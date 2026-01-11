КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фантастика про космос и будущее

Классика

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Игры|Видеоигры
#Ожидания 2026#ожидания

Самые ожидаемые игры 2026 года. Часть 1: брутальность и милота

Евгений Пекло
11 января 12:00
868
14 минут на чтение
2025 год прошёл под знаком ожидания GTA VI, релиз которой в итоге так и не состоялся. Теперь дамоклов меч навис над 2026 годом… Давайте же посмотрим, чего нам от него ждать! 
Ожидаемых игр так много, что они буквально не помещаются в одну подборку, так что это только первая часть.

Соулс-игры…

Code Vein 2

Что? Анимешный соулс-лайк
Когда и где? 30 января на РС, PS5 и XSXS
Первая игра вышла в 2019-м и запомнилась своеобразным дизайном уровней, который не слишком хорошо сочетался с соулс-механиками. Любопытно будет посмотреть, удастся ли Bandai Namco Studios со второй попытки обойти эти грабли стороной.

В любом случае нас ждёт японский ААА-проект с выразительной анимацией, характерными героями, красивыми эффектами в боях и запоминающейся историей. Главной фишкой игры должны стать путешествия во времени и активное взаимодействие с союзниками во время схваток — возможно, мы даже сможем увидеть грамотный баланс между JRPG, слэшером и соулс-игрой.

Mortal Shell 2

Что? Серый соулс-лайк
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Оригинальная Mortal Shell неплохо играла с формулой соулс-проектов за счёт своей ключевой механики — мы, по сути, бесплотный дух, который вселяется в тела павших воинов. Новое тело — новые умения и стиль боя. Погиб? Иди ищи новую подходящую оболочку…

В сиквеле создатели хотят пойти против трендов соулс-жанра. Игра с открытым миром — но с компактным. С полосками выносливости мы наигрались, избавимся от них в пользу динамики. Боссы — это хорошо, но они будут в основном торчать в подземельях, а не мешать исследовать глобальную карту.

В итоге получается не повторение идей из хитов прошлого, а реальные попытки улучшить игровую формулу. Насколько удачными окажутся эти эксперименты — узнаем после релиза.

Lords of the Fallen 2

Что? Типичный соулс-лайк
Когда и где? В 2026 году на РС (в EGS), PS5 и XSXS
В противовес серой, гнетущей и недорогой Mortal Shell 2 сиквел Lords of the Fallen обещает быть ярким, богатым и зрелищно-жестоким. Трейлеры рисуют японскую ААА-игру, которая не стремится экспериментировать с проверенной соулс-лайк формулой. Единственная заметная особенность — наличие двух миров: пространства живых и измерения мёртвых, между которыми можно будет переключаться с помощью особого артефакта.

Приём с переключением реальностей в играх достаточно затёрт, но в рамках соулс-концепции он может проявить себя интересно. Например, если никак не удаётся победить босса в обычном мире, можно попробовать запрыгнуть в мёртвую вариацию и расправиться с тамошней версией врага.

Valor Mortis

Что? Нетипичный соулс-лайк
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Mortal Shell 2 казалась смелым экспериментом, но вот пришла Valor Mortis и сказала: «Подержи моё шампанское». В ней нам предстоит оказаться в роли ожившего солдата наполеоновской армии и сражаться со всевозможной нежитью, что расплодилась на полях сражений.

Эстетика и активное использование пистолета роднят Valor Mortis скорее с Bloodborne, чем с Dark Souls, а смесь тёмной магии с эстетикой Grande Armée придают игре особый, узнаваемый стиль. В отличие от готического города из Bloodborne, где строения рвутся вверх, словно желая улететь подальше от проклятого места, здесь всё вдавлено в застроенную редутами и частоколами землю — словно герой всё ещё покоится в братской могиле. За разработку отвечают создатели динамичной, хардкорной и народно любимой Ghostrunner, и их дебют в жанре соулс-игр обещает быть мощным.

…И другие проекты про кровь и хардкор

Resident Evil Requiem

Что? Главный фантастический блокбастер года
Когда и где? 27 февраля на РС, PS5, Switch 2 и XSXS
Серия Resident Evil сейчас на пике — каждая игра, будь то новинка или ремейк старой части, становится событием и обязательной покупкой для каждого неравнодушного к ужасам геймера. И судя по всему Requiem станет очередной жемчужиной жанра survival horror.

