«Кольца власти», 2-й сезон. Стало ли лучше?

После создания трех эльфийских колец Саурон загорелся идеей выковать кольца власти для всех народов Средиземья. Один он с этим не справится, ему нужна помощь создателя эльфийских колец Келебримбора. Пока Темный Властелин и эльф-кузнец работают над кольцами для гномов и людей, Галадриэль и Элронд пытаются разгадать тайные планы врага. В это же время гномье королевство Кхазад-дум сталкивается с неожиданными опасностями, люди и орки сражаются за Южные земли, загадочный Странник вместе с полуросликами продолжает свое путешествие на восток, а в Нуменоре назревает политический кризис.

В 2022 году рейтинги первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» били все рекорды. Несмотря на скептицизм фанатов вокруг проекта Amazon, люди жаждали вернуться в Средиземье и вновь ощутить те чувства, которые испытали при чтении книг или просмотре фильмов Питера Джексона. К сожалению, многие опасения любителей Толкина оказались не напрасными. Сериал не оправдал надежд. Вместе с высокими рейтингами первый сезон получил шквал критики с их стороны. У второго сезона по сравнению с первым рейтинги заметно упали, что вызвало слухи о возможном закрытии сериала.

Но если вы не из тех, у кого упоминание «Колец власти» вызывает желание ругаться, то для вас главный вопрос: стало ли лучше? Короткий ответ: да, стало. Настолько ли, что сериал теперь может считаться хорошей экранизацией Толкина? К сожалению, всё ещё нет. Тем, кто готов вернуться в амазоновский мир Средиземья, стоит заранее расслабиться, задвинуть подальше мысли о священном каноне и запастись иронией.

Главный плюс второго сезона — обновленный образ Саурона и сюжетная линия о создании колец власти для гномов и людей. Чарли Викерс, играющий Темного Властелина, преобразился в новом сезоне, и речь не только о том, что он надел длинный блондинистый парик. Приняв облик Аннатара, сериальный Саурон наконец стал чуть ближе к своему книжному прототипу. Именно такого хитрого, коварного и жестокого манипулятора зрители ждали с первого сезона.

При этом Викерс не играет одномерного злодея. Актеру удалось добавить в образ Саурона сложность и глубину. По-видимому, до этого Темный Властелин был на себя не похож, потому что страдал от депрессии. В начале второго сезона зрителям даже показывают, как он докатился (почти буквально!) до жизни такой. Однако благодаря Галадриэль Саурон воспрял духом и теперь снова готов поработить — ой, то есть, простите, принести порядок в Средиземье. Вот как бывает важна поддержка окружающих в трудную минуту!

Кольца власти вместе с Сауроном куёт король Эрегиона Келебримбор. Хотя Чарльз Эдвардс, сыгравший великого мастера, больше напоминает хоббита, чем эльфа и тем более внука Феанора, у него получилось создать цельный и любопытный образ. Его Келебримбор совсем не похож на запомнившегося многим героя видеоигр «Средиземье: Тени Мордора» и «Средиземье: Тени войны». Сериальная версия короля-кузнеца может показаться очень необычной, но актер отлично справляется, и его герой вызывает у зрителя и симпатию, и сочувствие.

Дуэт Саурона и Келебримбора — лучшее, что есть во втором сезоне. За их взаимодействием на экране крайне интересно наблюдать. То, как Саурон в обличье Аннатара постепенно плетёт паутину вокруг напарника, как Келебримбор попадает в ловушку и отчаянно пытается из нее выбраться, затягивает и заставляет сопереживать обоим героям.

Самым сложным и неоднозначным персонажем первого сезона был «отец» орков Адар. Таким он остался и во втором, несмотря на смену актера. В черно-белом мире сериала Адар — единственный по-настоящему «серый» персонаж. Логика, стоящая за его действиями, вполне понятна и может даже вызывать сочувствие к герою, несмотря на все зло, что он творит.

Оркам в этом сезоне уделили гораздо больше внимания, чем в первом. Не всем зрителям пришлась по вкусу попытка сценаристов «очеловечить» этот воинственный народ. То, что у одного орка оказалась семья и он не хочет идти на войну, вызвало очередной спор в соцсетях. Как будто все уже забыли знаменитую орочью песню из мультфильма «Возвращение короля»!

Самые теплые и живые эмоции в первом сезоне связаны с персонажами из гномьей линии. И если раньше отвечали за это в основном актеры, играющие Дурина-младшего и Дису, то теперь на первый план выступил Питер Маллан, исполнивший роль короля Дурина. Образ Дурина-старшего из косного и ворчливого деда трансформировался в сильного правителя, который делает все на благо своего народа, но ошибается и попадает в сети Саурона. Конфликт отцов и детей, так топорно разыгранный в первом сезоне, во втором развивается намного более удачно и эмоционально. Благодаря отличной актерской игре всех участников взаимоотношения внутри королевской семьи кажутся живыми и настоящими.

