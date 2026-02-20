Себе любимому: лучшие настолки на 23 февраля

В этом делюкс-издании все компоненты выполнены из дерева, включая планшеты грибов, а внутри вас ждет мини-дополнение «Шепот леса» и удобные коробочки для хранения. Вы становитесь частью экосистемы Северной Америки – Дугласовыми пихтами, которые должны вырастить лес, взаимодействуя с уникальными грибами.
Игровой процесс «Грибов и корней»
строится вокруг пяти ключевых действий: активации грибов, поглощения углерода, размножения, укоренения и фотосинтеза. Каждый гриб даёт особые бонусы, а продвижение по планшету углерода приносит ценные награды. Игра легко осваивается, но предлагает множество стратегических путей к победе. Здесь вы найдете не только вызов, но и эстетику, покой и мудрость природы.