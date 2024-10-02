Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса

«Хэллоуин» всегда стоял особняком среди других хоррор-франшиз. Серия уже насчитывает тринадцать фильмов, которые можно разнести по трём (или даже четырём) основным таймлайнам. И это не считая обособленного «Сезона ведьм» и перезапуска Роба Зомби. Создатели «Хэллоуина» вовсю практиковали ретконы ещё тогда, когда широкая публика такого слова и не знала. Хотя, казалось бы, что может быть сложного в кино про молчаливого маньяка в маске Уильяма Шатнера, охотящегося на неудачливых молодых людей?

Читайте также Фильмы ужасов, ставшие реальностью Александр Подольский 19.03.2017 77531 Сюжеты ужастиков порой вдохновляют реальных маньяков. А порой сама жизнь будто пытается воплотить написанный кем-то сценарий...

Рождение легенды

Те, кто 25 октября 1978 года посмотрели фильм под названием «Хэллоуин», снятый никому не известным режиссёром по имени Джон Карпентер, вряд ли поняли, что лицезрели начало золотого века слэшеров. К слову, изначально на сеансы приходило не особенно много зрителей. Бюджет у «Хэллоуина» был крошечный, денег на рекламу фактически не осталось, так что поначалу информация о выходе ленты распространялась в основном посредством сарафанного радио.

Критики тоже ничего не поняли. Профильная пресса катком прошлась по картине, не найдя в ней особых достоинств. Но время шло — а «Хэллоуин» продолжал неторопливо и методично (совсем как Майкл Майерс) собирать деньги в прокате. Когда лента Карпентера приблизилась к десятке самых кассовых фильмов года, стало очевидно, что это нечто большее, нежели очередной ужастик. Так что критикам пришлось присмотреться к фильму и начать переписывать рецензии.

В общей сложности картина Карпентера собрала 70 миллионов долларов в мировом прокате. Ошеломительный результат для ленты с бюджетом в 325 тысяч долларов. До выхода «Ведьмы из Блэр» именно «Хэллоуин» более 20 лет удерживал звание самого прибыльного независимого фильма в истории.

Но в тени блестящего успеха прорастали и первые семена раздора, существенно осложнившие дальнейшую историю франшизы. Во-первых, несмотря на выдающиеся сборы, финансовое положение самого Джона Карпентера не сильно улучшилось — почти всю прибыль забрал продюсер Мустафа Аккад, выделивший деньги на съёмки. А во-вторых, у режиссёра и его верной соратницы Дебры Хилл (она помогала писать сценарий и продюсировала кино) не было идей для продолжения. Они изначально не планировали снимать сиквелы и создавали «Хэллоуин» как самодостаточную историю.

Но, разумеется, впечатляющие сборы «Хэллоуина» не могли не поставить вопрос о продолжении. Аккад решил извлечь выгоду из курицы, несущей золотые яйца, и в 1980 году достиг договорённости со студией Universal, согласившейся взять на себя производство картины и её прокат. Что касается Карпентера, тот сразу отказался от предложения снять сиквел — частично из-за занятости, частично из-за нежелания заниматься неинтересным проектом. Но после длительных уговоров он всё же согласился написать сценарий, а также взял на себя продюсерские функции. Позже Карпентер признавался, что решил вернуться к «Хэллоуину» в основном из-за гонорара.

Лори, я твой брат

Сценарий для «Хэллоуина-2» создавался в сложной обстановке. У Карпентера по-прежнему были серьёзные проблемы с сюжетом для сиквела. Студия забраковала многие из его идей. По воспоминаниям Карпентера, он провёл много вечеров с пивом у печатной машинки, пытаясь придумать хоть что-то толковое.

И вот в один прекрасный день — возможно, под впечатлением от недавно вышедшего фильма «Империя наносит ответный удар», — ему пришла в голову идея сделать Лори Строуд (героиню Джейми Ли Кёртис) сестрой Майкла Майерса.

Впоследствии Карпентер неоднократно заявлял, что очень жалеет об этом решении. По его мнению, оно свело на нет основную идею первого фильма о том, что Майкл Майерс — абсолютное зло, у которого нет никаких глубинных мотивов. Все его жертвы — случайные люди, им просто не повезло оказаться у него на пути. Зато студии идея очень понравилась, поскольку она позволяла вернуть Джейми Ли Кёртис. Так что сценарий был одобрен и фильм запустили в производство. Пост режиссёра занял дебютант Рик Розенталь.

