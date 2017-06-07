На телевидении чаще встречаются не ужасы в чистом виде, а готика, чёрные комедии, городское фэнтези и просто жуткие истории про зомби, вампиров и прочих чудовищ, а также про людей, которые на них охотятся. Сериалы этого топа объединяет то, что они полны демонов, монстров и оживших мертвецов, чёрного юмора и жутких сцен, и создатели не гнушаются пускать персонажам кровушку.

Байки из склепа

Антология от канала HBO — отличный образец страшилок на ночь, только для взрослых. Милый кукольный мертвячок с заразительным смехом рассказывал поучительные истории, в которых была лишь толика мистики и много реализма. «Байки из склепа» эксплуатировали страхи, с которыми можно столкнуться в реальности, если быть таким же идиотом, как герои. А ещё здесь много звёзд (один из эпизодов снял сам Шварценеггер!), чёрного юмора, эротики и саундтрек от Дэнни Эльфмана.

Ходячие мертвецы

«Ходячие» появились, когда уже никто не надеялся увидеть оригинальную и в то же время серьёзную картину про зомби. За весь сериал это слово так ни разу и не произнесут — и правильно. Главным злом в мире, павшем от страшного вируса, становятся не мёртвые, а живые. Нелёгкие решения бывшего шерифа Рика Граймса до сих пор встречают бурный отклик у фанатов шоу и оригинального комикса. Первые сезоны подкупали жестокостью и отсутствием сюжетного иммунитета у героев, хотя интрига осталась в прошлом. Сейчас, в седьмом сезоне, сценаристы пытаются вывести на первый план второстепенных персонажей — с переменным успехом. От формулы «выживание в дороге» сериал перешёл к войне поселений, что роднит его скорее с «Иерихоном», нежели с ужасами про зомби.

Баффи — истребительница вампиров

Сериал, позволивший Джоссу Уидону впервые громко заявить о себе. На протяжении семи сезонов он рассказывал о миниатюрной блондинке, которая защищала мир от вампиров в перерывах между уроками. Великолепный образец городского фэнтези подкупал увлекательными сюжетами, яркими героями, смачными диалогами, нешуточным драматизмом и обилием экивоков в адрес популярной культуры и фантастики. А ещё «Баффи» вовсю пародировала жанровые штампы, что придавало сериалу комедийные нотки. На пике популярности «Баффи» получила спин-офф о бывшем возлюбленном героини. «Ангел» отличался по стилю от оригинального сериала, но сохранил его козыри. Приключения героев «Баффи» и «Ангела» продолжились в играх, книгах и комиксах, которые выходят по сей день.

Страшные сказки

Викторианский Лондон. Готическая атмосфера. Герои классической литературы ужасов и мистики — доктор Франкенштейн и его чудище, Дориан Грей, Дракула и Ван Хельсинг, Джекиль и Хайд. По задумке «Страшные сказки» напоминают «Лигу выдающихся джентльменов», но это не стимпанк-боевик, а неспешная и мрачная мистическая драма про спиритические сеансы и пришествие Антихриста, про одержимость бесами и про демонов прошлого, которые пострашнее чертей из ада. Сериал стоит смотреть, чтобы смаковать атмосферу и игру хороших актёров: Тимоти Далтона, Джоша Хартнетта, но в первую очередь — несравненной готической королевы Евы Грин.

Сверхъестественное

За двенадцать лет «Сверхъестественное» проделало путь от «дорожного» сериала о двух братьях, потерявших отца, до эпического и невообразимого повествования с самостоятельной мифологией и огромной фан-базой. Первые сезоны подкупали своей атмосферой, ощущением приключений и неминуемой опасности, оригинальным использованием городских легенд и великолепными саундтреком. Затем масштабы существенно выросли, герои умудрились начать и предотвратить Апокалипсис, несколько раз побывать на том свете и вернуться обратно и качественно высмеять не только себя, но и множество других представителей массовой культуры. Последние сезоны, правда, уже кажутся лишними, но сериал в целом — уже классика.

Американская история ужасов

Сериал, с которым на телевидение вернулась мода на антологии. Шоураннер Райан Мёрфи позвал на площадку отличных актёров и вместе с ними начал разыгрывать сюжеты, основанные на фольклоре и городских легендах. Каждый сезон сериала посвящён какой-то отдельной теме — скажем, дому с привидениями или цирку уродов. Получилось очень гротескно, кроваво, немного абсурдно и в то же время невероятно красиво и изысканно. Не смотрите, что в разных сезонах играют почти одни и те же актёры, — сюжеты совершенно не похожи один на другой.

Эш против зловещих мертвецов

Пример того, как надо воскрешать старые франшизы. В этом сериале создатели весёлых зомби-ужастиков «Зловещие мертвецы» Сэм Рэйми и Роб Тейперт вернули на экраны Эша, лихого истребителя нечисти с бензопилой вместо руки. Но не скопировали старые фильмы, а создали нечто новое: комедийное роад-муви с литрами кровищи, древними проклятиями, неожиданными смертями и очень, очень чёрным юмором. Бонус к ностальгии: помимо бессменного Брюса Кэмпбелла в роли Эша, над сериалом работало много создателей «Зены», включая саму Люси Лоулесс.

Настоящая кровь

Что вышло бы, возьмись за «Сумерки» кто-то вроде Родригеса или Тарантино? Получится True Blood — пожалуй, самый кровавый сериал про вампиров. Вурдалаки тут не блестят на солнце и не парятся на тему вегетарианства. Ведь в мире, где о существовании нежити знают все, бутылку синтетической крови можно купить в универмаге. Но это не значит, что вампиры брезгуют пускать в ход острые клыки. Луизиана, где происходит действие, штат консервативный, а местные реднеки скорее заточат пару кольев, чем пригласят бледнокожих соседей на ужин. На этом фоне избитая история любви между красавцем-кровопийцей и смертной девушкой смотрится свежо. Тем более что приправлена она чёрным-пречёрным юмором и неподражаемой атмосферой американского Юга.

Константин

Сериал про циничного магистра тёмных искусств из комиксов DC погубил пробуксовавший старт. Авторам пришлось во второй же серии менять герою спутницу, поэтому у шоу получилось как бы два пилота. Но, несмотря на провал по рейтингам, «Константин» — достойный сериал. Мэтт Райан, на радость фанатам, был куда ближе к комиксному образу, чем Киану Ривз из полнометражки. Его циничный юмор и харизма скрашивали скромный состав команды. Дела, которые он расследовал, были интересными и разнообразными, второй план пестрел запоминающимися героями вроде Папы Миднайта, а пара серий даже получились по-настоящему страшными. В общем, сериал был гораздо качественнее собратьев по жанру с телеканала The CW, и жаль, что свою жизнь герой продолжил именно там.

Штамм

Экранизация книг Гильермо Дель Торо (написанных в соавторстве с Чаком Хоганом), им же спродюсированная. Древний вампир прибывает в Нью-Йорк и начинает сеять вокруг заразу. Остановить чуму могут только престарелый истребитель нечисти Авраам Сетракян и группа его единомышленников. По сути, перед нами вариация «Дракулы» Стокера для поколения, воспитанного зомби-хоррорами. Вампиры, или, как их тут называют на сербский лад, «стригои», — мерзкие и жуткие твари, не имеющие ничего общего с красавцами из мистических мелодрам. Кстати, их дизайн даёт понять, что Дель Торо вынашивал «Штамм» ещё со времён «Блэйда 2». А знатоки творчества мексиканца заметят, что в историю вплетены все его излюбленные мотивы: отсылки к классике ужасов, Вторая мировая и насекомые.