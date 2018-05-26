Романтическая история любви на фоне битв вооруженных до зубов роботов. Уморительно смешные злоключения бывалого солдата в чуждом ему муравейнике обыденной жизни. Достоверный альтернативно-исторический мир, полный тайн и опасностей. Продуманные до мелочей фантастические технологии. Таков цикл «Стальная тревога» (Full Metal Panic!) японца Гато Сёдзи, на основе которого выходили три очень популярных аниме-сериала. Совсем недавно в Японии стартовал показ нового аниме. Самое время вспомнить, что собой представляет эта вселенная.

Вселенная: Full Metal Panic!

Возникновение: 1998 год

Создатель: Гато Сёдзи

Происхождение: Литература

Воплощения: Манга, аниме, карточная игра, видеоигры, пластиковые фигурки, коллекционные модели

В России мир «Стальной тревоги» известен в основном по аниме, но это лишь верхушка айсберга. Первоисточник мира — популярный цикл light novel, особого типа романов для юношества. Это книги альбомного формата с большим количеством иллюстраций. Но это не комиксы, картинки здесь не подменяют текст, а дополняют его. В Японии «романы-лайт» именуют ранобэ; как правило, они выходят в виде приложений к журналам, часто становясь основой для манги и аниме.

О чём это?

Однажды руководство секретной организации «Мифрил» получает информацию, что террористы собираются похитить японскую школьницу Канаме Чидори, которая обладает невероятными способностями. Для ее охраны в токийскую школу внедряется оперативник Сосуке Сагара, несмотря на юный возраст — опытный солдат. Сагара виртуозно владеет оружием, но совершенно не знаком с мирной жизнью, что приводит к массе комических ситуаций.

Поначалу Чидори принимает нового одноклассника за влюбленного в нее психа. Но когда девушку похищают, Сагара проявляет себя во всем блеске, и отношение Чидори к нему постепенно меняется. Впереди — приключения и серьезные испытания, которые помогут молодым людям обрести любовь и по-новому взглянуть на жизнь.

При всех достоинствах — обаятельных героях, крепкой романтико-драматической линии, обилии смешных ситуаций и увлекательных приключений — аниме Full Metal Panic! выглядит несколько поверхностно. Логика повествования временами хромает, а поведение героев кажется неадекватным. Для понимания FMP лучше всего обратиться к книгам.

Очень тревожный мир

Наш современный мир не самое безопасное место, но, по сравнению с буднями FMP, это просто райский уголок. Один из очагов нестабильности здесь — наша родина. Хотя действие начинается в 1998 году, мир до сих пор охвачен «холодной войной».

В этой вселенной августовский путч 1991 года увенчался успехом: Горбачев свергнут и убит, к власти пришли неосталинисты. Перестройка свёрнута, начались массовые репрессии, советские войска вновь оккупировали Афганистан. Связи с Западом разорваны, СССР вышел из договоров о разоружении, а ООН ввела против него экономические и политические санкции.

Оказавшись в изоляции, СССР взял курс на поддержку самых одиозных режимов и откровенных террористов по всему миру. КГБ при этом контролирует немалую часть международной контрабанды наркотиков и оружия. Западные страны отвечают, не церемонясь.

В Китае после кровавой бойни на площади Тяньаньмынь вспыхнула гражданская война. В итоге страна распалась: на севере хозяйничает коммунистический Комитет Народного Освобождения, а на юге — буржуазный Демократический альянс. Хотя война между ними закончилась, мирный договор не подписан. Два Китая живут в постоянном напряжении — что замыслил потенциальный противник?

Вечная головная боль — Ближний Восток. Во время очередной заварушки в 1991 году было применено ядерное оружие. После войны многие государства распались, а на их обломках возникли новые режимы, без конца грызущиеся друг с другом. В Африке и Америке тоже неспокойно. К мелким войнам добавляются атаки террористов, от которых страдает относительно благополучная Европа.