Создатели изучали возможность снять сиквел в 3D (в начале 1980-х Голливуд активно пытался возродить формат), но потом от этой задумки отказались.

Справедливости ради стоит сказать, что хоть Карпентер сейчас и раскаивается в решении сделать сиквел «семейным» фильмом, но тогда это казалось вполне допустимой жертвой. Ведь «Хэллоуин-2» должен был поставить жирную точку в истории Майкла Майерса и доктора Лумиса. К тому моменту Карпентер и Хилл уже решили превратить серию в антологию ужастиков, связанных только временем действия — Хэллоуином. Universal одобрила идею, так что тандем приступил к поискам режиссёра для третьей части с подзаголовком «Сезон ведьм», чья премьера была назначена на 1982 год.

Тем временем «Хэллоуин-2» вышел в октябре 1981 года. По кассе он очень серьёзно проигрывал первой части, да и зрители встретили кино куда прохладнее. Впрочем, 25-миллионные сборы при бюджете в 2,5 миллиона позволяли надеяться на то, что серия продолжит существование в задуманном Карпентером формате.

К сожалению или к счастью, этим планам так и не суждено было воплотиться в жизнь. «Хэллоуин-3: Сезон ведьм» не оправдал ожиданий — картина собрала в прокате всего 14 миллионов долларов. Для сравнения: вышедший в том же году триквел «Пятницы, 13-го» собрал 36 миллионов. Да, с финансовой точки зрения «Сезон ведьм» не провалился, но всем стало ясно, что с такой динамикой сборов и отзывов следующая часть уже вряд ли окупится. Так что антология приказала долго жить.

Для Карпентера куда более болезненным было то, что зрители не приняли предложенную им концепцию. Никто не понимал, почему в фильме со словом «Хэллоуин» в названии нет ни Майкла Майерса, ни другого маньяка в маске, привычно истребляющего американскую молодёжь. Вместо этого в картине фигурировала злая корпорация, роботы, убивающие маски, Стоунхендж; а события первой картины… были лишь фильмом, показываемым по телевизору. Мета-отсылка на уровне «Крика», до которого оставалось ещё 14 лет.

Со временем отношение к «Сезону ведьм» несколько улучшилось. После череды сиквелов многие фанаты хорроров решили, что картина не настолько ужасна, как принято считать. У неё есть своеобразная атмосфера, а сюжет, хоть и не отличается логичностью, благодаря паре причудливых твистов по крайней мере неплохо увлекает. Да и в любом случае попытка сказать что-то новое в жанре заслуживала уважения. Так что кто знает — возможно, если бы «Сезон ведьм» вышел в другое время или без слова «Хэллоуин» в названии, всё у него сложилось бы иначе.

Первое возвращение Майкла Майерса

Через несколько лет о «Хэллоуине» заговорили вновь. Оригинальный фильм готовился отпраздновать десятый день рождения, и продюсеры попытались использовать юбилей в своих целях. Студия решила выпустить новую серию, которая бы продолжила историю Майкла Майерса, притворившись, что третьей части попросту не было.

Несмотря на желание завязать с франшизой, поначалу Джон Карпентер проявлял благосклонность к этой идее. Он написал тритмент, где сделал значительный акцент на том, как жители города Хэддонфилд переживают психологические последствия событий, случившихся в первых двух фильмах. Планировалось, что обязанности режиссёра возьмёт на себя Джо Данте. Дебра Хилл должна была продюсировать кино.

Однако из этого ничего не вышло. Студийные боссы отвергли наработки создателя оригинального фильма, решив, что зрители хотят не заумной истории, а прямолинейного слэшера. В результате Карпентер и Хилл решили сдаться и продали оставшуюся у них долю прав на франшизу Мустафе Аккаду.

Уход Карпентера и Хилл окончательно развязал продюсерам руки. В предельно сжатые сроки (всего за одиннадцать дней) был написан абсолютно новый сценарий. Такая стремительность объяснялась случившейся в начале 1988 года забастовкой сценаристов.

