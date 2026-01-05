Какие новые сериалы выйдут в 2026 году? Зарубежные фантастика и фэнтези

О чём? Об истребительнице нечисти в городке Саннидейл. Только на сей раз — о 16-летней девушке Нове, которая примет эстафету у Баффи. Однажды на празднике Нова сталкивается с настоящими вампирами, готовыми захватить городок, — и вынуждена научиться хорошенько махать колом.
Кто? Режиссёр Хлоя Чжао, лауреат «Оскара» за «Землю кочевников». В роли Баффи вернётся Сара Мишель Геллар, а вместе с ней и немалая часть оригинального каста. Нову, новую героиню, играет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда», «Американская история ужасов»).
Чего ждём? У Чжао противоречивая фильмография: вскоре после оскароносной драмы она сняла «Вечных» — первый по-настоящему провальный фильм Marvel. Но тут она, похоже, в своей стихии. Хлоя признаётся в любви к «Баффи» и хочет сделать не ребут или ремейк, а именно продолжение любимого сериала. Старая команда не просто появится в камео, а сыграет полноценные роли, не менее важные, чем у новичков.
О чём? О беглых репликантах, то есть искусственных людях, созданных для рабства. Репликантка Кора всю жизнь проводит в бегах, притворяясь разными людьми. А у её подруги Олвэн истекает срок годности, и она должна скоро умереть.
Кто? Шоураннер Силка Луиза, создательница не очень известного НФ-сериала «Сияющие». В роли Олвэн — опытная Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), а в роли Киры — молодая Хантер Шафер (сериал «Эйфория», новые «Голодные игры»).
Чего ждём? Сериал расширяет вселенную репликантов в далёкое будущее. Каждый «Бегущий по лезвию» был про свою эпоху — сперва 2019 год, потом 2049-й. По-своему даже удивительно, что после событий фильма Дени Вильнёва судьба репликантов за 50 лет как будто не изменилась. Будем надеяться, у Силки Луизы и её сценаристов есть новые идеи, а не только образ неоновых городов.
О чём? Продолжение эпизода «Девятый джедай» из сериала-антологии «Видения». В этой серии Джуро, правитель планеты Хай Ицлан, пытается возродить орден джедаев необычным способом. Он создаёт новые световые мечи и рассылает приглашения последним уцелевшим джедаям. Конечно, агенты Империи этого так просто не оставят.
Кто? Тот же, кто поставил эту серию: аниматор Кэндзи Камияма (он когда-то снял «Призрак в доспехах: Синдром одиночки») и японская студия Production IG.
Чего ждём? Аниме! «Девятый джедай» выполнен в стиле рисованной 2D-анимации и создан японской студией, так что это аниме безо всяких натяжек. Подробностей о сюжете нет, но, судя по всему, он продолжает историю джедаев, откликнувшихся на призыв Джуро.
О чём? О Дарте Моле, ученике Палпатина. Оби-Ван когда-то укоротил Мола вдвое, но тот выжил, пришил себе новые ножки и занялся мафиозными делами — стал правителем теневой организации «Багровый рассвет». Однако и о тёмной стороне Силы не забыл — готовит себе ученицу из народа тви’леков.
Кто? Дэйв Филони, создатель «Войн клонов», сценарист «Мандалорца» и вообще один из самых заметных творцов «Звёздных войн». Мола озвучивает Сэм Уитвер, уже исполнивший эту роль в «Войнах клонов».
Чего ждём? По сути, ответвление «Войн клонов», а ещё — очередную попытку Филони протащить Расширенную вселенную в диснеевский канон. Ученица Мола явно списана с Дарт Талон — персонажа старых, «легендарных» комиксов; она ещё не появлялась в кино и сериалах (и по изначальному канону жила в совершенно другую эпоху). А история криминальной империи Дарта Мола — это вообще сюжет недоделанной игры Battle of the Sith Lords, которую отменили из-за покупки Lucasfilm «Диснеем».
Таланты Филони как сценариста оценивают по-разному, но в одном ему не откажешь: Дэйв искренне любит «Звёздные войны», причём именно такими, какими они были при старой власти.
О чём? О маленьком курортном городке («боро» как раз и значит «городок», или «район»). И о группе отдыхающих, которые вынуждены бороться с нечистью, похищающей время.
Кто? Шоураннеры Джеффри Олдис и Вилл Мэтьюс работали над кукольным сериалом «Тёмный кристалл» и мало чем известны помимо этого. Зато у сериала неожиданно звёздный актёрский состав. Билл Пуллман («День независимости»), Джина Дэвис («Муха», «Битлджус»), Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джена Малоун («Голодные игры») — это точно сериал для Netflix, а не голливудский блокбастер? А ещё в числе исполнительных продюсеров — братья Дафферы, создатели «Очень странных дел».
Чего ждём? О проекте известно слишком мало, чтобы судить. Но в целом такой сериал располагает к «Очень странным делам про взрослых», где всё обаяние держится на красотах места действия и игре хороших актёров.
