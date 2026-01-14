Лучшие мультсериалы 2025 года

У аниме своя вселенная, у западных мультсериалов — своя. Но в 2020-е годы эти два мира всё больше пересекаются, и их всё труднее разделить. Америме на Netflix порой выглядит точь в точь как аниме, а японские студии анимируют «Звёздные войны». Ну а отдельные проекты по своему безумию и дерзости могут дать фору японским.

Devil May Cry

Есть два типа людей — одни ждут каждый проект Ади Шанкара, а другие понятия не имеют, чем он заслужил стать шоураннером сериала на Netflix. Его шоу по Devil May Cry не экранизация и не пересказ, а новая хронология в знакомой вселенной. Сериал верен безумному, китчевому духу игр, но воспринимается как нечто новое. Вроде анимационных «Людей Икс», сохранивших эмоциональное ядро комиксов, но пересобравших мифологию заново.

Это признание в любви к Devil May Cry и 2000-м годам в целом. Здесь гремит музыка Limp Bizkit и Evanescence, мир захватывают демоны из Макая, измерения, знакомого фанатам игр Capcom, а нарезка рогатых и краснорожих так же задорна, как и двадцать лет назад, только геймпада в руке не хватает.

Шанкар добавляет франшизе новое измерение, пусть это и не всем нравится. Война демонов Макая с человечеством тут начинается из-за политики, подпитывается пропагандой и приводит лишь к рекам крови и бессмысленным жертвам. Шанкар открещивается от параллелей с реальностью, в том числе от подозрений, что вице-президент в сериале списан с Джо Байдена. Однако новая версия DMC как нолановский «Тёмный рыцарь» для Бэтмена — попытка приземлить фантастическую историю в реальный мир и посмотреть, что из этого выйдет.

— Денис Старостин

Кровь Зевса, 3-й сезон

Эпический — в исконном значении слова — финал истории о богах и героях Древней Греции. Прошлый сезон с его мелодрамой божественных семейных отношений мог вселить в вас некоторые сомнения. Но третий сезон сразу берёт крутой поворот и почти не сбавляет обороты все восемь серий.

Сюжет фокусируется на двух основных линиях: эпопее главного героя Херона и настоящей угрозе исчезновения богов. Мы продолжаем тур по Псевдо-Элладе от братьев Парлапанидес, которые неутомимо и с выдумкой вплетают в сериал всё новых и даже не самых известных персонажей и мифических существ. А это подстёгивает разузнать о древних легендах побольше!

Можно посетовать на то, что качество анимации скачет от серии к серии. Кажется, основная часть бюджета ушла на первый и последний эпизоды — настолько лучше там проработана мимика героев. Но к этому не хочется сильно придираться. Весь сезон получился на хорошем уровне, экшен-сцены динамичны и ярки, а история полубога Херона завершена достойно.

Часто ли в сериалах нас балует древнегреческий сеттинг? Тем ценнее «Кровь Зевса» как отлично рассказанный драматичный и кровавый эпос.

— Александр Анохин

Звёздные войны: Видения, 3-й сезон

Глоток свежего воздуха во франшизе, погрязшей в мелких склоках и фанатском недовольстве. Что может быть лучше, чем отойти от семьи Скайуокеров и большеглазых зелёных маскотов, чтобы заглянуть в другую часть галактики, где и истории свежее, и взгляды на франшизу иные, и творческая свобода совсем другого уровня?

Сезоны «Видений» всегда были неровными. Серии варьировались от прекрасных до ужасных, графика скакала в качестве от эпизода к эпизоду, а тематическое наполнение то было оригинальным, то сводилось к прямолинейному противостоянию джедаев и ситхов. Третья глава «Видений» верна себе: в главных ролях снова, почти без исключений, девушки; есть отличные серии — фанаты особенно рады возвращению чёрно-белого Ронина во второй части «Дуэли» (первая серия третьего сезона); есть невнятные эпизоды от студий, которые до этого специализировались лишь на рекламных роликах.

Сериал по-прежнему идеален для спокойного, размеренного просмотра. У каждого эпизода — уникальный взгляд на франшизу, так что смешивать их не рекомендуется. В этом ключе третий сезон — самый пёстрый из всех. Здесь есть немые (!) эпизоды, чёрно-белые эпизоды, истории про слепых джедаев и много чего ещё. Редкая франшиза может позволить себе такие эксперименты, не потеряв при этом в идентичности, — за это мы «Видения» и любим.

— Денис Старостин

Могучая девятка

Этого сериала ждало множество фанатов передачи Critical Role и мультсериала Vox Machina. Создатели переработали более 500 часов стриминга настольной ролевой игры в связное повествование. Но если иностранные фанаты высоко оценили шоу, то у нас многие забросили его после пары серий. Вероятно, зрители устали от сюжетов о становлении команды, а «Девятка», в отличие от Vox Machina, с этого начинается. Вот почему повествование более размеренное, и вместе с тем шоу будто не хватает времени на детали.

Но у этой истории накопительный эффект: чем дольше смотришь, тем больше проникаешься. С третьей серии появляется интерес, а мощный пятый эпизод (привет, «Люди Икс 1997») приводит в катарсис. Персонажи раскрываются, становясь более многогранными, а интриги и параллельные события держат в напряжении.

Можно сказать так: Vox Machina — это «Мстители», а «Девятка» — «Стражи Галактики» с щепоткой «Игры престолов». Все члены команды неоднозначные, с психотравмами, тёмным прошлым и секретами. Сначала работают сообща вынужденно, а потом становятся настоящей семьёй. Плюс к тому — динамичная анимация и куча трагичных, смешных, пошлых и кровавых вещей на все 18+.