Поскольку Джейми Ли Кёртис отклонила предложение вернуться к съёмкам, Лори Строуд убили за кадром. Вместо неё в сюжет ввели её дочь Джейми, роль которой исполнила 11-летняя Даниэль Харрис. Единственным актёром из первого фильма, вернувшимся к своей роли, стал Дональд Плезенс — он вновь сыграл доктора Лумиса. Появление этого персонажа (как, впрочем, и персонажа Майкла Майерса) объяснили тем, что взрыв в финале второй части был не таким уж сильным.

«Хэллоуин-4: Возвращение Майкла Майерса» вышел осенью 1988 года и собрал 17 миллионов долларов в американском прокате при бюджете в 5 миллионов, что выглядело достаточно скромно на фоне великого оригинала. Но надо понимать, что на излёте 1980-х золотой век слэшеров уже подошёл к концу, и хоррор как жанр стагнировал. Так что такие сборы посчитали приемлемыми, чтобы запустить в производство пятую часть с расчётом на выход уже в конце 1989 года.

Хотя финал четвёртой части намекал на то, что Джейми стала злой и теперь пойдёт по стопам дяди, Мустафа Аккад наложил вето на эту идею. Он думал, что зрители ходят в кино на Майкла Майерса, а не на других злодеев. А потому сюжет следующей части по устоявшейся традиции проигнорировал финал предыдущей.

В сравнении с производством четвёртой части пятый «Хэллоуин» создавали в ещё более хаотичной и сжатой манере. На момент начала съёмок у создателей даже не было завершённого сценария, так что им приходилось отчаянно импровизировать. В частности, в действие ввели загадочного Человека в Чёрном, который в финале освобождал маньяка. Ни сценаристы, ни продюсеры не имели понятия, что это за персонаж, — но надеялись, что позже сумеют придумать внятное объяснение.

В итоге «Хэллоуин-5: Месть Майкла Майерса» выступил ещё хуже предшественника, собрав удручающие 11 миллионов, а также богатый урожай негативных зрительских отзывов и критических рецензий. Из-за этого Мустафа Аккад решил подождать несколько лет, пока интерес к «Хэллоуину» не возродится. Другой причиной перерыва стала борьба между Miramax и New Line Cine ma. В начале 1990-х обе студии заинтересовались франшизой и развернули битву за право выпускать фильмы про Майкла Майерса. Из схватки победителями вышли братья Вайнштейн. В дальнейшем они передали производство Dimension Films (она тогда была подразделением Miramax).

После завершения юридических битв Dimension Films инициировала создание шестой части. Студия даже пыталась привлечь к написанию сценария Квентина Тарантино, но тот никогда не был большим фанатом «Хэллоуина» и отказался. Позже режиссёр рассказывал, что если бы взялся за работу, то написал бы историю о том, как Майкл Майерс и Человек в Чёрном путешествуют по шоссе 66 и убивают всех на своём пути (то есть что-то в духе «Прирождённых убийц»).

Предложение заняться проектом получил и Джон Карпентер. Он не особо горел желанием возвращаться к «Хэллоуину» и то ли в шутку, то ли всерьёз предложил перенести события картины в космос. Разумеется, продюсеры это предложение отвергли. Хотя рассматривались и другие странные идеи, например, что доктор Лумис был отцом Майкла Майерса.

В итоге для реализации выбрали сценарий Дэниела Фаррандса, попытавшегося связать воедино обрывки мифологии франшизы и объяснить всё происходящее происками друидского культа, проклявшего Майкла. Те, кому довелось прочесть оригинальную рукопись, в целом высказывались о ней положительно. В частности, благодаря этому сценарию Дональд Плезенс и согласился вернуться к роли доктора Лумиса — хотя его участие в серии должно было закончиться на предыдущем фильме.

Даниэль Харрис очень хотела вернуться к своей героине. Однако продюсеры отказались рассматривать её кандидатуру. Харрис на тот момент исполнилось 17 лет, и из-за ужесточения законодательства об использовании детского труда им было проще найти совершеннолетнюю актрису. Но Харрис не сдалась и прошла процедуру эмансипации, что потребовало от неё больших финансовых затрат. Лишь после этого ей дали ознакомиться со сценарием, и актриса узнала, что её героиню убивают на 20-й странице. Вдобавок продюсеры были готовы заплатить ей лишь тысячу долларов за неделю съёмок. Харрис сочла это унизительным и отказалась от роли.

