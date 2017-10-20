Киберпанк в кино был безумно популярен в девяностые. Именно тогда, в эпоху первого цифрового бума, появилось большинство главных фильмов киберпанка, а также другой фантастики, поднимавшей его темы — виртуальность реальности, борьба машинного и человеческого, мрачное будущее. Многие из показанных там технологий устарели, но идейный посыл остался актуальным.

По сей день киберпанк-новинки выходят почти каждый год, но в основном это ремейки и сиквелы классики, вроде «Робокопа» и «Призрака в доспехах», или подражание ей. «Бегущий по лезвию 2049» оказался приятным исключением: да, это тоже продолжение классики, но вполне самодостаточное и достойное называться одним из лучших киберпанк-фильмов всех времён. Давайте вспомним, в какую компанию попала картина Дени Вильнёва.

Не волнуйтесь, мы не забыли аниме. Наоборот — оно, как всегда, заслужило отдельный топ.

Бегущий по лезвию (1982)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 17

Фильм, который дал киберпанку не меньше, чем Гибсон и Стерлинг, хотя и не касался темы кибертехнологий. За два года до «Нейроманта» Ридли Скотт задал канон того, как выглядит будущее в мире «высоких технологий и жалкой жизни»: небоскрёбы, гигантские голографические рекламы, дикое смешение восточной и западной культур.

Сюжет, основанный на романе предтечи жанра Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», никак не связан с компьютерами или виртуальной реальностью, но поднимает типично киберпанковские проблемы: кого можно считать человеком и человек ли я сам? Этими вопросами задаётся Рик Декард, полицейский-киллер, отстреливающий беглых андроидов — репликантов. Ответы он получит далеко не на всё — каноническим считается открытый финал. И сиквел от Вильнёва, «Бегущий по лезвию 2049», который развил и расширил мир оригинала, избегал давать на этот счёт чересчур прямые подсказки.

Об этом фильме

Бегущий по лезвию

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял

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Робокоп (1987)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 11

Даже киберпанку нужен свой супергерой. Полицейский Алекс Мёрфи был убит на задании и вернулся к жизни в виде металлического рыцаря, начинённого электроникой. От Мёрфи в Робокопе осталась только голова с обрывками воспоминаний. Весь фильм Алекс борется не только с бандитами, но и с программами в своей голове — за право снова стать человеком.

Но больше всего фильм Пола Верховена ценят за зубастую сатиру, не устаревшую ни на день. Упадок Детройта, так ярко показанный в «Робокопе», продолжается до сих пор и уже довёл город до банкротства. Поэтому в топ мы включаем только первый фильм из четырёх — продолжения «Робокопа» всё дальше уходили от сатиры и киберпанка в ничем не примечательный боевик.

Почему так вышло?

Взлёт и падение «Робокопа» 12

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Газонокосильщик (1992)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 7

Эту картину пытались выдать за экранизацию Стивена Кинга, но к его рассказу «Газонокосильщик» она не имеет отношения. Изначально сценарий носил более подходящее название «Кибер-бог», и его авторы вдохновлялись скорее «Цветами для Элджернона». Газонокосильщик из названия, умственно отсталый садовник Джоб, становится подопытным кроликом в эксперименте, который превращает его в гениального, могущественного и разгневанного сверхчеловека, живущего в киберпространстве.

Спецэффекты «Газонокосильщика» быстро устарели. Но сама идея кибер-бога, живущего в виртуальном мире и способного влиять оттуда на реальный, оказалась живучей — взять хоть недавнее «Превосходство».

Джонни мнемоник (1995)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 6

Лучшая экранизация Гибсона — и в то же время главный неудачник киберпанк-кино. Его разгромили критики, он провалился в прокате — но двадцать лет спустя воспринимается как классика.

История про курьера, который перевозит в своём мозгу 160 Гб секретных данных, кажется до смешного наивной в эпоху интернета и дисков на терабайты. Но в этом и заключается львиная доля её обаяния. «Джонни Мнемоник» с его дельфином-хакером и попом-киборгом-убийцей — это киберпанк, доведённый до абсурда и китча. А сыгравший главного героя Киану Ривз ещё вернётся и станет лицом жанра в «Матрице».

Странные дни (1995)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 12

Зловещий неонуар, снятый Кэтрин Бигелоу по сценарию её тогдашнего мужа Джеймса Кэмерона. В «Странных днях» «кибер» мало, зато «панка» — хоть отбавляй. В 1999 году — очень недалёком на тот момент будущем — мир сходит с ума, потому что новое тысячелетие якобы несёт апокалипсис. А среди этого хаоса орудует главный герой — торговец фальшивыми воспоминаниями. Их записывают прямо из мозга, чтобы желающий богач мог пережить чужой фантастический секс… или что-нибудь ещё более острое, а то и запрещённое — вроде убийства.

