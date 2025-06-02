Какие фильмы смотреть в июне 2025 в кино? Умные, философские и старые!

Вот, казалось бы, самые громкие фантастические премьеры проходят мимо российского проката (официального, конечно!). Но те фильмы, что показывают легально, порой оказываются куда интереснее, чем очередной блокбастер со спецэффектами. В этом июне в отечественных кинотеатрах выходят как минимум три фильма, которые пытаются взять зрителя за душу или заставить задуматься: философские, сатирические и просто трогательные картины. Ну и, как обычно, множество ужастиков.
Жизнь Чака
Что? Магический реализм, экранизация повести Стивена Кинга.
О чём? Мир гибнет, по всей планете катастрофы. А всему виной простой бухгалтер Чак Кранц, который любил танцевать, и его опухоль мозга. Жизнь Чака необъяснимым образом связана с жизнью всей Вселенной. И чтобы постичь это, нужно понаблюдать за ним с конца до самого начала.
Чего ждём? Новый фильм Майка Флэнагана, мастера ужасов, снявшего «Окулус», «Доктор Сон» и «Призраков дома на холме», и большого любителя Короля Ужасов. Только этот фильм — не хоррор. Повесть «Жизнь Чака» — это история о необъяснимом феномене с философским подтекстом. Хоть конец света и ужасен в теории, но всё страшное происходит где-то далеко, а мы наблюдаем за бытом героев и рассуждениями о смысле жизни.
Так что нас ждёт кино из разряда «Господина Никто», «Бенджамина Баттона» или, если брать кинговские экранизации, «Зелёной мили». Фильм с отставным Локи Томом Хиддлстоном в главной роли, который не пугает, а заставляет задуматься о высоком. Критики такое кино обычно любят, и «Жизнь Чака» они предсказуемо хвалят.
Гадкая сестра
Что? Сатирическая боди-хоррорная антисказка про Золушку.
О чём? Об уродливой сводной сестре Золушки, Эльвире. Ей в этом мире воображаемого 18-го века жизненно необходимо выйти замуж за тупого, но красивого принца, иначе вся семья будет разорена. Чтобы превзойти Золушку, девушка идёт на болезненные пластические операции и совершенно хоррорные бьюти-процедуры. Никакого наркоза — на дворе сказочная старина!
Чего ждём? Европейский инди-фильм о красоте, требующей человеческих жертв, который хочется сравнить по сюжету с «Субстанцией», а по стилю с «Бедными-несчастными». Декадентский, винтажный, полный пышных платьев и роскошных интерьеров — и при этом жутких и противных моментов, когда героини идут на пытки ради соответствия идеалам красоты.
На Западе фильм уже побывал на фестивале «Санденс» и вышел в скандинавских странах. Критики в восторге — 95% одобрения на «Томатах» и номинация на премию Берлинского кинофестиваля.
Сны о ней
Что? Испанская романтическая фантастика о виртуальности.
О чём? У Николаса погибла любимая девушка, Даниэла. Чтобы справиться с горем, он соглашается испытать новый метод психотерапии: осознанные сновидения. Там, в полностью подконтрольной ему виртуальной реальности, Даниэла снова жива. И, конечно, герой не хочет больше просыпаться.
Чего ждём? Более мелодраматичную версию истории, которую мы слышали не раз (взять хоть эпизод «Чёрного зеркала» «Скоро вернусь»). В трейлере видно, как фильм подчёркивает, насколько сны привлекательнее реальности — в «реальных» сценах даже формат экрана узкий, а в «виртуальных» на полную ширину. Однако, судя по завязке и рецензиям, фильм критикует эскапизм и подводит к морали, что виртуальность — плохо, надо отлипать от компьютера и трогать траву.
Критики «Снами о ней» в целом довольны, называют их эмоциональными и трогательными, но отмечают, что смелости в исследовании своих же идей авторам не хватает. Такая технология, как в фильме, могла бы перевернуть мир, а не только служить симулятором свиданий.
Магия четырёх стихий
Ein Mädchen namens Willow
Что? Детское фэнтези из Германии. Экранизация книги Сабины Болман «Девочка по имени Виллоу».
О чём? Девочка Ива узнала, что унаследовала магический дар. Она хранительница стихии огня и может слышать голос леса. Но чтобы полноценно колдовать, ей нужны три подружки-волшебницы, отвечающие за три другие стихии.
Чего ждём? Сборную солянку из всего, что вы когда-либо слышали о девочках-волшебницах: избранность, четыре стихии, магия дружбы. И очень важный для сюжета волшебный лес, который разговаривает и в котором происходит всё действие (не спрашивайте, как это сочетается с магией огня). Тем не менее немецкие критики фильм снисходительно похвалили — правда, в основном за красоту; за дизайн костюмов его даже номинировали на местную премию.
Артек. Сквозь столетия
Что? Детские попаданческие приключения из России. Продолжение фильма «Артек. Большое путешествие».
