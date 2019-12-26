Много лет назад Эдриан Вейдт, он же Озимандия, остановил ядерную войну, телепортировав созданного им «инопланетного» кальмара в центр Нью-Йорка и убив три миллиона человек. Восток и Запад объединились перед лицом неведомого врага, в США появилась сеть кафе «Борщ». И только дневник Роршаха, посланный в редакцию одного из ультраправых изданий, содержит страшную правду, в которую мир не захочет поверить.

Watchmen Жанр: супергеройский боевик, детектив

Шоураннер и сценарист: Дэймон Линделоф

В ролях: Реджина Кинг, Джин Смарт, Тим Блейк Нельсон, Джереми Айронс, Дон Джонсон

Премьерный показ: октябрь — декабрь 2019, HBO

Продолжительность: 9 эпизодов по 60 минут

Похоже на: «Человек в высоком замке»

Экранизировать «Хранителей» невозможно. Так считает их автор Алан Мур, а кому знать, как не ему? Тем не менее комикс собирались перенести на экран едва ли не после выхода из печати, но этому что-то непременно препятствовало — до 2009 года, когда вышел фильм Зака Снайдера. Если вы смотрели фильм и читали комикс, то знаете, что в экранизации многие сцены воссоздали максимально точно, но кое-что пришлось переработать и сократить — слишком уж грандиозен оригинал. А если не читали, самое время это сделать, иначе некоторые важные детали нового сериала рискуют остаться непонятыми.

«Хранители» Дэймона Линделофа — продолжение и одновременно нескончаемый оммаж графическому роману Мура. Линделоф решил не экранизировать неэкранизируемое, но представить, что произошло после финала комикса. Сериал переносит нас в альтернативный 2019-й, попутно рассказывая, что случилось за минувшие с катастрофы тридцать четыре года. Мир, выигранный Вейдтом ценой трех миллионов жизней, не стал первым шагом к установлению утопии. Актер Роберт Редфорд, которому помог стать президентом тот же Озимандия, практически узурпировал власть, пользуясь отмененной Никсоном оговоркой о невозможности одному человеку занимать пост президента больше двух раз.

У героев в масках небольшой выбор: либо идти на службу в полицию, либо отправиться в тюрьму. Причем возглавляет подразделение ФБР по охоте за «масками» Лори Блейк — бывшая Шелковый Призрак. По иронии, почитанию супергероев их официальная травля не препятствует, и у двоих бывших Хранителей появились свои очень разные «культы». Теперь у человечества есть наиболее близкая к богу сущность — Доктор Манхэттен. По всей Америке установлены телефонные будки, где любой желающий может излить душу доброму доктору, который якобы живет на Марсе. Другое объединение под знаком героя из прошлого — Седьмая Кавалерия, расистская организация, члены которой носят маску Роршаха и считают, что борются за правое дело в мире, полном социальных перекосов.

С конфликта между Седьмой Кавалерией и полицией в городе Талсе, штат Оклахома, и начинаются новые «Хранители». В 2016 году Кавалерия организовала так называемую «Белую ночь», выяснив домашние адреса полицейских и устроив среди них резню. Это привело к тому, что офицерам пришлось скрывать лица и профессию даже от членов семьи. Главная героиня сериала Анджела Абар, она же Сестра Ночь, — «маска» на службе полиции. Она тоже пострадала в ночь погрома, но ей удалось выжить.

Спустя три года кошмар обещает вернуться: теперь кто-то убивает близкого друга Анджелы, шефа полиции Джадда Кроуфорда. Она первой пребывает на место преступления и находит там старика в инвалидном кресле, который утверждает, что они с Анджелой родственники и Кроуфорда убил именно он. Подозревая подвох, Сестра Ночь решает провести собственное расследование, прежде чем отдавать подозреваемого коллегам. Резонансное преступление привлекает внимание ФБР, и в Талсу отправляют Лори Блейк.

Линделоф постарался превратить свой сценарий в проекцию муровского, но с поправкой на современные веяния. Графический роман начинается с убийства Комедианта — в начале сериала вешают шефа полиции (и даже кровь капает на полицейский значок так же, как на знаменитый «смайлик» Эдварда Блейка). В шкафу Блейка находят костюм и оружие героя, а в шкафу Кроуфорда Анджела обнаруживает мантию и колпак Ку-клукс-клана. «Хранители» Мура рассказывали о жизни в ожидании ядерного апокалипсиса. «Хранители» Линделофа пугают восстаниями ксенофобов, не желающих принимать многообразие мира.

