Световой меч — визитная карточка «Звездных войн». Элегантное оружие цивилизованной эпохи — в отличие от мечей-бензопил из Warhammer 40,000, превращающих поле боя в космический мясокомбинат. Сага о далекой галактике подарила нам немало запоминающихся битв на этих мечах. Самые яркие мы сейчас и вспомним — те, что с самой интересной хореографией, самые драматичные и действительно важные для сюжета.

10. Оби-Ван против Гривуса («Месть ситхов»)

В «Мести ситхов» генерал Гривус предстал жутким полумеханическим чудовищем, и технику боя ему подобрали под стать. Когда Оби-Ван Кеноби сталкивается с военным лидером Конфедерации лицом к лицу, Гривус раздваивает руки и обнажает четыре световых меча!

При первом просмотре этот фрагмент шокировал: существ, применяющих подобные техники боя, нам до этого еще не показывали. Однако схватка оказалась непродолжительной: превосходя Оби-Вана в грубой силе, Гривус явно уступал джедаю в фехтовальном мастерстве.

Почему 10 место: бой слишком короткий, а Гривус не такая уж значительная персона. Зато благодаря его столкновению с Оби-Ваном фанаты «Звездных войн» навсегда запомнили, как следует отвечать на фразу «Hello there!»

9.Изгнанница против Дарт Треи (Star Wars: Knights of the Old Republic II)

Вторая часть игры «Рыцари Старой Республики» страдала от сюжетных и геймплейных недочетов.Тем не менее сценаристам Obsidian удалось создать сложную философскую историю, кульминацией которой стала схватка главной героини, Изгнанницы, с бывшим наставником.

Это тяжелый момент как для игрока, так и для его альтер эго. Изгнанница переживает из-за того, что ей приходится биться с тем, кто направлял ее на протяжении долгого путешествия. А игроку не по себе, потому что Дарт Трея ловко режет его виртуальный аватар летающими световыми мечами, не давая расслабиться ни на мгновение.

Почему 9 место: за столкновением Изгнанницы и Треи стоит очень небанальный конфликт — особенно для мира «Звездных войн», где стороны обычно четко делятся на черных и белых. А для игрока дуэль становится отличным вызовом в финале. Но технической зрелищности ей недостает.

8. Асока против Вейдера (мультсериал «Повстанцы)

Асока Тано проделала удивительный путь от раздражающего тинейджера (ее появление в полнометражном мультфильме «Войны клонов» немногие восприняли благосклонно) до мудрой воительницы и любимицы фанатов.

Схватка Асоки и Дарта Вейдера в «Повстанцах» вызвала бурю эмоций. Учитель и ученица, чьи пути окончательно разошлись, скрестили мечи спустя столько лет! Уроки Энакина Скайуокера пошли выросшей Асоке на пользу: поменять канон и прикончить Вейдера ей, конечно, не дали (о таком счастливце мы еще поговорим), но разрубить черную маску падшего учителя — это пожалуйста!

Почему 8 место: момент хоть и переполнен эмоциями, но его исход был слишком очевиден.

7. Люк против Вейдера («Возвращение джедая»)

Дуэли на световых мечах в оригинальной трилогии «Звездных войн» не особо радовали хитрыми финтами, пируэтами или акробатическими трюками — все это появилось уже в приквелах. Зато по эмоциональному напряжению им не было равных.

В боевых сценах Дэвида Проуза в костюме Дарта Вейдера заменял Боб Андерсон — известный британский фехтовальщик, ставивший в историческом кино бои на шпагах. Техническая подкованность Андерсона и эмоциональный накал обеспечивают схватке отца и сына на Звезде смерти полноправное место в нашем топе.

Почему 7 место: после битвы из Эпизода V вторая дуэль Люка и Вейдера показала нам слишком мало нового в джедайском фехтовании.

6.Дуку против Оби-Вана, Энакина и Йоды («Атака клонов»)

В финале Эпизода II нам продемонстрировали весьма эффектное противостояние — граф Дуку вынужден был сразиться сразу с несколькими джедаями. Эта схватка отлично держала напряжение. Вот нам показывают, как Энакин дерется двумя мечами сразу; бац! Скайуокеру отрубили руку! А вот и сам мастер Йода впервые вступил в бой на большом экране — и как же он лихо скачет!

В силу возраста Кристофера Ли, сыгравшего Дуку, на многих кадрах его подменял каскадер Кайл Роулинг с наложенной поверх компьютерной головой актера (и это бросается в глаза). И все же эта битва подкидывала один «вау-момент» за другим.

Почему 6 место: если бы после такой потрясающей демонстрации фехтовальных способностей Дуку не слили бы в самом начале следующего фильма, может, он и отвоевал бы себе местечко повыше.

5. Рей и Кайло против преторианцев Сноука («Последние джедаи»)

Алая гвардия в «Звездных войнах» обычно представляла собой жалкое зрелище. Эти горе-телохранители, когда дело доходило до серьезных джедайских разборок, могли лишь картинно лечь на пол и надеяться, что после битвы о них и не вспомнят.

В «Последних джедаях» режиссер Райан Джонсон серьезно их прокачал. Теперь это преторианцы, служащие Верховному лидеру Сноуку, а их алебарды неплохо выдерживают удары световых мечей, что для «Звездных войн» редкость.

