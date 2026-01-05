КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фантастика про космос и будущее
Студия Gainax: история одной легенды
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку

Классика

Заблуждения: Космос в кино
«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Сериалы|Будущие сериалы
Какие новые сериалы выйдут в 2026 году? Зарубежные фантастика и фэнтези

Александр Гагинский
5 января 12:00
575
6 минут на чтение
В последние годы сериалы явно чувствуют себя лучше, чем большое кино. Но 2026 год сулит не так много нового. В списке ожидаемых сериалов на сей раз — почти сплошь известные франшизы и возвращения давно знакомых миров и героев, только в новой упаковке.
Если что, мы не забыли про супергероев — о сериалах Marvel и DC мы расскажем отдельно.

Всё ещё ждём, но уже в январе:

Рыцарь Семи Королевств

A Knight of the Seven Kingdoms
Когда и где? 18 января 2026 на HBO Max.
Что? Фэнтези, экранизация повестей Джорджа Мартина по миру «Игры престолов».
О чём? О межевом рыцаре Дунке Высоком и его оруженосце по кличке Эгг. Дунк — молодой парень из трущоб Королевской Гавани, которого благородный сир Арлан вытащил из грязи и сделал настоящим рыцарем. А Эгг — десятилетний мальчик, который на самом деле… если без лишних спойлеров, его полное имя Эйгон. Впрочем, в эпоху интернета даже для не читавших книгу будущее Эгга давно уже не спойлер.
Трейлер
Кто? «Cоздателем» сериала числится лично Джордж Мартин (чем только ни занимается, лишь бы не писать «Ветра зимы»!). Но фактически руководит процессом Айра Паркер, один из продюсеров и сценаристов первого сезона «Дома дракона», а также сериала «Невероятные». Главных героев играют молодые малоизвестные актёры — так, Питер Клэффи (Дунк) до 2022 года вообще играл только в регби. У малыша Декстера Анселла (Эгг) фильмография и то богаче — он, например, изобразил в «Голодных играх» президента Сноу в детстве.
Чего ждём? Истории о Дунке и Эгге не такие мрачные, эпические и масштабные, как «Игра престолов». Они позволяют взглянуть на мир Вестероса глазами не королей и лордов, а человека сословием пониже. Поэтому от «Рыцаря Семи Королевств» ожидаем меньше фантастики и больше средневековой жизни. Трактиры, турниры, поединки из-за дам и оскорблений, зажравшиеся аристократы — всё в духе исторических романов, только о вымышленном мире. И никаких драконов! 

Звёздный путь: Академия Звёздного флота

Star Trek: Starfleet Academy
Когда и где? 15 января 2026 на Paramount+.
Что? Космическая фантастика по миру «Звёздного пути», ответвление сериала «Дискавери».
О чём? Далёкое даже от Кирка и Пикара будущее, 32-й век. Объединённая федерация планет пережила катастрофу галактического масштаба, уничтожившую почти все звездолёты, и тёмные времена, когда путешествия в космосе были почти невозможны. Но теперь Звёздный флот восстанавливается и впервые за много лет набирает кадетов в лётную академию.
Трейлер
Кто? Конечно же, Алекс Курцман — сценарист и продюсер, причастный почти ко всему плохому и хорошему, что случалось со «Звёздным путём» за последние 15 лет, от фильмов Абрамса до «Странных новых миров». В роли главы академии — Холли Хантер («Пианино», «Любовь — болезнь»), Пол Джаматти («Иллюзионист») играет злодея, а ещё кого-то — Татьяна Маслани (звезда сериала «Тёмное дитя»).
Чего ждём? 32-й век уже показали в «Дискавери» — тогда герои перенеслись почти на 1000 лет в будущее. И многих изображение этого будущего разочаровало: слишком уж мало изменилось в мире «Звёздного пути» за 900 лет, даже со скидкой на мировую катастрофу. Поэтому не ждём от «Академии» откровений и радикально нового сеттинга.
Судя по трейлеру, это будет всё такой же «Звёздный путь» — старомодная фантастика, пытающаяся быть слегка оптимистичной. Просто создатели выбрали эпоху, в которой их не сковывают рамки канона. Впрочем, из старых знакомых появятся голографический Доктор из «Вояджера» (в исполнении всё того же Роберта Пикардо, уже 70-летнего) и инженер Рено из «Дискавери».

