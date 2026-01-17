Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году

В 2025 году киновселенная DC переродилась и снова готова составлять серьёзную конкуренцию Marvel. В 2026-м обе студии выпустят по два фильма. Впрочем, Marvel всё ещё выглядят явными лидерами: у них ожидается один из крупнейших кроссоверов в истории киновселенных. А ещё на их стороне трудится студия Sony, добавляя «сбоку» новые истории про Человеков-Пауков.

🎥 Фильмы про супергероев

Мстители: Судный день

Avengers: Doomsday

Когда? 18 декабря 2026.

Вселенная? Marvel.

О чём? О докторе Викторе фон Думе, суперзлодее из вымышленной страны Латверии. Полёты Мстителей в прошлое что-то погнули в хроноконтинууме, и чтобы исправить это, Дум мечется в пространстве и времени, устраняя супергероев. Против такого врага Мстителям придётся объединиться с другими командами.

Кто? Режиссёры — братья Энтони и Джо Руссо, создатели третьих и четвёртых, самых кассовых, «Мстителей». В ролях Мстителей, Громовержцев и Фантастической Четвёрки — те же, кто обычно. Главный сюрприз — в роли доктора Дума сам Роберт Дауни-младший, много лет игравший Железного человека.

Появится и команда из « Людей Икс » студии Fox, в изначальном, а не «первоклассном» составе: Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн Маккеллен (Магнето), Ребекка Ромейн (Мистик), а также прежние Зверь, Ночной Змей, Циклоп и наверняка Росомаха. Гамбита сыграет Ченнинг Тейтум.

Чего ждём? Кроссовер нового, старого и другого старого поколений: вся вселенная Marvel воссоединяется. К толпе Мстителей ( Тор Муравей , Паук и так далее) присоединятся не только новая Фантастическая Четвёрка Громовержцы (которые теперь Новые Мстители), но и старые Люди Икс. Видимо, ветераны этой серии должны будут передать эстафету новой команде.

Похоже, что Marvel верят в силу кинозвёзд. Они придумали, как затащить обратно популярного Дауни-младшего. Вернётся и Капитан Америка в исполнении Криса Эванса. И даже Хью Джекман уже не делает вид, что не сыграл Росомаху ещё раз. Главный вопрос — как всю эту ораву уместят в рамки сюжета?

Читайте также Роберт Дауни возвращается: настоящее и будущее киновселенной Marvel Игорь Хованский 06.08.2024 4072 Спасет ли Доктор Фансервис накренившуюся Киновселенную?

Человек-паук: Новый день

Spider-Man: Brand New Day

Когда? 31 июля 2026.

Вселенная? Marvel; но снимает студия Sony.

О чём? О Питере Паркере, он же Человек-Паук. С тех пор как Питер отменил смешение паучьих мультивселенных, весь мир снова забыл, что он супергерой (но и про его проступки тоже забыл). Так что для юноши геройская карьера начинается как бы заново. И роман с Мэри-Джейн тоже — девушка забыла о самом существовании Паркера.

Кто? На смену Джону Уоттсу пришёл Дестин Дэниел Креттон, снявший « Шан-Чи » для той же киновселенной. Том Холланд и Зендая в прежних ролях. Злодей Скорпион — снова Майкл Мандо, Надгробие — Маркин Джонс. А ещё в фильме появятся Сорвиголова (Чарли Кокс), Каратель (Джон Бернтал) и Халк (Марк Руффало).

Чего ждём? Вариацию на тему комикса Brand New Day, который тоже «мягко перезапустил» Человека-Паука после взорвавшего континуум One More Day. Там, правда, была несколько иная история, чем в прошлом фильме: не про Стрэнджа и паучьи вселенные, а про Мефисто и отмену смерти тёти Мэй. Так что и от «Нового дня» не ждём точной адаптации.

Но в одном они точно будут схожи: Дружелюбный Сосед возвращается от миротрясущих глобальных событий к простой борьбе с преступностью на улицах Нью-Йорка. Неудивительно, что его объединяют с компанией Сорвиголовы из сериалов Netflix.

