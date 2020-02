Автор оригинального сценария «Чужого» Дэн О’Бэннон как-то раз самоуверенно заявил, что его работа стала концом жанра. Это кажется преувеличением, только если не знать историю космохорроров. Вспомним «Сквозь горизонт», «Сверхновую», «Пекло», «Пандорум», «Живое»… У этих фильмов, вышедших после «Чужого», были солидные бюджеты и хорошие актёрские составы. Некоторые из них даже обрели культовый статус. Однако ни одна из этих картин не смогла добиться коммерческого успеха. На их фоне «Чёрная дыра» — примечательное исключение. Кино не только окупилось в прокате, но и подарило нам крайне харизматичного антигероя, а также породило собственную франшизу, пускай и не отличающуюся стилистическим единством. По случаю двадцатилетнего юбилея картины давайте вспомним историю её создания.

Приход ночи

В рецензиях на «Чёрную дыру» часто встречается мнение, что сюжет фильма был вдохновлён классическим рассказом Айзека Азимова «Приход ночи» (Nightfall). Его действие разворачивается на планете, которую постоянно освещают шесть звёзд. Местные археологи во время раскопок обнаруживают руины древних городов, разделённые слоями пепла. Через некоторое время учёные узнают страшную правду: каждые 2049 лет на планете происходит полное затмение. Когда спускается темнота, жители планеты, не знающие, что такое ночь, сходят с ума и уничтожают цивилизацию.

Создатели «Чёрной дыры» никогда не говорили, что вдохновлялись творчеством Азимова. Но, скорее всего, подобное предположение не так уж далеко от истины — особенно с учётом того, что сценарий, из которого в итоге и вырос фильм, изначально тоже назывался Nightfall.

Авторами сценария были братья Кен и Джим Уиты, которые в основном специализировались на хоррорах (как ни странно, при этом они также отметились режиссурой телефильма «Эвоки: Битва за Эндор»). К сожалению, их рукопись так и не стала достоянием интернета, поэтому о её содержании приходится судить лишь по кратким текстовым описаниям.

Если верить имеющимся источникам, Nightfall рассказывал о пассажирах космического корабля, путешествующих по галактике. Главной героиней была преступница Тара Криг из «межзвёздного варварского племени», девушка с татуировками и киберимплантами. Ещё одним важным персонажем был двуличный участник христианского технокульта Ноа Тот. В фильме этот герой трансформировался в имама.

По сюжету судно сошло с курса и упало на планету, где день и ночь длятся по два месяца. Выжившие в катастрофе нашли руины древних храмов, и после наступления темноты призраки их строителей напали на героев. В конце концов тем удалось активировать спасательный маяк и выбраться с планеты.

Компанию Interscope заинтересовала идея Nightfall, и проект запустили в производство. Но, как это часто бывает, в дальнейшем продюсеры захотели изменить многие элементы истории и решили привлечь к проекту нового автора. Выбор пал на Дэвида Туи.

От «Чужого 3» до Риддика

Если ознакомиться с фильмографией Дэвида Туи, можно увидеть, что его участие в создании «Чёрной дыры» было практически неизбежным. Он начал карьеру сценариста в конце 1980-х. Одной из самых известных работ Туи стал нереализованный сценарий «Чужого 3», действие которого разворачивалось на борту огромной космической тюрьмы. По задумке Туи компания «Вейланд-Ютани» использовала заключённых как подопытных кроликов в нелегальных экспериментах с ксеноморфами. Главным героем был матёрый уголовник с большим опытом побега из разных исправительных учреждений. Он узнал о творившихся на борту станции тёмных делах и организовал новый побег, который привёл к цепочке весьма драматичных событий.

Конечно, с художественной точки зрения работа Туи не могла сравниться с великими предшественниками, но при должной огранке из неё мог бы получиться достаточно крепкий блокбастер. Однако, как мы знаем, в итоге сценарий так и остался на полке.

