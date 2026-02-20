КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Игры|Настольные игры

Себе любимому: лучшие настолки на 23 февраля

Hobby Games
20 февраля 17:12
150
3 минуты на чтение
23 февраля – один из тех дней в году, когда можно не ждать, пока кто-то догадается, что тебе на самом деле нужно, а просто взять и порадовать себя самому. Без лишних намёков, без «ой, ну зачем мне это» и без компромиссов.
Мы совместно с друзьями из Hobby Games подготовили подборку настольных игр как раз для такого случая. Здесь только то, во что действительно хочется играть самому. От эпичных кампаний, где всё по-взрослому, до уютных стратегий, где можно отключить голову от рабочих задач и включить её в правильное русло. Выбирай ту самую коробку, которая давно тебя ждала.

«Миддара: Непреднамеренное зло. Акт 1»

Если вы выросли на легендарных японских RPG, то «Миддара» вам точно понравится. Это масштабная кооперативная кампания, которая переносит лучшие элементы классических JRPG на стол. Возьмите на себя роль странствующих героев, чья судьба переплетается с принцессой Найтингейл. Здесь каждое ваше решение влияет на сюжет и судьбу королевства. Глубокие моральные выборы, ветвящаяся история и атмосфера настоящего приключения – вот что ждет вас внутри коробки. Помимо сюжетной кампании в игре есть отдельные сценарии, так что после завершения истории можно возвращаться к любимым героям снова и снова.

«Агрикола. Юбилейное издание»

Для основательных и вдумчивых стратегов, которые любят строить и развивать, а не разрушать, «Агрикола» – настоящая легенда. В юбилейном издании собрано всё, что выходило для игры за долгие годы: десятки новых карт, профессий и действий, дополнительные модули, деревянные фишки и даже мини-дополнение «Времена года», созданное при участии фанатов. Это самое полное и богатое издание культовой фермерской стратегии, способное подарить сотни часов вдумчивых партий.
Игровой процесс строится вокруг 14 раундов, каждый из которых делится на фазы: подготовка, работа, возвращение домой и сбор урожая. Вам предстоит расширять жилище, разводить животных, выращивать овощи, кормить семью и стараться не допускать появления жетонов попрошайничества.

«Звёздные империи: Наследие»

Фанатам космических дуэлей и карточных стратегий наверняка понравится настолка «Звёздные империи: Наследие». Это не просто колодостроительная игра, а полноценная кампания с секретами: вы будете вскрывать конверты с новыми картами, фракциями и правилами, проходя 12 сценариев. Выберите сторону – Звёздную империю или Торговую федерацию – и получите стартовую колоду, которая будет расти и меняться по мере прохождения сюжета. Каждый ход делится на три фазы: разыгрывание карт для получения очков торговли или боя, сброс и добор новой руки. Покупайте мощные корабли и базы из общего ряда, уничтожайте аванпосты противника и выполняйте сценарные цели. После завершения кампании игра превращается в самостоятельную «дуэльку» на 2–6 человек, которую можно комбинировать с другими коробками серии. Два в одном: сначала увлекательная история, потом — бездонная стратегия на годы.

«Комитет»

Любителям шпионских детективов, мистики и советской эстетики адресована сюжетная кооперативная игра «Комитет». Вы становитесь агентами секретной организации, охраняющей границы реальности на карте европейской части СССР. Расследуйте таинственные происшествия, выполняйте главные квесты и проходите кампанию из восьми сценариев, каждый из которых погружает вас в мрачные тайны всё глубже. Внутри раунда вы можете свободно выбирать порядок действий, чтобы мгновенно реагировать на неожиданности. Развивайте персонажей через прокачку планшетов и проверки на кубах. Прогресс не привязан к одной компании: берите удостоверение и играйте с другими напарниками. Задания делятся на главные и рядовые, а стресс, накапливающийся у агентов, может блокировать способности. Каждый раунд – это стратегическая головоломка, где важны и общий план, и умение импровизировать.

«Грибы и корни» (делюкс-издание)

В этом делюкс-издании все компоненты выполнены из дерева, включая планшеты грибов, а внутри вас ждет мини-дополнение «Шепот леса» и удобные коробочки для хранения. Вы становитесь частью экосистемы Северной Америки – Дугласовыми пихтами, которые должны вырастить лес, взаимодействуя с уникальными грибами. Игровой процесс «Грибов и корней» строится вокруг пяти ключевых действий: активации грибов, поглощения углерода, размножения, укоренения и фотосинтеза. Каждый гриб даёт особые бонусы, а продвижение по планшету углерода приносит ценные награды. Игра легко осваивается, но предлагает множество стратегических путей к победе. Здесь вы найдете не только вызов, но и эстетику, покой и мудрость природы.

Hobby Games