Нуменорская линия в новом сезоне стала напряжённее и драматичнее. Конфликт из нелепого «эльфы отберут наши рабочие места!» перешел в религиозно-политическую плоскость. Пользуясь слабостью ослепшей королевы-регента, Фаразон захватывает власть и начинает гонения на Верных. История Нуменора, рассказанная в рамках одного сезона, кажется слегка оборванной, зато все эти события закладывают прочный фундамент для будущего развития этой сюжетной линии.

Самой слабой частью сезона оказалась линия Странника и полуросликов. Она никак не связана с основной историей и сама по себе настолько неинтересная, что ее без зазрения совести можно проматывать, не боясь что-либо пропустить. Ее не спасли ни истерлинги, ни загадочный Темный маг, ни даже Том Бомбадил.

Так же скучно наблюдать за Арондиром, Тео, Исильдуром и остальными жителями Южных земель. Актриса, исполнившая роль целительницы Бронвин, ушла из сериала, поэтому ее героиня скоропостижно скончалась между сезонами. Оставшийся без возлюбленной Арондир неприкаянно бродит по сериалу, пытаясь понять, к какой сюжетной линии теперь приткнуться.

Главной проблемой проекта по-прежнему остаются эльфы. Хранители трех колец ведут себя как наркоманы на разных стадиях зависимости: Кирдан пока только изредка покуривает, Гиль-галад уже начинает мучиться от ломки, ну а Галадриэль готова распродать все свое имущество ради очередной дозы. Почему-то эффект от ношения кольца на Дурина-старшего был показан куда как тоньше и интереснее, хотя именно оно, в отличие от трех эльфийских, было затронуто тлетворным влиянием Саурона.

Галадриэль — все еще крайне несимпатичный персонаж. Но к счастью, в новом сезоне она перестала быть центром истории. И поскольку она теперь реже мелькает в кадре, то и раздражения вызывает значительно меньше. В первом сезоне Элронд был хорош рядом с гномами. Его сдержанность контрастировала с яркой эмоциональностью Дурина и Дисы. Во втором сезоне Элронд большую часть времени вынужден взаимодействовать с Галадриэль, но в их дуэте катастрофически не хватает синергии, а некоторые моменты просто хочется стереть из памяти (те, кто уже смотрели, поймут, о чем идет речь).

Бенджамин Уокер в роли верховного короля Гиль-галада играет удивительно плохо — иногда настолько, что его игра становится даже уморительной. Совсем ненадолго в истории появляется вполне симпатичный Кирдан Корабел, чтобы тут же, прямо в кадре, сбрить бороду — главную отличительную черту этого персонажа. Вот, в общем-то, и всё, что нужно знать об отношении создателей сериала к толкиновскому канону.

Сценаристам «Колец власти» катастрофически не хватает опыта, чтобы развить удачные идеи и компенсировать недостатки более слабых, но необходимых для общей истории сюжетных линий. Все сцены развиваются самыми стереотипным, самым клишированным образом. Зритель даже с минимальной насмотренностью может угадать финал каждой сцены уже через минуту после ее начала. Панчлайны шуток тоже предсказываются так легко, что вызывают вместо смеха лишь зевоту.

А еще сериал, который старался быть самостоятельным произведением с собственной эстетикой и атмосферой, вдруг начал копировать трилогию Питера Джексона. Это могло бы выглядеть как дань уважения любимым фильмам, но когда почти весь сезон состоит из таких оммажей, это уже называется иначе. Притом все воспроизведенные сцены проигрывают оригиналу: то свет не так падает в кадре, то музыка не вступает вовремя. Если выпивать каждый раз, когда создатели «Колец власти» копируют сцену из «Властелина колец», велик риск напиться до беспамятства, не добравшись и до середины сезона. А ведь в финале нас ещё ждет битва за Хельмову падь… ой, то есть осада Эрегиона.

«Кольца власти» — странный феномен. Сериал отталкивает многих поклонников оригинала и почти не привлекает новую аудиторию. И тем не менее он продолжает жить. Второй сезон точно не рекомендуется смотреть идейным толкинистам — но они, скорее всего, и так от этого отказались после первого сезона. Всем остальным стоит расслабиться, снизить планку ожиданий и спокойно насладиться всеми положительными моментами, которые можно найти в этой истории. Благо их действительно больше, чем в первом сезоне. И если Эру будет милостив, а Amazon всё так же щедр, можно надеяться, что третий сезон окажется ещё лучше. Надежда всегда была слабой. Безумная надежда… Но что, кроме нее, нам остается?

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