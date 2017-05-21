Бывают сериалы, которые не отнесёшь ни к ужасам, ни к научной фантастике, ни к фэнтези в чистом виде. В них творится какая-то загадочная чертовщина, которую трудно объяснить, а более-менее научные идеи соседствуют с потусторонней мистикой, сверхъестественными событиями и экстрасенсами. Зрители и герои пытаются найти объсянение происходящему, но создатели, как правило, не спешат давать ответы.



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Секретные материалы

Идеальное сочетание богато проработанной мифологии с «монстрами недели», которые действительно каждую неделю нагоняли жути. Прекрасный дуэт мечтателя Малдера и скептичной Скалли, удивительная атмосфера, постоянное ощущение лёгкой паранойи, загадки в каждой серии, запоминающаяся заглавная тема, слоганы «Истина где-то рядом» и «Я хочу верить» — из этого складывается один из лучших сериалов всех времён. У каждой серии тут двойное или даже тройное дно: в случае с Крисом Картером всегда нужно держать ухо востро, иначе так и не поймёшь, в какой момент он тебя обманул. Правда, многие фанаты предпочли забыть как страшный сон пару последних сезонов и прошлогоднее воскрешение, но эта беда многих сериалов.

Твин Пикс

Из всех творений мастера сюрреалистического кино Дэвида Линча это — самое популярное и доступное. Однако простой на первый взгляд детектив о расследовании убийства в городке на северо-западе США не то, чем кажется. Тут есть на что полюбоваться: шикарные виды американского захолустья, отличный саундтрек, завораживающие сцены в красной комнате, множество ярких персонажей, каждый из которых получит свою минуту славы, блестящие диалоги, растащенные на цитаты. Даже если вы не смотрели «Твин Пикс», вы наверняка слышали о чертовски вкусном кофе и о том, кто убил Лору Палмер. Жаль, что сериал обрывается на самом интересном месте. Но спустя 25 лет мы всё-таки узнаем, что было дальше — как и обещала одна из героинь.

Остаться в живых

В 2005 году продюсер Джей Джей Абрамс изменил этим проектом мир телевидения. Сериал рассказывает про группу выживших после крушения авиалайнера на необитаемом острове. Здесь происходят странные вещи, свирепствует мистический чёрный туман, остров оказывается не таким уж необитаемым, и всё это как-то связано с прошлым героев, которое раскрывается во флешбэках. Начиная со второго сезона история становилась всё более запутанной и нелогичной, и в итоге манера сценаристов сочинять объяснения на ходу погубила финальные сезоны. Но к тому времени Lost открыл дорогу сериалам, снятым на совершенно ином уровне. Масштаб событий, экшен, спецэффекты, построение сюжета, бесконечные клиффхэнгеры — тем, как выглядит современное ТВ, мы обязаны «Остаться в живых», и это важнее его недостатков.

Очень странные дела

Монстр утаскивает мальчика в параллельный мир, из секретной лаборатории сбегает девочка с суперспособностями, подростки на велосипедах удирают от «людей в чёрном», призрак общается с живыми при помощи лампочек, D&D на пике моды, а за кадром играет синтезаторная электроника. Сразу видно — восьмидесятые! Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы соединили идеи и образы из классики фантастики и ужасов в ностальгическую, но вполне оригинальную историю. Каждую деталь ты, вроде, уже где-то видел, но там её показывали иначе и не так сочно. На данный момент у сериала только один сезон, который можно смотреть и как законченную историю, но заделы на продолжение интригуют.

Сумеречная зона

Классика фантастики и самая знаменитая телеантология. Каждый эпизод — законченное произведение. В «Сумеречной зоне» нет сквозных идей и персонажей, нет предпочтительных жанров — сюда входят притчи в декорациях Дикого Запада, НФ про инопланетян, мистика и ужасы, сюрреалистические истории о ночных кошмарах… Роднят эти серии парадоксальные развязки и фигура создателя. Род Серлинг не только писал сценарии (помимо него, сценаристами побывали Ричард Матесон, Рэй Брэдбери и другие именитые фантасты) и руководил съёмками, но и появлялся в кадре, чтобы прочитать мораль и пожелать зрителям спокойной ночи и удачи. Многие сюжеты и черты «Сумеречной зоны» повлияли на массовую культуру и до сих пор цитируются и пародируются в других произведениях.