Место действия выбрано не случайно: в 1921 году в Талсе — как в нашей реальности, так и в реальности сериала, — произошли расовые беспорядки, и несколько «черных» кварталов было разгромлено, что кардинально повлияло на судьбу одного из героев и его потомков. В сериале вообще немало флешбэков, которые служат одной цели. Что Талса, что война во Вьетнаме, которую здесь выиграли США благодаря доктору Манхэттену, что «спасение мира» Озимандией — все эти примеры показывают: светлое будущее нельзя построить на крови.

Главной интригой сериала было, как покажут старых персонажей и смогут ли представить новых, столь же интересных. Лори Блейк за тридцать четыре года стала опытной и саркастичной, примирилась со своим прошлым и разошлась с Ночным Филином, который не пожелал работать на правительство и оказался в тюрьме. Озимандия срежиссировал мир между Востоком и Западом и даже президентские выборы за девять лет до их наступления, но не получил признания ни от неблагодарного человечества, ни даже от президента Редфорда. В конце большинства эпизодов есть фантасмагоричные фрагменты, показывающие, как экс-супергерой проводит время на пенсии в странном замке, окруженный клонами.

В комиксе «рассказчиком», распутывающим заговор, был Роршах, в сериале центральная роль отведена Сестре Ночь. Анжела Абар — сложная, подробно прописанная героиня, которая предпочла бы не знать чужих секретов и не раскрывать своих. Буквальный же аналог Роршаха — Отражатель, еще одна «маска» на страже закона. Уэйд Тиллман оказался в Нью-Йорке в тот самый день, когда психоэнергетическая волна убила три миллиона человек. Увиденное изменило жизнь Уэйда, и он буквально облачился в шапочку из фольги: все его лицо покрывает особая зеркальная маска, помогающая ему изобличать лжецов.

Персонажам, в том числе второстепенным, уделяется достаточно времени: и дедушка Анжелы Уилл Ривз, и Леди Трю — миллиардерша, купившая компанию Вейдта, — все успевают раскрыться. Однако есть существенная проблема: итоговый конфликт недостоин всей этой проработки. Он развивается довольно неспешно, и современный нетерпеливый зритель может не дождаться кульминации, открывающей скрытый двигатель сюжета — охоту за макгаффином из прошлого. Его введение в сценарий не вяжется со стремлением Линделофа не уступать Муру ни в масштабе, ни в актуальности.

Да и с неоднозначностью не срослось. «Хранители» Мура были не только злободневными — они еще и предлагали разные взгляды на ситуацию без авторского указания, что правильно, а что нет. В «Хранителях» Линделофа стороны слишком четко поделены. Вот плохая Седьмая Кавалерия, они расисты без шанса на искупление, чьи примитивные характеры можно не раскрывать. Роршах в графическом романе был выписан столь правдоподобно и резко, что читатели даже ошибочно принимали его за альтер эго Алана Мура.

Линделоф не смог отказаться от столь узнаваемого образа, но в его прочтении маска Роршаха стала символом крайних правых, которые не столько ратуют за огласку правды, сколько стремятся воспользоваться ею в своих целях. По другую сторону баррикад стоят Сестра Ночь и те, кто к ней присоединится. Есть и третья сила, но конечная цель у неё та же, что и у Седьмой Кавалерии.

Сериал во многом смотрится выигрышно: актерская игра, персонажи, спецэффекты, музыка — все на высоте. Оскароносный дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса записал потрясающий, полный напряжения и агрессии саундтрек, который вполне можно слушать отдельно от видеоряда. Кроме неспешного темпа, не в чем упрекнуть и сценарий: ружья стреляют (причем даже те, которые повесил Мур), а поступки персонажей не кажутся нелогичными.

С одной стороны, «Хранители» привлекли бы меньше внимания, не будь у них связи с именитым оригиналом. С другой, обидно, что столь качественный, не щадящий зрителя сценарий оказался, по сути, вторичным. Видно, с каким тщанием Линделоф конструировал альтернативную Америку, тут и там отвешивая поклоны авторитетному предшественнику. Но дотянуться до планки, заданной Муром, у него не вышло. Шоураннер попытался расширить аудиторию, сделав сериал политически актуальным, но без знания оригинального комикса зритель попросту не заметит многие «фишки» продолжения, а значит, задуманный эффект достигнут не будет.