзю, а ансамбль главных героев дополнил любитель научной фантастики. Без мемных моментов, за которые мы полюбили сериал, дело не обошлось: здесь вам и отбитая метал-группа, и гигантский меха-будда.

Даже если отбросить явную работу с ЦА, сериал развивается как художественное произведение. Конспирун морально растёт и наглядно показывает, что полный набор тестикул — не обязательный признак мужика. В попытке спасти Дзина от него самого персонажи учатся работать сообща, разбавляя ромком щепоткой семейной драмы. А в финальной схватке мы видим, что истинная страсть может накостылять не хуже волшебных кулаков Момо Аясэ.

Разве что немного смущает темп: если в первом сезоне Конспирун и Момо за условные семь эпизодов успели разобраться с инопланетянами и Турбобкой, а также «приручить» ещё одного духа, то во втором герои всё это время возятся с Дзином. Это не плохо, просто на фоне безумной динамики оригинала непривычно.

Тем не менее это всё ещё «Дандадан» — сногсшибательный, обаятельный и невероятно увлекательный. Вот почему он вновь лучшее аниме года.

— Антон Вальтон

Песнь ночных сов, 2-й сезон

Я для себя вывел безотказное правило: если опенинг для аниме исполняет группа Creepy Nuts, то его обязательно нужно смотреть. Так было с «Дандаданом», первым сезоном «Песни ночных сов» — и второй не стал исключением. Это всё то же атмосферное городское фэнтези с примесью подростковой романтической комедии про вампиров, только более сюжетно целостное.

Оригинал походит на атмосферную «повседневность», тогда как продолжение — медитативное приключение с явным антагонистом, который помогает глубже раскрыть знакомых героев. Появляются драматические нотки, ставки возрастают, но не настолько, чтобы отвлекать зрителя от главного — созерцания ночного города, где нет ничего, кроме лампового света фонарей и чувства свободы.

— Дмитрий Кинский

Лазарь

Как разозлить весь мир? Можно, как антагонист «Лазаря», заразить всё человечество смертельной болезнью. Или, как автор этого аниме Синъитиро Ватанабэ, сделать нечто похожее на свой главный хит «Ковбой Бибоп», объединиться с создателем «Джона Уика» и выпускать раз в неделю серии, в которых абсолютно ничего не происходит.

Лучше всего «Лазарь» раскрывается в отрыве от прошлых работ Ватанабэ — без завышенных ожиданий. Почерк маэстро, безусловно, прослеживается. В сериале возведена в абсолют его максима: главное — цель, а не путь. Но горькая ирония, с которой он раз за разом оставляет героев нового аниме у разбитого корыта, может составить конкуренцию безграничной удаче вечно голодных охотников за головами из «Ковбоя Бибопа».

Это медленное «кино», в котором по итогам очередной серии главный герой может просто плыть на спине, глядя на звёзды. И это замечательно. Скажите, вы сами-то давно просто любовались ночным небом?

— Антон Вальтон

Быть героем Икс

В 2025 году китайскую франшизу To Be Hero пополнило отличное 24-серийное аниме «Быть героем Икс», авторы которого не только деконструируют жанр супергероики, но и заигрывают с аудиторией.

Сериал ценен не столько образами сверхлюдей в сверкающем латексе, сколько сатирой на тему… шипперов. Впрочем, аниме посвящено интернет-культуре в целом, включающей в себя фанатизм, фантворчество, холивары и пресловутую отмену селебрити.

В «Быть героем Икс» можно стать супергероем, если в тебя верят. Здесь вера — ресурс, который можно измерить и материализовать. Если люди верят, что любимый герой может летать, он обязательно полетит. Если они не захотят, чтобы кумир подвергал себя опасности, он не шелохнётся, даже если прямо у него на глазах убивают любовь всей жизни….

Аниме смеётся над медиа и маркетингом. Вера делает из человека бога, но ушлые пиарщики используют его для рекламы газировки и снимают очередную дораму с его участием. Пипл хавает, рукоплещет и генерирует ещё больше веры. А вера — монетизируется.