Но всё пошло абсолютно не так. Вначале студия и продюсеры внесли множество правок в сюжет, а затем режиссёр Джо Чаппелль стал переделывать сценарий прямо на съёмочной площадке, из-за чего всё переросло в настоящий хаос.

Черновая версия картины, показанная в самом начале 1995 года, тестовым зрителям не понравилась, и студия приняла решение о масштабных пересъёмках. К несчастью, в феврале Дональд Плезенс умер от инфаркта, а потому некоторые эпизоды были пересняты с привлечением дублёра Плезенса, некоторые — перемонтированы. Отдельные сюжетные линии создатели фильма попросту выбросили. Закономерно, что из-за этого всё стало только хуже.

Дэниел Фаррандс, когда Мустафа Аккад попросил его придумать название для картины, предложил «Проклятие Майкла Майерса» — мол, она проклята и съёмки никогда не закончатся. Но Аккад не оценил шутки и в итоге использовал этот вариант.

Когда «Проклятие» всё же вышло на экраны кинотеатров, оно с трудом собрало 15 миллионов долларов. Кино не понравилось практически никому. На тот момент многим казалось, что если новая часть похождений Майкла Майерса и выйдет, то сразу на видео, к чему тогда успел скатиться целый ряд некогда культовых хоррор-серий.

В 2013 году на Blu-ray была выпущена так называемая продюсерская версия «Проклятия» со множеством восстановленных сцен и другой концовкой. Фанаты серии приняли её лучше, хотя она, по общему мнению, всё равно не тянет на «потерянный шедевр».

Второе возвращение Майкла Майерса

Но вскоре всё изменилось. Вышедший в 1996 году «Крик» буквально воскресил жанр хорроров, доказав, что зритель не утратил к ним интерес. Главное — современная подача, удачный кастинг и умение занятно обыгрывать старые клише. Кино Уэса Крэйвена стало настоящим спасением для «Хэллоуина». Dimension Films незамедлительно подключила Кевина Уильямсона (сценариста «Крика») к работе над новым фильмом франшизы. Тот предложил вернуть Лори Строуд и обосновать это тем, что она инсценировала свою смерть. Влияние событий 4–6 частей сводилось к краткому словесному упоминанию.

Продюсерам понравилась идея. Они решили сделать новый фильм прямым продолжением «Хэллоуина-2» (поскольку поздние части сильно уступали по популярности первым двум фильмам, забыть об их существовании было относительно несложно). Основной вопрос заключался в том, захочет ли Джейми Ли Кёртис возвращаться во франшизу. К счастью для студии, 5-миллионный гонорар сделал своё дело.

Первоначальным кандидатом на должность постановщика был всё тот же Джон Карпентер. По замыслу продюсеров, воссоединение режиссёра и звезды оригинала подогрело бы интерес к картине. Однако Карпентер не стал мелочиться и потребовал 10-миллионный гонорар, а также сделку на три фильма. Он обосновал это так и не разрешённым спором с Мустафой Аккадом по поводу распределения доходов оригинального «Хэллоуина». Студия отвергла его требование (что неудивительно) и остановилась на намного более «дешёвом» режиссёре Стиве Майнере.

Последним камнем преткновения стала концовка. Джейми Ли Кёртис подписывалась на фильм исходя из того, что он поставит точку в истории Майкла Майерса: в финале изначального сценария Лори Строуд должна была порубить его на куски при помощи вертолётного винта (позже по финансовым соображениям это заменили на обезглавливание топором). Но незадолго до начала съёмок актриса узнала, что Мустафа Аккад потребовал изменить концовку и оставить антагониста в живых, чтобы получить возможность и дальше снимать сиквелы. Это привело к конфликту. Дошло до того, что Кёртис угрожала уйти из проекта.