О прошлой части «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней Игорь Хованский 15.12.2021 21890 Фильм напоминает, почему Марвел — главная современная кинофраншиза, и решает проблемы, скопившиеся у Паука за последние двадцать лет.

Супергёрл

Supergirl

Когда? 26 июня 2026.

Вселенная? DC.

О чём? О Супергёрл, она же Кара Зор-Эл. Она кузина Супермена, которая, в отличие от него, выросла не на Земле, а на развалинах погибшей планеты Криптон.

Кто? Режиссёр Крейг Гиллеспи, снявшего диснеевский мюзикл « Круэлла » и спортивную драму «Тоня против всех». Супергёрл играет Милли Олкок (Рейнира из «Дома дракона»), а злодея Крема с Жёлтых холмов — Маттиас Шонарц (« Бессмертная гвардия », «Лоис и Кларк»). Джейсон Момоа засветится в роли байкера Лобо.

Чего ждём? Вольную адаптацию комикса «Женщина завтрашнего дня» — совсем нового, 2021 года. Только там появлялся этот Крем, убивший отца подруги Супергёрл.

Фильм будет связан с « Суперменом » Джеймса Ганна, уже анонсировано появление собачки Крипто. Но сама Супергёрл будет сильно отличаться от братика. Нам обещают дерзкую и шебутную героиню, которая любит выпить и не особо привязана к Земле.

Читайте также Трейлер «Супергёрл» и что в нём показали. Момоа в роли Лобо! Кот-император 11.12.2025 3030 Кто есть кто в трейлере.

Глиноликий

Clayface

Кадр со съёмок + кадр из комикса

Когда? 11 сентября 2026.

Вселенная? DC.

О чём? История становления злодея Глиноликого. Он был начинающим актёром, но бандиты изуродовали его. Чтобы вернуть внешность, он принял участие в эксперименте, который превратил его тело в «глину», способную принимать любую форму.

Кто? Режиссёр Джеймс Уоткинс («Женщина в чёрном») снимает по сценарию мастера ужасов Майка Флэнагана. Глиноликого играет Том Рис Харрис («Джентльмены»), в ещё какой-то роли — Эдди Марсан (« Джонатан Стрендж и мистер Норрелл »).

Чего ждём? Боди-хоррор по супергеройской вселенной! Флэнаган сам давно предлагал эту идею руководству DC, вдохновившись мультсериалом «Бэтмен», и, наконец, при новом начальстве ей дали ход. У режиссёра большой опыт в фильмах ужасов, так что ждём кино мрачное, взрослое и не особо супергеройское.

📺 Сериалы про супергероев

Квест Вижена

VisionQuest

Когда и где? В 2026 на Disney+.

Вселенная? Marvel.

О чём? Об андроиде Вижене — вернее, о его новом воплощении. Оригинальный Вижен погиб в «Войне бесконечности», но в сериале «Ванда/Вижен» передал память и знания своему двойнику. Новый Вижен пытается понять, кто же он теперь, и благодаря его воспоминаниям возрождаются другие ИИ вселенной Marvel — Д.Ж.А.Р.В.И.С., Э.Д.И.Т., П.Я.Т.Н.И.Ц.А. и прочие обладатели имён с точками. А ещё Альтрон — злодей, который в прошлый раз уже чуть не ухайдакал мир. Вижен пытается остановить Альтрона, а самого Вижена преследует охотник за головами.

Кто? Шоураннер Терри Маталас, создатель сериалов «Пикар» и «12 обезьян». Вижен по-прежнему Пол Беттани, Альтрон всё тот же Джеймс Спейдер.

Чего ждём? Прямое продолжение сериала «Ванда/Вижен». Только там в центре внимания была всё-таки Ванда и её магия, а здесь будут Вижен и его роботы-сородичи.

И «Ванда/Вижен», и спин-офф « Это всё Агата » были ещё и стилистическими экспериментами, где супергероику в шутку смешивали с другими популярными жанрами. Про «Квест» этого пока не объявлено, но логично ожидать чего-то подобного.