Из-за постоянных войн возник спрос на профессионалов, умеющих держать в руках оружие, поэтому невиданный расцвет переживает наемничество. Матерые солдаты, прошедшие не одну войну, кочуют по регионам, меняя форму и знамена, под которыми сражаются.

Стороны конфликта

В мире FMP действуют две крупные международные организации, противостоящие друг другу: «Мифрил» и «Амальгама».

«Мифрил» возник в начале 1990-х, у его истоков стояли британский миллиардер лорд Эдмонд Мэллори и двое американцев, адмирал Джером Борда и доктор Пеннроуз. К ним примкнула группа влиятельных бизнесменов, политиков и военных из западных стран. Задачи «Мифрила» — подавление международного терроризма и достижение мировой стабильности (естественно, на основе западной демократии).

Управляет организацией принимающий стратегические решения Совет, который возглавляет Мэллори. Высшие руководители — люди идейные, младшие офицеры и рядовые — наемники. Их отбор ведется, как правило, в армиях стран НАТО, зачисление проходит после ряда проверок (что не исключает возможность измены). Главный тренировочный лагерь «Мифрила» находится в Республике Белиз.

Организация состоит из трёх Управлений. Возглавляемое доктором Пеннроузом Исследовательское управление ведает разработкой и внедрением «черных технологий». Аналитическое управление — генштаб, где планируют операции, ведут сбор и анализ информации, занимаются разведкой и контрразведкой. Возглавляет его израильский генерал Майер Амитт, ранее работавший в «Моссад». Задача Оперативного управления — силовые действия, командующий — адмирал Борда. Почти все герои FMP состоят в Тихоокеанском отделении Оперативного управления.

Об «Амальгаме» почти ничего не известно. Название на латыни обозначает «сплав» — вероятно, поэтому функционеры организации носят кодовые имена элементов из таблицы Менделеева. Шеф «Амальгамы» — таинственный мистер Ртуть, которого никто не видел в лицо. А один из главных боссов — мистер Сильвер, он же Леонард Тестаросса, сын одного из основателей «Мифрила». Занятный казус, правда?

Заявленная цель «Амальгамы» — создание новых видов оружия и его испытание в боевых условиях. Для этого вооружение поставляют отмороженным режимам и террористам. Однако реальные цели и возможности организации неизвестны.. Хотя чего там гадать — как всегда, деньги и власть….

«Чёрные» технологии

Одна лишь занятная геополитика не сделала бы вселенную FMP такой интригующей. Важную роль здесь играют военные «черные технологии» — особые фантастические изобретения — и тайна, окружающая их появление.

«Черные технологии» появились во вселенной FMP в 1980-х, их источником стали особо одаренные люди, которых называют Посвящённые (whispered — «те, кому шепчут»). Но они лишь промежуточное звено. Новые технологии не опираются на достижения земной науки, ибо Посвящённые от рождения владеют знаниями, позволяющими строить фантастические машины. Но кто дал им эти знания? Очень долго это было тайной… Перечислим несколько «чёрных технологий», играющих в сюжете особую роль.

Бронированные роботы

Главной ударной силой в наземных операциях стали бронированные роботы (БР, Arm Slaves). Все основные герои — пилоты БР. Хотя термин «робот» к Arm Slaves можно применить лишь условно: это скафандр, оснащенный многочисленными гаджетами.

БР первого поколения были разработаны в США в начале 1980-х. Прототип XM3 не превышал 2 метров и представлял собой механический экзоскелет для бойцов спецназа. Отсутствие стабильного источника энергии не позволяло использовать его в полевых условиях.

Размер следующего прототипа, XM4, приближался уже к 8 метрам, вместо электробатареи использовался двигатель внутреннего сгорания. XM4 послужил основой БР первого поколения — мощных, но медлительных М4, которые использовали для поддержки пехоты в обороне. Фактически это шагающие танки.

