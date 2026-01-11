Самые ожидаемые игры 2026 года. Часть 1: брутальность и милота

2025 год прошёл под знаком ожидания GTA VI, релиз которой в итоге так и не состоялся. Теперь дамоклов меч навис над 2026 годом… Давайте же посмотрим, чего нам от него ждать! Ожидаемых игр так много, что они буквально не помещаются в одну подборку, так что это только первая часть.

Соулс-игры…

Code Vein 2

Что? Анимешный соулс-лайк

Когда и где? 30 января на РС, PS5 и XSXS

Первая игра вышла в 2019-м и запомнилась своеобразным дизайном уровней, который не слишком хорошо сочетался с соулс-механиками. Любопытно будет посмотреть, удастся ли Bandai Namco Studios со второй попытки обойти эти грабли стороной.

В любом случае нас ждёт японский ААА-проект с выразительной анимацией, характерными героями, красивыми эффектами в боях и запоминающейся историей. Главной фишкой игры должны стать путешествия во времени и активное взаимодействие с союзниками во время схваток — возможно, мы даже сможем увидеть грамотный баланс между JRPG, слэшером и соулс-игрой.

Mortal Shell 2

Что? Серый соулс-лайк

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Оригинальная Mortal Shell неплохо играла с формулой соулс-проектов за счёт своей ключевой механики — мы, по сути, бесплотный дух, который вселяется в тела павших воинов. Новое тело — новые умения и стиль боя. Погиб? Иди ищи новую подходящую оболочку…

В сиквеле создатели хотят пойти против трендов соулс-жанра. Игра с открытым миром — но с компактным . С полосками выносливости мы наигрались, избавимся от них в пользу динамики. Боссы — это хорошо, но они будут в основном торчать в подземельях, а не мешать исследовать глобальную карту.

В итоге получается не повторение идей из хитов прошлого, а реальные попытки улучшить игровую формулу. Насколько удачными окажутся эти эксперименты — узнаем после релиза.

Lords of the Fallen 2

Что? Типичный соулс-лайк

Когда и где? В 2026 году на РС (в EGS), PS5 и XSXS

В противовес серой, гнетущей и недорогой Mortal Shell 2 сиквел Lords of the Fallen обещает быть ярким, богатым и зрелищно-жестоким. Трейлеры рисуют японскую ААА-игру, которая не стремится экспериментировать с проверенной соулс-лайк формулой. Единственная заметная особенность — наличие двух миров: пространства живых и измерения мёртвых, между которыми можно будет переключаться с помощью особого артефакта.

Приём с переключением реальностей в играх достаточно затёрт, но в рамках соулс-концепции он может проявить себя интересно. Например, если никак не удаётся победить босса в обычном мире, можно попробовать запрыгнуть в мёртвую вариацию и расправиться с тамошней версией врага.

Valor Mortis

Что? Нетипичный соулс-лайк

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Mortal Shell 2 казалась смелым экспериментом, но вот пришла Valor Mortis и сказала: «Подержи моё шампанское». В ней нам предстоит оказаться в роли ожившего солдата наполеоновской армии и сражаться со всевозможной нежитью, что расплодилась на полях сражений.

Эстетика и активное использование пистолета роднят Valor Mortis скорее с Bloodborne, чем с Dark Souls, а смесь тёмной магии с эстетикой Grande Armée придают игре особый, узнаваемый стиль. В отличие от готического города из Bloodborne, где строения рвутся вверх, словно желая улететь подальше от проклятого места, здесь всё вдавлено в застроенную редутами и частоколами землю — словно герой всё ещё покоится в братской могиле. За разработку отвечают создатели динамичной, хардкорной и народно любимой Ghostrunner, и их дебют в жанре соулс-игр обещает быть мощным.

…И другие проекты про кровь и хардкор

Resident Evil Requiem

Что? Главный фантастический блокбастер года

Когда и где? 27 февраля на РС, PS5, Switch 2 и XSXS

Серия Resident Evil сейчас на пике — каждая игра, будь то новинка или ремейк старой части, становится событием и обязательной покупкой для каждого неравнодушного к ужасам геймера. И судя по всему Requiem станет очередной жемчужиной жанра survival horror.

Мы вернёмся на руины Раккун-Сити, чтобы пострелять в новых жутких тварей и получить целый вагон топлива для своих ночных кошмаров. Главной героиней на этот раз будет агент ФБР Грейс Эшкрофт, впрочем, старых знакомых мы, по идее, тоже должны встретить. Причин сомневаться в качестве Requiem у нас нет — наверняка будет громкий хит и место в списке лучших игр 2026 года.

Читайте также Обзор Resident Evil 4. Возвращение в испанскую обитель зла Данил Ряснянский 04.04.2023 44927 Испанская деREвня.