Мы вернёмся на руины Раккун-Сити, чтобы пострелять в новых жутких тварей и получить целый вагон топлива для своих ночных кошмаров. Главной героиней на этот раз будет агент ФБР Грейс Эшкрофт, впрочем, старых знакомых мы, по идее, тоже должны встретить. Причин сомневаться в качестве Requiem у нас нет — наверняка будет громкий хит и место в списке лучших игр 2026 года.

Читайте также

Обзор Resident Evil 4. Возвращение в испанскую обитель зла

Данил Ряснянский

04.04.2023

44927

Испанская деREвня.

Clive Barker's Hellraiser: Revival

Что? Survival horror
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Создатели хорроров наконец-то взялись за игровое воплощение одной из самых подходящих для этого франшиз — «Восставших из ада». БДСМ, расчленёнка, злющие порождения ада, культисты, Шкатулка и Пинхэд — всё, на что способно недоброе воображение Клайва Баркера, на месте. Девушка Санни некстати решила поиграть со Шкатулкой Лемаршана, призвала синобитов и обрекла себя на адские муки. Наш протагонист оказывается достаточно ответственным, чтобы отправиться в дебри ада вытаскивать свою барышню.

Визуал отменный, жести и страшных моментов в избытке уже по трейлерам — в целом напоминает Scorn, только с сюжетом, бюджетом и чувством вкуса.

Romeo is a Dead Man

Что? Отбитый японский экшен про КРОВИЩУ
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Новая игра от создателей No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Killer Is Dead и killer7. Жмакаем кнопки, экран переливается яркими красками, всё взрывается, кровища брызжет, разбитной саундтрек рвёт колонки…

По сюжету Ромео Старгейзер возрождается из мёртвых благодаря некой супертехнологии. Теперь он в статусе агента пространственно-временной полиции ловит пространственно-временных преступников и ищет свою пропавшую возлюбленную Джульетту, исчезновение которой, судя по всему, запустило глобальный — правильно, пространственно-временной! — катаклизм. Как будто нужен повод, чтобы в облике киберзомби разносить орды врагов…

The Blood of Dawnwalker

Что? Ролевая игра про вампира в средневековой Европе
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Сегодня словосочетание «ролевая игра в открытом мире» звучит не слишком воодушевляюще, но стоит сделать героя вампиром, а сеттинг — реалистичной средневековой Европой, как многие уже готовы кидать деньги в монитор. Впрочем, возможно, дело в том, что авторы хотят сделать действительно интересную ролевую игру, мир которой постоянно меняется, а не замирает в ожидании действий игрока.

Добавим сюда внутренний конфликт героя между человеческой и вампирской природами, разный геймплей в дневное и ночное время, неплохую картинку и солидного издателя в лице Bandai Namco — и вырисовывается действительно крутая задумка. Есть неплохие шансы получить лучшую вамирскую игру за долгие годы.

Читайте также

The Blood of Dawnwalker: всё, что известно о новой RPG от создателей The Witcher 3

Денис Старостин

26.06.2025

5100

Студия провела презентацию игры — а мы собрали для вас все подробности.

Phantom Blade Zero

Что? Китайская экшен-RPG
Когда и где? 9 сентября на РС и PS5
Саула обвиняют в убийстве собственного господина. Теперь на него охотятся бывшие товарищи. После ранения его подлечивают с помощью магии, но у заклятия ограничено время действия, так что у бедолаги всего 66 дней, чтобы доказать свою невиновность и отомстить настоящим убийцам.

Выглядеть это должно как бодрые схватки с использованием разнообразного холодного оружия, а играться достаточно сложно, учитывая китайских разработчиков, но без хардкорности соулс-лайков. Phantom Blade Zero очевидно заточена под азиатский рынок и поклонников боевых искусств, так что ожидания у нас умеренные. Ждём не шедевр, а нишевой продукт — с поправкой, что ниша эта огромная. 