В 1990-е Туи попробовал силы как режиссёр. Сначала он снял телефильм «Замечательная поездка», а затем неплохой фантастический триллер «Прибытие» с Чарли Шином. К сожалению, лента не была успешна в прокате. Зато она показала, что Туи вполне можно доверить пост режиссёра. В Interscope Туи предложили переписать сценарий Nightfall и, если продюсеров устроит результат, снять фильм. Туи, конечно же, согласился: это была его возможность вернуться к нереализованной идее о заключённом, противостоящем космическим монстрам.

Конечно, Туи не мог не понимать, что фильм наверняка будут сравнивать с «Чужим»,— особенно с учётом его опыта работы над третьей частью. Не исключено, что желание дистанцироваться от саги про ксеноморфов повлияло на решение сменить пол главного героя. Татуированная Тара Криг превратилась в Ричарда Б. Риддика, способного видеть в темноте.

Это было далеко не единственное изменение. Туи кардинально переработал большинство элементов истории, оставив только общую завязку. На смену планете руин пришла планета-пустыня в системе с несколькими солнцами. Долгую ночь заменили редкие затмения, а призраков — обитающие в темноте летающие монстры.

В сентябре 1997 года Туи представил переработанный вариант сценария Nightfall. Его сюжет во многом уже напоминал итоговый фильм, но были и некоторые заметные отличия. Так, пилот Кэролин Фрай не пыталась сбросить отсек с пассажирами в эгоистичной попытке повысить собственные шансы на спасение. Путешествующие на корабле паломники исповедовали хрислам — экзотическую смесь христианства и ислама. Девочку-подростка звали Одри, и в этой версии она не притворялась мальчиком. Охотник за головами Джонс ещё не был полным негодяем — в третьем акте он спасал Одри ценой своей жизни.

Большее внимание уделялось фауне планеты трёх солнц. Сценарий предполагал появление крупных наземных животных, которые служили основным источником пищи для летающих монстров. Риддик из этой версии в целом казался менее опасным персонажем, чем в итоговом фильме.

Но ключевое отличие крылось в финале. Риддик жертвовал собой, чтобы спасти остальных, и погибал в темноте, сражаясь с монстрами.

Новые лица в холодной пустыне

В последующие месяцы Туи внёс в сценарий ряд правок. Добавился закадровый голос Риддика, исчезло самопожертвование Джонса (вероятно, автор счёл, что искупление грехов сразу двумя вроде как отрицательными персонажами — это уже перебор), а название картины изменилось на Pitch Black. К сожалению, наши локализаторы удостоили фильм названия «Чёрная дыра», что, мягко говоря, некорректно и никак не соотносится с его сюжетом. Куда более подходящим было бы «Кромешная тьма» или «Полная тьма».

В 1998 году студия приняла сценарий, утвердила Туи на посту режиссёра, и началась подготовка к съёмкам. Создатели решили снимать кино на юге Австралии, в шахтёрском городке Кубер-Педи. Так было дешевле, к тому же австралийская пустыня неплохо подходила на роль мира, иссушенного тремя солнцами. Ранее в этом же месте проходили съёмки фильма «Безумный Макс: Под куполом грома».

«Чёрная дыра» не задумывалась как большой блокбастер. Долгое время она балансировала на грани между кинотеатральным прокатом и выходом на видеокассетах. В конце концов, во многом благодаря настойчивости Туи, к проекту была привлечена студия Universal Pictures, согласившаяся выделить дополнительные деньги на спецэффекты и взявшая на себя дистрибуцию картины.

Но даже с учётом этого итоговый бюджет ленты составил 23 миллиона долларов. Ещё в середине 1980-х на такие деньги можно было снять вполне приличный фильм. Но в Голливуде конца 1990-х эта сумма уже равнялась типовому гонорару одной звезды категории «А».

Неудивительно, что создатели сделали ставку на молодых и малоизвестных публике актёров. Так, роль Фрай досталась Раде Митчелл (впоследствии — звезде двух экранизаций «Сайлент Хилла»), Джонса — Коулу Хаузеру.

Но главным вызовом стал поиск актёра на роль Риддика. К этому моменту создатели уже приняли решение изменить концовку. В новой версии циничный зэк оставался в живых, а положительная героиня Кэролин Фрай погибала. Эту рокировку объясняют тем, что студия признала Риддика более перспективным персонажем для потенциальных сиквелов. Но, честно говоря, на тот момент создатели вряд ли понимали, какую популярность обретёт Риддик. Скорее всего, куда большую роль в изменении финала сыграло желание удивить публику неожиданным для жанра твистом, а также стремление лишний раз дистанцироваться от «Чужого».

В любом случае, теперь Риддик окончательно превратился в лицо картины. Создателям требовался харизматичный и физически подготовленный актёр, способный создать убедительный образ человека, представляющего ещё большую опасность для окружающих, чем инопланетные чудовища. И они нашли Вина Дизеля, который на тот момент был известен публике лишь по небольшой роли в «Спасти рядового Райана».

Съёмки «Черной дыры» начались в марте 1999 года. Хотя по сюжету персонажи фильма находились в раскалённой пустыне, в реальности среднесуточная температура держалась на отметке около 10 градусов Цельсия. Актёров регулярно поливали водой, чтобы создать впечатление, будто они обливаются потом, в то время как на самом деле они скорее стучали зубами от холода.

На протяжении съёмок Вину Дизелю пришлось носить специальные контактные линзы. Они доставили актёру немало проблем. По завершении первого съёмочного дня Дизель попросту не смог их снять, и пришлось срочно вызывать на площадку оптометриста из ближайшего крупного города, находившегося в трёх часах езды.

Дизель сам исполнил основную часть трюка, в котором Риддик освобождается с помощью вывиха плеча. Недостающий кусок был доделан при помощи компьютерных эффектов. Графика также использовалось для создания летающих монстров — по словам создателей, их внешний вид был вдохновлён образами большой белой акулы и птеродактиля.

Хоббит по имени Риддик

«Чёрная дыра» вышла в американский прокат 18 февраля 2000 года. Кино собрало неплохую кассу в 53 миллиона долларов, позволившую не только отбить затраты, но и получить прибыль. Ещё больше денег создателям принесли видеоносители, показав, что зрителям действительно пришёлся по душе Ричард Б. Риддик. И, конечно же, «Чёрная дыра» стала отправной точкой в карьере Вина Дизеля, сделав его восходящей звездой боевиков.

Таким образом, фильм, который чуть было не выпустили сразу на видео, неожиданно заложил фундамент для перспективной франшизы. Вскоре Universal Pictures выкупила все права на Риддика. Студия решила расширить мифологию его вселенной и создать задел для целой серии фильмов. Этого же хотел и Вин Дизель. Позже он признался, что в его представлении «Чёрная дыра» была чем-то вроде «Хоббита» — отдельной историей, которая представила публике героя и в общих чертах рассказала о мире, где происходит действие. Сиквел же должен был стать «Властелином колец»: первым фильмом трилогии о грандиозном путешествии Риддика по просторам вселенной.

Студия решила ковать железо, пока горячо, и как можно скорее снять продолжение. Уже через год появился первый сценарий. Он был написан Дэвидом Хейтером и представлял собой приквел, рассказывающий о том, как Риддик стал заключённым. Однако продюсеров не устроил этот вариант. Следующий сценарий написал Акива Голдсман. По сюжету Риддик с командой наёмников возвращался в мир летающих монстров в поисках некоего «семени», способного сделать поверхность планеты пригодной для жизни. Работа Голдсмана также осталась на полке.

В итоге за перо взялся сам Дэвид Туи, и Риддик стал центральной фигурой в масштабном конфликте, от исхода которого зависела судьба всей галактики. Ставки были высоки: на фильм выделили 105 миллионов долларов. Чтобы максимально расширить потенциальную аудиторию, руководство Universal заставило Туи сократить хронометраж и выпустить в прокат версию, ориентированную на рейтинг PG-13. Вин Дизель тоже пошёл на определённые жертвы, ради проекта отказавшись от выгодного предложения сняться в «Двойном форсаже» (в итоге в нём снялся его коллега по «Чёрной дыре» Коул Хаузер).

Премьера «Хроник Риддика» состоялась в июне 2004 года. Однако это кино не сумело стать космическим «Властелином колец» и с треском провалилось в прокате. Сборы в США составили всего 57 миллионов, и ещё примерно столько же во всём остальном мире.

Можно найти немало причин этой неудачи — от высокой конкуренции в прокате до явной переоценки популярности оригинального фильма. Но не исключено, что одной из основных причин стала слишком резкая смена жанра. «Чёрная дыра» была достаточно камерным и вполне приземлённым хоррор-триллером. Да, её действие разворачивалось в далёком будущем, — но это было вполне реалистичное будущее. Ничто не указывало на то, что в этом мире существуют элементали, армия полумёртвых-полуживых некромонгеров, видения и предсказания.

И это уже не говоря о том, что уголовник Риддик внезапно превратился в очередного голливудского избранного. Просто представьте, как бы воспринималось продолжение оригинального «Чужого», если бы в нём вдруг показали духов, а Рипли оказалась обещанной пророчеством спасительницей мира. Безусловно, в «Хрониках Риддика» были интересные моменты, и этот фильм нельзя назвать плохим. Но создатели продолжения допустили слишком большой перекос в сторону космооперы, что определённо не пошло картине на пользу.

А ведь у нас есть хороший пример того, на что могли быть похожи более масштабные похождения Риддика. Речь о выпущенной всё в том же 2004 году игре-приквеле The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Она прекрасно передавала дух и эстетику оригинального фильма и удостоилась заслуженных хвалебных отзывов. Продолжением Escape from Butcher Bay стала игра The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena.

Приключения продолжаются?

Казалось, финансовая неудача сиквела навсегда похоронила наши шансы когда-либо ещё увидеть похождения фурианца. Однако Вин Дизель так полюбил прославившего его персонажа, что попытался найти возможность вернуть его на большой экран. Когда Universal предложила актёру камео в «Тройном форсаже», он потребовал в качестве оплаты права на франшизу. Студия с лёгкостью согласилась, сочтя, что у Риддика не осталось коммерческих перспектив.

Приобретение прав позволило Дизелю и Туи начать работу над продолжением. К 2009 году был дописан сценарий третьей части, в итоге получившей название «Риддик». Однако потребовалось ещё четыре года, прежде чем фильм увидел свет. Из-за отсутствия студийной поддержки Вину Дизелю пришлось вложить в производство собственные деньги.

«Риддик» вышел на экраны в 2013 году. При почти втрое меньшем бюджете кино собрало примерно ту же сумму, что и «Хроники». Отзывы были смешанными. Да, Туи и Дизель вернули Риддика к истокам — в мрачный и приземлённый мир наёмников и таящихся в темноте инопланетных монстров. Но это одновременно было и минусом.

По сути, «Риддик» оказался мягким перезапуском первой части. Дизель и Туи сделали всё возможное, чтобы максимально дистанцироваться от «Хроник», но при этом не дали ничего взамен. Всё, что нам показали, фактически уже было в «Чёрной дыре». Лишь позже на носителях вышла режиссёрская версия фильма с расширенной концовкой, которая теснее связывала историю с событиями предыдущей части. Но на данный момент сложно сказать, хотят ли создатели придерживаться этой линии или же про некромонгеров можно забыть.

* * *

После выхода «Риддика» Вин Дизель несколько раз заявлял о желании снова вернуться к роли фурианца. В прошлом году актёр опубликовал в своём инстаграме фотографию сценария четвёртой части с подзаголовком «Фурия». А значит, проект жив и у нас есть шансы увидеть новые похождения Риддика.

Основной вопрос — в каком направлении намерены двигаться создатели. Туи и Дизель вряд ли станут снова переснимать оригинальный фильм. Само название «Фурия» говорит о том, что действие четвёртой части должно быть связано с сюжетной линией «Хроник». В то же время кассовые сборы предыдущих фильмов явно обозначили максимально возможный бюджет, при котором фильм про Риддика способен окупиться. Так что нам определённо не стоит рассчитывать на размашистое действо в духе второй части.

Будем надеяться, что в этот раз Туи и Дизель всё же сумеют нащупать правильный баланс между приземлённой стилистикой «Чёрной дыры» и полуфэнтезийной мифологией «Хроник Риддика».