Баффи, истребительница вампиров: Новый Саннидейл

Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale
Когда и где? В 2026 году на Hulu.
Что? Низкое фэнтези, ужасы.

О чём? Об истребительнице нечисти в городке Саннидейл. Только на сей раз — о 16-летней девушке Нове, которая примет эстафету у Баффи. Однажды на празднике Нова сталкивается с настоящими вампирами, готовыми захватить городок, — и вынуждена научиться хорошенько махать колом.

Кто? Режиссёр Хлоя Чжао, лауреат «Оскара» за «Землю кочевников». В роли Баффи вернётся Сара Мишель Геллар, а вместе с ней и немалая часть оригинального каста. Нову, новую героиню, играет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда», «Американская история ужасов»).

Чего ждём? У Чжао противоречивая фильмография: вскоре после оскароносной драмы она сняла «Вечных» — первый по-настоящему провальный фильм Marvel. Но тут она, похоже, в своей стихии. Хлоя признаётся в любви к «Баффи» и хочет сделать не ребут или ремейк, а именно продолжение любимого сериала. Старая команда не просто появится в камео, а сыграет полноценные роли, не менее важные, чем у новичков.

Бегущий по лезвию 2099

Blade Runner 2099

Мишель Йео и Хантер Шафер

Когда и где? В 2026 на Amazon Prime.
Что? Киберпанк по вселенной «Бегущего по лезвию».

О чём? О беглых репликантах, то есть искусственных людях, созданных для рабства. Репликантка Кора всю жизнь проводит в бегах, притворяясь разными людьми. А у её подруги Олвэн истекает срок годности, и она должна скоро умереть.

Кто? Шоураннер Силка Луиза, создательница не очень известного НФ-сериала «Сияющие». В роли Олвэн — опытная Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), а в роли Киры — молодая Хантер Шафер (сериал «Эйфория», новые «Голодные игры»).

Чего ждём? Сериал расширяет вселенную репликантов в далёкое будущее. Каждый «Бегущий по лезвию» был про свою эпоху — сперва 2019 год, потом 2049-й. По-своему даже удивительно, что после событий фильма Дени Вильнёва судьба репликантов за 50 лет как будто не изменилась. Будем надеяться, у Силки Луизы и её сценаристов есть новые идеи, а не только образ неоновых городов.

Звёздные войны: Видения: Девятый джедай

Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi
Когда и где? В 2026 на Disney+.
Что? Космоопера по миру «Звёздных войн». Анимационный минисериал.

О чём? Продолжение эпизода «Девятый джедай» из сериала-антологии «Видения». В этой серии Джуро, правитель планеты Хай Ицлан, пытается возродить орден джедаев необычным способом. Он создаёт новые световые мечи и рассылает приглашения последним уцелевшим джедаям. Конечно, агенты Империи этого так просто не оставят.

Кто? Тот же, кто поставил эту серию: аниматор Кэндзи Камияма (он когда-то снял «Призрак в доспехах: Синдром одиночки») и японская студия Production IG.

Чего ждём? Аниме! «Девятый джедай» выполнен в стиле рисованной 2D-анимации и создан японской студией, так что это аниме безо всяких натяжек. Подробностей о сюжете нет, но, судя по всему, он продолжает историю джедаев, откликнувшихся на призыв Джуро.

Звёздные войны: Мол — владыка теней

Star Wars: Maul — Shadow Lord
Когда и где? В 2026 на Disney+.
Что? Космоопера по миру «Звёздных войн». Анимационный минисериал.

О чём? О Дарте Моле, ученике Палпатина. Оби-Ван когда-то укоротил Мола вдвое, но тот выжил, пришил себе новые ножки и занялся мафиозными делами — стал правителем теневой организации «Багровый рассвет». Однако и о тёмной стороне Силы не забыл — готовит себе ученицу из народа тви’леков.

Кто? Дэйв Филони, создатель «Войн клонов», сценарист «Мандалорца» и вообще один из самых заметных творцов «Звёздных войн». Мола озвучивает Сэм Уитвер, уже исполнивший эту роль в «Войнах клонов».

Чего ждём? По сути, ответвление «Войн клонов», а ещё — очередную попытку Филони протащить Расширенную вселенную в диснеевский канон. Ученица Мола явно списана с Дарт Талон — персонажа старых, «легендарных» комиксов; она ещё не появлялась в кино и сериалах (и по изначальному канону жила в совершенно другую эпоху). А история криминальной империи Дарта Мола — это вообще сюжет недоделанной игры Battle of the Sith Lords, которую отменили из-за покупки Lucasfilm «Диснеем».

Таланты Филони как сценариста оценивают по-разному, но в одном ему не откажешь: Дэйв искренне любит «Звёздные войны», причём именно такими, какими они были при старой власти.

Боро

The Boroughs
Когда и где? В 2026 на Netflix.
Что? Мистика.

О чём? О маленьком курортном городке («боро» как раз и значит «городок», или «район»). И о группе отдыхающих, которые вынуждены бороться с нечистью, похищающей время.

Кто? Шоураннеры Джеффри Олдис и Вилл Мэтьюс работали над кукольным сериалом «Тёмный кристалл» и мало чем известны помимо этого. Зато у сериала неожиданно звёздный актёрский состав. Билл Пуллман («День независимости»), Джина Дэвис («Муха», «Битлджус»), Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джена Малоун («Голодные игры») — это точно сериал для Netflix, а не голливудский блокбастер? А ещё в числе исполнительных продюсеров — братья Дафферы, создатели «Очень странных дел».

Чего ждём? О проекте известно слишком мало, чтобы судить. Но в целом такой сериал располагает к «Очень странным делам про взрослых», где всё обаяние держится на красотах места действия и игре хороших актёров.

Кэрри

Carrie
Когда? В 2026 на Amazon Prime.
Что? Ужасы, экранизация книги Стивена Кинга.
О чём? О Кэрри Уайт, девушке-подростке с трудной судьбой. Фанатично религиозная мать подавляет её, в школе над ней смеются, никто с ней не дружит. Но у Кэрри есть особая суперсила, и недруги об этом скоро узнают.
Кто? Майк Флэннаган, режиссёр множества адаптаций Кинга — от «Доктора Сна» до недавней «Жизни Чака». В роли Кэрри молодая Саммер Хоуэлл («Охота на волка», «Полуночный человек»), а её мать сыграла любимица Флэннагана Саманта Слойан («Жизнь Чака», «Призрак дома на холме», «Полуночная месса»)
Чего ждём? Флэнаган — нынешний специалист по Кингу и мастер медленно нагнетающих саспенс мистических триллеров-«слоубёрнеров». В этом смысле третья версия «Кэрри» вряд ли будет отличаться (и наверняка превзойдёт как минимум вторую, с Хлоей Мориц, если и не классическую адаптацию 1976 года). Дата премьеры ещё не назначена, но съёмки уже закончены и ничто не мешает выпустить сериал в конце 2026-го.

Может, выйдут, а может, нет:

Нейромант (Neuromancer)
Долгожданную экранизацию киберпанковской «библии» Уильяма Гибсона снимает для Apple TV+ один из создателей «Грани» и «Джека Райана». Основные съёмки уже закончены, но даты премьеры у сериала до сих пор нет из-за перетрясок на студии.
Звёздный городок (Star City)
Ответвление альтернативно-исторического сериала о космонавтике «Ради всего человечества» расскажет о подготовке советских космонавтов (в альтернативном мире, конечно). Съёмки уже закончились, но премьера пока не назначена.
Продолжения сериалов

Александр Гагинский