О чём? Трудный мальчик Митя, потомок славного генерала, отправляется в детский лагерь Артек. Из-за обиды на родителей он загадывает неудачное желание в волшебном месте — и вместе с толстым вожатым Птичкиным переносится в прошлое. Сперва в советское, а потом и в имперское.
Чего ждём? Рекламу лагеря в форме детского кино. Это не совсем сиквел в традиционном смысле — с первым «Артеком» фильм объединяют в основном место действия и команда создателей. В главной роли больше не Михаил Галустян, и сам фильм, судя по трейлеру, уже не отвязная комедия, а воспитательно-патриотическая басня про перевоспитание капризных попаданцев в настоящих пионеров.
А также: ужасы под чужими названиями
Астрал. Остров проклятых (Pulau Hantu) — индонезийский ужастик о проклятом острове с заброшенной психбольницей. Не имеет никакого отношения ни к серии «Астрал», ни тем более к детективу «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.
Синистер. Из тьмы (Ur mörkret) — шведский ужастик о духе пещер, похищающем людей в заповеднике. Не имеет отношения к фильму «Синистер».
Заклятие. Демон внутри (Poseída) — мексиканский ужастик про одержимую девочку и экзорцистов. Не имеет отношения к серии «Заклятие» Джеймса Вана, как и к хоррору «Вскрытие Джейн Доу», выходившему у нас как «Демон внутри».
Кровавый урожай (Clown in a Cornfield) — американский ужастик, слэшер про злобного клоуна-демона в маленьком городке. Не имеет отношения… ни к одному из четырёх фильмов, уже выходивших у нас под этим названием.
Хищник. Дожить до рассвета (The Red) — австралийский ужастик про зомби-кенгуру. Верх наглости прокатчика: закосить под фильм о Хищнике в месяц, когда на стримингах действительно выходит новый мультфильм о Хищнике! Первоначальный вариант локализации «Зомби-кенгуру» был хотя бы максимально честным.
Ритуал (The Ritual) — американский ужастик про одержимую девушку и экзорцистов, одного из которых (реального монаха Теофилиуса Ризингера) играет Аль Пачино. Каким-то чудом не превратился в «Астрал: Изгоняющий дьявола» и остался в нашем прокате под настоящим названием — молодцы, прокатчики «Вольга»!
А также: мультфильмы для детей
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 — российский мультфильм, очередной сборник коротких историй из серии про трёх богатырей от студии «Мельница».
Джамбо и маленькое привидение — индонезийский сказочный мультик про толстого мальчика, который готовится к песенному конкурсу.
Кроссы — американский мультфильм про безумный мир, где обувь разумна, но существуют и люди. Герои — два разлучённых кроссовка, которые ищут друг друга.
А также: старые добрые вещи в повторном прокате
Акира
Классика аниме аж 1988 года от прославленного Кацухиро Отомо. Начинается как анархическая антиутопия в неоновом сеттинге «диких улиц», а заканчивается битвой с исполинским чудовищем на руинах Токио. Мультфильм, который стоит посмотреть хотя бы ради потрясающей картинки и погони на мотоциклах, которую потом цитировала половина Голливуда.
Сказания Земноморья
Дивно красивое фэнтези-аниме, экранизация книг Урсулы Ле Гуин про беглого принца Аррена и уже немолодого волшебника Геда. Сценарий и режиссура тогда ещё дебютанта Горо Миядзаки, сына великого Хаяо, вызывают разные оценки до сих пор. Но все согласятся, что выглядит и звучит мультфильм великолепно, в лучших традициях студии Ghibli.
Трио из Бельвилля
Французский мультфильм от эксцентричного аниматора Сильвена Шомэ. Фантасмагорическая абсурдная комедия про велосипедиста, участвующего в «Тур-де-Франс», о бандитах, которые хотят снять опасного соперника с дистанции, и его очень целеустремлённой бабушке, с которой бандитам лучше не связываться. Настоящий подарок любителям необычной анимации.
И главная нефантастическая премьера:
Балерина
Что? Боевик, ответвление серии про Джона Уика.
О чём? О Балерине (она же Ева Макарро) — начинающей наёмной убийце. Она тренируется, готовясь выполнять первые задания, а заодно — отомстить убийцам отца.
Чего ждём? Расширения вселенной Джона Уика: формально не фантастической, но по факту почти тянущей на эдакое «низкое фэнтези» о тайном мире убийц с суперспособностями. В качестве новой героини выбрали Балерину, ярко мелькнувшую в «Джоне Уике 3». Играет её теперь звезда Ана де Армас вместо настоящей, но не столь известной балерины Юнити Фелан, а у руля фильма вместо неизменного Чада Стахелски — Лен Уайзман, наиболее известный по серии «Другой мир». Там, как известно, Кейт Бекинсейл на тёмных улицах укладывала штабелями противников, так что этот стиль должен в целом подойти и «Уикиане». Компанию Ане составят Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и завсегдатаи серии Анджелика Хьюстон и Иэн Макшейн. Ненадолго появится и Киану Ривз в роли самого Уика — видимо, в качестве связующего звена вселенной, наставника, а может быть, и противника.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.