Onimusha: Way of the Sword

Что? Ролевой экшен с уклоном в хоррор
Когда и где? В 2026 года на РС, PS5 и XSXS
Самурайский экшен про истребление демонов в Японии эпохи Эдо — это уже своеобразный штамп. Но кому какое дело, если рубить демонических тварей упоительно, персонажи харизматичные, локации красивые, а враги коварные и разнообразные? Никому! Пожалуйста, ещё одну двойную порцию того же самого за третий столик.

А уж CAPCOM сумеет приготовить данное блюдо по высшему разряду. Так что вне зависимости от наших личных вкусов, новая Onimusha — по определению важное событие в игровом календаре. 

Super Meat Boy 3D

Что? Хардкорный платформер в трёхмерном исполнении
Когда и где? В начале 2026 года на РС, PS5 и XSXS
Super Meat Boy — золотая классика хардкорных игр, которую авторы уже пытались переосмыслить в не слишком успешной Super Meat Boy Forever. Здесь же нас ждёт не просто смена концепта, а логичный шаг в третье измерение. Все базовые для серии вещи — хардкорность, кровавость, спасение Пластырной Девочки (и, надеемся — драйвовый саундтрек!) останутся на месте, а графика наконец перестанет передавать приветы flash-анимации начала 2000-х, зайдя на территорию современных игр про Марио и Донки Конга. Главный вопрос — усложнит ли переход в 3D и без того нечеловечески хардкорный геймплей?

ChainStaff

Что? Твин-стик
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Твин-стик — подзабытый жанр 2D-платформеров, посвящённый не столько преодолению пропастей и ловушек, сколько сражениям с кучей врагов. Назван он так потому, что управляется герой двумя стиками геймпада: один отвечает за движение, второй за прицел. И если раньше двухмерная картинка была вызвана техническими ограничениями, то сейчас такой подход — способ экономить ресурсы, чтобы выдать максимум разнообразных врагов и боссов. 
Судя по демке, ChainStaff наследует лучшим и самым безумным представителям жанра. Землю заразили некие Звёздные Споры, которые превращают фауну в жутких (и часто гигантских) монстров. Мутации не обошли и нашего героя, что позволило ему управлять тем самым уникальным цепным посохом, который может служить и метательным оружием, и щитом, и даже крюком-кошкой для перемещения.

Милота

Witchbrook

Что? Очаровательный пиксельный симулятор жизни ведьмочки
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS
Фанаты уютных пиксельных игр — мужайтесь! Судя по трейлерам и кадрам, нас ждёт самая красивая пиксельная игра десятилетия. Нам предстоит взять на себя роль молоденькой ведьмы, прибывающей в город Мосспорт, чтобы учиться в колледже ведьмовства Витчбрук.

Stardew Valley хочется назвать самым близким аналогом, только вместо прополки огородов — уроки в духе поттерианы, зато остальная активность вроде разгадывания тайн, свиданий и помощи жителям города на месте. Кроме развития персонажа нужно не забывать про заработок денег — учёбу и новые скатерти-занавески в доме надо оплачивать. Ну и отдельный бонус — поддержка мультиплеера на четверых, так что в гости можно будет ходить не только к соседним неписям.

Moomintroll: Winter's Warmth

Что? Игровая адаптация книг Туве Янссон
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
В 2024 году незаметно вышла игра про Муми-тролля и его друзей «Снусмумрик: Мелодия Муми-дола» — казуальная головоломка, графически максимально воспроизводящая рисунки Туве Янссон. Проект собрал ворох тёплых комментариев и рейтинг 97 % в Steam. Winter's Warmth — продолжение этой игры, только уже с самим Муми-троллем в главной роли и про сказочную зиму в Муми-доле. Главные элементы останутся на месте: уютная атмосфера, несложные задачки и визуал, бережно воспроизводящий те самые иллюстрации. Вряд ли игра станет откровением, но это наверняка будет отличный способ приятно провести пару вечеров и приобщить детей к муми-циклу.

