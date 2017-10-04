«Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему

Прошло 30 лет с событий «Бегущего по лезвию». Земля окончательно погрузилась в экологическую катастрофу, и запрет использовать на нашей планете репликантов — искусственных людей-рабов — пришлось снять. Благо магнат Ниандр Уоллес создал новых, полностью послушных репликантов. Старые модели объявлены вне закона, и на них снова охотятся полицейские-киллеры, известные как «бегущие по лезвию». Один из таких — главный герой, агент Кей.

Вильнёв шикарно передаёт

атмосферу упадочного будущего

Blade Runner 2049 Жанр: киберпанк, постапокалипсис, драма

Режиссёр: Дени Вильнёв

В ролях: Райан Гослинг, Сильвия Хукс, Ана де Армас

Премьера в России: 5 октября 2017

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Элизиум» (2013), «Страховщик» (2014)

Прибытие », — и с первых же кадров стало ясно, что это отличный выбор. Как и оригинал, продолжение — медленная и мрачная драма, которая захватывает атмосферой и панорамными видами Лос-Анджелеса будущего. Но во всём этом сразу чувствуется не подражание Ридли Скотту, а собственный стиль нового режиссёра.

Вильнёву шикарно удаются плавные пролёты камеры над пейзажами, грандиозные декорации небоскрёбов и трущоб, вызывающие клаустрофобию интерьеры. И, кажется, только Дени (ну и, может, ещё Нолан) сейчас так великолепно работает со звуковыми эффектами. Свои панорамные виды он дополняет низким гудением и гулкими ударами — так, что от ощущения грандиозных масштабов мурашки бегут по коже.

Вильнёв не пытается воспроизвести мир оригинала — он сразу начинает выстраивать собственный. Старый фильм запоминался неоновыми огнями рекламы и безумными цветастыми костюмами — и в новом всё это есть, но куда больше в нём серости, разрухи и пасмурного неба. В этом мире холодно, тускло и неуютно, он вызывает чувство той самой «безысходности» с чёрно-белых картинок в интернете.

Вильнёв показал не только сияющий город с небоскрёбами, но и мир за его пределами — и оказалось, что там пустыня, полная свалок, ржавых конструкций и оставшихся от войны руин. Здесь нищие охотятся на пролетающие машины, а дети работают до изнеможения на подпольных фабриках, выколупывая ценные металлы из подержанной техники. Можно сказать, мир «Бегущего» пересёкся с миром «Элизиума». Или с нашим, где вся эта «постапокалиптическая фантастика» — вполне себе реальность для многих стран третьего мира.

Сиквел не только показывает мир «Бегущего» по-новому, но и пытается его осмыслить и объяснить простому зрителю — как раз этого оригиналу отчасти не хватало. Из нового фильма понятнее, почему репликантов невозможно отличить от людей: никакие это не «андроиды», а генетически модифицированные клоны с человеческой ДНК. И теперь центральная тема фильма не «как распознать репликанта и не репликант ли я сам», а «могут ли репликанты размножаться и вообще стать полноценными людьми».

Объяснили и подозрительное отсутствие в будущем интернета и других привычных нам технологий — оказывается, Земля пережила катастрофу, погубившую всю цифровую технику. Нам дают посмотреть на рождение репликанта. Вильнёв даже показывает, как и кто создаёт им искусственные воспоминания. Благодаря проработке и множеству мелких и крупных деталей его безысходный мир оживает и кажется реальным.

Но с персонажами и их логикой есть проблемы

Однако создать впечатляющий мир мало, надо ещё населить его живыми людьми. И вот это у сиквела получилось не так удачно. Да-да, это в первую очередь про Райана Гослинга. Как можно было допустить, что главный герой почти весь фильм ходит с одним и тем же скучающим выражением лица?

Допустим, дело не в таланте актёра, а просто в сценарии герой прописан таким сдержанным и пассивным. Возможно даже, так специально задумали, чтобы на фоне Кея казались более живыми второстепенные герои — влюблённая в него хрупкая девушка-голограмма (отличная работа Аны де Армас), задиристая проститутка (Маккензи Дэвис) и брутальная начальница «бегущих» Мадам (Робин Райт). Но оправдания не отменяют того, что наблюдать за этим пофигистом скучно, особенно учитывая медленный темп картины, а сопереживать ему трудно. Даже в самой трогательной и необычной эротической сцене за всю историю кинофантастики (да, тут есть такая) Кей выглядит так, будто ему наплевать!

Увы, Гослинг не стал достойным наследником Харрисону Форду. Это становится особенно очевидно, когда сам Форд наконец вытаскивает свою мощную харизму на экран. Его роль совсем небольшая, гораздо меньше, чем могло показаться по трейлерам, но при каждом появлении он напрочь затмевает Райана. Его Декард тоже холоден и замкнут, но вот мелькнула кривая ухмылка, приподнятая бровь — и сразу понимаешь, насколько интереснее можно сыграть даже сдержанного персонажа.

Остались вопросы и к злодеям, но уже не к актёрской игре, а к логике и мотивации. Центральный для сюжета конфликт героев с корпорацией Уоллеса, если задуматься, вообще не должен был произойти. Их цели не так уж сильно отличаются — Уоллес мог добиться своего, если бы объяснил героям свой замысел (в котором ничего злодейского нет) или обманул их.

Чтобы исключить такую возможность и сохранить конфликт, сценаристы врубили магнату режим «психопат» на максимум. Уоллес (второй претенциозный безумец подряд от Джареда Лето) и его помощница Лав (холодная и жёсткая Сильвия Хукс) убивают репликантов и людей по поводу и без — просто чтобы мы не забывали, за кого нам положено болеть. Действия этой парочки можно разбирать как примеры «чего НЕ надо делать, если вы кинозлодей».

Сценаристы, похоже, так и не придумали, чем разрешить конфликт. По крайней мере, фильм кончается так, что впору писать на экране «Продолжение следует — ждите третьей части». На самом деле, это была бы неплохая идея. В мире «Бегущего» осталось много тайн и недосказанностей, а полюбоваться на работу Вильнёва ещё раз вряд ли кто-то откажется.

Новый «Бегущий» всё-таки не идеальный шедевр, но очень впечатляющее, шикарно снятое и неглупое кино. Фильм доказывает, что Дени Вильнёв — один из лучших современных режиссёров, у которого большое будущее. Надо только тщательнее полировать сценарии. Любителям серьёзной фантастики, уставшим от типовых блокбастеров и желающим погрузиться в атмосферу мрачного будущего, смотреть обязательно.

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