Сериал Devil May Cry: фанаты могут плакать

Юный охотник на демонов по имени Данте живёт в Нью-Йорке XXI века и не догадывается о родстве с великим рыцарем Спардой. Вдруг город начинает терроризировать загадочный Белый Кролик с подручными чертями, а противостоит ему секретная внеправительственная организация DARKCOM во главе с религиозно фанатичным вице-президентом США Уильямом Бейнсом. Предметом спора становится амулет, открывающий врата в Ад, а по совместительству — единственный подарок Данте от его погибшей матери, который он обещал бережно хранить.

Анимационный сериал Devil May Cry от Netflix мог бы стать событием для поклонников культовой видеоигровой франшизы Capcom. За штурвал проекта встал Ади Шанкар — он уже зарекомендовал себя многосерийной «Кастлванией» по мотивам игр Konami и «Капитаном Лазерхоуком», вдохновлённым персонажами сразу нескольких франшиз Ubisoft. Шанкар обещал сохранить дух DMC и говорил о большой любви к оригиналу, а трейлеры лишь подогревали интерес — почти всё, от стильного опенинга под Limp Bizkit до громкого имени Кевина Конроя в озвучке , заставляло надеяться на лучшее. Увы, фанаты игр испытают если не ярость, то разочарование, а рядового зрителя ждёт нестыдное зрелище, чьи многочисленные достоинства основательно подпорчены сомнительными решениями.

Первое, что вызывает вопросы, — это, конечно, сюжет. Адаптация Devil May Cry образца 2025 года совершает те же ошибки, что и перезапуск DMC от Ninja Theory: вместо пафосной, подростково-выпендрёжной личной истории героев она зачем-то пытается показать глобальный неоднозначный конфликт с остросоциальным подтекстом. Повествование совершает нелепый, по меркам вселенной, ход: оказывается, не все демоны злые. В аду есть и простой мирный люд, который угнетает тиран Мундус. Жители преисподней мечтают о прекрасном мире, но получают жестокий приём от злобных людей. Белый Кролик жаждет возмездия за их страдания.

В играх серии Devil May Cry демоны — это воплощение зла, силы хаоса, с которыми сражались Спарда, Данте, Леди, Неро и другие герои. Выставить демонов жертвами — значит не просто уйти от канона, а полностью перевернуть суть вселенной, где чёрное и белое чётко разграничены. Вредит сериалу и попытка вжарить политической повесткой с однозначными аллюзиями — серия Devil May Cry никогда не была прочно связана с реальным миром и существовала будто в вакууме. События DMC 3, чьи сюжетные мотивы частично повторяет сериал, почти целиком происходили в огромной готической башне, DMC 1 — на мрачном острове, DMC 4 — в городе культистов, в DMC V — в корнях адского дерева. В сериале же ЧВК под покровительством вице-президента США под песню American Idiot группы Green Day вторгается в Ад, где обитают и злодеи, и несчастные гражданские. Сейчас бы в 2025 году делать агитку о войне Соединённых Штатов с Афганистаном и Ираком, а не экранизацию разбитного слэшера!

Откровенно пошлыми получились и антагонисты. Ярость Белого Кролика по отношению к людям прописана лучше, чем у многих игровых злодеев, но она столь же банальная: человечество жестоко, люди — такое же Зло, как Мундус, Спарда — предатель своего рода, всех нужно покарать! В сравнении с могучим Мундусом или Уризеном, Кролик — всего лишь одержимый нытик, маленький обиженный ребёнок, который выстроил идентичность на образе из книжки Льюиса Кэрролла. Вице-президент США Бейнс и вовсе худший образчик прямолинейного, унылого религиозного фундаменталиста без совести, который прикрывает подлости и геноцид именем Бога.

Ритм повествования тоже прихрамывает на обе ноги. Первые пять эпизодов длятся бесконечно долго, увязая в затянутых диалогах и сценах, которые вроде бы должны раскрывать персонажей, но лишь тормозят действие. Только после красивой, безмолвной шестой серии с предысторией Кролика и Леди шоу становится мрачным и динамичным, а сюжет обретает фокус. Но потом вместо яркого финала бросает в лицо наживку на новые сезоны.

Надежды фанатов, которые хотят увидеть здесь интересных персонажей уровня «Кастлвании», не оправдываются. Данте в исполнении Джонни Йонга Боша (в играх он озвучивал Неро) совершенно не тот герой, которого мы знаем. Дерзкий, харизматичный, вспыльчивый и самоуверенный Данте из оригинала стал больше похож на Дэдпула — саркастичного трепача и пошляка. Или, скорее, того самого Неро из DMC 4. Не менее драматичным изменениям подвергли и Леди. Из принципиальной, почти высокодуховной девы с раздражающе чёткими принципами и внешностью экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой она превратилась в сквернословящую хабалку, которая в бою ничуть не уступает Данте и меняет мнение по каждому чиху. Стыдно говорить, но лучший персонаж сезона — толстый американо-итальянец Энцо, комедийный сайдкик, который появлялся даже в Bayonetta.

Экшен — чуть ли не единственное, что оправдывает существование сериала. Studio Mir создала много зрелищных боевых сцен, которые пусть и уступают по хореографии и динамике игровым роликам, но всё же выглядят достойно и захватывающе — особенно если (ради экономии бюджета) в классном двухмерном мире нет стрёмных 3D-монстров. В те редкие моменты, когда Данте напоминает самого себя из игр, хочется выдохнуть и порадоваться. Однако в оригинале экшен лился непрерывным потоком, а стиль оправдывал всё — сериал же постоянно прерывается на томные паузы и плохие диалоги. Визуалу адаптации явно не хватает абсурдного шика оригинала — почти вся вычурная эстетика осталась за бортом. Создатели попытались заменить её музыкой в стиле «вернём ваш 2007-й»: Limp Bizkit, Evanescence, Rage Against the Machine и Crazy Town. Но эти песни, хоть они и добавляют драйва, почти всегда не попадают в настроение, а потому лишь заставляют недоумевать. Кажется, даже авторы это понимали — в сериале есть весьма остроумная шутка на эту тему.

В результате Devil May Cry не понимает, кому и для чего он нужен. Шоу не следует канонам и не пользуется фансервисом — вместо этого оно пытается угодить новичкам, но делает это слишком прямолинейно. Для тех, кто не знаком с играми, сериал может сойти за умеренно зрелищный боевик с симпатичной картинкой, но без контекста оригинала он теряет половину смысла. В сравнении с DMC5 или DMC3 с их эпичными дуэлями, острым юмором и безумным размахом разница становится ещё заметнее.



Devil May Cry — не полный провал, но и заметным успехом его назвать сложно. Людям со стороны может понравиться картинка и приятный экшен, но почти каждый фанат игровой серии найдёт причину не любить эту адаптацию: от отсутствия фирменного стиля (за что ругали гораздо более компетентную экранизацию 2007 года) и изменения правил вселенной до превращения центральной истории в Lady May Cry. Чем-то это напоминает продолжение « Хи-Мэна »: только там искренней любви к оригиналу (но не к поклонникам), мужества и креативности у авторов явно было больше. Лучше поиграйте в Devil May Cry V , честное слово.

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