БР второго поколения впервые создали в СССР. Ранняя модель называлась Rk-89 Shamrock, на ее базе был создан самый успешный советский БР Rk-92 Savage. На 10-метровом «Шемроке» стоял дизельный поршневый двигатель, который в «Сэвидже» заменили более эффективной газовой турбиной. Среди БР «Сэвидж» — аналог автомата Калашникова: надежный, простой в обслуживании, нетребовательный к ресурсам и всепогодный.

Американцы не остались в долгу, разработав тяжелый М6 Bushnell. Известны и другие схожие модели — немецкий Drache, британский Cyclone, французский Mistral II и двухместный японский «96».

БР второго поколения — самый распространенный тип Arm Slaves. Биополимерный комплекс искусственных мускулов позволил резко увеличить скорость, прыгучесть и маневренность. Система активной маскировки делает БР невидимым не только для радаров, но и для человеческого глаза. В вооружение добавлены огромные кинжалы из мономолекулярного металла, способные вскрыть тяжелый танк, как консервную банку.

Созданный «Мифрилом» M9 Gernsback открыл эру БР третьего поколения. В СССР наладили ограниченное производство схожих Zy-98 Shadow, а «Амальгама» выпускает БР Codarl. Американцы пока располагают лишь прототипом XM9.

БР третьего поколения имеют усовершенствованную систему биомускулов и шарнирные суставы. Это позволяет имитировать гибкость человеческого тела — аппарат может совершать огромные прыжки и резкие повороты.

А еще БР-3 оснащен работающим на холодном термоядерном синтезе палладиевым реактором, который дает огромное преимущество. Например, двигатель М9 почти втрое превосходит по мощности «Сэвидж», при этом суммарный вес «мифрильской» машины ниже на 20%! Именно поэтому Сагара и его коллеги с такой легкостью громят превосходящие силы врага в афганской миссии — у «Сэвиджей», при всех их достоинствах, просто нет шансов.

Палладиевые реакторы позволили установить дополнительные электронные системы. Главная из них — самообучающийся искусственный интеллект, который превратил БР почти в живое существо. Теперь для полноценного использования машины пилот должен вступить с ИИ в своеобразный симбиоз.

Особой разновидностью БР третьего поколения стали машины, оснащенные лямбда-приводом. На базе М9 «Мифрил» создал ARX-7 Arbalest, управлять которым может только Сагара. Конструкторы «Амальгамы» создали Plan1056 Codarl с его модификацией 1058, который противники за смертоносность окрестили «Яд».

О БР четвертого поколения известно крайне мало. Леонард Тестаросса создал Plan1055 Belial с ЛП, о чьей мощи говорит тот факт, что он с легкостью уничтожил «Арбалет», не получив никаких повреждений. В ответ мифриловцы построили ARX-8 Laevatein, силу которого героям еще только предстоит проверить…

Главное оружие — фантазия

Лямбда-привод не похож на обычное механическое устройство, которое можно включить нажатием кнопки. Для его активации пилот должен находиться в особом духовно-психологическом состоянии. Более того, он обязан поверить в возможности прибора! Действия ЛП зависят лишь от его фантазии. Пилот может использовать ЛП для защиты — и тогда его БР способен уцелеть даже в эпицентре ядерного взрыва. А активировав ЛП при атаке, одинокий БР может уничтожить целый танковый корпус!

Действия лямбда-привода часто противоречат законам физики. Только благодаря ЛП смог заработать чудовищный «Бегемот» — уникальный БР, созданный «Амальгамой» для террористической организацией А21, которая пыталась уничтожить Токио. Как только ЛП отключился, «Бегемот» тут же рухнул под собственной тяжестью. Неудивительно, что в сражениях ЛП-машин победа во многом зависит от эмоционального настроя пилота. Так, Сагара долгое время мог совладать лишь с одним «Веномом», да и то не всегда. А в Гонконге, под настроение, он играючи разнес целых пять!

Не всякий пилот может управляться с ЛП. Для его активации пилоты «Амальгамы» используют особые наркотики. В мире есть только два человека, способных «пробудить» ЛП без наркотиков — Сосуке Сагара и Леонард Тестаросса.