— Мария Бобова

Рик и Морти, 8-й сезон

В предыдущем сезоне с поля выбыла важная для сюжета фигура, и Рик Санчез вынужден заполнять экзистенциальную пустоту чем-то ещё. Поэтому он продолжает ввязываться в безумные космические приключения, а ещё налаживает отношения с семьёй.

Восьмой сезон получился неровным, как и несколько предыдущих: откровенно слабые эпизоды здесь соседствуют с просто отличными (к примеру, «Горячий Рик»). Это неудивительно — Джастин Ройланд уволен, старые сценаристы ушли, а новые не спешат определяться с концепцией. Самое очевидное изменение — из «Рика и Морти» постепенно испаряется фирменный цинизм, а на смену ему приходит непривычная душевность. Теперь во главе угла не только безумный учёный Рик и его многострадальный внук Морти, но и остальные члены семейства. При этом сам Санчез будто бы перестал развиваться как персонаж — похоже, сценаристы просто не знают, что делать с ним дальше.

Но вот что удивительно — всё это не мешает «Рику и Морти» оставаться по-хорошему безумным и действительно уникальным сериалом, а зрителям — с нетерпением ждать его продолжения.

— Олеся Климчук

Любовь, смерть и роботы, 4-й сезон

Новый сезон анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» все посвящённые ждали три года. Несмотря на то что второй и третий сезоны уступали первому по количеству стоящих эпизодов, общее качество сериала оставалось высоким, и зрительский интерес не угас. В новом, четвёртом сборнике анимационных и не очень короткометражек фокус внимания авторов сместился на захват человечества, причём захватчики предлагаются на любой вкус и цвет — от гигантских младенцев до котиков.

Почти все эпизоды основаны на научно-фантастических рассказах разных авторов — удивил разве что Дэвид Финчер, который непонятно зачем снял клип с куклами-марионетками на песню Red Hot Chili Peppers «Can’t Stop». В целом в сезоне всего один действительно запоминающийся эпизод, история о бомбардировщиках времён Второй мировой войны «Как Зик обрёл веру». Зато здесь много самоповторов и сомнительных решений, а создатели антологии будто устали и намекают на то, что человечество давно уже заслуживает быть порабощённым или вовсе уничтоженным.

— Олеся Климчук

Частые побочные явления

Как пандемия ковида изменила культуру? Например, и творцы, и публика стали больше задумываться о медицине, о препаратах и о «биг фарме», которая их контролирует. Джо Беннет, один из создателей «Царства падальщиков», и его соавторы тоже задумались.

Их новый мультсериал — это история непризнанного гения, который открыл природную панацею, способную исцелить чуть ли не любые болезни, даже смертельные. Фармацевтические воротилы хотят замять открытие. Бунтари-экстремисты хотят им завладеть. Герой хочет поделиться им с народом. Но чудо-грибок ещё надо испытать — ведь у него весьма психоделические побочные явления…

«Побочки» — лихо закрученный триллер с на редкость живыми персонажами. Даже у корпоративных «пиджаков» может быть душа, и даже у положительных героев свои тараканы в головах и скелеты в шкафах. Необычный визуал может кого-то оттолкнуть (что это за огромные головы с маленькими лицами?), но его точно ни с чем не перепутаешь. А визуализация действия лекарств выдаёт руку Беннета, создателя фантастических существ и любителя реальной биологии. История требует продолжения — и мы точно будем его ждать.

— Александр Гагинский

Неуязвимый, 3-й сезон

🏆 Мультсериал года

Одна из главных проблем сериальной супергероики в том, что герои не развиваются. Но «Неуязвимого» создали, чтобы использовать весь богатый опыт предыдущих поколений супергероев — не ломать медиум, но обходить надоевшие клише. Поэтому Марк Грейсон растёт на наших глазах, набивает новые шишки, зато не падает там, где уже должен был подстелить соломку. Облажаться нельзя — теперь на нём ещё больше ответственности, и перед землянами, которых он должен защищать от родичей-вилтрумитов, и перед семьёй. Его брат Оливер тоже хочет быть героем, пытается заслужить одобрение и уважение Марка, но не всегда понимает человеческую мораль, в первую очередь — заповедь «не убий».

Вместе с Марком растут и герои второго плана, и антагонисты. В этом сезоне они на любой вкус. Это и обезумевший в далёком будущем старый друг, которого Неуязвимый из настоящего должен остановить. И злодей, чья ненависть к молодому супергерою вызвана разрушением, которое учинил его отец Омни-мэн. И несколько злых Неуязвимых из параллельных вселенных, где они безжалостные деспоты. И, конечно, сами вилтрумиты, которые никак не могут взять в толк, почему Марк не исполняет предначертанный ему долг и не завоёвывает Землю.

С благословения создателя мультсериал порой меняет материал комикса-первоисточника, но в основном прилежно следует ему. «Неуязвимый» сохраняет визуальный дуализм, оставаясь ярким и при изображении пейзажей, и тогда, когда льётся кровь. Его герои живут и умирают, сомневаются и, главное, меняются. Это всё ещё одно из лучших супергеройских шоу всех времён, а его создателям хочется пожелать только продолжать в том же духе и держать зрителей в напряжении, как умеет только Роберт Киркман.

— Игорь Хованский

А также: пилотные эпизоды В 2025 году вышли пробные серии нескольких будущих мультсериалов. Их пока ещё рано включать в число лучших сериалов, но их стоит заценить и в будущем следить за продолжениями: Рыцари Гвиневры (Knights of Guinevere)

Ослепительный район (The Gaslight District)

Волшебник и Чемпион (Wizard n' Champion)

Киберслав, 2-4 эпизоды