Пси-фактор

Конкурент «Секретных материалов», созданный Питером Эйкройдом при участии его брата Дэна (он же Рэй из «Охотников за привидениями»). Ключевой фишкой «Пси-фактора» была его псевдодокументальность: все сюжеты были якобы основаны на реальных событиях. Впрочем, уже во втором сезоне создатели сериала выкинули в утиль отдельные элементы стиля типа интервью с очевидцами и сконцентрировались на драматической составляющей, отчего стало только лучше. Сериал обзавёлся собственной мифологией, и сценаристы осветили буквально все темы — от древних проклятий и демонов до пришельцев и теорий заговора.

Восьмое чувство

Сериал не столько про сверхъестественное, сколько про философию, хотя экстрасенсорная способность восьми героев из разных частей света временно друг в друга вселяться и чувствовать то, что чувствует другой, позволяет отнести его к этому жанру. Работа уже сестёр Вачовски — блестящее произведение современного искусства. В один коктейль смешаны все культуры, к которым относятся герои. Сериал очень красиво снят, изобилует интересными и необычными сценами, кровавым экшеном и симпатичными героями. Но главное, он пропитан идеями терпимости и единства рода человеческого. А ещё он крайне позитивный, несмотря на жестокие моменты. Нечасто встретишь философскую притчу, где злодей получает по лицу ногой Ван Дамма, нарисованной на автобусе.

Торчвуд

Этот спин-офф «Доктора Кто» изначально был нацелен на взрослую аудиторию. Убийства, насилие, террор — будни для команды института «Торчвуд», защищающего Британию от сверхъестественного. Несмотря на схожесть идеи с теми же «Секретными материалами», «Торчвуд» сделал ставку не на персонажей, а на истории (по штуке на серию), напряжённую атмосферу и подчёркнутую «британскость». Третий сезон полностью сменил парадигму: пять серий как одно целое, акцент на героях (в одной из ролей отметился Питер Капальди), растущее ощущение безнадёжности и невозможности происходящего. В сочетании с отличной развязкой это вывело «Торчвуд» на уровень лучших конкурентов. Правда, последний сезон всё испортил, но о нём мы и вспоминать не будем.

За гранью возможного

На первый взгляд — клон «Сумеречной зоны»: чёрно-белая антология НФ и хоррора без сквозного сюжета, где в начале и конце каждой истории загадочный голос читает мораль и сообщает, что ваш телевизор взломан (вот где корни крипипасты!). Но «За гранью возможного» — достойный конкурент творению Серлинга. Хотя он продержался всего два сезона, его влияние на культуру не меньше. Сериалы похожи по форме, но различаются по стилю: тут полно мрака, безысходности, сложных спецэффектов и грима, жутких монстров и элементов немецкого экспрессионизма. Над сериалом работало много талантливых людей, в том числе знаменитый писатель Харлан Эллисон. Именно в «За гранью возможного» вышли эпизоды, с которых, по мнению Эллисона, Кэмерон содрал идею «Терминатора».

4400

Четыре тысячи четыреста бесследно исчезнувших в разные годы людей внезапно одновременно появились в одном месте. Они ничуть не постарели, а некоторые обрели сверхспособности — похоже, что их похищали инопланетяне. Разумеется, сериал с такой завязкой больше всего понравится поклонникам «Секретных материалов», особенно с учётом того, что среди героев тут есть парочка агентов ФБР. Действительно, больше половины сериала — захватывающий мистический триллер с изрядным привкусом серьезной драмы. Однако со временем «4400» свалился в какую-то непонятную чертовщину — похоже, авторы сами запутались в сути своего детища, что и привело в итоге к падению его популярности и закрытию после четвёртого сезона.