Clive Barker's Hellraiser: Revival

Что? Survival horror

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Создатели хорроров наконец-то взялись за игровое воплощение одной из самых подходящих для этого франшиз — «Восставших из ада». БДСМ, расчленёнка, злющие порождения ада, культисты, Шкатулка и Пинхэд — всё, на что способно недоброе воображение Клайва Баркера, на месте. Девушка Санни некстати решила поиграть со Шкатулкой Лемаршана, призвала синобитов и обрекла себя на адские муки. Наш протагонист оказывается достаточно ответственным, чтобы отправиться в дебри ада вытаскивать свою барышню.

Визуал отменный, жести и страшных моментов в избытке уже по трейлерам — в целом напоминает Scorn, только с сюжетом, бюджетом и чувством вкуса.

Romeo is a Dead Man

Что? Отбитый японский экшен про КРОВИЩУ

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Новая игра от создателей No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Killer Is Dead и killer7. Жмакаем кнопки, экран переливается яркими красками, всё взрывается, кровища брызжет, разбитной саундтрек рвёт колонки…

По сюжету Ромео Старгейзер возрождается из мёртвых благодаря некой супертехнологии. Теперь он в статусе агента пространственно-временной полиции ловит пространственно-временных преступников и ищет свою пропавшую возлюбленную Джульетту, исчезновение которой, судя по всему, запустило глобальный — правильно, пространственно-временной! — катаклизм. Как будто нужен повод, чтобы в облике киберзомби разносить орды врагов…

The Blood of Dawnwalker

Что? Ролевая игра про вампира в средневековой Европе

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Сегодня словосочетание «ролевая игра в открытом мире» звучит не слишком воодушевляюще, но стоит сделать героя вампиром, а сеттинг — реалистичной средневековой Европой, как многие уже готовы кидать деньги в монитор. Впрочем, возможно, дело в том, что авторы хотят сделать действительно интересную ролевую игру, мир которой постоянно меняется, а не замирает в ожидании действий игрока.

Добавим сюда внутренний конфликт героя между человеческой и вампирской природами, разный геймплей в дневное и ночное время, неплохую картинку и солидного издателя в лице Bandai Namco — и вырисовывается действительно крутая задумка. Есть неплохие шансы получить лучшую вамирскую игру за долгие годы.

Читайте также The Blood of Dawnwalker: всё, что известно о новой RPG от создателей The Witcher 3 Денис Старостин 26.06.2025 5100 Студия провела презентацию игры — а мы собрали для вас все подробности.

Phantom Blade Zero

Что? Китайская экшен-RPG

Когда и где? 9 сентября на РС и PS5

Саула обвиняют в убийстве собственного господина. Теперь на него охотятся бывшие товарищи. После ранения его подлечивают с помощью магии, но у заклятия ограничено время действия, так что у бедолаги всего 66 дней, чтобы доказать свою невиновность и отомстить настоящим убийцам.

Выглядеть это должно как бодрые схватки с использованием разнообразного холодного оружия, а играться достаточно сложно, учитывая китайских разработчиков, но без хардкорности соулс-лайков. Phantom Blade Zero очевидно заточена под азиатский рынок и поклонников боевых искусств, так что ожидания у нас умеренные. Ждём не шедевр, а нишевой продукт — с поправкой, что ниша эта огромная.

Onimusha: Way of the Sword

Что? Ролевой экшен с уклоном в хоррор

Когда и где? В 2026 года на РС, PS5 и XSXS

Самурайский экшен про истребление демонов в Японии эпохи Эдо — это уже своеобразный штамп. Но кому какое дело, если рубить демонических тварей упоительно, персонажи харизматичные, локации красивые, а враги коварные и разнообразные? Никому! Пожалуйста, ещё одну двойную порцию того же самого за третий столик.

А уж CAPCOM сумеет приготовить данное блюдо по высшему разряду. Так что вне зависимости от наших личных вкусов, новая Onimusha — по определению важное событие в игровом календаре.

Super Meat Boy 3D

Что? Хардкорный платформер в трёхмерном исполнении

Когда и где? В начале 2026 года на РС, PS5 и XSXS

Super Meat Boy — золотая классика хардкорных игр, которую авторы уже пытались переосмыслить в не слишком успешной Super Meat Boy Forever. Здесь же нас ждёт не просто смена концепта, а логичный шаг в третье измерение. Все базовые для серии вещи — хардкорность, кровавость, спасение Пластырной Девочки (и, надеемся — драйвовый саундтрек!) останутся на месте, а графика наконец перестанет передавать приветы flash-анимации начала 2000-х, зайдя на территорию современных игр про Марио и Донки Конга. Главный вопрос — усложнит ли переход в 3D и без того нечеловечески хардкорный геймплей?

