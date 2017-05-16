Корабль «Завет» направляется на планету Оригаэ-6 с колонизационной миссией. Но по пути команда обнаруживает в эфире радиосигнал явно человеческого происхождения. Отследив его, колонисты находят планету, с которой он отправлен — по всем параметрам пригодную для жизни. Люди решают изменить курс, долететь до этой планеты и найти источник сигнала. Им кажется, что они нашли Рай… и никто не ожидает, что после приземления их ждет Ад. Причем рукотворный.

Alien Covenant Жанр: космические ужасы

Режиссёр: Ридли Скотт

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд

Премьера в России: 18 мая 2017 года

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Пандорум» (2009), «Черная дыра» (2000)



«Чужой: Завет», по идее, был призван соединить предысторию вселенной, рассказанную в «Прометее», и собственно «Чужого». Нам обещали смесь хоррора и боевика в духе старых «Чужих» с рейтингом «18+» — с жуткими ксеноморфами, кровавыми сценами и раскрытием тайн. Но далеко не всё из этого получилось.

Для начала поговорим о том, что удалось. Во-первых, «Чужой: Завет» — действительно связующее звено между приквелом и классической трилогией, из которого мы узнаём, как именно появились Чужие, кто их творец, зачем они были созданы и почему так смертоносны.

Во-вторых, визуальная часть фильма идеальна: это настоящий подарок для тех, кто ценит мрачную пугающую эстетику Гигера. Никакого резкого света или яркого солнца. Сначала пасмурный день, потом ночь, которую герои проводят в древнем храме — при свете факелов. Неоморфы и первый Чужой — прекрасны, начиная с процесса рождения (который, собственно, и подарил фильму рейтинг «18+») и заканчивая взрослой убийственной фазой. Быстрые, ловкие и очень живые — ни на секунду не вспоминаешь о том, что они сделаны на компьютере.

Наконец, в-третьих, герои Фассбендера, андроиды Уолтер и Дэвид, тащат на себе едва ли не весь фильм. Поразительно, насколько они разные. Уолтер — идеальный искусственный мужчина, готовый всегда прийти на помощь и пожертвовать собой. Единственный «изъян» (который, впрочем, сам Уолтер изъяном не считает) — неспособность творить. Нет у этой модели творческого начала.

А вот у Дэвида оно есть. Он весь — воплощение идеи, к чему может прийти ищущий, создающий, критически настроенный искусственный разум. Разум, который осознаёт, что превосходит человеческий, хотя изначально создан, чтобы служить. На первое место Дэвид всегда ставит себя. А Уолтер — людей.

В обоих случаях игра актёра прекрасна. Даже когда на экране одновременно оба андроида, всегда понятно, кто есть кто. Отличия проявляются даже не в мимике, а во взгляде, в повороте головы, в степени одухотворенности лица. И уж тем более андроидов невозможно принять за людей. Кто тут действительно «чужой», так это Фассбендер — выглядит как человек, но абсолютно не человечен!

Однако главную проблему «Прометея» создатели так и не исправили. Мотивы персонажей, обоснования действий и конфликты толком не проработаны. Такое впечатление, что фильм сильно сокращали на монтаже и вырезали множество сцен с объяснениями, из-за чего местами герои выглядят спонтанными истеричками.

Возможно, режиссер надеялся, что актёры сумеют «сыграть лицом» и зритель считает их эмоции и мысли. Не сумели. Не считая прекрасных андроидов, на экране убедительно выглядят только Дэниелс (Кэтрин Уотерстон), Теннеси (Дэнни Макбрайд) и временами Кристофер Орам (Билли Крудап). Остальные — обычные статисты, пища для неоморфов. Понятно, что эта судьба им уготована изначально, но должны же мы за них почему-то переживать!

Что расстраивает больше всего — в фильме полно логических нестыковок и откровенных глупостей, за которые ругали «Прометей». Анализировать атмосферу? Надевать скафандры, выходя на незнакомую планету? Кому это нужно! Герои хватают ружья и выскакивают из корабля, лихо нахлобучив шапки-ушанки, через минуту после приземления! Слабоумие и отвага в действии. То ли создатели фильма посчитали, что и так сойдет, то ли всё самое умное вырезали при монтаже, чтобы «убрать занудство».

Фильм красив, Фассбендер и Чужой прекрасны, экшен-сцены отличные — но логики и внятной мотивации персонажей опять не хватает. Так и хочется сказать Ридли Скотту: почему вы считаете, дорогой режиссёр, что красивая картинка может заменить хороший сценарий?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.