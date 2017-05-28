Расцвет сериалов о супергероях пришёлся на наши дни. Именно 2010-е подарили нам больше десятка экранизаций комиксов на Netflix, The CW и Fox, посвящённых людям с суперспособностями и мстителям-одиночкам, сражающимся с преступностью. Неудивительно, что большинство шоу в нашем топе — новинки. Но мы не забыли и классику, и супергероев, никак не связанных с комиксами.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Тайны Смолвиля

В 2000-е стало модно запускать сериалы о молодости известных персонажей, и одним из самых успешных стала история молодого Супермена. Оказалось, что в жизни Кларка Кента хватало интересных событий и до того, как он переехал в Метрополис, напялил красные трусы и решил, что для маскировки нет ничего лучше очков.

Сериал умело сочетал подростковую драму с приключенческой супергероикой. Зрители, затаив дыхание, следили, как Кларк учился управлять своими силами, заводил первых друзей и врагов, влюблялся, учился, работал на ферме и искал своё место в мире, не подозревая об уготованной ему судьбе. Изюминки «Смолвилю» добавляло то, что по крайней мере в первых сезонах будущий суперзлодей Лекс Лютор был Кларку едва ли не лучшим другом.

Сорвиголова

Первая ласточка супергероики от Marvel на Netflix доказала, что не только DC умеет быть мрачным и серьёзным. Сериал о слепом адвокате Мэтте Мёрдоке, который по ночам превращается в мстителя Сорвиголову, вывел экранизации комиксов на ТВ на новый уровень качества.

Продуманный сеттинг, замечательные персонажи, отличная постановка боёв. Не скатываясь в занудство, сериал поднимал вопросы религии, рассказывал о противоборстве закона и самоуправства, заставлял задуматься, насколько цель оправдывает средства. Уилсон Фиск оказался самым проработанным и интересным злодеем во всей киновселенной Marvel на тот момент. «Сорвиголова» показал, что комиксы можно снимать совершенно иначе, чем мы привыкли. А во втором сезоне только усилил эффект, наконец-то подарив нам Электру и Карателя, которых мы заслуживаем.

Джессика Джонс

Второй проект от Netflix достойно продолжил начинания «Сорвиголовы». Сериал, выдержанный в стиле нуарного детектива, держит в напряжении до конца, намертво оставляя в памяти многие сцены (ох уж эта казнь от тысячи порезов!). Дэвид Теннант в роли гипнотизёра Килгрейва заткнул за пояс Фиска и стал самым жутким злодеем киновселенной Marvel.

Но главное, «Джессика Джонс» продолжила эксперименты со сложными темами. Так интересно переплести комиксный сюжет с темой насилия над женщиной вряд ли кто-то ещё сможет. Всё, от суперспособностей до сюжетных поворотов, наполнено символами и метафорами. Тема феминизма и образ сильной героини аккуратно ложатся на материал и не то что не раздражают, а наоборот, вызывают интерес к проблеме.

Агенты «Щ.И.Т.»

Первый и пока единственный сериал, плотно связанный с киновселенной Marvel. С первых же серий видно, что «Агенты» — детище Джосса Уидона: цитаты из «Назад в будущее», симпатичная разношёрстная команда, самолёт а-ля «Серенити», отсылки к «Кукольному дому». Хореография боёв и уклон первого сезона в процедурал нравились не всем, но сериал стоит похвалить за интересных персонажей, красивую, почти уровня большого кино графику, интересные сюжеты и «уидоновскую» магию в отношениях героев.

Отдельно отметим скоординированность сериала с киновселенной: каждый фильм находил отражение в серии, выходившей сразу за ним. Так, сериал первым связал события на Земле со «Стражами галактики». Жаль, что в фильмы ничего из сериала не попало.

Кстати, тем, кому пришлись по душе «Агенты «Щ.И.Т.», стоит обратить внимание на его спин-офф «Агент Картер».

Герои

Сериал первым поднял на ТВ тему людей с необычными способностями, которые при этом не то чтобы супергерои. Первый сезон был великолепен: саспенс, интрига, детективный сюжет про жуткого серийного убийцу Сайлера. Следить за тем, как разбросанные по миру персонажи постепенно приближаются к разгадке тайны, было чертовски интересно.