Ananta

Что? Анимешная фритуплейная RPG, ранее известная как Project Mugen
Когда и где? Предположительно в 2026 году на РС, PS5 и мобильных платформах
Ждём очередного кавайного конкурента для Genshin Impact. Геймплейно, правда, Ananta ближе к играм про Человека-паука от Insomniac Games: похожая боевая система, аналогичный способ перемещения по городу — ну, один из. Так-то можно будет и ногами бегать, и машину водить, и на велосипеде кататься. Кроме драк и покатушек нас ждёт куча персонажей с уникальными способностями, которым находят применение не только в бою, но и в мирной жизни, тонна мини-игр, система романов…

А вот чего внезапно не будет — так это гача-механик: монетизировать проект планируют через многообразную косметику. Вот это реально мощный аргумент бросить «Геншин»!

Darwin's Paradox!

Что? Анимешная фритуплейная RPG, ранее известная как Project Mugen
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS
Осьминоги — существа по меркам биологии очень умные. А осьминог Дарвин — настоящий Эйнштейн среди головоногих собратьев. Поэтому, когда его вырывают из океана и заключают на какой-то зловещей фабрике, он не опускает щупальца, а берётся за голову и организует побег.

Игровой процесс строится на платформинге и решении головоломок, то есть напоминает Little Nightmares и INSIDE, только с поправкой на детский рейтинг — яркие краски, забавные ситуации и лишь капельку страшные враги, которые вряд ли придут кому-то в кошмарах. Издаёт проект KONAMI, так что нехватки бюджета быть не должно.

Шутеры с крутым концептом

Kingmakers

Что? Шутер с видом от третьего лица, стратегия
Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Попаданцы добрались до видеоигр! Признайтесь, вы ведь с детства мечтали посмотреть, как будут выглядеть и доминировать современные солдаты на средневековых полях сражения. Да, в «Цивилизации» можно было получить примерное представление об этом, но оказаться в гуще такого боя — с автоматом, гранатомётом, снайперкой, а то и вовсе на танке — вот чего нам всегда хотелось!

И Kingmakers ровно это и обещает. Представьте себе типичный зомби-шутер, только вместо орд заражённых — закованные в латы рыцари: примерно так игровой процесс выглядит в роликах. Там ещё, правда, хотят сделать какой-то стратегический пласт, но скорее всего он будет только раздражать, отвлекая от главного блюда.

007 First Light

Что? Стильный экшен про главного шпиона
Когда и где? 27 марта на РС, PS5 и XSXS
Давненько у нас не было возможности поиграть за агента 007! А уж за молодого, да ещё и в современном мире со смартфонами — так вообще никогда. Нас ждёт полный набор приключений: гаджеты, разнообразные локации, погони на машинах, перестрелки, кулачные драки и дорогая постановка. Обещают поддержку разных стилей прохождения — от скрытных операций со стелсом, использованием гаджетов и убеждением до масштабных перестрелок.

А если учесть, что за разработку отвечает IO Interactive, делавшая игры про Хитмана, то и без социального стелса наверняка не обойдётся. Структура миссий, похоже, тоже перекочует из Hitman — вот вам задача на уровень, выбирайте точку входа и стартовый набор инструментов, и в бой. Не факт, что там будет хоть что-то фантастическое, но мы всё равно ждём эту игру!

SPINE

Что? Экшен с кинематографической камерой и ган-фу
Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS
Представьте себе смесь «Апгрейда», «Эквилибриума», Mirror's Edge и ярких мультиков Sony Animation. Уличная художница Редлайн вместе с разумным спинальным боевым имплантом Спайн борется против автократии ИИ.

Главная фишка игры — суперзрелищные схватки с применением невероятных ударов, огнестрельного оружия и кинематографичных ракурсов камеры. Разработчики хотят передать ощущения лучших сцен «Джона Уика», но только в виде непрерывного игрового опыта. Если у них получится, и в процессе при этом не будет укачивать — мы получим революционную игру, которая перевернёт жанр.

The CUBE

Что? ММО-шутер с элементами RPG и рогалика
Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5 и XSXS
Atomic Heart, хоть по трейлерам выглядела как шутер, оказалась скорее ролевой игрой с механикой стрельбы, где эта механика далеко не всегда помогала достичь нужного результата — из-за бесконечного спавна роботов в открытых локациях. А для любителей пострелять, да ещё и в кооперативе, как подойдёт The Cube. 
Куб — это огромная висящая в воздухе структура (вероятно, разумная), покрытая разнообразными биомами, которые могут перемещаться и перемешиваться. Идеальный генератор арен под перестрелки с колоритной живностью. Сбегал по заданию, продвинулся по сюжету, улучшил оружие — и выдвигаешься в следующий рейд. Динамично, красиво и с друзьями можно погонять. В общем — идеальная порция безумного мира Atomic Heart для тех, кто хочет насладиться именно экшеном.

