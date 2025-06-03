Какие фильмы смотреть в июне 2025? Мировые премьеры

Главные фантастические киноновинки июня, к сожалению, пока официально не выходят в российский прокат. Но тем, кто действительно захочет их посмотреть, это вряд ли помешает. Тем более что часть значимых премьер состоится не в кинотеатрах, а на стримингах. В этом месяце к нам возвращаются быстрые зомби, ездовые драконы, космические охотники и смертоносная роботесса. Но есть и действительно новые проекты — например, про похищение НЛО и про демонических звёзд К-попа.

28 лет спустя

28 Years Later

Когда? 20 июня 2025.

Что? Зомби-апокалипсис. Продолжение фильмов «28 дней спустя» и «28 недель спустя».

О чём? С начала пандемии, превращающей людей в безумных, агрессивных, а главное, быстрых каннибалов, прошло 28 лет. В Британии остатки выживших укрываются в деревне на островке Линдисфарн. Но однажды им придётся всё-таки выбраться на Большую Землю и столкнуться с заражёнными.

Чего ждём? Возвращения одной из лучших серий фильмов про зомби. Первые части были драматичными, напряжёнными и пугали не столько даже ходячими (вернее, лихо бегающими!) полутрупами, сколько людской жестокостью и безумием перед лицом катастрофы. Причём это ещё не финал серии, а начало целой трилогии в той же вселенной: второй фильм уже готов, и третий на подходе.

Продолжение сняли сами творцы оригинала: режиссёр всё тот же Дэнни Бойл («Пекло»), сценарист всё тот же Алекс Гарленд (« Аннигиляция », « Из машины »). Разве что Киллиан Мёрфи, сыгравший главную роль в первой части, на сей раз участвует только как продюсер и категорически отрицает, что похожий на него зомби, мелькнувший в трейлере, — это его камео. Актёр и правда другой, но не удивимся, если настоящее камео нам просто ещё не показали.

На смену Мёрфи приходит новая команда во главе с Джоди Комер, Аароном Тейлором-Джонсоном и Рэйфом Файнсом. Те из героев, кто выживет, наверняка перейдут и в продолжения.

Как приручить дракона

How to Train Your Dragon

Когда? 13 июня 2025.

Что? Детское фэнтези, ремейк мультфильма 2010 года.

О чём? О викингах, которые живут на острове Олух и сражаются с драконами! И только юноша Иккинг, слабый и совсем не героический сын вождя, решается на немыслимое: подружиться с подбитым драконом, выходить его и летать на нём в небесах.

Чего ждём? Очередной красивый и совершенно необязательный ремейк. Если оригинальный мультфильм был очень, очень вольной фантазией и смело ушёл от книг Крессиды Коуэлл, то новый фильм будет максимально близок к своему первоисточнику… то есть к мультфильму же. На студии Dreamworks, похоже, не пытались что-либо сделать по-новому — напротив, они иной раз даже подчёркивают промокадрами, как тщательно копируют совсем ещё не старую картину 2010 года.

Снимал нового «Дракона» создатель оригинала, режиссёр и сценарист Дин Деблуа — мастер анимации, для которого это первый крупный проект с живыми съёмками. Судя по трейлеру и кадрам, нас ждёт максимально неоригинальное, но зрелищное и доброе семейное фэнтези, рассчитанное на тех, кто не застал или уже плохо помнит оригинал.

А что там в книгах? «Как приручить дракона»: а что было в книгах? Борис Невский 26.03.2025 7182 Рассказываем про Беззубика и Иккинга, какими вы их не знали!

Элио

Elio

Когда? 20 июня 2025.

Что? Научно-фантастический мультфильм.

О чём? Мальчик Элио, фантазёр, любитель фантастики и обладатель редкой болезни глаз, всегда мечтал, чтобы его похитили пришельцы. Мечты сбываются: его сигнал принимают, и Элио попадает в межзвёздный аналог ООН, где общаются посланники разных космических цивилизаций. Здесь его принимают за посла Земли, представляющего всё человечество.

Чего ждём? Новую работу студии Pixar, снимающей трогательные сказочные комедии для всей семьи, и режиссёра Эдриана Молины, одного из создателей «Тайны Коко». Молина задумал эту историю, написал по ней сценарий и должен был единолично поставить… но посреди съёмок его заменили на дуэт Мадлен Шарафьян и Доми Ши. Что там случилось — не раскрывают, насколько изменился мультфильм в сравнении с замыслом — когда-нибудь узнаем, а сказалось ли это на его качестве — выясним уже скоро. По слухам, мультфильм обошёлся студии в рекордные 300 миллионов — окупить такой бюджет будет непросто.

Хотя в титрах об этом вряд ли скажут, сюжет «Элио», похоже, вдохновлён романом Роберта Хайнлайна «Имею скафандр — готов путешествовать». Там тоже мальчик невольно оказался представителем нашей планеты в галактическом сообществе. Раз мы не дождались настоящей адаптации этой славной книги — порадуемся и такой.

