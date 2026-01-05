Какие новые сериалы выйдут в 2026 году? Зарубежные фантастика и фэнтези

«Cоздателем» сериала числится лично Джордж Мартин (чем только ни занимается, лишь бы не писать «Ветра зимы»!). Но фактически руководит процессом Айра Паркер, один из продюсеров и сценаристов первого сезона «

Дома дракона

», а также сериала «

Невероятные

». Главных героев играют молодые малоизвестные актёры — так, Питер Клэффи (Дунк) до 2022 года вообще играл только в регби. У малыша Декстера Анселла (Эгг) фильмография и то богаче — он, например, изобразил в «

Голодных играх

» президента Сноу в детстве.