ChainStaff

Что? Твин-стик

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Твин-стик — подзабытый жанр 2D-платформеров, посвящённый не столько преодолению пропастей и ловушек, сколько сражениям с кучей врагов. Назван он так потому, что управляется герой двумя стиками геймпада: один отвечает за движение, второй за прицел. И если раньше двухмерная картинка была вызвана техническими ограничениями, то сейчас такой подход — способ экономить ресурсы, чтобы выдать максимум разнообразных врагов и боссов.

Судя по демке, ChainStaff наследует лучшим и самым безумным представителям жанра. Землю заразили некие Звёздные Споры, которые превращают фауну в жутких (и часто гигантских) монстров. Мутации не обошли и нашего героя, что позволило ему управлять тем самым уникальным цепным посохом, который может служить и метательным оружием, и щитом, и даже крюком-кошкой для перемещения.

Милота

Witchbrook

Что? Очаровательный пиксельный симулятор жизни ведьмочки

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS

Фанаты уютных пиксельных игр — мужайтесь! Судя по трейлерам и кадрам, нас ждёт самая красивая пиксельная игра десятилетия. Нам предстоит взять на себя роль молоденькой ведьмы, прибывающей в город Мосспорт, чтобы учиться в колледже ведьмовства Витчбрук.

Stardew Valley хочется назвать самым близким аналогом, только вместо прополки огородов — уроки в духе поттерианы, зато остальная активность вроде разгадывания тайн, свиданий и помощи жителям города на месте. Кроме развития персонажа нужно не забывать про заработок денег — учёбу и новые скатерти-занавески в доме надо оплачивать. Ну и отдельный бонус — поддержка мультиплеера на четверых, так что в гости можно будет ходить не только к соседним неписям.

Moomintroll: Winter's Warmth

Что? Игровая адаптация книг Туве Янссон

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

В 2024 году незаметно вышла игра про Муми-тролля и его друзей «Снусмумрик: Мелодия Муми-дола» — казуальная головоломка, графически максимально воспроизводящая рисунки Туве Янссон. Проект собрал ворох тёплых комментариев и рейтинг 97 % в Steam. Winter's Warmth — продолжение этой игры, только уже с самим Муми-троллем в главной роли и про сказочную зиму в Муми-доле. Главные элементы останутся на месте: уютная атмосфера, несложные задачки и визуал, бережно воспроизводящий те самые иллюстрации. Вряд ли игра станет откровением, но это наверняка будет отличный способ приятно провести пару вечеров и приобщить детей к муми-циклу.

Ananta

Что? Анимешная фритуплейная RPG, ранее известная как Project Mugen

Когда и где? Предположительно в 2026 году на РС, PS5 и мобильных платформах

Ждём очередного кавайного конкурента для Genshin Impact. Геймплейно, правда, Ananta ближе к играм про Человека-паука от Insomniac Games: похожая боевая система, аналогичный способ перемещения по городу — ну, один из. Так-то можно будет и ногами бегать, и машину водить, и на велосипеде кататься. Кроме драк и покатушек нас ждёт куча персонажей с уникальными способностями, которым находят применение не только в бою, но и в мирной жизни, тонна мини-игр, система романов…

А вот чего внезапно не будет — так это гача-механик: монетизировать проект планируют через многообразную косметику. Вот это реально мощный аргумент бросить «Геншин»!

Darwin's Paradox!

Что? Анимешная фритуплейная RPG, ранее известная как Project Mugen

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS

Осьминоги — существа по меркам биологии очень умные. А осьминог Дарвин — настоящий Эйнштейн среди головоногих собратьев. Поэтому, когда его вырывают из океана и заключают на какой-то зловещей фабрике, он не опускает щупальца, а берётся за голову и организует побег.

Игровой процесс строится на платформинге и решении головоломок, то есть напоминает Little Nightmares и INSIDE, только с поправкой на детский рейтинг — яркие краски, забавные ситуации и лишь капельку страшные враги, которые вряд ли придут кому-то в кошмарах. Издаёт проект KONAMI, так что нехватки бюджета быть не должно.

Шутеры с крутым концептом

Kingmakers

Что? Шутер с видом от третьего лица, стратегия

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Попаданцы добрались до видеоигр! Признайтесь, вы ведь с детства мечтали посмотреть, как будут выглядеть и доминировать современные солдаты на средневековых полях сражения. Да, в «Цивилизации» можно было получить примерное представление об этом, но оказаться в гуще такого боя — с автоматом, гранатомётом, снайперкой, а то и вовсе на танке — вот чего нам всегда хотелось!

