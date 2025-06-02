Какие фильмы смотреть в июне 2025 в кино? Умные, философские и старые!

Вот, казалось бы, самые громкие фантастические премьеры проходят мимо российского проката (официального, конечно!). Но те фильмы, что показывают легально, порой оказываются куда интереснее, чем очередной блокбастер со спецэффектами. В этом июне в отечественных кинотеатрах выходят как минимум три фильма, которые пытаются взять зрителя за душу или заставить задуматься: философские, сатирические и просто трогательные картины. Ну и, как обычно, множество ужастиков.

Жизнь Чака

The Life of Chuck

Когда? 5 июня 2025.

Что? Магический реализм, экранизация повести Стивена Кинга.

О чём? Мир гибнет, по всей планете катастрофы. А всему виной простой бухгалтер Чак Кранц, который любил танцевать, и его опухоль мозга. Жизнь Чака необъяснимым образом связана с жизнью всей Вселенной. И чтобы постичь это, нужно понаблюдать за ним с конца до самого начала.

Чего ждём? Новый фильм Майка Флэнагана, мастера ужасов, снявшего «Окулус», «Доктор Сон» и « Призраков дома на холме », и большого любителя Короля Ужасов. Только этот фильм — не хоррор. Повесть «Жизнь Чака» — это история о необъяснимом феномене с философским подтекстом. Хоть конец света и ужасен в теории, но всё страшное происходит где-то далеко, а мы наблюдаем за бытом героев и рассуждениями о смысле жизни.

Так что нас ждёт кино из разряда «Господина Никто», «Бенджамина Баттона» или, если брать кинговские экранизации, «Зелёной мили». Фильм с отставным Локи Томом Хиддлстоном в главной роли, который не пугает, а заставляет задуматься о высоком. Критики такое кино обычно любят, и «Жизнь Чака» они предсказуемо хвалят.

Гадкая сестра

Den stygge stesøsteren

Когда? 5 июня 2025.

Что? Сатирическая боди-хоррорная антисказка про Золушку.

О чём? Об уродливой сводной сестре Золушки, Эльвире. Ей в этом мире воображаемого 18-го века жизненно необходимо выйти замуж за тупого, но красивого принца, иначе вся семья будет разорена. Чтобы превзойти Золушку, девушка идёт на болезненные пластические операции и совершенно хоррорные бьюти-процедуры. Никакого наркоза — на дворе сказочная старина!

Чего ждём? Европейский инди-фильм о красоте, требующей человеческих жертв, который хочется сравнить по сюжету с «Субстанцией», а по стилю с «Бедными-несчастными». Декадентский, винтажный, полный пышных платьев и роскошных интерьеров — и при этом жутких и противных моментов, когда героини идут на пытки ради соответствия идеалам красоты.

На Западе фильм уже побывал на фестивале «Санденс» и вышел в скандинавских странах. Критики в восторге — 95% одобрения на «Томатах» и номинация на премию Берлинского кинофестиваля.

Сны о ней

Daniela Forever

Когда? 5 июня 2025.

Что? Испанская романтическая фантастика о виртуальности.

О чём? У Николаса погибла любимая девушка, Даниэла. Чтобы справиться с горем, он соглашается испытать новый метод психотерапии: осознанные сновидения. Там, в полностью подконтрольной ему виртуальной реальности, Даниэла снова жива. И, конечно, герой не хочет больше просыпаться.

Чего ждём? Более мелодраматичную версию истории, которую мы слышали не раз (взять хоть эпизод « Чёрного зеркала » «Скоро вернусь»). В трейлере видно, как фильм подчёркивает, насколько сны привлекательнее реальности — в «реальных» сценах даже формат экрана узкий, а в «виртуальных» на полную ширину. Однако, судя по завязке и рецензиям, фильм критикует эскапизм и подводит к морали, что виртуальность — плохо, надо отлипать от компьютера и трогать траву.

Критики «Снами о ней» в целом довольны, называют их эмоциональными и трогательными, но отмечают, что смелости в исследовании своих же идей авторам не хватает. Такая технология, как в фильме, могла бы перевернуть мир, а не только служить симулятором свиданий.

Магия четырёх стихий

Ein Mädchen namens Willow

Когда? 19 июня 2025.

Что? Детское фэнтези из Германии. Экранизация книги Сабины Болман «Девочка по имени Виллоу».

О чём? Девочка Ива узнала, что унаследовала магический дар. Она хранительница стихии огня и может слышать голос леса. Но чтобы полноценно колдовать, ей нужны три подружки-волшебницы, отвечающие за три другие стихии.

Чего ждём? Сборную солянку из всего, что вы когда-либо слышали о девочках-волшебницах: избранность, четыре стихии, магия дружбы. И очень важный для сюжета волшебный лес, который разговаривает и в котором происходит всё действие (не спрашивайте, как это сочетается с магией огня). Тем не менее немецкие критики фильм снисходительно похвалили — правда, в основном за красоту; за дизайн костюмов его даже номинировали на местную премию.

Артек. Сквозь столетия

Когда? 12 июня 2025.

Что? Детские попаданческие приключения из России. Продолжение фильма «Артек. Большое путешествие».

О чём? Трудный мальчик Митя, потомок славного генерала, отправляется в детский лагерь Артек. Из-за обиды на родителей он загадывает неудачное желание в волшебном месте — и вместе с толстым вожатым Птичкиным переносится в прошлое. Сперва в советское, а потом и в имперское.

Чего ждём? Рекламу лагеря в форме детского кино. Это не совсем сиквел в традиционном смысле — с первым «Артеком» фильм объединяют в основном место действия и команда создателей. В главной роли больше не Михаил Галустян, и сам фильм, судя по трейлеру, уже не отвязная комедия, а воспитательно-патриотическая басня про перевоспитание капризных попаданцев в настоящих пионеров.

А также: ужасы под чужими названиями

Астрал. Остров проклятых (Pulau Hantu) — индонезийский ужастик о проклятом острове с заброшенной психбольницей. Не имеет никакого отношения ни к серии «Астрал», ни тем более к детективу «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

Синистер. Из тьмы (Ur mörkret) — шведский ужастик о духе пещер, похищающем людей в заповеднике. Не имеет отношения к фильму «Синистер».

Заклятие. Демон внутри (Poseída) — мексиканский ужастик про одержимую девочку и экзорцистов. Не имеет отношения к серии «Заклятие» Джеймса Вана, как и к хоррору «Вскрытие Джейн Доу», выходившему у нас как «Демон внутри».

Кровавый урожай (Clown in a Cornfield) — американский ужастик, слэшер про злобного клоуна-демона в маленьком городке. Не имеет отношения… ни к одному из четырёх фильмов, уже выходивших у нас под этим названием.

Хищник. Дожить до рассвета (The Red) — австралийский ужастик про зомби-кенгуру. Верх наглости прокатчика: закосить под фильм о Хищнике в месяц, когда на стримингах действительно выходит новый мультфильм о Хищнике! Первоначальный вариант локализации «Зомби-кенгуру» был хотя бы максимально честным.

Ритуал (The Ritual) — американский ужастик про одержимую девушку и экзорцистов, одного из которых (реального монаха Теофилиуса Ризингера) играет Аль Пачино. Каким-то чудом не превратился в «Астрал: Изгоняющий дьявола» и остался в нашем прокате под настоящим названием — молодцы, прокатчики «Вольга»!

А также: мультфильмы для детей

Три богатыря. Ни дня без подвига 2 — российский мультфильм, очередной сборник коротких историй из серии про трёх богатырей от студии «Мельница».

Джамбо и маленькое привидение — индонезийский сказочный мультик про толстого мальчика, который готовится к песенному конкурсу.

Кроссы — американский мультфильм про безумный мир, где обувь разумна, но существуют и люди. Герои — два разлучённых кроссовка, которые ищут друг друга.

А также: старые добрые вещи в повторном прокате

Акира

Классика аниме аж 1988 года от прославленного Кацухиро Отомо. Начинается как анархическая антиутопия в неоновом сеттинге «диких улиц», а заканчивается битвой с исполинским чудовищем на руинах Токио. Мультфильм, который стоит посмотреть хотя бы ради потрясающей картинки и погони на мотоциклах, которую потом цитировала половина Голливуда.

О нём: Манга и аниме «Акира»: все дороги ведут в Нео-Токио Дарья Беленкова 04.10.2019 43410 Как Кацухиро Отомо дважды изменил мир фантастики.

Сказания Земноморья

Дивно красивое фэнтези-аниме, экранизация книг Урсулы Ле Гуин про беглого принца Аррена и уже немолодого волшебника Геда. Сценарий и режиссура тогда ещё дебютанта Горо Миядзаки, сына великого Хаяо, вызывают разные оценки до сих пор. Но все согласятся, что выглядит и звучит мультфильм великолепно, в лучших традициях студии Ghibli.

Читайте также Земноморье Урсулы Ле Гуин: мир магии и живых людей Борис Невский 24.01.2018 117914 Убедительная, детально проработанная фэнтези-вселенная, где магия похожа на науку, а моря куда больше, чем земли.

Трио из Бельвилля

Французский мультфильм от эксцентричного аниматора Сильвена Шомэ. Фантасмагорическая абсурдная комедия про велосипедиста, участвующего в «Тур-де-Франс», о бандитах, которые хотят снять опасного соперника с дистанции, и его очень целеустремлённой бабушке, с которой бандитам лучше не связываться. Настоящий подарок любителям необычной анимации.

И главная нефантастическая премьера: Балерина Ballerina Когда? 5 июня 2025. Что? Боевик, ответвление серии про Джона Уика. О чём? О Балерине (она же Ева Макарро) — начинающей наёмной убийце. Она тренируется, готовясь выполнять первые задания, а заодно — отомстить убийцам отца. Трейлер Чего ждём? Расширения вселенной Джона Уика: формально не фантастической, но по факту почти тянущей на эдакое «низкое фэнтези» о тайном мире убийц с суперспособностями. В качестве новой героини выбрали Балерину, ярко мелькнувшую в «Джоне Уике 3». Играет её теперь звезда Ана де Армас вместо настоящей, но не столь известной балерины Юнити Фелан, а у руля фильма вместо неизменного Чада Стахелски — Лен Уайзман, наиболее известный по серии «Другой мир». Там, как известно, Кейт Бекинсейл на тёмных улицах укладывала штабелями противников, так что этот стиль должен в целом подойти и «Уикиане». Компанию Ане составят Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и завсегдатаи серии Анджелика Хьюстон и Иэн Макшейн. Ненадолго появится и Киану Ривз в роли самого Уика — видимо, в качестве связующего звена вселенной, наставника, а может быть, и противника.

Чего?! Какое фэнтези? Джон Уик как фэнтези-вселенная Игорь Хованский 27.03.2023 107508 Как мир серии уходил всё дальше от реализма и почему так круче. И что там в четвёртом фильме?

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