По итогам первого сезона авторы запустили голосование за любимого героя на китайской платформе Bilibili. Самым популярным гарантировали место в продолжении. Вот так реальные фанаты теперь управляют судьбой вымышленных героев. Сатира удалась.

— Рона Михайлова

Новые Труська, Чулко и Пресвятой подвяз

У творцов из студии Trigger, кажется, есть традиция: раз в 15 лет вместе напиваться вдрызг, отсматривать кучу культовых фильмов и записывать самые безумные идеи, чтобы потом это дело высмеять и опошлить. Вот в чём вся суть «Труськи, Чулко и Пресвятого подвяза».

Новый сезон залетает с ноги, разворачивает из старого клиффхэнгера эпичнейшую битву, где над городом сияет огромная… кхм… дыра, а после возвращается к излюбленной формуле эпизодического абсурда с уже четырьмя стервами — к нашим любимым падшим ангелам полноправно присоединились две демонессы из оригинала.

Авторы вновь громко заявляют: для креатива не существует границ. Броские социальные комментарии могут соседствовать с песней, полностью состоящей из матерных слов, а семейные ценности — с БДСМ-кроватью.

Кроме того, аниме под завязку набито отсылками и пародиями: от оммажей «Чужому», «Нечто» и «Терминатору» (все они опущены до самых пошлых образов, разумеется) до итальянских слэшеров и искреннего восхищения экранизациями комиксов 60-х с тем самым стилем Джека Кирби. Чего уж говорить про пародию на «Форсаж»… Это надо видеть!

Аниме, как и 15 лет назад, вульгарно, стильно, сумбурно и чудовищно смешно. Такое могли сделать только безумцы из Trigger. За что их и любим.

— Олег Поторокин

Поднятие уровня в одиночку, 2-й сезон

Если вы не хотите смотреть «Поднятие уровня в одиночку», потому что это очередной оверхайпнутый сёнэн, то вы абсолютно правы. Но… Стоит только продраться через пару-тройку неуверенных эпизодов первого сезона, от сериала невозможно оторваться. В какой-то момент происходит неожиданный впрыск эндорфина, словно закиси азота, и вот уже марафон по двум сезонам за ночь позади.

Это попкорновый аттракцион, который во втором сезоне возвели в абсолют. Хоть убейте, я сейчас не вспомню сюжет аниме, максимум — затравку. Зато я точно знаю, что это было НЕРЕАЛЬНО круто. Никаких ставок и смысловых нагрузок: главный герой фармит ауру и раскидывает мегакрутых монстров направо и налево, а экран заливают шикарные спецэффекты.

Что вообще происходит? Чего хочет протагонист? Мне совершенно всё равно, дайте ещё зрелища!

— Дмитрий Кинский

Клеватесс: Король демонических зверей, младенец и герой-нежить

На улице фанатов дарк-фэнтези имени «Берсерка» наконец-то праздник. «Клеватесс» пускай не претендует на лавры брутального эпоса Миямуры, но в эпоху тотальных исэкаев и миров с игровыми RPG-механиками ощущается глотком свежего воздуха.

Тут всё как полагается: обречённый мир, окружённый со всех сторон демонами, и королевства, которые лишь притворяются союзниками в борьбе со злом и выжидают удобный момент, чтобы всадить нож друг другу в спину. Чего уж там — величайших героев добра смачно расчленяют в первые пять минут сериала!

Огромное количество переплетающихся сюжетных линий, детализированный мир и грязная человеческая натура переполняют «Клеватесс» с самого старта и приковывают к себе всё внимание. А морально серая группа персонажей, которую связывают непростые отношения, идеально дополняет и без того потрясающее зрелище.

В сериале превосходная рисовка, местами отсылающая к ламповым аниме прошлых десятилетий, — с порою так нужным жанру ультранасилием. Однозначно лучшее фэнтези 2025 года.