И Kingmakers ровно это и обещает. Представьте себе типичный зомби-шутер, только вместо орд заражённых — закованные в латы рыцари: примерно так игровой процесс выглядит в роликах. Там ещё, правда, хотят сделать какой-то стратегический пласт, но скорее всего он будет только раздражать, отвлекая от главного блюда.

007 First Light

Что? Стильный экшен про главного шпиона

Когда и где? 27 марта на РС, PS5 и XSXS

Давненько у нас не было возможности поиграть за агента 007! А уж за молодого, да ещё и в современном мире со смартфонами — так вообще никогда. Нас ждёт полный набор приключений: гаджеты, разнообразные локации, погони на машинах, перестрелки, кулачные драки и дорогая постановка. Обещают поддержку разных стилей прохождения — от скрытных операций со стелсом, использованием гаджетов и убеждением до масштабных перестрелок.

А если учесть, что за разработку отвечает IO Interactive, делавшая игры про Хитмана, то и без социального стелса наверняка не обойдётся. Структура миссий, похоже, тоже перекочует из Hitman — вот вам задача на уровень, выбирайте точку входа и стартовый набор инструментов, и в бой. Не факт, что там будет хоть что-то фантастическое, но мы всё равно ждём эту игру!

SPINE

Что? Экшен с кинематографической камерой и ган-фу

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5, Switch 2 и XSXS

Представьте себе смесь «Апгрейда», «Эквилибриума», Mirror's Edge и ярких мультиков Sony Animation. Уличная художница Редлайн вместе с разумным спинальным боевым имплантом Спайн борется против автократии ИИ.

Главная фишка игры — суперзрелищные схватки с применением невероятных ударов, огнестрельного оружия и кинематографичных ракурсов камеры. Разработчики хотят передать ощущения лучших сцен «Джона Уика», но только в виде непрерывного игрового опыта. Если у них получится, и в процессе при этом не будет укачивать — мы получим революционную игру, которая перевернёт жанр.

The CUBE

Что? ММО-шутер с элементами RPG и рогалика

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Atomic Heart, хоть по трейлерам выглядела как шутер, оказалась скорее ролевой игрой с механикой стрельбы, где эта механика далеко не всегда помогала достичь нужного результата — из-за бесконечного спавна роботов в открытых локациях. А для любителей пострелять, да ещё и в кооперативе, как подойдёт The Cube.

Куб — это огромная висящая в воздухе структура (вероятно, разумная), покрытая разнообразными биомами, которые могут перемещаться и перемешиваться. Идеальный генератор арен под перестрелки с колоритной живностью. Сбегал по заданию, продвинулся по сюжету, улучшил оружие — и выдвигаешься в следующий рейд. Динамично, красиво и с друзьями можно погонять. В общем — идеальная порция безумного мира Atomic Heart для тех, кто хочет насладиться именно экшеном.

А что ещё по отечественным играм?

Наше главное ожидание от отечественной игровой индустрии — Atomic Heart 2 , но её точно не стоит ждать раньше 2027-2028 года. А вот выход « Чёртовой службы » в 2026 году куда более реален. Это новая игра от Baba Yaga Games, создателей «Василисы и Бабы Яги». Нам предстоит взять на себя роль чёрта на службе у Петра I и порешать вопросики с местной нечистью, которая противится строительству Санкт-Петербурга. Лубочная графика — буквально, именно лубок лёг в основу визуального дизайна, — народная музыка и сюжет с ворами, нечистью, дураками да солдатами будут способствовать погружению в эстетику народного творчества.

А для ценителей чего-то современного и динамичного есть Tsarevna — слэшер, где хореографию боёв делали с захватом движений реальной балерины. Движения героини и вправду выглядят суперстильно, но импакта от ударов по первым геймплейным роликам не видно. Хороший слэшер создать чертовски трудно, и у молодой команды Watt Studio есть тысяча и один способ всё сделать неправильно.

В 2026 году должны выйти сразу два проекта студии Oduvan Games — « Фронтир: Путём Теней » и « Зельеварение: Путь Алхимика ». Первый — бюджетная ролевая игра с механикой пошаговых боёв, которую описывают как «X-com встречает Final Fantasy». Но проект больше напоминает «Космических Рейнджеров»: похожая милая графика с упором на статические экраны, исследование космоса и дух приключений. Второй — компьютерное воплощение настолки «Зельеварение» с приятным визуалом в духе 2000-х.

Также мы продолжаем ждать «Славянскую Diablo» Bylina , выход которой перенесли с 2025 на 2026 год. И, наконец, в 2026-м у нас есть шанс увидеть «Милиционера» — кафкианскую историю про город, где за всем наблюдает огромный страж порядка…