Отчасти Бигелоу и Кэмерон угадали будущее: воспоминания мы записывать не умеем, но индустрия роликов «для взрослых» сравнима с нефтяной, и снафф-видео в ней, увы, не редкость.

Нирвана (1997)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 10

Малоизвестный, но культовый для фанатов киберпанка фильм, где Кристофер «Горец» Ламберт играет знаменитого разработчика игр в виртуальной реальности. Герой одного из его творений обрёл разум и хочет, чтобы его удалили, а не тиражировали. Чтобы выполнить эту просьбу, программисту придётся вступить в борьбу с могущественной корпорацией, рассчитывавшей заработать на игре миллионы.

«Нирвану» роднят с «Джонни Мнемоником» наивность и шарм. Очевидно, что создатели слышали о видеоиграх и их разработке лишь краем уха (только представьте, что Konami наняли киллеров для Кодзимы!). Но атмосфера нуарного будущего, полного жутковатых гаджетов, искупает всё.

Тринадцатый этаж (1999)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного

Идейный предтеча «Матрицы» был не крутым боевиком, а размеренным триллером. Главный герой создаёт в виртуальной реальности город своей юности, куда наведывается отдыхать. Он населяет его персонажами-ботами с таким развитым искусственным интеллектом, что они, по сути, не отличаются от людей. Виртуальные герои живут себе и не подозревают, что их мир нереален, — по крайней мере, до поры до времени. Однако какая-то могущественная сила хочет разрушить изобретение героя и свалить на него убийство, причём применяя неизвестные доселе технологии… «Тринадцатый этаж» — один из многих фильмов про «нереальность реальности», снятых в девяностые, но и один из лучших.

Матрица (1999)

Матрица

«Библия киберпанка» тогда-ещё-братьев Вачовски… которая, строго говоря, не киберпанк. Да, в «Матрице» отлично раскрыта тема виртуальности и сомнений в собственной реальности, герои во главе с Нео — бунтари против «системы», а противостоит им искусственный интеллект в лице агента Смита. Но за пределами Матрицы не ближайшее будущее с упадком общества, а постапокалипсис, где победили восставшие машины. Не «Нейромант», а «Терминатор».

И всё же значение «Матрицы» так велико, что проще раздвинуть рамки киберпанка, чем не замечать его. Вачовски вдохновлялись главными работами жанра, такими как «Нейромант» и «Призрак в доспехах», и, в общем-то, подвели итоги киберпанка в XX веке. После «Матрицы» сказать в жанре что-то новое стало почти невозможно. Даже самим Вачовски это не удалось.

Эпическая история «Матрицы»

«Матрица»: как создавался культовый фильм 1

«Матрица»: как создавался культовый фильм

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Чем вдохновлялись Вачовски, кто мог сыграть Нео и что вырезали из сценария.

Авалон (2001)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 3

Режиссёр «Призрака в доспехах», знаменитый Мамору Осии, решил поместить действие фильма в экзотическое для японца место и выбрал далёкую и загадочную… Польшу. Старинные улицы Вроцлава, снятые через сепия-фильтр, выглядят как странный упадочный мир, где технологии будущего сосуществуют с обшарпанным прошлым.

Сюжет для киберпанка традиционный: в будущем игра «Авалон» стала серьёзным источником дохода, и люди пропадают в виртуальной реальности неделями. Главная героиня, лучший игрок в «Авалон», пытается пробиться на самый высокий, секретный уровень игры, постепенно теряя понимание, где реальный мир, а где нет.

Особое мнение (2002)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 9

Вольная экранизация Филипа Дика превратилась в киберпанк именно в кино. История о провидцах, предсказывающих убийства, полиции, которая сажает людей за ещё не совершённые преступления, и герое, которого подставили, напоминает скорее антиутопию.

Куда киберпанковее — выстроенный вокруг неё мир, во многом предвосхитивший будущее. Здесь показали голографические интерфейсы и тачскрины задолго до их появления в реальности. Здесь камеры слежения узнают людей по радужке глаз и… предлагают им персонализированную рекламу, как современный Google. Да, в «Особом мнении» от киберпанка в основном антураж. Но как целостный образ будущего фильм не уступает «Бегущему по лезвию».

Не совсем киберпанк

В отдельный список мы вынесли фильмы, которые близки к киберпанку или оказали на него влияние, хотя их трудно отнести к «чистым» образцам этого жанра.