Чёрный Левиафан

У «черных технологий», используемых в БР, есть и другое применение. Например, палладиевый реактор — генератор электрической энергии, который, кроме Arm Slaves, установлен на мифрильском подводном дредноуте Tuatha de Danaan.

TDD-1 — подлодка-авианосец, на борту которой нашли приют подразделение БР, эскадрильи самолетов «Харриер» и вертолетов «Команч», а также несколько транспортных геликоптеров MH-67. Вооружена субмарина ракетами «Гарпун» и «Томагавк», разнообразными торпедами и пушками.

Магнитный гидрономический двигатель позволяет TDD-1 развивать внушительную скорость, делая это так тихо, что может обмануть самый чуткий эхолот. Система электромагнитного контроля придает лодке особую турбулентность, что значительно увеличивает ее маневренность. Система активной маскировки способна скрыть не только субмарину, но и запускаемые ею ракеты. И, наконец, некоторые Посвящённые могут вступить с искусственным интеллектом «Дану» в пси-контакт, управляя лодкой телепатически.

Герои фантастического мира

Политика, техника — все это интересно, но притягательность хорошего фантастического цикла заключена в его героях. Отдадим должное автору, которому удалось создать немало ярких, нешаблонных персонажей.

Сосуке Сагара

Японец, 17 лет, сержант «Мифрила». Честен, отважен, горд, верен, но наивен и прямолинеен. В возрасте трех лет его обнаружил офицер ГРУ Андрей Калинин в обломках разбившегося авиалайнера. Попав в детский дом, Сосуке стал частью секретного проекта КГБ по подготовке юных убийц. В 8 лет его отправили в Афганистан для ликвидации лидера моджахедов генерала Маджида. Он не выполнил приказ и стал приемным сыном генерала, который обратил мальчика в ислам и дал имя Кассим. Несколько лет Сагара сражался против советских войск, превратившись в пилота БР.

Когда Маджид погиб, Сосуке с помощью Калинина, эмигрировавшего из СССР, стал наемником. Пять лет воевал в Камбодже и на Ближнем Востоке. Вступил в «Мифрил». Блестяще зарекомендовал себя при освобождении дочери президента Белиза из рук террористов. После этого сержант Мао взял его в отряд БР на TDD-1. Единственный пилот «Мифрила», способный использовать лямбда-привод.

Сосуке внедрился в токийскую школу «Дзиндай» для охраны Канаме Чидори, влюбился в неё по уши и начал постепенно превращаться из идеального солдата в нормального человека.

Канаме Чидори

Японка, 17 лет. Красавица, умница, отличница, вице-президент совета школы «Дзиндай». Обаятельна, но вспыльчива, склонна к рукоприкладству (как правило, по отношению к Сагаре). Считается Посвящённой с самым мощным потенциалом, но ее способности пробуждаются только в минуты крайней опасности. Дочь высокопоставленного чиновника ООН, который вместе с младшей дочерью Аями живет в Нью-Йорке. Мать Канаме умерла от рака. В душе девушка чрезвычайно ранима, но внешне изображает из себя «крутую». Влюблена в Сагару, но не признаётся в этом даже себе.

Тесса Тестаросса

Американка, 16-летний вундеркинд. Капитан субмарины TDD-1, дочь одного из основателей «Мифрила». Посвящённая, чей конек — подводные лодки (TDD-1 построен с ее помощью). Хрупкая белокурая красавица, добрая, наивная и неуклюжая в обыденной жизни, но как командир способна на жесткие решения. Умна, упорна, великолепный боевой тактик. Влюблена в Сагару, соперничает за него с Канаме.

Мелисса Мао

Американо-китаянка, 25 лет. Мастер-сержант, затем лейтенант «Мифрила», пилот БР, командир Сагары. Служила в морской пехоте США. Грубовата, остра на язык, любит выпить… в общем, вылитая Кацураги из «Евы». К Сагаре относится как старшая сестра, помогая ему советами.

