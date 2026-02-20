Себе любимому: лучшие настолки на 23 февраля

23 февраля – один из тех дней в году, когда можно не ждать, пока кто-то догадается, что тебе на самом деле нужно, а просто взять и порадовать себя самому. Без лишних намёков, без «ой, ну зачем мне это» и без компромиссов.

23 февраля – один из тех дней в году, когда можно не ждать, пока кто-то догадается, что тебе на самом деле нужно, а просто взять и порадовать себя самому. Без лишних намёков, без «ой, ну зачем мне это» и без компромиссов.