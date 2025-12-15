«Король и шут», «Смешарики» и «Майор Гром»: последний день на Comic Con/Игромир
Вчера «Сomic Con Игромир», который проходил в «Тимирязев
Центре», подвёл итоги и объявил даты проведения в 2026 году. Фестиваль поп-культуры вновь состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября 2026 года. Ранние билеты по специальной цене уже есть в продаже на Яндекс Афише. За три дня фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей, а свои проекты представили более 140 участников.
Одним из главных событий третьего дня стало открытое интервью с Айваном Эткинсоном, продюсером и сценаристом фильмов Гая Ричи. Вместе они основали компанию Toff Guys, которая выпустила проекты режиссёра «Джентльмены», «Гнев человеческий», «Министерство неджентльменских дел», «Гангстерленд». Айван Эткинсон рассказал о вселенной Гая Ричи, будущих проектах Ричивёрса и новинке 2026 года — боевике «Вне закона» с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом и Эйсой Гонсалес. Беседу провёл актёр и стендап-комик Евгений Чебатков, также Эткинсон ответил на вопросы из зала.
Айван Эткинсон, продюсер:
Приступая к каждому фильму, мы всегда стараемся задать определённую интонацию. Например, в моём первом совместном фильме с Гаем Ричи «Джентльмены» мы ориентировались на «Крёстного отца». Но вы же знаете Гая: начинается съёмочный процесс, и он в процессе добавляет очень много от себя — в первую очередь шутки. И в результате получается весёлое развлекательное кино. Что-то такое было и с «Вне закона». Мы снимали полноценный экшен, но разбавили его фирменным юмором, и в результате получилось нечто особенное на стыке жанров, чего вы раньше не видели.
В фильме мы соединили двух звёзд: Генри Кавилла и Джейка Джилленхола. А когда сводишь звёзд, нельзя быть уверенным, как они сработаются, случится ли на экране химия. В нашем случае Генри и Джейк с самого начала стали настоящими братьями! И, конечно же, отмечу Эйсу Гонсалес, которая тоже замечательно сыграла, дополнив наш дуэт.
Киновселенная «Майора Грома» расширяется: гости фестиваля первыми узнали подробности о новом сериале «Майор Гром: Игра против правил» и пообщались с создателями проекта — режиссёром Соберсашей, актёрами Тихоном Жизневским, Дмитрием Чеботарёвым, Александром Сетейкиным, Андреем Атласом, Марком Юсефом, Елисеем Чучилиным, продюсерами Артёмом Габреляновым и Михаилом Китаевым, креативным продюсером Олегом Трофимом.Сериал раскроет историю Игоря Грома через судьбы Юлии Пчёлкиной, Димы Дубина, Сергея Разумовского и других персонажей, которые ещё появятся в дальнейших фильмах и сериалах киновселенной Bubble Studios и «Плюс Студии». Двухсерийная премьера состоится на Кинопоиске 19 января, а один эпизод уже показали в кинозале «Comic Con Игромира». Всего зрителей ждёт шесть серий.
Ева Смирнова и Илья Кондратенко представили семейный блокбастер «Чебурашка 2». Юные актёры рассказали о своих героях и переменах, которые их ждут. Они также поделились, что все каскадёрские трюки выполняли сами.
Ева Смирнова, исполнительница роли Сони:
Моя героиня — злыдня. Да, ну и что? Исправляемся! С каждой частью «Чебурашки» она будет становиться всё лучше и лучше. Думаю, зрителям будет очень интересно наблюдать за этой трансформацией, потому что во втором фильме с моим персонажем происходят кардинальные изменения. Чебурашка тоже растёт, меняется, начинает по-новому смотреть на мир. Он становится абсолютно другим, начинает понимать границы этого мира, свои границы и границы других людей. Главное, что он не закрывается и не становится интровертом.
В продолжении фильма зрители впервые увидят Гену в образе крокодила: таким он становится в глазах Чебурашки, когда злится. Съёмки проходили в Абхазии и Сочи. Чебурашка вернётся в российские кинотеатры уже 1 января 2026 года.