Курц Вебер

Немец, 19 лет. Сержант «Мифрила», пилот БР, верный друг Сагары. Вырос в Японии в семье журналиста. После гибели родителей во время теракта стал наемником. Белокурый голубоглазый красавчик, очень самоуверенный, считает себя неотразимым, из-за чего часто попадает впросак. Был фотомоделью, увлекается музыкой кантри. Феноменальный снайпер. К Сагаре относится слегка покровительственно.

Гаурон

Камбоджиец, 40 лет, бывший офицер «красных кхмеров», террорист. Самый ярый враг Сагары. Наемник, работал на КГБ. В «Амальгаме» известен как мистер Феррум. Умен, хитер, безжалостен. Талантливый пилот БР. Отличается невероятной живучестью.

Леонард Тестаросса

Американец, 20 лет. Один из боссов «Амальгамы», старший брат Тессы. Посвящённый, специалист по БР, великолепный пилот. Создатель супер-БР Belial и мини-роботов Alastor. Умен, хладнокровен, циничен. Утверждает, что влюблен в Канаме.

Андрей Калинин

Русский, около 50 лет, ветеран спецназа ГРУ. Спас Сагару и стал в дальнейшем его приёмным отцом. Дезертировал из советской армии, был наёмником, затем вступил в «Мифрил», где возглавил спецназ Тихоокеанского отделения.

Блестящий тактик, человек безупречной честности, которого, однако, обуревают тоска по прошлому и сомнения в правильности избранного пути. Именно это привело Калинина к роковому решению, которое противопоставило его бывшим товарищам по «Мифрилу»…

Ещё больше стали и тревоги

Финальный роман серии Гато Сёдзи вышел в 2010 году, и фанаты могли рассчитывать, что аниматоры наконец-то экранизируют «Стальную тревогу» до конца. Однако нового аниме пришлось прождать довольно долго. Но всё-таки — свершилось! Что же можно сказать после просмотра начальных эпизодов нового сериала?

Хотя «Невидимую победу» делают совсем иные люди, нежели предыдущие аниме, планку ребята из студии Xebec не уронили. Радует, что сохранена внешность всех известных персонажей — хоть и в более «глянцевом» варианте, с поправкой на каноны современной аниме-графики. Ну и, конечно, 3D-графика — куда же ныне без неё. Впрочем, благодаря ей БР и другая техника смотрятся весьма внушительно. Боевые сцены тоже неплохи — не хуже тех, что были в прежних аниме.

По атмосфере же сериал ближе всего к «Новому заданию» 2005 года, где упор был сделан на психологическую драму и кровавый экшен. Школьные будни же занимали крайне незначительное место, а комедийных эпизодов почти не было. Ничего удивительного, учитывая, что «Невидимая победа» основана на самых мрачных страницах цикла — с рассказом о разгроме «Мифрила», гибели одних персонажей и предательстве других.

Перед нами кульминация всей серии: по слухам, в новое аниме войдёт содержание пятого, шестого и седьмого романов цикла. Правда, того щемящего душу драматизма, который имелся в лучших сценах «Нового задания» пока недостаёт, но ведь шоу только стартовало…

Будем надеяться, авторы не остановятся на полдороге и экранизируют цикл до конца, Для полноценного рассказа потребуется как минимум еще один такой же сезон — а может, и два. Вероятно, так и будет: судя по начальным эпизодам «Невидимой победы», создатели сериала подошли к экранизации весьма обстоятельно. Конечно, кое-какие моменты оригинала опущены, но в целом мы видим почти дословную передачу ранобэ.

* * *

«Стальная тревога» — очень продуманный и подробно разработанный мир, населенный яркими персонажами. Будем надеяться, что цикл всё-таки экранизируют полностью, и все поклонники аниме вообще и жанра «меха» в частности узнают, чем закончилась эта увлекательная история.

«Стальная тревога»: книги Цикл романов Full Metal Panic! (автор Гато Сёдзи, художник Сики Додзи) выходил как приложение к журналу Dragon Magazine. В цикле насчитывается 10 романов реалистической военно-авантюрной НФ с элементами драмы и лирики.