В итоге Уильямсон придумал компромисс — Майкл Майерс, которого в финале обезглавит Лори, на самом деле будет не маньяком, а медиком в его маске. Притом в фильме не останется ни единого намёка на этот твист, так что Кёртис сможет считать его завершением истории — по крайней мере, пока продюсеры не сделают неизбежное объявление о съёмках новой части.

«Хэллоуин: 20 лет спустя» стал наиболее успешным фильмом серии со времён оригинала. Картина собрала 75 миллионов долларов (при 17-миллионном бюджете) и удостоилась относительно неплохих отзывов. Это был отличный момент, чтобы наконец поставить точку и уйти на высокой ноте.

Но, разумеется, продюсеры не собирались отпускать с таким трудом возрождённую франшизу. Поэтому уже через четыре года на экраны вышел «Хэллоуин: Воскрешение» — очередное слабое звено. Кино удостоилось откровенно «мусорных» оценок (из всех «Хэллоуинов» у неё наименьший средний балл на IMDB) и собрало лишь 37 миллионов в прокате. Попытка создателей влить во франшизу свежую кровь — задействовать новомодные темы интернета и веб-камер (а также Басту Раймса) — полностью провалилась. Радоваться могла лишь Джейми Ли Кёртис. Она не собиралась сниматься в ещё одном «Хэллоуине», но согласилась на небольшое камео с условием, что её героиню сразу же убьют. За это актриса получила 3 миллиона долларов.

И пришёл Роб Зомби

Холодный приём новой части не слишком смутил продюсеров. В конце концов, «Воскрешение» было далеко не первым фильмом серии с плохими отзывами. В последующие несколько лет они перебрали ряд идей для восьмого фильма. Среди них попадались и достаточно любопытные: так, некоторое время серьёзно рассматривалась идея кроссовера «Хэллоуина» и «Восставшего из ада». Но в итоге Мустафа Аккад отказался от неё в пользу истории, продолжавшей сюжетную линию с культистами из «Проклятия».

Сложно сказать, какой была бы дальнейшая судьба «Хэллоуина», если бы в 2005 году Мустафа Аккад не погиб во время теракта в Аммане (Иордания). Его сын Малек, к которому перешёл контроль над франшизой, решил развивать её в другом направлении и вместо сиквела выпустить ремейк. Вскоре объявили, что его постановкой займётся Роб Зомби — музыкант, уже прославившийся на режиссёрском поприще хоррором «Дом 1000 трупов».

2005-й унёс жизнь ещё одного человека, стоявшего у истоков «Хэллоуина», — не стало Дебры Хилл.

Зомби сделал ставку на предысторию Майкла, выделив под неё первую половину фильма. Вторая должна была стать вольным переложением ленты Карпентера. При этом Зомби решил задействовать «семейный» твист из второй части и снова сделать Лори Строуд сестрой Майкла. Перед тем как взяться за проект, он получил формальное благословение Карпентера, посоветовавшего ему снять своё кино без оглядки на кого-либо.

Роб Зомби принципиально не хотел брать в фильм никого из актёров предыдущих частей. Исключением стала лишь Даниэль Харрис. Но она получила роль не по ностальгическим причинам, а потому, что согласилась сняться в нескольких сценах обнажённой.

Критики, как обычно, разгромили кино, да и многие фанаты не оценили попытку обосновать превращение Майкла Майерса в маньяка тяжёлым детством, однако «Хэллоуин-2007» собрал 80 миллионов долларов при затратах в 15 миллионов. Разумеется, сиквел был неизбежен.

Изначально Роб Зомби не хотел заниматься продолжением, утверждая, что выгорел на съёмках. Но Малек Аккад сумел переубедить его — частично увеличенным гонораром, частично обещанием предоставить полную творческую свободу.

В итоге новый «Хэллоуин» оказался намного больше похож на другие фильмы Роба Зомби, нежели предыдущий. Фанаты режиссёра оценили это, а вот многие из старых поклонников франшизы — нет. Также далеко не всем понравилось убийство Майкла Майерса и жирный намёк на то, что Лори пойдёт по стопам брата.

В итоге «Хэллоуин-2» Роба Зомби разделил судьбу оригинального сиквела «Хэллоуина» и «Воскрешения» — на фоне крайне успешного предшественника картина удостоилась худших отзывов и сильно просела по кассе. Она собрала всего 39 миллионов. Впрочем, это не остановило студию от объявления о намерении снять новую часть — на сей раз в 3D.