Отечественная вампирская сага «Вампиры средней полосы» подходит к завершению: на фестивале актёры и создатели поделились фрагментами из финального сезона, ответили на вопросы фанатов и раздали автографы. Исполнители главных ролей выразили надежду, что у проекта появится спин-офф про кого-нибудь из героев. По словам актёров, в финале зрителей ждёт много кровавых экшен-сцен и новых героев, не только вампиров.
Дмитрий Чеботарёв, исполнитель роли Сергея Барановского:
Самыми сложными сценами стали финальные. С одной стороны, было очень горько расставаться. С другой — во второй части сезона было много физических затрат. Мы жили в лесу месяц, боролись с дождём, грязью, погодными условиями. Было физически сложно, но мы любим эту историю, поэтому всё равно процесс, каким бы тяжёлым он ни был, приносил радость. Это был долгий путь, очень интересный, полный любви, взаимовыручки, взаимопонимания.
Актёры Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артём Кошман, Хетаг Хинчагов и Алина Дулова рассказали подробности о втором сезоне сериала «Дети перемен».
Актёры из приключенческого фэнтези «Король и Шут. Навсегда» стали гостями третьего дня Comic Con Игромир — на сцене выступили Влад Коноплёв (Князь), Константин Плотников (Горшок), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса), Илья Гришин (Некромант) и фронтмен Jane Air Антон Лиссов. Они рассказали подробности о фильме, который выйдет в кино 19 февраля 2026 года.
Авторы фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» показали его тизер-трейлер и презентовали обновлённый дизайн персонажей. При создании проекта используется технология 2,5D-анимации: в этом случае иллюзия глубины пространства достигается за счёт контраста между плоскими персонажами и более объёмным фоном. В картине реальный мир будет сочетаться с анимационным. Участие в написании музыки принимают Сергей Васильев и Марина Ланда — композиторы оригинального мультфильма. В картине прозвучат как известные музыкальные темы из сериала, так и новые песни.
В воскресенье на сцене Comic Con Игромир выступили «Импровизаторы» Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. В 2026 году шоу исполнится 10 лет, к этому событию «Импровизаторы» отправятся в тур по 10 городам, которые назовут дополнительно. Они также анонсировали старт нового сезона шоу «Тейбл Тайм» со 2 января и представили сборник настолок, в который вошли игры «Ядзы», «Тейбловский тайм», «Порядок», «Импродор», «Горячо-холодно», «Пазл», а также секретная игра.
На Comic Con Игромир показали новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», а также ролик о подготовке фильма в русской озвучке. Главного героя Джеймса Сандерленда озвучил актёр дубляжа Ислам Ганджаев — он назвал роль нетипичной и тяжёлой в физическом плане. «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российский прокат 22 января 2026 года.
Вместе со студией Deep гости посмотрели и обсудили аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Также в кинозале показали режиссёрскую версию проекта «Агент времени: Глава Инду. Фильм» и триллер с Дэвом Пателем «Ловушка для кролика». В рамках кинопрограммы фестиваля состоялась зрительская премьера фэнтэзи-боевика «Поймать монстра».
Первая премия в области комикс-индустрии «Канон» продолжила награждение лауреатов: в номинации лучший детский комикс отметили издание «Мяуги. Алый цветок» Владислава Максименко и Олега Павлова (Wizart Comics), лучшей адаптацией восточного комикса признали первый том издания «Gachiakuta. Крутые отбросы» (Комильфо), лучшей серией комиксов — «Серёгу» Алёны Сластиной (Терлецки Комикс). За вклад в индустрию наградили художника-комиксиста Богдана Куликовских, который работал над изданиями «Якутия», «Скунс и Оцелот», «Ника». Также в финальный день подвели итоги конкурса косплея.
В музыкальной программе фестиваля, которую «Comic Con Игромир» готовил вместе с «Яндекс Музыкой», состоялось живое выступление коллектива «Братство Атома», к которым на сцене присоединился актёр и музыкант Сергей Горошко. «Comic Con Игромир» завершился выступлением рэп-певицы Мэйби Бэйби.