Читайте также Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel? Алексей Ионов 07.03.2021 29518 История о любви, мрачная драма и блестящая пародия на классические ситкомы.

Паук-нуар

Spider-Noir

Когда и где? В 2026 на MGM+.

Вселенная? Мультивселенная Людей-Пауков.

О чём? Об альтернативном Человеке-Пауке из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Он носит шляпу и пальто, живёт в депрессивные 1930-е и борется с гангстерами на улицах чёрно-белого города, словно в нуарных фильмах. И зовут его не Питер Паркер, а Бен Райли.

Кто? Шоураннер Орен Узиэль, работавший как сценарист над сериалом и фильмом «Мортал Комбат». За производство отвечает студия Фила Лорда и Криса Миллера. Но главное, Паука играет вживую всё тот же Николас Кейдж.

Чего ждём? Самоироничную «альтернативку», каких много снимают про Бэтмена, но редко — про Человека-Паука. Ещё реже их снимают вживую. Судя по отдельным кадрам со съёмочной площадки, для фильма выбрали стилистику «Города грехов»: стилизация живых съёмок под чёрно-белый комикс. Так что выглядеть всё будет немного мультяшно — но снимали это вживую.

Читайте также «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Игорь Хованский 09.12.2018 53042 Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

Фонари

Lanterns

Когда и где? Летом 2026 на HBO.

Вселенная? DC.

О чём? О космических супергероях — Корпусе Фонарей. Опытный Зелёный Фонарь, он же Хэл Джордан, и его молодой напарник Джон Стюарт расследуют убийство в Америке, которое выводит их на откровения космического масштаба.

Кто? Необычный состав шоураннеров. Во-первых, комиксист Том Кинг, который на ТВ прежде не работал. Во-вторых, Деймон Линделоф — сценарист очень опытный, но с противоречивой репутацией. На его счету «Остаться в живых», «Хранители» HBO , «Звёздные пути» Абрамса и «Прометей» Скотта — проекты, получившие неоднозначные оценки именно за сценарии. И в-третьих — Крис Манди, известный по детективам «Озарк» и «Мыслить как преступник». В роли Хэла Кайл Чендлер («Цель номер один», «Уловка-22»), его напарник — Аарон Пьер («Муфаса», «Ребел-Ридж»).

Чего ждём? Судя по анонсу и портфолио Криса Манди, «Фонари» — детектив, в котором космические сверхлюди почему-то расследуют вполне земное дело. А судя по портфолио Линделофа, сериал должен изобиловать неожиданными сюжетными поворотами, которые не всегда поддаются логическому объяснению. Что ж, по крайней мере, это звучит как нестандартный подход к супергероике: такой сериал вряд ли будет главным событием года, но наверняка удивит.

Всё ещё ждём: Чудо-человек Wonder Man Когда и где? 27 января 2026 на Disney + (перенос с 2025 года) . Вселенная ? Marvel. О чём? О Саймоне Уильямсе, актёре и каскадёре, который готовится играть в кино супергероя Чудо-человека… и при этом и вправду обладает суперсилами. Геройствовать по-настоящему Саймон не хочет — но жизнь иногда заставляет. Трейлер Кто? Продюсеры Дестин Дэниэл Креттон (режиссёр « Шан-Чи ») и Эндрю Гест (создатель ситкома «Пригород»). Саймона играет Яхья Абдул-Матин II, знакомый нам как Манта из « Аквамена » и новый Морфеус из «Матрицы 4». Но главный сюрприз — Бен Кингсли в роли Тревора Слэттери, того самого подставного Мандарина из «Железного человека 3»! Этого персонажа мы не видели со времён «Шан-Чи». Чего ждём? Мини-сериал, рассчитанный на один сезон и полный метаразмышлений на тему «масскульт в мире, где супергерои реальны». Креттон обещает сатиру на Голливуд, так что «Чудо-человека» надо будет сравнивать не с другими сериалами Marvel, а с « Франшизой ».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.