Tatakau Boy Meets Girl («Боец-юнец встречает девушку», 1998)

Hashiru One Night Stand («Выстоять одну ночь», 1999)

Yureru Into The Blue («Погружение в бездну», 2000)

Owaru Day by Day («День за днём: конец», в двух томах, 2000, 2001)

Odoru Very Merry Christmas («Рождественский бал. Танцуют все!», 2003)

Tsuduku On My Own («Полагаясь только на себя», 2004)

Moeru One Man Force («Пламенный дух одиночки», 2006)

Tsudou Make My Day («День, когда ты придёшь», 2007)

Semaru Nick of Time («В последний миг», 2008)

Zutto Stand by Me («Будь со мной всегда», в двух томах, 2010) Имеется частичный любительский русский перевод цикла, доступный в Интернете. Также выпущено 9 сборников, куда входит более 50 рассказов. В романах юмор присутствует, но играет незначительную роль, зато рассказы — чисто комического содержания. Кроме того, в 2011 – 2013 годах вышло 5 романов — спин-оффов с другими героями, действие которых происходит спустя десять лет после событий основного цикла. Это межавторская серия, где Гато Сёдзи выполнял лишь функции редактора-составителя.

«Стальная тревога»: манга Миру «Стальной тревоги» посвящено 3 основные серии манги: Full Metal Panic (Гато Сёдзи и Рецю Татео, 9 томов, 2000—2005), адаптация первых трёх романов.

Full Metal Panic! (sigma) (Гато Сёдзи и Хироси Уэда, 19 томов, 2005—2013), адаптация остальных романов, начиная с четвёртого.

Full Metal Panic! Comic Mission (Гато Сёдзи и Рецю Татео, 7 томов, 2003—2006), адаптация некоторых комических рассказов. Кроме того, выходили ещё несколько манга-серий, которые либо отображали фрагменты основной истории, либо заново их пересказывали: Full Metal Panic! Surplus (2003),

Full Metal Panic! Another (2012—2014),

Full Metal Panic! ZERO (2013—2015),

Full Metal Panic! Another Sigma (2015). А в 2005 году издательство ADV Manga выпустило Full Metal Panic! Overload! — комический спин-офф: потерявший память Сагара пытается устроиться в Японии. К сюжету Сёдзи эта манга вообще отношения не имеет.

«Стальная тревога»: аниме «Стальная тревога!» (Full Metal Panic!, 2002) — сериал из 24 эпизодов, студия Gonzo Digimation, режиссер Чигира Коити. Экранизация трех первых романов цикла и нескольких комических рассказов.

«Стальная тревога? Фумоффу» (Full Metal Panic? Fumoffu, 2003) — сериал из 12 эпизодов, студия Kyoto Animation, режиссер Юсигиро Такемото. Основан на комических рассказах. «Стальная тревога! Новое задание» (Full Metal Panic! The Second Raid, 2005) — сериал из 13 эпизодов, студия Kyoto Animation, режиссер Юсигиро Такемото. Прямое продолжение первого сериала, экранизация четвертого романа цикла.

«Стальная тревога! Новое задание» (Full Metal Panic! The Second Raid, 2006) — OVA (видеоэпизод), сделанный той же командой на основе комического рассказа. Все сериалы лицензированы в России компанией MC Entertainment. А 13 апреля 2018 года стартовал аниме-телесериал Full Metal Panic! Invisible Victory («Стальная тревога! Невидимая победа») — прямое продолжение «Нового задания». В сериале 12 эпизодов, на студии Xebec по сценарию Гато Сёдзи его снял режиссёр Кацуити Накаяма.

«Стальная тревога»: видеоигра 31 мая 2018 в Японии начинаются продажи первой полноценной видеоигры по миру и героям «Стальной тревоги» — Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins. Это будет RPG с элементами стратегии от компаний Bandai Namco и B.B. Studio для игровой консоли Playstation4.