Трон (1982)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 14

В восьмидесятые «Трон» совершил революцию в компьютерной графике и потряс публику своим лазерно-неоновым дизайном. При этом сюжет его, по сути, как у сказки: герой попал в волшебный мир внутри компьютера, где живут разумные программы, и отправился в квест, чтобы победить тирана этой вселенной, программу Мастер-контроль.

Выйди «Трон» в наши дни, его бы назвали опопсевшим пост-киберпанком, из которого убрали социальные проблемы и оставили одни спецэффекты. Вот только этот фильм появился раньше, чем само название жанра. И хотя к чистому киберпанку «Трон» не относится, он сильно повлиял на его эстетику, да и на кинофантастику в целом.

Вспомнить всё (1990)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 13

Ещё одна вольная экранизация Дика, ещё одна фантастическая сатира от Верховена и одна из лучших ролей Шварценеггера наряду с Терминатором. Простой работяга Куэйд хочет заказать себе поддельные воспоминания о путешествии на Красную планету в качестве суперагента — но вдруг выясняется, что он и есть агент, и ему нужно срочно тащить свою задницу на Марс…

Во «Вспомнить всё» так много всего — другая планета, мутанты, артефакты внеземной цивилизации, поддельные воспоминания, — что его трудно отнести к одному жанру. Но киберпанк в этой смеси определённо есть.

Экзистенция (1999)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 5

Кино от мастера «биологических» ужасов Дэвида Кроненберга — не столько киберпанк, сколько смесь биопанка, сюрреализма и хоррора. Сюжет напоминает «Нирвану» или «Авалон»: двое программистов погружаются в виртуальную реальность, чтобы исследовать «взбунтовавшуюся» игру.

Уникальность «Экзистенции» в том, что VR-гаджеты в мире Кроненберга живые, дышат и пульсируют. Они подключаются к позвоночнику через пуповину и отправляют людей в мир, где пистолет можно собрать из плоти и обглоданных костей. Бр-р-р!

Искусственный разум (2001)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 1

Ещё один «антуражный» киберпанк от Спилберга, изначально задуманный другим великим режиссёром, Стэнли Кубриком. «Искусственный разум» переносит сказку о Пиноккио в недалёкое будущее: ставший ненужным мальчик-робот ищет способ превратиться в настоящего ребёнка, чтобы мама его полюбила. Сюжет на первый взгляд детский, но мир «Искусственного разума» мрачен и серьёзен. Его можно назвать миром «Бегущего по лезвию», показанным глазами ребёнка: андроидов здесь тоже жестоко используют, а потом уничтожают.

Элизиум (2013)

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 16

Нил Бломкамп — один из немногих режиссёров, кто помнит суть киберпанка. Она не в киборгах, не в виртуальности и не в небоскрёбах и неоновой рекламе. Она в обществе, где передовые технологии усугубляют деградацию и нищету. В мире «Элизиума» те же гаджеты и роботы, что в «Джонни Мнемонике» и «Робокопе», но ещё более разделённое общество. Благами цивилизации наслаждаются богачи, живущие на благоустроенной космической станции, а бедняки, рискуя жизнями, пытаются на неё попасть. По сути, Нил предсказал миграционный кризис в Европе за два года до его начала.

Увы, хотя критики и зрители неплохо оценили фильм, мало кто уловил его идею. Все увидели в нём просто боевик с натянутым хэппи-эндом, что Нил посчитал личной неудачей. Он-то надеялся, что заставит публику задуматься: «счастья всем, даром» так просто не бывает…

Обзор этого фильма

Элизиум: Рай не на Земле 1

Элизиум: Рай не на Земле

15.09.2013

От Бломкампа ждали остросоциальной фантастики, и он не подвёл.

Мало?

Мы включили в топ только самые удачные и значимые фильмы. Но если вы и так их все знаете — обратите внимание на те киберпанковские и «около-киберпанковские» фильмы, что в топ не попали:

  • Железо (1990)
  • Виртуозность (1995)
  • Хакеры (1995)
  • Отель «Новая Роза» (1998)
  • Шестой день (2000)
  • Кодер (2002)
  • Я, робот (2004)
  • Ренессанс (2006)
  • Торговец сном (2008)
  • Геймер (2009)
  • Потрошители (2009)
  • Суррогаты (2009)
  • Вспомнить всё (2012)
  • Машина (2013)
  • Теорема Зеро (2013)

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Александр Гагинский
Александр Гагинский
Заместитель главного редактора журнала, редактор сайта и сообществ МИРФ, админ и патентованный олдфаг форума.
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