А ещё тут нетривиально подана проблема людей со сверхспособностями, которые пытаются сохранить свою обычную жизнь. Не все же мечтают бегать по крышам в трико — кому семью кормить, а кто ещё только в школу ходит. А что делать, когда твой собственный отец руководит поимкой таких героев, как ты? Жаль, что сериал скатился в мыльную оперу и даже недавняя перезагрузка его не спасла.

Плохие (Отбросы)

Одновременно самый безумный и самый адекватный сериал о людях с суперсилами. Что, если невероятные способности достанутся офисному планктону, мелким преступникам и живущей на пособие молодёжи? Ничего не изменится, только по спальным районам Лондона станет опасно ходить. Действие вертится вокруг центра исправительных работ, но между уборкой мусора и стрижкой газонов его подопечные успевают переместиться во времени и закопать под эстакадой очередного нечаянно убитого надзирателя. Большая сила — большая безответственность.

Готэм

Самое интересное в комиксах о Бэтмене — его мир, город Готэм, где полиция бессильна, а преступники безумны и обладают суперсилами. Тому, каким Готэм был до появления Тёмного рыцаря, посвящён сериал канала Fox. Он предлагает взглянуть на юность Брюса Уэйна и его будущих врагов: Пингвина, Ядовитого плюща, Женщины-кошки и других.

Фактически главным героем «Готэма» стал комиссар Гордон, так что временами сериал напоминает скучноватый полицейский детектив. Но в лучшие моменты он поддаёт безумия не хуже фильмов Бёртона, особенно когда появляются Пингвин или Джером — будущий Джокер. При этом сериал плюёт с высокой колокольни на канон комиксов, но это и делает его непредсказуемым.

Стрела

Чтобы попасть в топ, надо быть либо лучшим, либо первым. В 2010-х «Стрела» положил начало буму сериалов по комиксам и стал фундаментом DC-вселенной от канала The CW. Поначалу он держался бодро, несмотря на неудачные костюмы и постановку драк, — благо конкурентов не было. Потом сериал начало лихорадить: уныния и бредовости временами становилось многовато, и по большей части «Стрела» держался на плаву за счёт кроссоверов с «Флэшем». Но в пятом сезоне блеснул луч надежды. Авторы внесли серьёзные изменения в состав команды, добавили интересных тем и сюжетных линий, ввели неплохого злодея. Оставшись при своих недостатках, «Стрела» вышел на уровень первого сезона, и надежда, что Оливер Куинн ещё даст огня, вполне реальна.

Флэш

«Сорвиголова» покусился на вотчину DC — мрачные триллеры, а создатели «Флэша» залезли в традиционную сферу Marvel, сделав красивый, смешной, лёгкий, гиковский сериал — пожалуй, лучшую экранизацию комиксов DC на канале The CW. Герои придумывают имена злодеям, живо перешучиваются, а авторы не забывают подкидывать пасхалки для посвящённых: тут есть шутки про Супермена и Брендона Рута, братья из «Побега», играющие дружков-преступников, Марк Хэмилл из «Звёздных войн» в роли суперзлодея, Флэш из старого сериала в роли отца главного героя. Казалось, «Флэш» избавлен от изъянов своего прародителя, «Стрелы». Увы, к третьему сезону семейная драма начала портить атмосферу, и «Флэш» рискует потерять пьедестал. Но ему ещё предстоит кроссовер-мюзикл с «Супергёрл» — может, для Барри Аллена ещё не всё потеряно?

Рыцарь дорог

Если судить строго, Майкла Найта не должно быть в этой подборке, ведь у него нет ни суперсил, ни ультрасовременных гаджетов. Разве что «Понтиак» с искусственным интеллектом, независимым характером, чувством юмора и набором разнообразных примочек. «Рыцарь дорог» — типичный «бадди-коп»-сериал 1980-х, только один из напарников не человек, а разумный автомобиль. Именно химия, возникшая между Майклом и КИТТом, их дружба и шуточные перебранки придают «Рыцарю» очарование. А отсутствие суперсил даже добавляет Майклу очков перед коллегами по ремеслу. Легко быть героем, когда ты бессмертен или неуязвим. А когда ты человек из плоти и крови и в первой серии тебя чуть не отправляют на тот свет, а ты всё равно вершишь справедливость и защищаешь невинных, это и делает тебя Рыцарем.