После того как Роб Зомби отказался возвращаться в режиссёрское кресло, в проект позвали Патрика Люссье, режиссёра «Дракулы 2000». Создатели хотели вернуть Майкла Майерса с помощью твиста из «Воскрешения» (якобы под маской маньяка скрывался не он, а доктор Лумис). Однако по разным причинам производство ленты несколько раз откладывалось. После крупного успеха «Паранормального явления» пошли разговоры о том, что следующий «Хэллоуин» будет снят в жанре «найденных плёнок». Однако из этих планов тоже ничего не вышло. В итоге, так и не сумев снять сиквел в оговорённые контрактом сроки, Dimension Films потеряла права на выпуск «Хэллоуина». Таким обстоятельством незамедлительно воспользовалась восходящая звезда на рынке хорроров — продюсер Джейсон Блум, оперативно выкупивший права на франшизу. Через некоторое время было объявлено, что режиссёром картины выступит Дэвид Гордон Грин, а сценарий ему поможет написать Дэнни Макбрайд.

«Настоящее» возвращение Майкла Майерса

Новые владельцы прав на «Хэллоуин» не горели желанием снимать ещё один сиквел для ремейка Роба Зомби или делать новый перезапуск. После некоторых раздумий они пришли к выводу, что больше всего фанаты серии хотели бы увидеть «чистого» Майкла Майерса, не отягощённого семьёй и попытками объяснить его действия трудным детством либо злыми культами. Поэтому руководители проекта решили устроить очередной реткон и полностью проигнорировать вообще все фильмы, снятые после картины Карпентера.

Новый «Хэллоуин» должен был стать прямым продолжением оригинала. Хоть Джейми Ли Кёртис и зареклась возвращаться к франшизе, прочитав сценарий, она дала согласие. Ей понравилась идея сыграть немного сумасшедшую Лори Строуд. Да и контракт с неплохими процентами от кассовых сборов, по всей видимости, был немаловажным фактором. Создателям также удалось вернуть Ника Касла — изначального исполнителя роли маньяка. К слову, как и в титрах оригинальной картины, Касла указали не как Майкла Майерса, а как Тень (Shape).

Что до Джона Карпентера, с ним Гордон Грин и Макбрайд несколько раз консультировались. Он дал создателям нового фильма пару советов по поводу сюжета, а также помог написать музыку для фильма, таким образом впервые за почти 40 лет приняв участие в развитии серии. Любопытно, что в интервью Карпентер поначалу утверждал, что новый «Хэллоуин» точно станет последним фильмом франшизы. Однако, когда зашёл разговор о потенциальных сиквелах, режиссёр флегматично отметил, что не против них — главное, чтобы ему продолжали платить.

Отказ от творческого наследия непопулярных сиквелов, возвращение Джейми Ли Кёртис и ставка на ностальгию оказались залогом того, чтобы сорвать большой куш. Без учёта инфляции «Хэллоуин» 2018 года стал самым финансово успешным фильмом франшизы. Картина собрала 255 миллионов долларов в мировом прокате при производственном бюджете в 10 миллионов. Уже после публикаций цифр первого уик-энда стало понятно, что картина неминуемо получит продолжение — причём наверняка не одно. И действительно, вскоре объявили, что она даст начало новой трилогии. Вторая часть «Хэллоуин убивает» должна была выйти в 2020 году, а «Хэллоуин заканчивается» — в 2021-м, но из-за пандемии коронавируса премьеры отложили на год.

Если окинуть взором общую историю развития франшизы, то можно обнаружить, что она очень напоминает своего антагониста. Каждый раз, когда начинает казаться, что «Хэллоуин» окончательно выдохся и публика потеряла к нему интерес, серия, подобно Майклу Майерсу, каким-то непостижимым образом оправляется от урона, встаёт на ноги и как ни в чём ни бывало продолжает своё победное шествие. Настолько велика сила созданного Джоном Карпентером образа чистого зла, скрывающего лицо под маской. И что-то подсказывает нам, что в будущем мы ещё не раз увидим Тень на больших экранах.

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