Хищник: Убийца убийц

Predator: Killer of Killers

Когда? 6 июня 2025 на Hulu.

Что? Фантастический боевик. Антология мультфильмов по вселенной «Хищника».

О чём? О Хищниках, они же яутжа, — цивилизации межпланетных охотников на самую опасную дичь. А самая опасная дичь на Земле — конечно, человек. В трёх получасовых историях яутжа схлестнутся с викингами, с самураями и с лётчиком времён Второй мировой.

Чего ждём? Сериал « Любовь. Смерть. Роботы » задал новый стандарт: то по играм (« Секретный уровень »), то по крупным франшизам (« Звёздные войны: Видения ») всё чаще выходят сборники короткометражек. Неканоничных, вольных фантазий, где каждый режиссёр интерпретирует идею первоисточника на свой лад. От этих сборников «Убийца убийц» отличается, во-первых, форматом — это полнометражный телефильм , а не сериал, хотя и выходит на стриминге Hulu.

А во-вторых, все три новеллы созданы одной командой во главе с режиссёром Дэном Трахтенбергом, снявшим «Кловерфилд, 10» и предыдущий фильм про Хищников, «Добыча». Несмотря на разные сюжеты, все части выполнены в единой технике «плоского 3D», напоминающей об « Аркейне ». Уже в ноябре должна выйти следующая игровая картина Дэна, «Predator: Badlands», а «Убийца убийц» служит своего рода закуской перед главным блюдом.

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М3ГАН 2.0

M3GAN 2.0

Когда? 27 июня 2025.

Что? Ироничный кибербоевик. Продолжение фильма «М3ГАН» (читается «Меган», если что).

О чём? Робо-няню Меган, устроившую побоище в предыдущем фильме, не уничтожили, а лишь наказали переселением сознания в голосового помощника. Но вот беда: из лаборатории сбежал ещё более опасный гиноид, Амелия, и она хочет уничтожить своих создателей. Чтобы победить киберманьяка, нужно иметь собственного. Вроде как исправившуюся Меган возвращают в её тело и даже апгрейдят в предвкушении эпичного женороботского кэтфайта.

Чего ждём? Подобно Терминатору , в сиквеле злодейка Меган становится героиней (хотя и с приставкой анти-) и защищает ребёнка. А сам фильм, судя по трейлеру, меняет тональность. Из более-менее страшного хоррора про ожившую куклу, пугавшую мимикой из «зловещей долины», мы попадаем в почти комедийный боевик. Невозмутимая роботесса теперь не только танцует, но и лихо раскидывает врагов, саркастично это комментирует и разве что не требует одежду, ботинки и мотоцикл.

Да и её противница, милая и смертоносная девочка Амелия, напоминает эдакую Убивашку из «Пипца», отпускающую остроты ниже пояса во время надирания задниц. Не удивимся, если в триквеле героиней сделают уже её.

О первом фильме «М3ГАН»: кто настоящий злодей в истории про девочку-робота-убийцу Елена Щетинина 24.02.2023 49913 В чём секрет обаяния «М3ГАН», что в ней удалось, а что нет, и правда ли М3ГАН — лучшая злодейка года.

Кейпоперши — охотницы на демонов

KPop Demon Hunters

Когда? 20 июня 2025 на Netflix.

Что? Супергеройский комедийно-музыкальный мультфильм.

О чём? Трио юных певиц — Руми, Зои и Мира — покоряет корейскую поп-эстраду. А в свободное время девушки переодеваются из сценических костюмов с блёстками в чёрный латекс, достают катаны и спасают мир и своих фанатов от демонов, пожирающих души. Демоны не сдаются и меняют тактику: превратившись в неотразимых бисёнэнов, они собирают корейский бойз-бэнд!

Чего ждём? «Джем и голограммы», «Тотали Спайс» и «Винкс» на современный лад, махо-сёдзё для поколения альфа. А впрочем, и для всех, кто готов посмеяться над постироничной комедией, пародирующей штампы девчачьей супергероики, и кого не пугает обилие поп-песен с автотюном. По трейлеру видно, что создатели не пытались подавать безумную идею своего фильма слишком серьёзно, а откровенно угорали над ней. Тут и гипертрофированные эмоции героинь, и фантастическая крутость, и совсем уж стёбное соперничество с ансамблем красавчиков-демонов.

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Главная нефантастическая премьера Формула-1 F1 Спортивная драма о гонках от Джозефа Косински («Трон: Наследие», «Топ Ган: Мэверик»). Брэд Питт играет гонщика, вернувшегося в королевские гонки спустя много лет, чтобы помочь многообещающему молодому пилоту. В фильме обещают зрелищные и реалистичные гонки и появление целой кучи настоящих пилотов Ф1 в ролях самих себя, так что поклонникам автоспорта точно стоит ознакомиться.

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