Новейшая трилогия от Disney не особо балует нас дуэлями на световых мечах, так что самой зрелищной в ней стала битва Рей и Кайло Рена с этими суровыми гвардейцами. Хоть преторианцы и не справились с носителями Силы, они впервые достойно показали себя в бою.

Почему 5 место: понятно, что главных героев не могут убить безымянные воины в пластмассовых шлемах, но могли бы хоть оттяпать Рей или Рену руку, как в старые добрые времена?

4. Старкиллер против Вейдера (Star Wars: The Force Unleashed)

The Force Unleashed, вышедшая в 2008 году, шокировала не только возможностью сокрушать Силой все подряд (включая Звездный разрушитель) — она еще и бесцеремонно расчленяла канон красным световым мечом!

В финале игры Старкиллер, тайный ученик Дарта Вейдера, сражается со своим бывшим учителем. Если игрок хочет получить альтернативную концовку, главному герою надо разделать темного лорда под орех. Бывший мальчик для битья швыряет Вейдера через залы на Звезде смерти, по кускам сдирает его черную броню и хладнокровно пронзает его мечом в финале…

Почему 4 место: дать игроку устроить жестокую расправу над главным символом «Звездных войн» (пускай и в рамках альтернативной игровой концовки) — поистине смелое решение.

3. Оби-Ван и Квай-Гон против Дарта Мола («Скрытая угроза»)

Первый фильм из трилогии приквелов многие критикуют за Джа-Джа Бинкса и мидихлорианов. Но последний аккорд «Скрытой угрозы» стал для фанатов бальзамом на душу. Под грозные песнопения на санскрите (композиция «Дуэль судеб» стала одной из лучших работ Джона Уильямса) красно-черный дьявол Дарт Мол схватился с молодым Оби-Ваном и его наставником, Квай-Гоном.

Здесь нам впервые показали новый виток развития дуэлей, которые стали чем-то вроде боевого балета с элементами паркура. Особенно отличился каскадер Рэй Парк, сыгравший Дарта Мола: его увлечение единоборствами придало каждому движению ситха грозную силу и гимнастическую грацию.

Почему 3 место: битва шикарно поставлена, но вот сюжетного драматизма ей не хватает: нас едва познакомили с Молом и не успели раскрыть его. Ах, если бы весь предшествующий фильм был как эта финальная битва! Ах, если бы…

2. Люк против Вейдера («Империя наносит ответный удар»)

«Новую надежду» критиковали за слишком вялую дуэль престарелого Оби-Вана и грозного Дарта Вейдера. Разве таким должен быть настоящий джедайский поединок? Даже в 1977 году это выглядело несерьезно.

Стараниями уже упомянутого Боба Андерсона в продолжении появился куда более напряженный и интересный бой. Фанаты по достоинству оценили не только фехтовальное мастерство, но и показанную в схватке на Беспине мощь Темной стороны Силы. Люк бьется отчаянно, постепенно теряя веру в победу, а Вейдер доминирует на протяжении всей битвы, постепенно загоняя юного джедая в угол.

Кульминацией становится отсечение руки горе-героя и страшное признание: «Я твой отец!» Юный Скайуокер побежден не только физически, но и морально, а зрители потрясены неожиданным исходом жестокого сражения.

Почему 2 место: этот киномомент легендарен, но все же, если говорить именно о боевом мастерстве, нельзя не признать, что в молодости Энакин был способен на большее.

1. Оби-Ван против Энакина («Месть ситхов»)

Поединок на планете Мустафар стал не только кульминацией приквелов, но и квинтэссенцией опыта и приемов из всех схваток и дуэлей саги. Соперники используют окружение, не забывают применять Силу, активно спасаются при помощи акробатики от разбушевавшихся лавовых рек. А завершается противостояние окончательной гибелью Энакина и его полноценным перерождением в Дарта Вейдера.

По изначальной задумке и без того немаленькая схватка была еще длиннее за счет эпизода с неким «мустафарским монстром». В битву должно было вмешаться грозное чудовище, обитающее на пепельных равнинах планеты и, судя по всему, потревоженное столкновением джедаев. На короткий миг, чтобы выжить, Энакину и Оби-Вану пришлось бы объединиться против монстра, в последний раз вспомнив о том, что когда-то они были наставником и падаваном… Но и без этого фрагмента финальный поединок «Мести Ситхов» вышел по-настоящему величественным и грандиозным.

Почему 1 место: боевая хореография, постановка, музыка, драма, отдача актеров, значимость для сюжета, крылатые фразы — ни к одному из этих пунктов нет нареканий. Мы готовы стать ситхами и возвести в абсолют эту битву — как лучшую из всех битв на световых мечах!

Вне конкурса:

Дуэль на шворцах («Космические яйца»). Если вы не смотрели комедию Мэла Брукса и не видели этого жестокого противостояния, то вы определенно недооцениваете мощь пародий!

SC 38 Reimagined: переработанная версия дуэли Оби-Вана и Дарта Вейдера из «Новой надежды». Вас коробит, что в Эпизоде IV Алеку Гиннессу недостает боевой удали? Обратите внимание на эту фанатскую работу. Скачущий по Звезде смерти престарелый Оби-Ван наконец достойно держится в схватке с Вейдером!