— Олег Поторокин

Первородный грех Такопи

Экранизация жестокой манги с милым инопланетянином Такопи (tako — осьминог, pii — как он умилительно пищит) оправдала все ожидания. Подобно сегментам с Исобэяном из прошлогодних «Мёртвых-мёртвых демонов», «Такопи» пародирует классический нарратив «Дораэмона»: пришелец с фантастическими свистелками пытается решить детские проблемы, только в формате полноценного сериала. Да и проблемы очень тяжёлые.

Такопи прилетел с планеты счастья Хэппи и совсем не понимает концепции людских страданий: одиночества, буллинга, депрессии. Такой контраст между наивным рассказчиком, в роли которого выступает осьминожек, и сюжетом, исследующим травлю и домашнее насилие, вдруг превращает болезненную историю в не такую тягостную, а кое-где даже откровенно комичную. Правда, юмор в ней — темнее чёрного. Контраст отражён даже в визуале: аниме выглядит мило и ярко, чего не скажешь об истории.

Психологически давящее аниме заканчивается трогательно — об этом вскользь спойлерят во вступительном дисклеймере с триггер ворнингами. Так что сериал оставляет приятное катарсическое впечатление. Его авторы как бы говорят: каждый может найти общее с врагом и разрешить любой конфликт — по крайней мере, в это стоит верить.

— Евгений Шеянов

Левиафан

Когда-то Скотт Вестерфельд написал книги про воображаемую стимпанковскую Первую мировую в мире безумных технологий. Центральные державы у него воюют на огромных шагоходах, а Антанта и вовсе изобрела биотехнологии вроде китов-дирижаблей и боевых медведей. Посреди всего этого двое юных героев прячут свои неловкие секреты: «корнет Шурочка» притворяется мальчиком, а принц в изгнании скрывает благородное происхождение.

Больше всего эти книги напоминали типичное аниме — и именно в виде аниме их в итоге экранизировали. Получилось не идеально — сюжет трёх книг ужали в один сезон, пожертвовав деталями, а сел-шейдинг неизбежно дешевит на вид даже хорошую анимацию. Но мини-сериал всё же передаёт главное: этот мир тесла-пушек (сам Тесла прилагается!), дымящих труб, лязгающих исполинских машин, летучих медуз и попивающих кофе строгих офицеров-джентльменов. «Левиафану» далеко до лучшего аниме года, но его не стыдно посоветовать тем, кто скучал по стимпанку в духе «Последнего изгнанника» или «Стимбоя».

— Александр Гагинский

Гатиакута

В полку амбициозных боевых сёнэнов в духе «Магической битвы» прибыло. Только если Юдзи Итадори на 100% положительный герой, то протагонист «Гатиакуты» не так однозначен. С одной стороны, его переполняет первобытная ярость, им движет желание отомстить небожителям, вероломно сбросившим его на «помойку» за убийство, которое он не совершал. С другой — он искренне дорожит новообретёнными друзьями. Из-за этого его регулярно ставят перед выбором: что важнее — достичь цели или спасти близких?

Сеттинг в «Гатиакуте» тоже нетривиальный, немного напоминает «Дорохэдоро». Мир разделён на две части: в Раю живут роскошной жизнью «благородные» люди, а в Бездне, куда небожители скидывают мусор и преступников, обитают все остальные — попутно отбиваясь от гигантских помойных монстров. Благо с этим им помогают люди, которые научились раскрывать потенциал дорогих им вещей и превращать их в мощное оружие — будь то перчатки, ножницы, зонтик или обычная деревянная палка.

А ещё сериал выходит за привычные рамки сёнэнов, порой обращаясь к нетипичным для жанра серьёзным темам. Чего только стоит трагическая предыстория малышки Амо, которую жирными полунамёками подают через контрастно яркие детские рисунки.

С нетерпением жду второй сезон.

— Дмитрий Кинский