А что ещё по отечественным играм?

Наше главное ожидание от отечественной игровой индустрии — Atomic Heart 2, но её точно не стоит ждать раньше 2027-2028 года. А вот выход «Чёртовой службы» в 2026 году куда более реален. Это новая игра от Baba Yaga Games, создателей «Василисы и Бабы Яги». Нам предстоит взять на себя роль чёрта на службе у Петра I и порешать вопросики с местной нечистью, которая противится строительству Санкт-Петербурга. Лубочная графика — буквально, именно лубок лёг в основу визуального дизайна, — народная музыка и сюжет с ворами, нечистью, дураками да солдатами будут способствовать погружению в эстетику народного творчества.
А для ценителей чего-то современного и динамичного есть Tsarevna — слэшер, где хореографию боёв делали с захватом движений реальной балерины. Движения героини и вправду выглядят суперстильно, но импакта от ударов по первым геймплейным роликам не видно. Хороший слэшер создать чертовски трудно, и у молодой команды Watt Studio есть тысяча и один способ всё сделать неправильно.
В 2026 году должны выйти сразу два проекта студии Oduvan Games — «Фронтир: Путём Теней» и «Зельеварение: Путь Алхимика». Первый — бюджетная ролевая игра с механикой пошаговых боёв, которую описывают как «X-com встречает Final Fantasy». Но проект больше напоминает «Космических Рейнджеров»: похожая милая графика с упором на статические экраны, исследование космоса и дух приключений. Второй — компьютерное воплощение настолки «Зельеварение» с приятным визуалом в духе 2000-х.  
Также мы продолжаем ждать «Славянскую Diablo» Bylina, выход которой перенесли с 2025 на 2026 год. И, наконец, в 2026-м у нас есть шанс увидеть «Милиционера» — кафкианскую историю про город, где за всем наблюдает огромный страж порядка…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

#Ожидания 2026#ожидания
Рекомендуем
Видеоигры по миру Forgotten Realms
«Ведьмак 3: Дикая Охота»: как 10 лет назад в мучениях рождалась наша любимая игра
30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Игры

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом

Игры

Самые-самые игры 2025 года. Часть 2. Великолепные проекты и игры года
Лучшие в своих жанрах. Игра года не приходит одна!

Игры

Самые-самые игры 2025 года. Часть 1. Просто хорошие игры
Год получился богатый, стоящих игр аж на два материала набралось.

Игры

10 фантастических игр, которые вы пропустили в 2025 году
Незаслуженно обойдённые вниманием шедевры.

Игры

Обзор Metroid Prime 4: Beyond. Главное разочарование обладателей Switch — 2025
Самус Аран снова в деле. К сожалению.

Игры

Divinity 3, Control: Resonant и Total War по WH40K — что показали на церемонии The Game Awards 2025
Трейлеры и победители.

Игры

Во что поиграть в декабре 2025-го и январе 2026-го?
Битемап за Росомаху, сбежавший словно из девяностых шутер про Терминатора, сюрреалистический хоррор про бессоницу, рок против фашизма и многое другое.

Игры

Обзор визуальной новеллы «Зайчик»: горько-сладкая хтонь и тоска 1990-х
Рассказываем обо всех пяти эпизодах.

Игры

Игровой топ-10: самые оригинально обоснованные воскрешения
Ты жил, ты умер, ты воскрес.

Игры

Обзор The Outer Worlds 2. Просто космос какая скука
Бездушная капиталистическая сатира на бездушный капитализм.
Показать ещё
Рекомендуем
Удивительные занятия в Minecraft: наука, опыты и Средиземье
Мир Bloodborne: игры, комиксы, настолки и артбуки
Игры про джедаев: Star Wars: KotOR, Dark Forces и другие
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты