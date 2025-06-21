«Как приручить дракона»: чем ремейк отличается от мультфильма

История о незадачливом Иккинге, живущем на острове Олух. Рождённый в племени викингов, занимающихся убийством драконов, слабый и неуклюжий Иккинг пытается доказать свою профпригодность. Благодаря смекалке и инженерным навыкам, он умудряется сбить с неба самого таинственного и опасного дракона – ночную фурию. Но Иккинг не смог добить дракона, и так началась история дружбы, которая изменит мир.

Жанр : семейное фэнтези Режиссёр : Дин ДеБлуа В ролях : Мэйсон Тэмс, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост, Джулиан Деннисон Премьерный показ : 9 июня 2025 Возрастной рейтинг : PG-13 Рецензия на игровой ремейк «Как приручить дракона» должна быть максимально короткой. Это практически покадровый пересказ мультфильма 2010 года, снятый тем же режиссёром и даже с тем же Джерардом Батлером в роли вождя Стоика Обширного. Получилось ровно то, что подразумевает такой подход. То же самое. Те, кто любят оригинал, получат плюс-минус те же впечатления. Те, кто смотрит первый раз, получат милое приключенческое кино. Никаких откровений, никаких особых разочарований. Можем расходиться.

Всё, что написано дальше – это детальное рассмотрение всех нюансов и отличий, сдобренное субъективным взглядом автора на кинематограф. Возможны спойлеры.



Начнём с извечной болезненной темы в адаптациях: актёрского состава. 2010-е, когда можно было сделать чисто белую деревню викингов и не получить за это по шапке от американской общественности, давно прошли. Поэтому у нас тут Астрид c африканскими корнями (светлокожая, но не блондинка), Рыбьеног-маори и россыпь фоновых азиатов и афроамериканцев. Чтобы сюжетно обосновать, откуда они взялись, создатели сильно удлинили сцену военного совета: Стоик толкает речь о том, что викинги собрались со всех уголков света, потому что хотели жить именно на этой земле.

Относиться к этому можно по-разному. Если образ Астрид всё-таки визуально режет глаз, то, например, Деннисон (вы можете его помнить по «Дедпулу 2») в образе Рыбьенога выглядит абсолютно естественно. Вообще, к большей части актёров претензий нет. Иккинг получился в чём-то даже лучше, чем в оригинале. Всё-таки Джей Барушель в 2010-м придавал ему черты героев подростковых романтических комедий тех лет – несимпатичных нердов, которые чудом умудряются закадрить лучшую девчонку в классе. Здесь же Мейсон Тэмс привнёс в Иккинга красоту и хрупкость, которая по-своему контрастирует с образом классического викинга, а в сочетании с той же неловкостью создаёт притягательного и чувствующего героя.

Со Стоиком всё понятно: ему с 2010 года не меняли даже актёра. Ник Фрост отлично вписался в роль Плеваки. Сморкала визуально похож, но суть этого персонажа тотально поменяли, о чём позже. А вот с Забиякой и Задиракой получилось неоднозначно. Харри Тревалдвин с его невероятно вытянутым лицом – это находка из разряда чудес, настолько похоже на персонажа и мультяшно он выглядит. Зато его сестра неожиданно располнела — это никак не противоречит образу викинга, но фанатам оригинала, вероятно, будет сложно к этому привыкнуть. И даже смешная шуточка в тему вряд ли поможет.

С актёрами разобрались, переходим к истории. Все изменения в сюжете сделаны по одному принципу: ничего не убираем, только добавляем. Почти все сцены из мультфильма есть и в фильме, а уже к ним нарастили то, чего по мнению авторов не хватало анимационному первоисточнику. Объём нововведений можно даже высчитать: оригинал шёл 98 минут, римейк – 125. Итого 27 минут нового контента. Что же туда вошло?

В первую очередь — развитие персонажей. Если помните, основная команда подростков за исключением центральной пары в оригинале прописана буквально парой штрихов и в основном существует для гэгов, да и Астрид недалеко от них ушла. В кино эту проблему решили немного исправить. У героев стало больше экранного времени, появилось чуть больше личной мотивации, родители и какие-никакие взаимоотношения с ними.

Очень сильно поменяли Сморкалу, который и по характеру и даже чуть-чуть внешне стал похож на Флэша Томпсона из «Человека-паука» с Холландом. Этакий забияка, который постоянно дразнит главного героя, хотя в тихую им восхищается. Астрид стала более амбициозной и явно намеревается не просто быть самой крутой, а возглавить само племя. Через эту линию нам показывают новую точку зрения людей на Иккинга, в мультике не раскрытую: его привилегированное положение. Конечно, ему прощают всякие чудачества, ведь он сын вождя! Таким образом развитие отношений центральной пары стало чуть более естественным.

Во вторую очередь на хронометраж влияет сам формат игрового кино, в котором всё стало происходить медленнее. Очень многие сцены в мультике построены на резкой последовательности действий, которые в реальном кино сложно повторить. Да и в целом монтаж перестал быть таким клиповым. Движения стали более плавными, диалоги медленнее, у актёров больше времени «сыграть лицом».

Режиссёр по-новому расставил акценты и усилил трогательные и интимные моменты. Например, в сцене первого полёта Астрид внимание больше сосредоточено на её взаимоотношениях не с Иккингом, а с Беззубиком, когда она трогает его за шею. Да и финальная сцена, когда Иккинг просыпается и обнаруживает, что у него нет ноги , в исполнении живого актёра выглядит гораздо сильнее.

Но есть в игровом кино и минусы. Причём всё те же. Фильм по сравнению с мультиком в разы менее динамичен. Многие гэги, работавшие на быстрых действиях перестали работать, экшен стал гораздо медленнее и тяжеловеснее. Чтобы не уходить снова в сплошную анимацию, в сценах с драконами постоянно показывают людей, что даёт некоторые ограничения на ракурсы. И главное, полёты перестали настолько захватывать дух. Да, они стали реалистичнее, и для кого-то это важно, но ощущение американских горок бесповоротно ушло. Во время стремительных кульбитов желудок к горлу уже не подскакивает.

Сам Беззубик, став более детально проработанным, потерял в харизме, опять же частично из-за более реалистичной пластики. Какие-то эпизоды стали выглядеть странно или вообще не удались: там, где в мультике зрители комично уворачивались от струи огня, в фильме кажется, что дракон просто спалил половину зрительного зала. Не удалось нормально показать, как Беззубик привёл викингов к гнезду. В мультфильме викинги высаживаются на туманный берег, а в фильме приплывают к огромному вулкану — и непонятно, как они его так долго не могли найти. В целом есть ощущение, что именно в сравнении с мультиком реалистичность и детальность подобной истории просто не к лицу.

Конечно, всё сказанное — это субъективное восприятие отдельного человека. Вполне вероятно, что подобные нюансы и изменения большинству зрителей будут глубоко безразличны. Может, кому-то поперёк горла встанут изменения в героях, кто-то, наоборот, будет в восторге от большей реалистичности и психологичности, а кому-то покажется, что «Драконы» стали медленнее и скучнее. Но в целом – это всё тот же фильм, те же герои, та же атмосфера и та же история. И они как были крутыми в 2010-м, так и остались в 2025-м.

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